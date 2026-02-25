Серия новых уязвимостей в telnetd, позволяющих получить root-привилегии в системе

|
|
|
|2.2, q (ok), 15:01, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну может те, кто запускает его на слабом железе, вроде клубня картофеля. На картошке особо криптографию не повычисляешь, зато запустить в лоб telnet -- самое то.
|
|
|
|3.3, laindono (ok), 15:04, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вообще есть специальная картофельная крипта для совсем-совсем микрух. Но это больше для iot-штук.
|
|
|
|4.12, Аноним (-), 15:16, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вообще есть специальная картофельная крипта для совсем-совсем микрух. Но это больше для iot-штук.
Какую-нибудь salsa или chacha если совсем приперло - можно наверное даже на тетрадном листочке посчитать, а уж если это мк и считать умеет, то более-менее нормальное крипто приделать все же можно. Разве что если у вас pic10 и почти все ушло на основную задачу - но там и передавать будет нечего и некуда. Да и за те же деньги можно CH32 взять, наконец.
|
|2.8, Alladin (?), 15:14, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
вопрос странный, вы маршрутизаторов никогда не видели? там даже если и ssh есть то обязательно порезанный dropbear, а telnet там есть всегда
|
|
|
|3.13, Аноним (-), 15:17, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вопрос странный, вы маршрутизаторов никогда не видели? там даже если и ssh есть
> то обязательно порезанный dropbear, а telnet там есть всегда
Так там и телнет тоже - порезаный. Кто ж припрет то на роутер полный coreutils с именно этим telnetd? Он в флешку не влезет со всем обвесом.
|
|
|
|4.15, Alladin (?), 15:28, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вот видите и вы понимаете почему там telnet причутствует и кому он нужен
|
|2.22, Sm0ke85 (ok), 15:55, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Кто-то этим ещё пользуется в 2026 году?
Вообще-то это один из распространенных способов взаимодействия с маршрутизаторами, если что...
|
|2.29, sena (ok), 16:15, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>telnet
>Кто-то этим ещё пользуется в 2026 году?
Да у меня LANCOM R883+ отзывается
|
|1.10, Аноним (-), 15:14, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> неполного устранения уязвимости в 1999 году (CVE-1999-0073).
Так то классно. Вот где ж вы были то в 1999 году? Что атаковать то? :)
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 15:20, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Типичный C и типичный GNU.
Типичный "читатель". Если бы прочел, наверное понял бы, что ничего не мешает так же написать на русте.
|
|
|
|3.21, Аноним (21), 15:52, 25/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Если бы прочел, наверное понял бы, что ничего не мешает так же написать на русте
Написать, конечно, можно, но пока что именно сишники, а не растовики, додумались дать возможность поиметь программу прямо через стандартную библиотеку С. Ты же читал новость, не так ли? А там:
"способ получения root-доступа через telnetd, связанный с манипуляцией переменными окружения OUTPUT_CHARSET и LANGUAGE, обрабатываемыми библиотекой GNU gettext, и переменной окружения GCONV_PATH, используемой в glibc."
|
|1.19, Аноним (19), 15:43, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В Rocky Linux 9 поставляется не подверженный уязвимости модифицированный telnetd, в котором вместо фильтрации опасных переменных окружения включена проверка по белому списку. Фильтрация по белому списку также реализована в telnetd из состава FreeBSD. В OpenBSD telnetd исключён из системы в 2005 году.
Они всё знали, но боялись признаться.
|
|1.20, Аноним (21), 15:46, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> возможности передачи клиентом переменных окружения на сервер
> передаются в запущенные им дочерние процессы, включая запускаемый с правами root /bin/login
> переменная окружения "CREDENTIALS_DIRECTORY"
> переменной окружения "USER=root" (в telnet имеется режим автоматического подключения [..] передаётся через переменную окружения USER).
Очередное бинго из гениальных диовских решений. 🤦
Принимаем приватные данные через переменные окружения, да еще и откуда-то из сети, да еще и автоматически подключаемся, да еще и под рутом. Что может пойти не так? 🤔
|
|1.32, Аноним (32), 16:27, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
При запуске надо писать:
Вам следует подыскать другое решение ваших задач.
|
|1.35, kusb (?), 16:49, 25/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Складывается впечатление, что что-то не так с самими парадигмами и основами программирования. Даже довольно простая штука... Уязвимости одна за другой.
|