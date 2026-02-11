The OpenNET Project / Index page

Уязвимость, позволяющая обойти механизм защиты Intel TDX

11.02.2026 11:32 (MSK)

Компании Google и Intel раскрыли результаты (PDF) совместной работы по аудиту безопасности механизма Intel TDX 1.5 (Trusted Domain Extensions). Технология Intel TDX реализует возможность шифрования памяти виртуальных машин для их защиты от вмешательства и анализа со стороны администратора хост-системы и физических атак на оборудование. В результате аудита выявлено 6 уязвимостей и 35 не влияющих на безопасность ошибок.

Проблемы затрагивают CPU Intel Xeon 6, а также 4 и 5 поколений процессоров Intel Xeon Scalable. Уязвимости устранены во вчерашнем обновлении микрокода. На GitHub опубликован инструментарий для эксплуатации уязвимостей в Intel TDX и прототипы эксплоитов для двух уязвимостей (CVE-2025-30513, CVE-2025-32007).

Наиболее опасная уязвимость (CVE-2025-30513) позволяет не заслуживающему доверия администратору, имеющему доступ к хост-системе, добиться повышения своих привилегий и полностью скомпрометировать гарантии безопасности, предоставляемые технологией Intel TDX. Уязвимость вызвана состоянием гонки к одном из модулей TDX, позволяющей в момент миграции виртуальной машины перевести защищённое окружение (TD - Trusted Domain) из состояния поддерживающего миграцию в состояние, допускающее перевод в отладочный режим.

Проблема вызвана возможностью подмены атрибутов окружения в момент после прохождения их проверки, но до их перевода в неизменяемое состояние в перенесённом окружении. После выставления отладочного атрибута, администратор хост-системы может в режиме реального времени отслеживать активность защищённой гостевой системы и получить доступ к расшифрованному состоянию памяти.

Уязвимость достаточно проста для эксплуатации, так как администратор в любой момент может инициировать процесс live-миграции защищённой виртуальной машины. Проблема была выявлена исследователями из компании Google, которые в ходе изучения API обратили внимание на несоответствие между тем, как в FSM (Finite State Machine) отслеживается состояние операций, обрабатывается прерывание операции импорта и изменяется, но не возвращается в исходное значение после сбоя, состояние защищённого окружения.

Менее опасные уязвимости:

  • CVE-2025-32007 - целочисленное переполнение в коде разбора метаданных, приводящее в процессе live-миграции к утечке 8 КБ расшифрованных данных из стека текущего логического процессора (LP, Logical Processor).
  • CVE-2025-32467 - использование не инициализированных переменных в некоторых модулях TDX может привести к утечке остаточной информации.
  • CVE-2025-27572 - оседание конфиденциальных данных в ходе спекулятивного выполнения инструкций может привести к утечке информации.
  • CVE-2025-27940 - чтение из области памяти вне выделенного буфера может привести к утечке информации.
  • CVE-2025-31944 - состояние гонки, способное привести к отказу в обслуживании.


  • 1.3, Sorlag (?), 12:47, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Проблема вызвана возможностью подмены атрибутов окружения в момент после прохождения их проверки

    Как будто что-то новое)
    Заказчик никогда не узнает, кто получил его данные и как, ведь у него всё «изолировано».
    Причем внесли поддержку TDX в Linux в 2022 году ещё, а мелкомягкие в азуру в 2023 ещё и похвастались ;)

     
     
  • 2.24, 1 (??), 13:48, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, постоянно виртуализацию и контейнеры приравнивают к безопасности.  Какое-то массовое помешательство.
    Эльбрус наше всё.)
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:51, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С каких пор оно защищает от физических атак? Студенты с осцилографом за тысячу баксов ломают (https://tee.fail). Только от злого админа на хост машине есть хоть какая то защита.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:53, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > С каких пор оно защищает от физических атак?

    А где там написано про физические атаки?

    Это делается удаленно: "Уязвимость достаточно проста для эксплуатации, так как администратор в любой момент может инициировать процесс live-миграции защищённой виртуальной машины."

     
     
  • 3.11, Аноним (4), 13:14, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поискал бы хоть по странице. Технология Intel TDX реализует возможность шифрования памяти виртуальных машин для их защиты от вмешательства и анализа со стороны администратора хост-системы <b>и физических атак на оборудование.</b>
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:54, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитал бы внимательнее. Технология Intel TDX реализует возможность шифрования памяти виртуальных машин для их защиты от <b>вмешательства и анализа со стороны администратора хост-системы</b> и физических атак на оборудование.
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:51, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мде....

    Ладно "целочисленное переполнение" и "чтение из области памяти вне выделенного буфера" это просто наследие используемых недоязыков из прошлого тысячелетия. Как "состояние гонки" в общем-то тоже.

    Но 6лuн - "использование не инициализированных переменных" - неужели настолько сложно запретить их создание?
    Хотя бы флагами компилятора.

     
     
  • 2.10, Круз (?), 13:11, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но 6лuн - "использование не инициализированных переменных" - неужели настолько сложно запретить их создание?

    Ещё скажи что си должен явно такое запрещать, а не делать из этого UB, ведь количество потенциальных оптимизаций на базе этого можно слепить огромное

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:19, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё скажи что си должен явно такое запрещать,

    Нет конечно! Убогий язык должен быть убогим во всем!
    С другой стороны - флаг компилятора зачем-то придумали?

    > а не делать из этого UB,

    Ага. Можно же сделать хотя бы implementation defined

    > ведь количество потенциальных оптимизаций на базе этого можно слепить огромное

    А еще можно слепить целую кучу овнокода, про что мы собственно в новости и читаем.


     

  • 1.8, Аноним (8), 13:04, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочешь быть в безопасности - не используй чужие процессоры, чужие компиляторы, чужие компы, чужие сети и даже чужое елестричество. Самый простой вариант - улететь на Марс и спрятатся там в самой глубокой пещере. Тогда точно не взломают.
     
     
  • 2.9, Аноним (14), 13:09, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может просто писать максимально качественный код? Да не, бред какой-то! (с)

    Чуваки в коде даже не удаляют переменные объявленные без инициализации.
    Хотя это закрывается настройками флагов компилятора.

    С такими подходами у меня большие сомнения, что они используют всякие санитайзеры и средства стат. анализа.

     
  • 2.16, Аноним (16), 13:38, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Марс можно отправить Starship Heavy с гигатонной боеголовкой.
     

  • 1.12, Пишу с C2D (-), 13:18, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Именно поэтому умные и дальновидные люди не торопятся расставаться со своими Core 2 Duo, ведь безопасность и приватность важнее показателей на бумаге. К тому же для большинства повседневных задач C2D будет с запасом хватать даже в 2026 году, если верить load average.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 13:39, 11/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:48, 11/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:46, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Core 2 Duo, ведь безопасность и приватность важнее показателей на бумаге.

    Это тот самый который вышел настолько забагованный и дырявый, что ругались даже БСДшники?

    Отличный план!
    Сколько ошибок в errata там осталось не пофикшеными, ты все равно не узнаешь.

     

  • 1.13, ford1813 (ok), 13:19, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сдаётся мне что эта 'уязвимость', как и многие другие - добавлены намеренно.
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:25, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DDR7 уже или нет еще? D
     
     
  • 2.17, Аноним (23), 13:38, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если DDR4 нужно брать тяжёлой RawHammer, то DDR7 поддастся небольшой кияночке.
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 13:41, 11/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (23), 13:41, 11/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Trusted Domain Extensions
    >В результате аудита выявлено 6 уязвимостей

    Секреты хранятся в сарае из трёх стен.

     

