Уязвимость, позволяющая обойти механизм защиты Intel TDX

Sorlag, 12:47, 11/02/2026
>Проблема вызвана возможностью подмены атрибутов окружения в момент после прохождения их проверки
Как будто что-то новое)
Заказчик никогда не узнает, кто получил его данные и как, ведь у него всё «изолировано».
Причем внесли поддержку TDX в Linux в 2022 году ещё, а мелкомягкие в азуру в 2023 ещё и похвастались ;)
1, 13:48, 11/02/2026
|
Согласен, постоянно виртуализацию и контейнеры приравнивают к безопасности. Какое-то массовое помешательство.
Эльбрус наше всё.)
Аноним (4), 12:51, 11/02/2026
|
С каких пор оно защищает от физических атак? Студенты с осцилографом за тысячу баксов ломают (https://tee.fail). Только от злого админа на хост машине есть хоть какая то защита.
Аноним (6), 12:53, 11/02/2026
|
> С каких пор оно защищает от физических атак?
А где там написано про физические атаки?
Это делается удаленно: "Уязвимость достаточно проста для эксплуатации, так как администратор в любой момент может инициировать процесс live-миграции защищённой виртуальной машины."
Аноним (4), 13:14, 11/02/2026
|
Поискал бы хоть по странице. Технология Intel TDX реализует возможность шифрования памяти виртуальных машин для их защиты от вмешательства и анализа со стороны администратора хост-системы <b>и физических атак на оборудование.</b>
Аноним (25), 13:54, 11/02/2026
|
Почитал бы внимательнее. Технология Intel TDX реализует возможность шифрования памяти виртуальных машин для их защиты от <b>вмешательства и анализа со стороны администратора хост-системы</b> и физических атак на оборудование.
Аноним, 12:51, 11/02/2026
|
Мде....
Ладно "целочисленное переполнение" и "чтение из области памяти вне выделенного буфера" это просто наследие используемых недоязыков из прошлого тысячелетия. Как "состояние гонки" в общем-то тоже.
Но 6лuн - "использование не инициализированных переменных" - неужели настолько сложно запретить их создание?
Хотя бы флагами компилятора.
Круз, 13:11, 11/02/2026
|
> Но 6лuн - "использование не инициализированных переменных" - неужели настолько сложно запретить их создание?
Ещё скажи что си должен явно такое запрещать, а не делать из этого UB, ведь количество потенциальных оптимизаций на базе этого можно слепить огромное
Аноним (14), 13:19, 11/02/2026
|
> Ещё скажи что си должен явно такое запрещать,
Нет конечно! Убогий язык должен быть убогим во всем!
С другой стороны - флаг компилятора зачем-то придумали?
> а не делать из этого UB,
Ага. Можно же сделать хотя бы implementation defined
> ведь количество потенциальных оптимизаций на базе этого можно слепить огромное
А еще можно слепить целую кучу овнокода, про что мы собственно в новости и читаем.
Аноним (8), 13:04, 11/02/2026
|
Хочешь быть в безопасности - не используй чужие процессоры, чужие компиляторы, чужие компы, чужие сети и даже чужое елестричество. Самый простой вариант - улететь на Марс и спрятатся там в самой глубокой пещере. Тогда точно не взломают.
Аноним (14), 13:09, 11/02/2026
|
А может просто писать максимально качественный код? Да не, бред какой-то! (с)
Чуваки в коде даже не удаляют переменные объявленные без инициализации.
Хотя это закрывается настройками флагов компилятора.
С такими подходами у меня большие сомнения, что они используют всякие санитайзеры и средства стат. анализа.
Аноним (16), 13:38, 11/02/2026
|
На Марс можно отправить Starship Heavy с гигатонной боеголовкой.
Пишу с C2D, 13:18, 11/02/2026
|
Именно поэтому умные и дальновидные люди не торопятся расставаться со своими Core 2 Duo, ведь безопасность и приватность важнее показателей на бумаге. К тому же для большинства повседневных задач C2D будет с запасом хватать даже в 2026 году, если верить load average.
Аноним (22), 13:46, 11/02/2026
|
> Core 2 Duo, ведь безопасность и приватность важнее показателей на бумаге.
Это тот самый который вышел настолько забагованный и дырявый, что ругались даже БСДшники?
Отличный план!
Сколько ошибок в errata там осталось не пофикшеными, ты все равно не узнаешь.
Аноним (23), 13:38, 11/02/2026
|
Если DDR4 нужно брать тяжёлой RawHammer, то DDR7 поддастся небольшой кияночке.
Аноним (23), 13:41, 11/02/2026
|
>Trusted Domain Extensions
>В результате аудита выявлено 6 уязвимостей
Секреты хранятся в сарае из трёх стен.
