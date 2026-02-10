Релиз CrossOver 26.0 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета CrossOver 26.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver можно загрузить на данной странице. В новой версии: Кодовая база обновлена до версии Wine 11.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 10.4.1.

Пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.18.

На платформе Linux включена поддержка драйвера ntsync, позволяющего существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Драйвер входит в состав ядра Linux начиная с выпуска 6.14 и реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.

В версии для macOS обновлены версии D3DMetal 3.0 и DXMT 0.72, а также решены проблемы с играми: Age of Empires IV: Anniversary Edition Assetto Corsa EVO Clair Obscur: Expedition 33 CloverPit Company of Heroes 3 Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles Final Fantasy VII Rebirth God of War Ragnarök Helldivers 2 Hell is Us and Cronos: The New Dawn. Jurassic World Evolution 2 Kingdom Come: Deliverance II Mafia: The Old Country Planet Coaster 2 PowerWash Simulator 2 Silent Hill f Starfield The Outer Worlds 2 Trails in the Sky 1st Chapter Warhammer 40,000: Darktide





