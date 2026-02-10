The OpenNET Project / Index page

Релиз CrossOver 26.0 для Linux и macOS

10.02.2026 23:22 (MSK)

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета CrossOver 26.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Кодовая база обновлена до версии Wine 11.
  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 10.4.1.
  • Пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.18.
  • На платформе Linux включена поддержка драйвера ntsync, позволяющего существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Драйвер входит в состав ядра Linux начиная с выпуска 6.14 и реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.
  • В версии для macOS обновлены версии D3DMetal 3.0 и DXMT 0.72, а также решены проблемы с играми:
    • Age of Empires IV: Anniversary Edition
    • Assetto Corsa EVO
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • CloverPit
    • Company of Heroes 3
    • Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • God of War Ragnarök
    • Helldivers 2
    • Hell is Us and Cronos: The New Dawn.
    • Jurassic World Evolution 2
    • Kingdom Come: Deliverance II
    • Mafia: The Old Country
    • Planet Coaster 2
    • PowerWash Simulator 2
    • Silent Hill f
    • Starfield
    • The Outer Worlds 2
    • Trails in the Sky 1st Chapter
    • Warhammer 40,000: Darktide


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:27, 10/02/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Купил в черную пятницу для macOS всего за ~$18, работает хорошо, да и приятно поддержать компанию (Codeweavers), которая контрибьютит в опен-сорс, они держали Wine на плаву задолго до Valve.
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:34, 10/02/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:42, 10/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    >решены проблемы с играми Company of Heroes 3

    Лучше остановиться на первой и второй :)
    https://store.steampowered.com/app/228200/Company_of_Heroes/

     
  • 1.4, Аноним (4), 23:51, 10/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    В чем отличие от вайна?
     
     
  • 2.6, Грека (?), 00:00, 11/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проходит дополнительную проверку и работает стабильнее из коробки.
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:56, 10/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    >LGPL
    >входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества

    так отож )))

     
  • 1.7, АнонимШигорин (?), 00:09, 11/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Помню с Максимкой сняли кросдрессера и дрессили его до утра!
     

