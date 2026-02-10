Релиз CrossOver 26.0 для Linux и macOS

|
Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета CrossOver 26.0, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver можно загрузить на данной странице.
В новой версии:
- Кодовая база обновлена до версии Wine 11.
- Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 10.4.1.
- Пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.18.
- На платформе Linux включена поддержка драйвера ntsync, позволяющего существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Драйвер входит в состав ядра Linux начиная с выпуска 6.14 и реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.
- В версии для macOS обновлены версии D3DMetal 3.0 и DXMT 0.72, а также решены проблемы с играми:
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Assetto Corsa EVO
- Clair Obscur: Expedition 33
- CloverPit
- Company of Heroes 3
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
- Final Fantasy VII Rebirth
- God of War Ragnarök
- Helldivers 2
- Hell is Us and Cronos: The New Dawn.
- Jurassic World Evolution 2
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mafia: The Old Country
- Planet Coaster 2
- PowerWash Simulator 2
- Silent Hill f
- Starfield
- The Outer Worlds 2
- Trails in the Sky 1st Chapter
- Warhammer 40,000: Darktide