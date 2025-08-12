The OpenNET Project / Index page

Релиз CrossOver 25.1 для Linux и macOS

12.08.2025 22:31

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 25.1, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 25.1 можно загрузить на данной странице.

В новой версии:

  • Решены проблемы с launcher-ами Electronic Arts (EA) и Ubisoft.
  • Решены проблемы с игровыми контроллерами, среди прочего повышена совместимость с контроллерами Xbox и 8BitDo Pro.
  • Обновлена база данных совместимости с играми, предоставляющая необходимые настройки.
  • Решены проблемы с загрузкой игр из Steam при включении msync, а также проблемы с соединением со Steam.
  • Устранены проблемы при подключении к учётной записи Outlook в Office 365.
  • Повышена стабильность работы MS Office 2016 в Linux.


Обсуждение (1)
  • 1, Аноним (1), 23:22, 12/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Попробуем.
    p.s.:
    Оказывается Half-Life 2 до сих пор получает обновления, последнее от июля этого года:
    https://store.steampowered.com/app/220/HalfLife_2/
     
