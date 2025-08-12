Релиз CrossOver 25.1 для Linux и macOS

Компания CodeWeavers выпустила релиз пакета Crossover 25.1, основанного на коде Wine и предназначенного для выполнения программ и игр, написанных для платформы Windows. CodeWeavers входит в число ключевых участников проекта Wine, спонсирует его разработку и возвращает в проект все новшества, реализованные для своих коммерческих продуктов. Исходные тексты открытых компонентов CrossOver 25.1 можно загрузить на данной странице. В новой версии: Решены проблемы с launcher-ами Electronic Arts (EA) и Ubisoft.

Решены проблемы с игровыми контроллерами, среди прочего повышена совместимость с контроллерами Xbox и 8BitDo Pro.

Обновлена база данных совместимости с играми, предоставляющая необходимые настройки.

Решены проблемы с загрузкой игр из Steam при включении msync, а также проблемы с соединением со Steam.

Устранены проблемы при подключении к учётной записи Outlook в Office 365.

Повышена стабильность работы MS Office 2016 в Linux.



