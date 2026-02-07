Инициатива по встраиванию моделей машинного обучения в ядро Linux

|
Аноним (15), 13:30, 07/02/2026
а я не понял - что эта библа делает? ну машинно обучается, но она код что ли пишет или что?
Аноним (23), 14:06, 07/02/2026
> что эта библа делает?
нагружает проц, пожирает электроэнергию и выделяет высокоэнтрапийное тепло.
Аноним (28), 14:10, 07/02/2026
Майнеры на ASIC'ах уже применяют для отопления, теперь очередь за компами на ядре Linux.
чатжпт (?), 14:34, 07/02/2026
нет, не пишет. ml просто отдает параметры подсистемам ядра на основе нагрузки, чтобы подсистемы на лету могли меня свое поведение: тайминги, планировщики, размеры очередей и т.п. для оптимальной производительности
Аноним (53), 15:36, 07/02/2026
и что будет по вашему делать ЫЫ - правильно, пытаться увеличивать эти параметры, а ресурсов то и нет.
Аноним (28), 14:19, 07/02/2026
Так теперь, получается, что Раст в ядре ненужен. Нейросетка и без него вовремя заметит возможность выхода и предотвратит. Годно.
Аноним (2), 13:00, 07/02/2026
Я так понимаю факт того что оно может голюцинировать они упорно игнорируют, я надеюсь что в main ветку это не попадёт. В противном случае придётся юзать старое, пока не появится форк без этой фигни от которой уже тошнит
Жертва GNU Hurd (?), 13:06, 07/02/2026
Переходи на GNU Hurd - старейшая свободная операционная система. Разрабатывается сообществом.
Там такой фигни нет.
Аноним (46), 15:13, 07/02/2026
Когда и если Hurd смогут доделать, он крайне быстро сведёт ядро Linux в забвение, с его кривой архитектурой.
Аноним (54), 15:59, 07/02/2026
А то что мясные мешки тоже успшно галюцинируют ты не учитываешь?
Тут недавно разбирали CVE в ведре, где пограммист который с 91 года пишет на СИ, просто не проверил границы.
Написал "ну должно сойтись".
Q2W (?), 13:03, 07/02/2026
Удивительно, что только щас про это кто-то заговорил.
Имхо, с этого и надо было начинать. А не llm ваши эти во все поля.
Аноним (9), 13:09, 07/02/2026
LLM = ML, если вы не в курсе. Разница лишь в наборе обучаемых данных. Вернее LLM частный случай ML.
Аноним (9), 13:05, 07/02/2026
Разработчики ядра заранее не знают какое железо ядро поддерживает и какие параметры для этого железа эффективные?..
Аноним (23), 14:09, 07/02/2026
Дак железо уже изобретается с помощью ИИ, формальные разработчики действительно не знают.
чатжпт (?), 14:37, 07/02/2026
разрадотчки не знаю обо всех сценариях использования ядра и оптимальных параметрах подсистем для конкретной задачи
Аноним (46), 15:16, 07/02/2026
Виндовый copilot - это про ещё одну форму тотальной слежки, а не про что-либо ещё.
Аноним (14), 13:18, 07/02/2026
Почему бы компании IBM не возродить на новых AI технологиях свой AIX, тем более так правильно называется. И не вкорячить туда AI примерно везде, чтоб даже спецы компании не знали, как оно работает.
Не скажу (-), 13:33, 07/02/2026
Странная новость, учитывая что линекс это в первую очерпдь про старое железо типа кор2 дуо с 4 гигабайтами ддр2 или на крайняк какой-нибудь хасвел.
Аноним (18), 13:40, 07/02/2026
- Пап, неужели 12309 наконец починят?!
- Не, сынку, це фантастика!
Только усугубят. Ядро NT - это утерянные технологии Предтеч.
Аноним (28), 14:23, 07/02/2026
- Пап, а что такое 12309 ?
- Это легенда из тёмных времён, сынок.
Аноним (20), 13:50, 07/02/2026
Задолбали уже тащить в ОС то, что там не нужно. ОС - это прослойка между софтом и железом! Там не должно быть ничего лишнего!
Аноним (28), 14:15, 07/02/2026
"90% кода современного ядра разрабатывают корпорасы." Вот вам, получите ещё одно подтверждение.
Аноним (30), 14:13, 07/02/2026
капитал и прибыль думают и имеют субъектность только манямирке д3г3н3ратов-марксистов
Аноним (24), 14:07, 07/02/2026
> а в ядре недопускается прямое использование FPU
AMD'шные драйверы с кучей переменных типа double вышли из чата
Аноним (30), 14:08, 07/02/2026
как же приятно воскресным утром открыть новость и наблюдать полыхание пятой точки у местных комментаторов, и чем им хуже, больней, ужасней, тем приятней на становится на душе - чистый кайф
Аноним (9), 14:17, 07/02/2026
Что в вашей жизни не так, что в воскресное утро вас радует лишь это? Других источников нет?
Аноним (36), 14:33, 07/02/2026
а зачем в ядро что-то добавлять если из юзерспейс можно и смотреть и менять параметры ?
чатжпт (?), 14:40, 07/02/2026
да вот тоже не понятно. ml и так может работать в юзерспейсе, анализировать и оптимизировать параметры.
Аноним (48), 15:17, 07/02/2026
В заголовке: "Инициатива по встраиванию моделей машинного обучения в ядро Linux"
И тут же: "Вынос выполнения и обучения модели в пространство пользователя упрощает сопровождение и изолирует ядро от проблем в коде выполнения модели."
Желтушный заголовок.
