Инициатива по встраиванию моделей машинного обучения в ядро Linux

07.02.2026 11:30 (MSK)

Вячеслав Дубейко из компании IBM запустил в списке рассылки разработчиков ядра Linux обсуждение использования в ядре моделей машинного обучения, а также предложил для тестирования набор патчей с библиотекой для интеграции ML-моделей в ядро и примером символьного драйвера, использующего библиотеку.

Интеграция ML-моделей в ядро может быть полезной для изменения логики работы подсистем с учётом обрабатываемых данных, оптимизации работы и изменения конфигурации в зависимости от внутреннего состояния систем. Применение машинного обучения, способного выявлять закономерности и строить прогнозы без ручной реализации алгоритмов, упростит подбор наиболее эффективной конфигурации ядра c учётом сложности и изменчивости современных рабочих нагрузок, а также позволит решать такие проблемы, как предсказание сбоев систем хранения.

Помимо движка для выполнения моделей рассматривается разработка инструментов сбора данных для обучения ML-моделей, непосредственно обучения модели и тестирования результата. Так как для выполнения ML-модели требуются операции с плавающей запятой, а в ядре недопускается прямое использование FPU, предложенный прототип представляет собой прослойку для обращения из различных подсистем ядра к ML-моделям, выполняемым в пользовательском пространстве, по аналогии с выносом в пользовательское пространство обработчиков SPDK, DPDK и ublk.

Вынос выполнения и обучения модели в пространство пользователя упрощает сопровождение и изолирует ядро от проблем в коде выполнения модели. На стадии обучения данные о состоянии и параметрах ядра могут как запрашиваться обработчиком из пользовательского пространства, так и передаваться прослойкой, выполняемой на уровне ядра. Для управления взаимодействия компонентами в ядре и пользовательском пространстве применяется sysfs. Возможно адаптивное обучение ML-модели, при котором подсистема ядра получает рекомендацию от ML-модели, применяет рекомендуемое изменение и оценивает эффективность рекомендации по изменению состояния.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64755-kernel
Ключевые слова: kernel, ai, ml-lib
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, WE (?), 12:58, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    годно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:30, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я не понял - что эта библа делает? ну машинно обучается, но она код что ли пишет или что?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:06, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > что эта библа делает?

    нагружает проц, пожирает электроэнергию и выделяет высокоэнтрапийное тепло.

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:10, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майнеры на ASIC'ах уже применяют для отопления, теперь очередь за компами на ядре Linux.
     
  • 3.38, чатжпт (?), 14:34, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, не пишет. ml просто отдает параметры подсистемам ядра на основе нагрузки, чтобы подсистемы на лету могли меня свое поведение: тайминги, планировщики, размеры очередей и т.п. для оптимальной производительности
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 15:36, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и что будет по вашему делать ЫЫ - правильно, пытаться увеличивать эти параметры, а ресурсов то и нет.
     
  • 2.33, Аноним (28), 14:19, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так теперь, получается, что Раст в ядре ненужен. Нейросетка и без него вовремя заметит возможность выхода и предотвратит. Годно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:00, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю факт того что оно может голюцинировать они упорно игнорируют, я надеюсь что в main ветку это не попадёт. В противном случае придётся юзать старое, пока не появится форк без этой фигни от которой уже тошнит
     
     
  • 2.8, Жертва GNU Hurd (?), 13:06, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Переходи на GNU Hurd - старейшая свободная операционная система. Разрабатывается сообществом.
    Там такой фигни нет.
     
     
  • 3.11, открытая диета (?), 13:16, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И он без соли. Диетический!
     
  • 3.46, Аноним (46), 15:13, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда и если Hurd смогут доделать, он крайне быстро сведёт ядро Linux в забвение, с его кривой архитектурой.
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:59, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А то что мясные мешки тоже успшно галюцинируют ты не учитываешь?
    Тут недавно разбирали CVE в ведре, где пограммист который с 91 года пишет на СИ, просто не проверил границы.
    Написал "ну должно сойтись".

     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 13:01, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже ведь было завязывание производительности на фазу луны, баян
     

  • 1.6, Q2W (?), 13:03, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, что только щас про это кто-то заговорил.
    Имхо, с этого и надо было начинать. А не llm ваши эти во все поля.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:09, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    LLM = ML, если вы не в курсе. Разница лишь в наборе обучаемых данных. Вернее LLM частный случай ML.
     

  • 1.7, Аноним (9), 13:05, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разработчики ядра заранее не знают какое железо ядро поддерживает и какие параметры для этого железа эффективные?..
     
     
  • 2.27, Аноним (23), 14:09, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак железо уже изобретается с помощью ИИ, формальные разработчики действительно не знают.
     
  • 2.39, чатжпт (?), 14:37, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разрадотчки не знаю обо всех сценариях использования ядра и оптимальных параметрах подсистем для конкретной задачи
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:16, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    заржавел сарай, гори и хата
     
  • 1.13, открытая диета (?), 13:17, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про виндовый copilot будем вспоминать или теперь как-то неудобно?
     
     
  • 2.47, Аноним (46), 15:16, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виндовый copilot - это про ещё одну форму тотальной слежки, а не про что-либо ещё.
     
     
  • 3.50, ibm (??), 15:25, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь и в линуксе будет!
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:18, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему бы компании IBM не возродить на новых AI технологиях свой AIX, тем более так правильно называется. И не вкорячить туда AI примерно везде, чтоб даже спецы компании не знали, как оно работает.
     
  • 1.16, Не скажу (-), 13:33, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Странная новость, учитывая что линекс это в первую очерпдь про старое железо типа кор2 дуо с 4 гигабайтами ддр2 или на крайняк какой-нибудь хасвел.
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:40, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    - Пап, неужели 12309 наконец починят?!
    - Не, сынку, це фантастика!

    Только усугубят. Ядро NT - это утерянные технологии Предтеч.

     
     
  • 2.34, Аноним (28), 14:23, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - Пап, а что такое 12309 ?
    - Это легенда из тёмных времён, сынок.
     
     
  • 3.52, Аноним (9), 15:29, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перефорс не удался. 12309 как был, так и остался.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:50, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Задолбали уже тащить в ОС то, что там не нужно. ОС - это прослойка между софтом и железом! Там не должно быть ничего лишнего!
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 14:15, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "90% кода современного ядра разрабатывают корпорасы." Вот вам, получите ещё одно подтверждение.
     
     
  • 3.37, Сладкая булочка (?), 14:33, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот вам, получите ещё одно подтверждение.

    Ну пока он просто "запустил обсуждение"...

     

  • 1.21, Сладкая булочка (?), 13:54, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руки проч от ядра. Надоели уже, то языки всякие туда пихаете, то ИИ. Вот форкните и делайте что хотите.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:03, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капитал и прибыль думает иначе
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:13, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    капитал и прибыль думают и имеют субъектность только манямирке д3г3н3ратов-марксистов
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:07, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а в ядре недопускается прямое использование FPU

    AMD'шные драйверы с кучей переменных типа double вышли из чата

     
  • 1.25, Аноним (28), 14:08, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понеслась по кочкам...
     
  • 1.26, Аноним (30), 14:08, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    как же приятно воскресным утром открыть новость и наблюдать полыхание пятой точки у местных комментаторов, и чем им хуже, больней, ужасней, тем приятней на становится на душе - чистый кайф
     
     
  • 2.32, Аноним (9), 14:17, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что в вашей жизни не так, что в воскресное утро вас радует лишь это? Других источников нет?
     
     
  • 2.43, 1 (??), 14:44, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    воскресным?
     

  • 1.36, Аноним (36), 14:33, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а зачем в ядро что-то добавлять если из юзерспейс можно и смотреть и менять параметры ?
     
     
  • 2.42, чатжпт (?), 14:40, 07/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да вот тоже не понятно. ml и так может работать в юзерспейсе, анализировать и оптимизировать параметры.
     

  • 1.40, онанист (?), 14:38, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ХДРГ
     
  • 1.44, dannyD (?), 14:45, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    каждому времени - свой лёня,

    старый уж устарел, ой как устарел....

     
  • 1.45, Аноним (45), 15:05, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    SkyNet уже скоро...
     
  • 1.48, Аноним (48), 15:17, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В заголовке: "Инициатива по встраиванию моделей машинного обучения в ядро Linux"

    И тут же: "Вынос выполнения и обучения модели в пространство пользователя упрощает сопровождение и изолирует ядро от проблем в коде выполнения модели."

    Желтушный заголовок.

     
  • 1.51, Андрей (??), 15:28, 07/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь, чтобы ВКЛЮЧИТЬ это будет специальная опция ?
     

