Выпуск отладчика GDB 17

2.13, zionist (ok), 12:26, 21/12/2025
|+4 +/–
Там нет обхода защиты, там есть поддержка механизма этой защиты.
1.10, Аноним (10), 12:14, 21/12/2025
|–3 +/–
>аппаратные возможности процессоров Intel для защиты от перезаписи адреса возврата из функции в случае переполнения буфера в стеке.
Настоящие сишники настолько хорошо пишут на С что даже интелу пришлось в процессор встраивать аппаратные костыли с защитой от таких профессионалов.
Что естественно доказывает что раст не нужен.
2.14, Аноним (14), 12:37, 21/12/2025
|+1 +/–
Cи причем, если архитектура у вас гуляйвася? Какая архитектура такой и язык под нее, очевидно ведь.
2.19, Аноним (19), 13:52, 21/12/2025
|+1 +/–
>Настоящие сишники настолько хорошо пишут на С что даже интелу пришлось в процессор встраивать аппаратные костыли с защитой от таких профессионалов.
mov esp,eax. Причем тут Си, если это разрешено в машинных иструкциях?
3.22, 12yoexpert (ok), 14:55, 21/12/2025
|+/–
с такими нужно не спорить, а продавать: свечи, там, духовную литературу, пожертвования собирать
туда же что-нибудь от "синдрома запястного канала" хорошо зайдёт, лампы на монитор
