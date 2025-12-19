The OpenNET Project / Index page

Открыты средства разработки приложений для ОС Аврора с использованием Flutter

19.12.2025 16:20

Компания "Открытая мобильная платформа", разрабатывающая ОС Аврора (форк платформы Sailfish), объявила об открытии исходного кода библиотеки Aurora Embedder и редакции инструментария Flutter SDK, предназначенных для разработки приложений для ОС Аврора.

Aurora Embedder, отвечающий за интеграцию фреймворка Flutter с ОС Аврора, ранее разрабатывался как закрытый продукт и распространялся только в форме готовых сборок Flutter для ОС Аврора. Отныне код Aurora Embedder открыт под лицензией BSD. Flutter используется в ОС Аврора для быстрого и недорогого портирования существующих мобильных приложений. Применение Flutter позволяет использовать одну общую кодовую базу для сборки мобильных приложений для Android, iOS и Аврора.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64452-flutter
Ключевые слова: flutter, aurora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:46, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отдали на откуп в опенсорс перед сворачиванием проекта?
     
  • 1.2, sotlef (ok), 16:48, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это было бы актуально, когда движок платформы жил в отдельном репозитории и был подменяемым. Сейчас насколько знаю нельзя его подменить, только если весь Flutter из исходников со своим embedderом собирать
     
  • 1.4, Bob (??), 17:18, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 17:37, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая разница, что там открыто, если аврора это закрытая(проприетарная) операционная система, это уже не говря про загрузчик?
     
  • 1.6, Аноним (6), 17:43, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 18:05, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не открыли пуллреквест в апстрим?
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:26, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Реально, зачем что-то открывать, если это закрытая система тупо для госов. Ну пилите вы систему, и бабосы заодно, ну и пилите дальше. К чему вся эта показуха, - непонятно!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 19:32, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что если распространяешь закрытый продукт, то требуется выделять хоть какие-то ресурсы на поддержку.

    Грубо говоря, если кто-то захочет запустить их SDK на какой-нибудь Ubuntu 26.04 и там будут проблемы с ее запуском, то их придется решать компании "Открытая мобильная платформа", а если выкинуть в опенсорц, то, глядишь, кто-нибудь сам найдет проблему, да еще и поделится с остальными способом ее решения.

     
  • 2.14, Аноним (14), 19:39, 19/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:35, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    эти корчи пытались в ЕС хантить, после 2021, лол) инвалиды
     
  • 1.11, Аноним (11), 18:52, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Aurora Embedder как-то не патриотично! Надо ПК АСУ ЭВМ СВО ВГРСПКСТУ
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:48, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это, но неиронично
     

  • 1.12, fghj1 (?), 19:09, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот ведь люди, разработали свою ОС на Qt,
    но поддержки переноса приложения написанного хотя бы на почти идентичном стеке технологий - Qt/QML , но 5.15, а не как у них (5.4, 5.6?) вообще никакой, зато вот вам Flutter, кушайте не обляпайтесь.

    Что дальше, поддержка разработки на Swift, но никак не Qt?

     
     
  • 2.15, Фняк (?), 19:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предположу что идея в том, что flutter позволяет создавать кроссплатформенные приложения. Вот кто сейчас моб приложения разрабатывает на qt? А эта штука позволяет(в теории) собрать для авроры уже существующее приложение на flutter. Как будто больше толку, нет?
     

