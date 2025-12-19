Открыты средства разработки приложений для ОС Аврора с использованием Flutter

|
|1.2, sotlef (ok), 16:48, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это было бы актуально, когда движок платформы жил в отдельном репозитории и был подменяемым. Сейчас насколько знаю нельзя его подменить, только если весь Flutter из исходников со своим embedderом собирать
|
|1.5, Аноним (5), 17:37, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Какая разница, что там открыто, если аврора это закрытая(проприетарная) операционная система, это уже не говря про загрузчик?
|
|1.9, Аноним (9), 18:26, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Реально, зачем что-то открывать, если это закрытая система тупо для госов. Ну пилите вы систему, и бабосы заодно, ну и пилите дальше. К чему вся эта показуха, - непонятно!
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 19:32, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что если распространяешь закрытый продукт, то требуется выделять хоть какие-то ресурсы на поддержку.
Грубо говоря, если кто-то захочет запустить их SDK на какой-нибудь Ubuntu 26.04 и там будут проблемы с ее запуском, то их придется решать компании "Открытая мобильная платформа", а если выкинуть в опенсорц, то, глядишь, кто-нибудь сам найдет проблему, да еще и поделится с остальными способом ее решения.
|
|1.12, fghj1 (?), 19:09, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот ведь люди, разработали свою ОС на Qt,
но поддержки переноса приложения написанного хотя бы на почти идентичном стеке технологий - Qt/QML , но 5.15, а не как у них (5.4, 5.6?) вообще никакой, зато вот вам Flutter, кушайте не обляпайтесь.
Что дальше, поддержка разработки на Swift, но никак не Qt?
|
|
|
|2.15, Фняк (?), 19:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предположу что идея в том, что flutter позволяет создавать кроссплатформенные приложения. Вот кто сейчас моб приложения разрабатывает на qt? А эта штука позволяет(в теории) собрать для авроры уже существующее приложение на flutter. Как будто больше толку, нет?
|