Открыты средства разработки приложений для ОС Аврора с использованием Flutter

Потому что если распространяешь закрытый продукт, то требуется выделять хоть какие-то ресурсы на поддержку. Грубо говоря, если кто-то захочет запустить их SDK на какой-нибудь Ubuntu 26.04 и там будут проблемы с ее запуском, то их придется решать компании "Открытая мобильная платформа", а если выкинуть в опенсорц, то, глядишь, кто-нибудь сам найдет проблему, да еще и поделится с остальными способом ее решения.

