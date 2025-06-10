Открыт инструментарий для разработки на языке Kotlin для ОС Аврора

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|2.18, Аноним (18), 15:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага... Осталось дождаться, пока в рознице телефонки появятся.
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|3.36, Аноним (36), 16:44, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что, Китайцы делают Китайские айфоны, с выпирающим на 5 мм блоком камер.
Что Россия хуже чтоли.
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|2.23, BeLord (ok), 16:09, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У спутника нулевой шанс, читаем - НКЦКИ рекомендовал отказаться от использования браузера «Спутник» в личных и рабочих целях(с). Если вы этот Спутник имели ввиду, а большой брат плохого не посоветует-)))
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|1.9, тоже Аноним (ok), 14:53, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> писать приложения для ОС Аврора стало не сложнее, чем для iOS
А что, на Опеннете нет правила 4.2?
Если кто в курсе, для iOS пишут в фирменной, заточенной под это дело IDE, с вполне адекватным эмулятором яблофона.
Сабж предлагает писать в IntelliJ IDEA / QtCreator (обе компании, если кто не в курсе, ушли из РФ в 2022), а вместо эмулятора там что? использовать воображение? или искать где-то реальное устройство с этой ОС (айфон, например, найти не в пример легче)?..
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|3.15, тоже Аноним (ok), 15:20, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы имеете в виду - образ системы x86, на который можно будет несколькими нетривиальными действиями натянуть скомпилированную именно под x86 программу и, насколько вообще позволит виртуализация, ее протестировать?
Да-да, "не сложнее", чем эмулятор, позволяющий запуск и дебаг приложения внутри IDE.
Ну и не припомню, чтобы VB в принципе умел мультитач, например. Поворот экрана. Эмуляцию камеры. Возвращал IMEI...
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|4.17, Аноним (1), 15:30, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>несколькими нетривиальными действиями натянуть скомпилированную именно под x86 программу
в смысле, выбрать таргет в IDE перед компиляцией? Сложно, да.
>насколько вообще позволит виртуализация
сталкивался с таким в андроид студии в 2016 году. Машина не поддерживала что-то там из технологий виртуализации и андроидный эмуль работал в слайд-шоу. Вы пытаетесь в мобильную разработку на железе десятилетней давности?
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|5.19, тоже Аноним (ok), 15:35, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я запускал эмулятор iOS в Хакинтоше, работающем в Виртуалбоксе, например.
Это позволяло не покупать никакого оборудования от Эппла, но при этом под него разрабатывать.
Впрочем, этот ваш коммент явно открывает не дискуссию, а срач. Тут я пас.
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|7.41, тоже Аноним (ok), 16:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Последняя MacOS работавшая в виртуалбоксе была Lion в далёком 2012 году.
Последняя MacOS вышла в прошлом веке, потом система называлась OS X.
Но вам же лучше знать, конечно.
А то, что последняя версия Хакинтоша, с которой я это делал, назвалась Catalina - это, разумеется, не в счет. Не может же такого быть никогда.
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|2.12, Аноним (12), 15:12, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем вообще что-то писать, если устройства под b2b и для рынка b2c не предназначены.
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|6.31, Аноним (25), 16:25, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приложения для кого? Для бизнеса? Какие приложение для бизнеса ещё не успели написать?
Потому что в широкой продаже устройств под Авророй для простых смертных я не видел.
Игрушки донатные что ли писать под сабж?
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|2.14, Аноним (12), 15:14, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И понаделать различных корпоративных брендированных ОС. И если ты работаешь в корпорации, то выдают такой смартфон.
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|3.16, тоже Аноним (ok), 15:22, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смарт отличают от телефона не экран и процессор, а приложения.
Без инфраструктуры это не смарт, а пафосная звонилка с ненужным обвесом.
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|1.21, Аноним (21), 16:01, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давайте будем честны:
Аврора не является открытой ОС, "Открытая мобильная платформа" внезапно не является открытой мобильной платформой, а хочет Вам с лопаты ЕУЛУ(прямо с установщика SDK).
Само по себе существование "открытой мобильной платноформы" являющейся компанией торгующей ПО с закрытым исходным кодом является плевком в лицо здравому смыслу.
Вертел в руках телефон с Авророй - посмотрев на это всё счастье пришлось признаться, что писать для этого ПО пока рано - люди будут пользоваться только если их вилами и факелом заставить.
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|2.29, Аноним (25), 16:22, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы они открыли сабж, хотя бы под GPL то можно было бы надеяться на что-то.
А так ОС на базе открытого Линукс, но закрытая, как так вообще может быть?
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|4.37, Egan (?), 16:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если коротко:
Я использую Linux дома и на работе. Предпочитаю Gentoo, но где удобней Debian использую Debian.
Я занимаюсь исследованиями и время от времени пишу ПО - в основном на rust, C и python.
При прочих равных я использую открытое ПО для решения своих жизненных трудностей - тупо потому, что если у меня с ним будут проблемы - я скорее всего смогу их исправить.
Сама по себе ситуация, когда посетитель opennet далек от открытого ПО встречается не так часто. Сайт-то в общем-то процентов на 90 посвящен открытому ПО.
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|5.43, Аноним (43), 17:12, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сама по себе ситуация, когда посетитель opennet далек от открытого ПО встречается не так часто. Сайт-то в общем-то процентов на 90 посвящен открытому ПО.
Судя по комментариям, эта ситуация как раз встречается довольно часто. Просто сабжи иногда пользуются и чем-то открытым, или просто нравится тут тусоваться, потому, что напоминает ранний тырнет.
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|1.22, Аноним (21), 16:07, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забыл добавить - из всех бедолаг, что с горем на лице прочел эту статью, едва-ли найдется несчастный, что прочел ее с Авроры.
Это не повод не развивать отечественное мобильное ПО - но наверное время признаться, что тратить силы людей на тот вектор развития Авроры и ее славного Qt из РФ в 2025 уже попахивает психиатрией.
Я высказался. Всем спасибо.
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