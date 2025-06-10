Открыт инструментарий для разработки на языке Kotlin для ОС Аврора

Компания "Открытая мобильная платформа" представила инструментарий, позволяющий использовать в ОС Аврора технологию KMP (Kotlin Multiplatform). KMP позволяет создавать многоплатформенный код на языке Kotlin, вынося общую бизнес-логику в библиотеку, адаптированную для платформ Аврора, Android, iOS, Web или Linux.

В ОС Аврора, как и в iOS, нет JVM, но благодаря поддержке в Kotlin нативной компиляции (Kotlin/Native), код KMP можно собрать в форме статической или динамической библиотеки, которую можно переносить на любые системы, поддерживающие использование Си-библиотек. При этом низкоуровневые С-библиотеки, генерируемые KMP, напрямую использовать неудобно. В ОС Аврора эта проблема решена с помощью плагина QtBinding, который создаёт прослойку между низкоуровневым C и Qt. Поэтому писать приложения для ОС Аврора стало не сложнее, чем для iOS.

Инструментарий пока находится на начальной стадии развития, его ещё предстоит их упростить и оптимизировать. Тем не менее, даже текущее состояние проекта позволяет повторно использовать существующий код Kotlin в ОС Аврора. Код инструментария открыт под лицензией BSD, приветствуются предложения по доработке, замечания и передача изменений и улучшений.



