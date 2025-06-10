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Открыт инструментарий для разработки на языке Kotlin для ОС Аврора

10.06.2025 14:17

Компания "Открытая мобильная платформа" представила инструментарий, позволяющий использовать в ОС Аврора технологию KMP (Kotlin Multiplatform). KMP позволяет создавать многоплатформенный код на языке Kotlin, вынося общую бизнес-логику в библиотеку, адаптированную для платформ Аврора, Android, iOS, Web или Linux.

В ОС Аврора, как и в iOS, нет JVM, но благодаря поддержке в Kotlin нативной компиляции (Kotlin/Native), код KMP можно собрать в форме статической или динамической библиотеки, которую можно переносить на любые системы, поддерживающие использование Си-библиотек. При этом низкоуровневые С-библиотеки, генерируемые KMP, напрямую использовать неудобно. В ОС Аврора эта проблема решена с помощью плагина QtBinding, который создаёт прослойку между низкоуровневым C и Qt. Поэтому писать приложения для ОС Аврора стало не сложнее, чем для iOS.

Инструментарий пока находится на начальной стадии развития, его ещё предстоит их упростить и оптимизировать. Тем не менее, даже текущее состояние проекта позволяет повторно использовать существующий код Kotlin в ОС Аврора. Код инструментария открыт под лицензией BSD, приветствуются предложения по доработке, замечания и передача изменений и улучшений.

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.auroraos.ru/...)
  2. OpenNews: Доступен компилятор Kotlin/Native 0.6
  3. OpenNews: В Android обеспечена официальная поддержка разработки на языке Kotlin
  4. OpenNews: Релиз Kotlin 1.0, языка программирования для JVM и Android
  5. OpenNews: В состав Glibc включено исправление уязвимости в memcpy, подготовленное разработчиками ОС Аврора
  6. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 5.0
Автор новости: Открытая мобильная платформа
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63381-aurora
Ключевые слова: aurora, kotlin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:24, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну щас понапишем сбербанков
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:29, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Может быть:
    https://vc.ru/money/1900714
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага... Осталось дождаться, пока в рознице телефонки появятся.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:44, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что, Китайцы делают Китайские айфоны, с выпирающим на 5 мм блоком камер.
    Что Россия хуже чтоли.
     
     
  • 4.40, Аноним (2), 16:53, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы видимо китаец ?
    По правилам русского языка названия национальностей пишутся со строчной буквы (*если это не начало предложения).
    p.s.:
    Про айфоны:
    https://www.kommersant.ru/doc/5782705
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:39, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SHITGORIN WHERE ARE YOU
     

  • 1.6, дАнон (?), 14:33, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец второй шанс для Амиго и Спутника
     
     
  • 2.23, BeLord (ok), 16:09, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У спутника нулевой шанс, читаем - НКЦКИ рекомендовал отказаться от использования браузера «Спутник» в личных и рабочих целях(с). Если вы этот Спутник имели ввиду, а большой брат плохого не посоветует-)))
     
     
  • 3.47, penetrator (?), 18:18, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и у Авроры
     

  • 1.9, тоже Аноним (ok), 14:53, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > писать приложения для ОС Аврора стало не сложнее, чем для iOS

    А что, на Опеннете нет правила 4.2?

    Если кто в курсе, для iOS пишут в фирменной, заточенной под это дело IDE, с вполне адекватным эмулятором яблофона.

    Сабж предлагает писать в IntelliJ IDEA / QtCreator (обе компании, если кто не в курсе, ушли из РФ в 2022), а вместо эмулятора там что? использовать воображение? или искать где-то реальное устройство с этой ОС (айфон, например, найти не в пример легче)?..

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:57, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо найдет устройство или ему предоставят.
     
  • 2.11, Аноним (1), 14:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмулятор там есть на виртуалбоксе, в комплекте с sdk
     
     
  • 3.15, тоже Аноним (ok), 15:20, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы имеете в виду - образ системы x86, на который можно будет несколькими нетривиальными действиями натянуть скомпилированную именно под x86 программу и, насколько вообще позволит виртуализация, ее протестировать?
    Да-да, "не сложнее", чем эмулятор, позволяющий запуск и дебаг приложения внутри IDE.
    Ну и не припомню, чтобы VB в принципе умел мультитач, например. Поворот экрана. Эмуляцию камеры. Возвращал IMEI...
     
     
  • 4.17, Аноним (1), 15:30, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >несколькими нетривиальными действиями натянуть скомпилированную именно под x86 программу

    в смысле, выбрать таргет в IDE перед компиляцией? Сложно, да.

    >насколько вообще позволит виртуализация

    сталкивался с таким в андроид студии в 2016 году. Машина не поддерживала что-то там из технологий виртуализации и андроидный эмуль работал в слайд-шоу. Вы пытаетесь в мобильную разработку на железе десятилетней давности?

     
     
  • 5.19, тоже Аноним (ok), 15:35, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я запускал эмулятор iOS в Хакинтоше, работающем в Виртуалбоксе, например.
    Это позволяло не покупать никакого оборудования от Эппла, но при этом под него разрабатывать.

    Впрочем, этот ваш коммент явно открывает не дискуссию, а срач. Тут я пас.

     
     
  • 6.30, Аноним324 (ok), 16:22, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя MacOS работавшая в виртуалбоксе была Lion в далёком 2012 году.
     
     
  • 7.41, тоже Аноним (ok), 16:58, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последняя MacOS работавшая в виртуалбоксе была Lion в далёком 2012 году.

    Последняя MacOS вышла в прошлом веке, потом система называлась OS X.
    Но вам же лучше знать, конечно.
    А то, что последняя версия Хакинтоша, с которой я это делал, назвалась Catalina - это, разумеется, не в счет. Не может же такого быть никогда.

     
  • 2.12, Аноним (12), 15:12, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще что-то писать, если устройства под b2b и для рынка b2c не предназначены.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:54, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно же
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:18, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чем интерес? Каковы шансы продать приложение?  
     
     
  • 5.27, Аноним (20), 16:20, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложения делают только для того чтобы продать?
     
     
  • 6.31, Аноним (25), 16:25, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приложения для кого? Для бизнеса? Какие приложение для бизнеса ещё не успели написать?
    Потому что в широкой продаже устройств под Авророй для простых смертных я не видел.
    Игрушки донатные что ли писать под сабж?
     
     
  • 7.33, Аноним (20), 16:29, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть в продаже для простых смертных
     
     
  • 8.38, Аноним (12), 16:48, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо искать на каких-то сайтах БУ ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Аноним (20), 16:52, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в всесмерт и в комрунет продаются модели... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.42, Аноним (20), 17:02, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всёсмарт ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (12), 15:12, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открыли бы всю операционку полностью под BSD вот это понимаю.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 15:14, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И понаделать различных корпоративных брендированных ОС. И если ты работаешь в корпорации, то выдают такой смартфон.
     
     
  • 3.16, тоже Аноним (ok), 15:22, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смарт отличают от телефона не экран и процессор, а приложения.
    Без инфраструктуры это не смарт, а пафосная звонилка с ненужным обвесом.
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 16:19, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот какие приложения тебе нужны?
     
  • 4.32, Аноним (-), 16:25, 10/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.21, Аноним (21), 16:01, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте будем честны:
    Аврора не является открытой ОС, "Открытая мобильная платформа" внезапно не является открытой мобильной платформой, а хочет Вам с лопаты ЕУЛУ(прямо с установщика SDK).

    Само по себе существование "открытой мобильной платноформы" являющейся компанией торгующей ПО с закрытым исходным кодом является плевком в лицо здравому смыслу.

    Вертел в руках телефон с Авророй - посмотрев на это всё счастье пришлось признаться, что писать для этого ПО пока рано - люди будут пользоваться только если их вилами и факелом заставить.

     
     
  • 2.28, Аноним (-), 16:20, 10/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.29, Аноним (25), 16:22, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы они открыли сабж, хотя бы под GPL то можно было бы надеяться на что-то.
    А так ОС на базе открытого Линукс, но закрытая, как так вообще может быть?
     
     
  • 3.34, Аноним (20), 16:31, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как часто пользуешься чистым открытым линуксом?
     
     
  • 4.37, Egan (?), 16:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если коротко:
    Я использую Linux дома и на работе. Предпочитаю Gentoo, но где удобней Debian использую Debian.
    Я занимаюсь исследованиями и время от времени пишу ПО - в основном на rust, C и python.
    При прочих равных я использую открытое ПО для решения своих жизненных трудностей - тупо потому, что если у меня с ним будут проблемы - я скорее всего смогу их исправить.

    Сама по себе ситуация, когда посетитель opennet далек от открытого ПО встречается не так часто. Сайт-то в общем-то процентов на 90 посвящен открытому ПО.

     
     
  • 5.43, Аноним (43), 17:12, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сама по себе ситуация, когда посетитель opennet далек от открытого ПО встречается не так часто. Сайт-то в общем-то процентов на 90 посвящен открытому ПО.

    Судя по комментариям, эта ситуация как раз встречается довольно часто. Просто сабжи иногда пользуются и чем-то открытым, или просто нравится тут тусоваться, потому, что напоминает ранний тырнет.

     
  • 3.48, Аноним (-), 18:29, 10/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.22, Аноним (21), 16:07, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Забыл добавить - из всех бедолаг, что с горем на лице прочел эту статью, едва-ли найдется несчастный, что прочел ее с Авроры.

    Это не повод не развивать отечественное мобильное ПО - но наверное время признаться, что тратить силы людей на тот вектор развития Авроры и ее славного Qt из РФ в 2025 уже попахивает психиатрией.

    Я высказался. Всем спасибо.

     

  • 1.35, Агл (?), 16:40, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и compose обещают, попозже
     
  • 1.46, Доктор Альба (?), 18:14, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Flutter и Qt можно делать приложения для Авроры.
     

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