Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

Объявлены лауреаты ежегодной премии "Free Software Awards 2024", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Победители получили памятные грамоты (премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения).

Премию за продвижение и развитие свободного ПО получил Энди Уинго (Andy Wingo), один из мэйнтейнеров проекта GNU Guile, развивающего свободную реализацию функционального языка программирования Scheme. Guile является официальным языком разработки расширений для операционной системы GNU и применяется в таких проектах, как пакетный менеджер GNU Guix и отладчик GDB.

В номинации, вручаемой проектам, принёсшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена проекту Govdirectory, поддерживающему общедоступный каталог контактных данных, социальных сетей, сайтов и сервисов, через которые граждане могут связаться с госучреждениями в разных странах (например, Латвия, РФ, Украина) по интересующим их вопросам.

В номинации за выдающийся вклад нового участника в развитие свободного ПО, которая присуждается новичкам, первый вклад которых показал заметную приверженность движению свободного ПО, премию получил Алкс Са (Alx Sa) за активное участие в разработке свободного графического редактора GIMP (за три года своего участия в проекте поднялся на 4 место по числу коммитов в GIMP).

Список прошлых победителей:

2023 Бруно Хайбле (Bruno Haible), сопровождающий проект Gnulib.

2022 Эли Зарецкий (Eli Zaretskii), один из сопровождающих GNU Emacs.

2021 Пол Эггерт (Paul Eggert), отвечающий за поддержание базы часовых поясов, используемой в большинстве Unix-систем и во всех Linux-дистрибутивах.

2020 Бредли Кун (Bradley M. Kuhn), исполнительный директор и один из создателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC).

2019 Джим Мейринг (Jim Meyering), с 1991 года занимается сопровождением пакета GNU Coreutils, один из основных разработчиков autotools и создатель Gnulib.

2018 Дебора Николсон (Deborah Nicholson), директор по взаимодействию с сообществом в организации Software Freedom Conservancy;

2017 Карен Сэндлер (Karen Sandler), директор правозащитной организации Software Freedom Conservancy;

2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);

2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);

2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;

2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;

2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;

2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;

2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;

2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;

2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);

2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);

2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);

2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);

2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);

2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);

2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);

2001 Guido van Rossum (автор языка Python);

2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);

1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);

1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации и сообщества: code.gouv.fr (2023), GNU Jami (2022), SecuRepairs (2021), CiviCRM (2020), Let's Encrypt (2019), OpenStreetMap (2018), Public Lab (2017), SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).



