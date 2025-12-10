The OpenNET Project / Index page

Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

10.12.2025 10:18

Объявлены лауреаты ежегодной премии "Free Software Awards 2024", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Победители получили памятные грамоты (премия FSF не подразумевает денежного вознаграждения).

Премию за продвижение и развитие свободного ПО получил Энди Уинго (Andy Wingo), один из мэйнтейнеров проекта GNU Guile, развивающего свободную реализацию функционального языка программирования Scheme. Guile является официальным языком разработки расширений для операционной системы GNU и применяется в таких проектах, как пакетный менеджер GNU Guix и отладчик GDB.

В номинации, вручаемой проектам, принёсшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена проекту Govdirectory, поддерживающему общедоступный каталог контактных данных, социальных сетей, сайтов и сервисов, через которые граждане могут связаться с госучреждениями в разных странах (например, Латвия, РФ, Украина) по интересующим их вопросам.

В номинации за выдающийся вклад нового участника в развитие свободного ПО, которая присуждается новичкам, первый вклад которых показал заметную приверженность движению свободного ПО, премию получил Алкс Са (Alx Sa) за активное участие в разработке свободного графического редактора GIMP (за три года своего участия в проекте поднялся на 4 место по числу коммитов в GIMP).

Список прошлых победителей:

  • 2023 Бруно Хайбле (Bruno Haible), сопровождающий проект Gnulib.
  • 2022 Эли Зарецкий (Eli Zaretskii), один из сопровождающих GNU Emacs.
  • 2021 Пол Эггерт (Paul Eggert), отвечающий за поддержание базы часовых поясов, используемой в большинстве Unix-систем и во всех Linux-дистрибутивах.
  • 2020 Бредли Кун (Bradley M. Kuhn), исполнительный директор и один из создателей правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC).
  • 2019 Джим Мейринг (Jim Meyering), с 1991 года занимается сопровождением пакета GNU Coreutils, один из основных разработчиков autotools и создатель Gnulib.
  • 2018 Дебора Николсон (Deborah Nicholson), директор по взаимодействию с сообществом в организации Software Freedom Conservancy;
  • 2017 Карен Сэндлер (Karen Sandler), директор правозащитной организации Software Freedom Conservancy;
  • 2016 Александре Олива (Alexandre Oliva), бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО, основатель Латиноамериканского Фонда СПО, автор проекта Linux-Libre (полностью свободный вариант ядра Linux);
  • 2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);
  • 2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;
  • 2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;
  • 2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;
  • 2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;
  • 2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash, участник разработки GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect, основатель компании Open Media Now;
  • 2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Учредитель компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО. Основатель свободных проектов Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;
  • 2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);
  • 2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);
  • 2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);
  • 2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);
  • 2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);
  • 2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);
  • 2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);
  • 2001 Guido van Rossum (автор языка Python);
  • 2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);
  • 1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);
  • 1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации и сообщества: code.gouv.fr (2023), GNU Jami (2022), SecuRepairs (2021), CiviCRM (2020), Let's Encrypt (2019), OpenStreetMap (2018), Public Lab (2017), SecureDrop (2016), Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).

  • 1.1, Аноним (1), 11:19, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > ... языка программирования Scheme
    > ... для операционной системы GNU

    Это что за невиданные звери?

     
     
  • 2.2, Фонтимос (?), 11:46, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Однако! Одно из двух: ты все проспал, т.е. очень стар, или слишком молод.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 12:24, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ох уж простите что не заглядываю под камень чтобы проверить как там живут троглодиты.
    У нас на поверхности ничего не знают про вашу GNU OS.
    https://gs.statcounter.com/os-market-share/

    А scheme куда-то пропал с индекса ЯП, а скорее даже и не появлялся там.
    https://www.tiobe.com/tiobe-index/

     
     
    		• +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:52, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит только посмотреть на код сборки пакетов в GUIX и код сборки в Arch сразу покажется произведением искусства.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:01, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скорее в deb-based. PKGBUILD — достаточно примитивный sh-скрипт, куда уж проще.
     
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:35, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под т.н. GNU OS лежит идея, что набор инструментов достоин называться операционкой, несмотря на отсутствие ядра, а само ядро - дело наживное.

    Если бы Hurd удался, то получилась бы безобидная самореклама - ну, поспешили чуть-чуть.

    GNU/Linux - это, соответственно, операционка на операционке. Линус говорил, что никогда не признает эту ментальную гимнастику.

    > It is OK to call it “GNU” when you want to be really short,
    > but it is better to call it “GNU/Linux” so as to give Torvalds some credit.
    > https://www.gnu.org/gnu/incorrect-quotation.en.html

    .
    > Similarly, the fact that rms and the FSF has tried to paint Linux as a GNU
    > project (going as far as trying to rename it "GNU/Linux" at every
    > opportunity they get) is their confusion, not ours.
    > https://lkml.org/lkml/2006/9/25/161

    .

     
     
  • 3.22, Аноним (-), 17:33, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По пунктам.
    1. Hurd удался.
    2. GNU/Linux - это операциооная система. GNU - это системное окружение. Linux - это ядро.
    3. Линукс ничего такого не говорил. На вопросы провокаторов о том, должны ли дистрибутивы вписывать аббревиатуру "GNU/Linux" вместо простого "Linux", он говорил примерно такое, что в срачах не учавствует и ему гораздо важнее заниматься разработкой ядра.
     
     
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:12, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Govdirectory. Страны далеко не все. Актуальность информации не ясна, для РФ у всех указана запрещенная соцсеть, которую они уже не ведут. Сайт выглядит так, как будто студент делал в качестве курсовой. И за что премия?
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 12:31, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Студент старался! Будьте снисходительны. Интеграция ввода пользователей с /dev/null через веб это новаторкая идея и стоит дальнейшего исследования.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:21, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "...пока кто-нибудь не изобретет линотипную машину, встроив туда эхоотображатель и, если это возможно, шрифт, который будет выглядеть как нечто сказанное слизняком."

    И Терри Пратчетта пусть номинируют. Он был одним из первых теоретиков СПО. Правда, сам не знал об этом.

     
  • 1.11, Обычный человек (?), 13:34, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Каждый год ищу свою фамилию в этом списке и не нахожу ;(
     
  • 1.12, Аноним (12), 13:37, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);

    Вот это действительно крутой чувак, взял и запилил свой лунопарк блекджеком и шлюхами.
    >2001 Guido van Rossum (автор языка Python);

    А вот это по настоящему страшный человек, благодаря ему мы имеем и бекэнд и фронтенд написанный на скриптовом языке.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:10, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот это по настоящему страшный человек, благодаря ему мы имеем и бекэнд и фронтенд написанный на скриптовом языке.

    Ага, и, попавшись в эту ловушку, переписываем их на полноценных.

    Признаю его заслугу разве что в том что он не побоялся обрубить легаси 2 питона и сделать многие вещи нормально.

     
     
  • 3.19, Аноним (12), 16:43, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ага, и, попавшись в эту ловушку, переписываем их на полноценных.

    Хорошо если хватило мужества это признать, потому что многие так и продолжают и считают это нормальным.

     

  • 1.13, Данные в так называемом поле Name (?), 13:38, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дочитал список до середины и не увидел никого набранного по квоте. Дочитывать не буду чтоб не расстраиваться. Будем считать что оставшиеся тож достойные люди
     
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (17), 16:13, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО

    Выглядит как ложь, потому что присуждается она людям, внесшим значительный вклад в развитие _GNU_ проектов. Guile, gnulib - никому не нужные поделки использующиеся в полутора GNU проектах, также не нужных. Вот это вклад.

     
     
    		• +1 +/
     
  • 2.26, 12yoexpert (ok), 18:03, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учи родной язык
     

  • 1.25, 12yoexpert (ok), 18:02, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для операционной системы GNU

    имеется ввиду hurd, или есть прям ОС GNU?

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 18:34, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вариант1: Скорее всего, термин GNU OS появился ещё до того, как решили какое именно ядро делать. Название Hurd появилось позже.
    Вариант2: GNU OS - обобщающее название ОС, состоящей из окружения GNU и ядра на выбор: Hurd, Linux, xBSD_kernel.
     

    		• +/
     

