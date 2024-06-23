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Эндрю Таненбауму присуждена премия ACM Software System Award за создание MINIX

23.06.2024 21:04

Эндрю Таненбаум стал обладателем премии премии ACM Software System Award, ежегодно присуждаемой Ассоциацией вычислительной техники (ACM), наиболее авторитетной международной организацией в области компьютерных систем. Премия присуждена за создание операционной системы MINIX, которая использовалась при обучении нескольких поколений студентов принципам разработки операционных систем и внесла вклад в разработку широко распространённых операционных систем, включая Linux.

ОС MINIX построена на базе микроядерной архитектуры: код, работающий на уровне ядра, составляет всего несколько тысяч строк, а остальное работает на пользовательском уровне. Базовое программное окружение Minix вобрало в себя большое число типичных для BSD-систем утилит и библиотек, портированных из NetBSD. Дополнительно в репозитории представлено около 700 пакетов с разнообразными приложениями. Исходные тексты MINIX распространяются под BSD-подобной лицензией, что повышает привлекательность системы для тех компаний, которые считают неприемлемыми условия GPL. Среди прочего, MINIX используется в прошивке Intel Management Engine, которая поставляется во всех современных ПК и ноутбуках с процессорами Intel, что делает MINIX наиболее широко используемой ОС в мире.

Награда ACM Software System Award ежегодно вручается за разработку программных систем, оказавших определяющее влияние на отрасль, внеся в обиход новые концепции или раскрывших новые области коммерческого применения. Размер премии 35 тысяч долларов США. В прошлые годы премии ACM были присуждены проектам GCC и LLVM, и их основателям Ричарду Столлману и Крису Латнеру. Премией также были отмечены такие проекты и технологии, как UNIX, Java, Apache, Mosaic, WWW, Smalltalk, PostScript, TeX, Tcl/Tk, RPC, Make, DNS, AFS, Eiffel, VMware, Wireshark, Jupyter Notebooks, Berkeley DB, seL4, и Eclipse.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.acm.org/media-cent...)
  2. OpenNews: Проекту seL4 присуждена премия ACM Software System Award
  3. OpenNews: Ричарду Столлману присуждена премия ACM Software System Award
  4. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
  5. OpenNews: Проекту LLVM присуждена премия ACM Software System Award
  6. OpenNews: Релиз ОС MINIX 3.3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61427-minix
Ключевые слова: minix, acm, award
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:33, 23/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    За MINIX3 ему надо вручить такую же награду трижды
     
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