Эндрю Таненбауму присуждена премия ACM Software System Award за создание MINIX

Эндрю Таненбаум стал обладателем премии премии ACM Software System Award, ежегодно присуждаемой Ассоциацией вычислительной техники (ACM), наиболее авторитетной международной организацией в области компьютерных систем. Премия присуждена за создание операционной системы MINIX, которая использовалась при обучении нескольких поколений студентов принципам разработки операционных систем и внесла вклад в разработку широко распространённых операционных систем, включая Linux.

ОС MINIX построена на базе микроядерной архитектуры: код, работающий на уровне ядра, составляет всего несколько тысяч строк, а остальное работает на пользовательском уровне. Базовое программное окружение Minix вобрало в себя большое число типичных для BSD-систем утилит и библиотек, портированных из NetBSD. Дополнительно в репозитории представлено около 700 пакетов с разнообразными приложениями. Исходные тексты MINIX распространяются под BSD-подобной лицензией, что повышает привлекательность системы для тех компаний, которые считают неприемлемыми условия GPL. Среди прочего, MINIX используется в прошивке Intel Management Engine, которая поставляется во всех современных ПК и ноутбуках с процессорами Intel, что делает MINIX наиболее широко используемой ОС в мире.

Награда ACM Software System Award ежегодно вручается за разработку программных систем, оказавших определяющее влияние на отрасль, внеся в обиход новые концепции или раскрывших новые области коммерческого применения. Размер премии 35 тысяч долларов США. В прошлые годы премии ACM были присуждены проектам GCC и LLVM, и их основателям Ричарду Столлману и Крису Латнеру. Премией также были отмечены такие проекты и технологии, как UNIX, Java, Apache, Mosaic, WWW, Smalltalk, PostScript, TeX, Tcl/Tk, RPC, Make, DNS, AFS, Eiffel, VMware, Wireshark, Jupyter Notebooks, Berkeley DB, seL4, и Eclipse.



