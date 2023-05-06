Проекту seL4 присуждена премия ACM Software System Award

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|2.3, пох. (?), 22:38, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу, спустится, с высот фоторамки и что там еще - говорящий кофейник?
Не хотел бы тебя огорчать, дружище, но это дно. С него спускаться дальше некуда. Сдохла твоя фикция, не взлетела.
В принципе, конечно, от sel4 тоже толку никакого, занятный но феерично ненужный артефакт.
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|3.5, Аноним (1), 23:11, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Про джаву тоже говорили что он только для кофемашин. И где сейчас джава? Да она везде, бро!
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|1.6, Анонн (?), 23:20, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень крутой проект, показывающий насколько тяжело и дорого так разрабатывать софт.
Там всего меньше 10к строк кода ("8,700 lines of C code and 600 lines of assemble" если быть точным).
При этом "затраты" на аналогичную верификацию при уже проработанной методологии - 8 (восемь) человеко-лет ("kernel plus proof of 8 py")
В процессе верификации пришлось писать кучу уточнений,
нашли 16 дефектов до второй фазы верификации, сама формальная верификация нашла 144 дефекта и необходимость внести 54 изменения. Т.е. где-то 1 дефект на 50 строк си/асм кода.
Подробности тут: https://www.cs.columbia.edu/~junfeng/09fa-e6998/papers/sel4.pdf
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|3.10, пох. (?), 00:10, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, его к счастью писали, а не верифицировали-верифицировали.
Просто на фоне линукса это неповоротливое чудовище (с драйверами, как нельзя более кстати, копипащенными из линукса же) оказалось никому совершенно не нужным.
Т.е. добились что оно загружалось и можно было даже набрать /bin/ls - но что делать дальше все равно никто не знал.
А это недоразумение даже и такого не может.
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|2.8, vitalif (ok), 23:32, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в этом контексте "для проектов уровня промышленных операционных систем" звучит слегка забавно
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|1.9, InuYasha (??), 23:37, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сейчас растоманы не просто нервно курят в сторонке, а задыхаются в дыму, дёргаясь в припадках )
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|2.11, пох. (?), 00:11, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если честно - их ресдох хотя бы был похож на законченую операционную систему. А тут голое микроядро непонятно для чего, зато верифицированное.
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|3.12, Аноним (12), 01:01, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему "непонятно для чего"?
Как раз понятно - чтобы использовать его как запускалку виртуальных машин и быть уверенным что не выйдет за пределы виртуалки.
"seL4 can run Linux in a virtual machine. seL4 is [...] hypervisor with a sound worst-case execution-time (WCET) analysis, and as such the only one that can give you actual real-time guarantees, no matter what others may be claiming."
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|4.18, Аноним (18), 03:56, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось ешё верифицированную виртулку написать. Если неверифицированную, то можно Genode взять.
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|3.13, tty0 (?), 01:03, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что людей, которым нужен не продукт, а инструмент слишком мало. На этом проекте можно реализовать очень крутые вещи, к примеру, захардкодив ядро целиком в железе. Но это слишком долго, а значит будем по старинке - нестабильное ядро и много обновлений
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|2.16, Прохожий (??), 02:08, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С логикой и здравым смыслом у очередного местного аналитика (от слова анал) всё, как обычно, то есть никак.
Если уж кто и будет задыхаться и дёргаться в припадках, так это Сишники. 9 тыс. строк кода и 8 лет верификации - прекрасная производительность (нет). Не говоря уж о стоимости.
Куда лучше всё-таки, когда от подавляющей части ошибок защищает компилятор прямо во время разработки. Остальные верифицировать займёт куда меньше времени.
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|2.17, Аноним (17), 03:36, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что это - сложно, этого и не будет. Телевизор позвал на прожарку, народ побежал. Из машин флагами машут, снаряды какие-то просят.
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