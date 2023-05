Проекту seL4 присуждена премия ACM Software System Award

2.11 , пох. ( ? ), 00:11, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну если честно - их ресдох хотя бы был похож на законченую операционную систему. А тут голое микроядро непонятно для чего, зато верифицированное. 3.12 , Аноним ( 12 ), 01:01, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему "непонятно для чего"?

Как раз понятно - чтобы использовать его как запускалку виртуальных машин и быть уверенным что не выйдет за пределы виртуалки.

"seL4 can run Linux in a virtual machine. seL4 is [...] hypervisor with a sound worst-case execution-time (WCET) analysis, and as such the only one that can give you actual real-time guarantees, no matter what others may be claiming."

4.18 , Аноним ( 18 ), 03:56, 07/05/2023 Осталось ешё верифицированную виртулку написать. Если неверифицированную, то можно Genode взять.

3.13 , tty0 ( ? ), 01:03, 07/05/2023 Проблема в том, что людей, которым нужен не продукт, а инструмент слишком мало. На этом проекте можно реализовать очень крутые вещи, к примеру, захардкодив ядро целиком в железе. Но это слишком долго, а значит будем по старинке - нестабильное ядро и много обновлений

2.16 , Прохожий ( ?? ), 02:08, 07/05/2023 С логикой и здравым смыслом у очередного местного аналитика (от слова анал) всё, как обычно, то есть никак. Если уж кто и будет задыхаться и дёргаться в припадках, так это Сишники. 9 тыс. строк кода и 8 лет верификации - прекрасная производительность (нет). Не говоря уж о стоимости. Куда лучше всё-таки, когда от подавляющей части ошибок защищает компилятор прямо во время разработки. Остальные верифицировать займёт куда меньше времени.