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Проекту seL4 присуждена премия ACM Software System Award

06.05.2023 21:58

Проект, развивающий открытое микроядро seL4, получил премию ACM Software System Award, ежегодно присуждаемую Ассоциация вычислительной техники (ACM), наиболее авторитетной международной организации в области компьютерных систем. Премия присуждена за достижения в области математического доказательства надёжности работы, которое свидетельствует о полном соответствии заданным на формальном языке спецификациям и признаёт готовность использования в критически важных применениях. Проект seL4 показал, что можно не только полностью провести формальную верификацию надёжности и безопасности для проектов уровня промышленных операционных систем, но и добиться этого без ущерба производительности и универсальности.

Награда ACM Software System Award ежегодно вручается за разработку программных систем, оказавших определяющее влияние на отрасль, внеся в обиход новые концепции или раскрывших новые области коммерческого применения. Размер премии 35 тысяч долларов США. В прошлые годы премии ACM были присуждены проектам GCC и LLVM, и их основателям Ричарду Столлману и Крису Латнеру. Премией также были отмечены такие проекты и технологии, как UNIX, Java, Apache, Mosaic, WWW, Smalltalk, PostScript, TeX, Tcl/Tk, RPC, Make, DNS, AFS, Eiffel, VMware, Wireshark, Jupyter Notebooks, Berkeley DB и Eclipse.

Архитектура микроядра seL4 примечательна выносом частей для управления ресурсами ядра в пространство пользователя и применения для таких ресурсов тех же средств разграничения доступа, как для пользовательских ресурсов. Микроядро не предоставляет готовых высокоуровневых абстракций для управления файлами, процессами, сетевыми соединениями и т.п., вместо этого оно предоставляет лишь минимальные механизмы для управления доступом к физическому адресному пространству, прерываниям и ресурсам процессора. Высокоуровневые абстракции и драйверы для взаимодействия с оборудованием реализуются отдельно поверх микроядра в форме задач, выполняемых на пользовательском уровне. Доступ таких задач к имеющимся у микроядра ресурсам организуется через определение правил.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.acm.org/media-cent...)
  2. OpenNews: Проект Neptune OS развивает слой совместимости с Windows на базе микроядра seL4
  3. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  4. OpenNews: Открыт код сверхнадёжного микроядра seL4
  5. OpenNews: На базе гипервизора seL4 создана платформа для создания высокозащищённых систем
  6. OpenNews: Проекту LLVM присуждена премия ACM Software System Award
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59091-sel4
Ключевые слова: sel4
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:34, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро Фуксия со своим Цирконом спустится и покроет всё стадо.
     
     
  • 2.3, пох. (?), 22:38, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу, спустится, с высот фоторамки и что там еще - говорящий кофейник?

    Не хотел бы тебя огорчать, дружище, но это дно. С него спускаться дальше некуда. Сдохла твоя фикция, не взлетела.

    В принципе, конечно, от sel4 тоже толку никакого, занятный но феерично ненужный артефакт.

     
     
  • 3.5, Аноним (1), 23:11, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Про джаву тоже говорили что он только для кофемашин. И где сейчас джава? Да она везде, бро!
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:14, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все так, за исключением того, что этот ушлепок не бро
     

  • 1.6, Анонн (?), 23:20, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень крутой проект, показывающий насколько тяжело и дорого так разрабатывать софт.
    Там всего меньше 10к строк кода ("8,700 lines of C code and 600 lines of assemble" если быть точным).

    При этом "затраты" на аналогичную верификацию при уже проработанной методологии - 8 (восемь) человеко-лет ("kernel plus proof of 8 py")

    В процессе верификации пришлось писать кучу уточнений,
    нашли 16 дефектов до второй фазы верификации, сама формальная верификация нашла 144 дефекта и необходимость внести 54 изменения. Т.е. где-то 1 дефект на 50 строк си/асм кода.

    Подробности тут: https://www.cs.columbia.edu/~junfeng/09fa-e6998/papers/sel4.pdf

     
     
  • 2.7, Аноним (1), 23:29, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому Hurd и не смогли дописать.
     
     
  • 3.10, пох. (?), 00:10, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, его к счастью писали, а не верифицировали-верифицировали.

    Просто на фоне линукса это неповоротливое чудовище (с драйверами, как нельзя более кстати, копипащенными из линукса же) оказалось никому совершенно не нужным.

    Т.е. добились что оно загружалось и можно было даже набрать /bin/ls - но что делать дальше все равно никто не знал.

    А это недоразумение даже и такого не может.

     
  • 2.8, vitalif (ok), 23:32, 06/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в этом контексте "для проектов уровня промышленных операционных систем" звучит слегка забавно
     

  • 1.9, InuYasha (??), 23:37, 06/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сейчас растоманы не просто нервно курят в сторонке, а задыхаются в дыму, дёргаясь в припадках )
     
     
  • 2.11, пох. (?), 00:11, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если честно - их ресдох хотя бы был похож на законченую операционную систему. А тут голое микроядро непонятно для чего, зато верифицированное.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 01:01, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему "непонятно для чего"?
    Как раз понятно - чтобы использовать его как запускалку виртуальных машин и быть уверенным что не выйдет за пределы виртуалки.
    "seL4 can run Linux in a virtual machine. seL4 is [...] hypervisor with a sound worst-case execution-time (WCET) analysis, and as such the only one that can give you actual real-time guarantees, no matter what others may be claiming."
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 03:56, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось ешё верифицированную виртулку написать. Если неверифицированную, то можно Genode взять.
     
  • 3.13, tty0 (?), 01:03, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что людей, которым нужен не продукт, а инструмент слишком мало. На этом проекте можно реализовать очень крутые вещи, к примеру, захардкодив ядро целиком в железе. Но это слишком долго, а значит будем по старинке - нестабильное ядро и много обновлений
     
  • 2.16, Прохожий (??), 02:08, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С логикой и здравым смыслом у очередного местного аналитика (от слова анал) всё, как обычно, то есть никак.

    Если уж кто и будет задыхаться и дёргаться в припадках, так это Сишники. 9 тыс. строк кода и 8 лет верификации - прекрасная производительность (нет). Не говоря уж о стоимости.

    Куда лучше всё-таки, когда от подавляющей части ошибок защищает компилятор прямо во время разработки. Остальные верифицировать займёт куда меньше времени.

     

  • 1.15, Аноним (15), 01:18, 07/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В России ничего подобного нет и не предвидится.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 03:36, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это - сложно, этого и не будет. Телевизор позвал на прожарку, народ побежал. Из машин флагами машут, снаряды какие-то просят.
     
  • 2.19, Аноним (18), 04:01, 07/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не мешает России взять тот же seL4.
     

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