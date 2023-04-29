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Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 23.04

29.04.2023 20:14

Представлен выпуск проекта Sculpt 23.04, в рамках которого на базе технологий Genode OS Framework развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 28 МБ. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включёнными расширениями VT-d и VT-x, а также на системах ARM с расширениями VMM.

Основные новшества:

  • Реализована поддержка смартфона PinePhone и предложен оптимизированный для мобильных устройств вариант интерфейса. Улучшена поддержка архитектуры ARM.
  • Добавлена возможность обновления загрузочного образа в live-режиме. В пользовательском интерфейсе реализована функция переключения между версиями Sculpt OS, которая приводит к загрузке необходимого системного образа, установки образа на загрузочный носитель и перезапуска устройства.
  • В меню добавлена поддержка преднастроек, позволяющих менять сценарии запуска приложения одним нажатием кнопки мыши. Например, добавлена преднастройка для запуска простого рабочего стола nano3d с браузером Falkon.
  • Расширена поддержка перехода в спящий режим.

Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин.

В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который предоставляет большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен при помощи запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux.

Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющегося напрямую ядра для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://genode.org/news/sculpt...)
  2. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 22.10
  3. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  4. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 15.02
  5. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
  6. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59052-sculpt
Ключевые слова: sculpt, genode
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:36, 29/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А зачем?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:38, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы обычным пользователям было чем заняться.
     

  • 1.4, ИмяХ (?), 20:54, 29/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ядро поверх ядра, поверх микроядра, поверх виртуализации ядра, поверх сервисов виртуализации, и все это не работает с оборудованием напрямую.
     
     
  • 2.6, Sw00p aka Jerom (?), 20:56, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, смузи рецепт :)
     
  • 2.8, Анониссимус (?), 20:57, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В современных процессорах виртуализация работает аппаратно и почти не тратит ресурсов.
     
     
  • 3.13, НяшМяш (ok), 21:14, 29/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которую тот же интел начал делать ещё с пентиум 4. О чём эксперты конечно же не в курсе.
     

  • 1.11, Анониссимус (?), 20:58, 29/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На первый взгляд -- интересная система-конструктор, эдакая помесь Qubes и Gentoo. Очень интересно пощупать, жаль, времени нет...
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:18, 29/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А linux - «общего назначения»?
     

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