Доступен язык программирования GNU Guile 3.0.10

|
|
|
|2.21, Витюшка (?), 12:34, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если бы он был нормальным его бы сам GNU из своих проектов не выпиливал.
В gdb он признан устаревшим
|
|1.2, Аноним (2), 10:10, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> по границе 500 символов, а не 80
Интересный коэффицент. Если язык не менялся, а перестало хватать 80, то менялись использования.
|
|
|
|2.3, Аноним (1), 10:13, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Мониторы внезапно перестали быть текстовыми. Это как на пути нашего радиоканала внезапно построили дом.
|
|
|
|3.19, 12yoexpert (ok), 12:29, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
исходники должны влазить в два вертикальных сплит редактора IDE, 80 символов для этого в самый раз, остальное неважно
|
|
|
|4.20, Аноним (1), 12:34, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Выкинь уже свой 15 дюймовый квадратный монитор уже. Прошу тебя. .
|
|1.4, Аноним (4), 10:18, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена поддержка упрощённого синтаксиса wisp, позволяющего писать более читаемый код
Во, уже даже сами лисперы признают, что (((с(ко))б(((к)))и) -- это нечитаемо.
|
|
|
|2.8, Bottle (?), 11:20, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Глядишь, когда-нибудь и обратную польскую нотацию признают нечитаемой.
|
|
|
|3.9, Аноним (4), 11:30, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
(насчет (с соглашусь (твоей позицией)) (польской нотации))
|
|1.10, Аноним (10), 11:30, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Реализован экспериментальный интерфейс для использования сторонних бэкендов.
Ждём натив и VOP.
|
|1.11, Bottle (?), 11:36, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Так и не понял в чём смысл лиспов, если по скорости они отстают от других языков. Даже джава быстрее.
|