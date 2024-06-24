The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен язык программирования GNU Guile 3.0.10

24.06.2024 10:02

Опубликован релиз GNU Guile 3.0.10, свободной реализации функционального языка программирования Scheme, поддерживающей возможность встраивания кода в приложения на других языках программирования. Guile может быть использован как язык для разработки расширений для приложений, определения конфигурации или разработки компонентов для связи различных примитивов, предоставляемых приложением. Guile является официальным языком разработки расширений для операционной системы GNU.

Основу Guile составляет виртуальная машина, которая выполняет переносимый набор инструкций, генерируемый специальным оптимизирующим компилятором. Виртуальная машина Guile легко интегрируется с кодом приложений на языках Си и Си++. Кроме языка Scheme, для которого реализована поддержка спецификаций R5RS, R6RS и R7RS, в рамках проекта Guile разработаны компиляторы и для других языков, таких как ECMAScript, Emacs Lisp и Lua (в процессе разработки). В состав пакета входит библиотека модулей, в которых реализованы типовые сервисные функции, такие как работа с протоколом HTTP, парсинг XML и использование методов объектно-ориентированного программирования.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Реализован экспериментальный интерфейс для использования сторонних бэкендов. Разработчикам предоставлена возможность использования имеющегося фронтэнда, преобразующего исходный код во внутреннее представление, и оптимизатора Guile вместе с другими бэкендами, выполняющими генерацию кода.
  • Представлен внешний бэкенд hoot для генерации промежуточного кода WebAssembly, который может выполняться в браузере. В будущем не исключено включение WebAssembly в число основных поддерживаемых целей компиляции в Guile.
  • Разрешено использование определений "define" в контексте выражений "when", "unless", "cond", "case", "and-let*" и "with-fluids".
  • Добавлена поддержка механизма custom ports, описанного в диалекте языка Scheme R6RS и позволяющего подключать обработчики для трансформации данных (например, сжатие/распаковка или изменение кодировки символов), обрабатываемых в таких функциях, как read, write и display. В Guile также предложен модуль "(ice-9 soft-ports)", предоставляющий интерфейс "soft port", который позиционируется в качестве более простого аналога "custom ports".
  • Добавлена поддержка упрощённого синтаксиса wisp, позволяющего писать более читаемый код, например: 
    
   define : factorial n
     if : zero? n
         . 1
         * n : factorial (- n 1)
   display : factorial 5 
   newline

вместо 

   (define (factorial n)
       (if (zero? n)
          1
          (* n (factorial (- n 1)))))

   (display (factorial 5))
   (newline)
  • В компиляторе реализовано новое предупреждение, выдаваемое в случае импорта в коде модулей, функции которых не используются.
  • Добавлена новая аннотация "maybe-unused", подавляющая вывод предупреждений о неиспользовании процедур.
  • Вывод трассировки стека вызовов теперь обрезается по границе 500 символов, а не 80 (можно изменить через параметр default-frame-width).
  • В процедуру "copy-file" добавлен параметр "#:copy-on-write", позволяющий использовать механизм copy-on-write в поддерживающих его файловых системах.
  • Добавлена оптимизация, обеспечивающая inline-развёртывание вызовов процедур с keyword-аргументами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.26, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера GNU Shepherd 0.10
  4. OpenNews: Выпуск Mcron 1.2, реализации cron от проекта GNU
  5. OpenNews: Увидел свет GNU Guile 3.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61430-guile
Ключевые слова: guile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:09, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока что единственный нормальный гнутый язык.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:39, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как? есть же питон
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 11:57, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питон не гнутый, он PSFL.
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 11:59, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это что за зверь?
     
     
  • 5.17, Аноним (1), 12:12, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это пример как бздненужно. Подробно на секретном сайте https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Python_Software_Foundation_License
     
  • 2.21, Витюшка (?), 12:34, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы он был нормальным его бы сам GNU из своих проектов не выпиливал.

    В gdb он признан устаревшим

     
     
  • 3.22, Аноним (1), 12:38, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждому овощю свой фрукт.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:10, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > по границе 500 символов, а не 80

    Интересный коэффицент. Если язык не менялся, а перестало хватать 80, то менялись использования.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 10:13, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мониторы внезапно перестали быть текстовыми. Это как на пути нашего радиоканала внезапно построили дом.  
     
     
  • 3.19, 12yoexpert (ok), 12:29, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    исходники должны влазить в два вертикальных сплит редактора IDE, 80 символов для этого в самый раз, остальное неважно
     
     
  • 4.20, Аноним (1), 12:34, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выкинь уже свой 15 дюймовый квадратный монитор уже. Прошу тебя.  .
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:18, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка упрощённого синтаксиса wisp, позволяющего писать более читаемый код

    Во, уже даже сами лисперы признают, что (((с(ко))б(((к)))и) -- это нечитаемо.

     
     
  • 2.8, Bottle (?), 11:20, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глядишь, когда-нибудь и обратную польскую нотацию признают нечитаемой.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 11:30, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    (насчет (с соглашусь (твоей позицией)) (польской нотации))
     
  • 2.15, Аноним (1), 11:58, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питоновская нотация ещё более не читаемая.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:30, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован экспериментальный интерфейс для использования сторонних бэкендов.

    Ждём натив и VOP.

     
  • 1.11, Bottle (?), 11:36, 24/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так и не понял в чём смысл лиспов, если по скорости они отстают от других языков. Даже джава быстрее.
     
     
  • 2.18, Аноним (1), 12:13, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во первых это красиво.  
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:42, 24/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от шрифта. В некоторых скобочки смотрятся убого.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру