В Rust-репозитории crates.io выявлены четыре вредоносных пакета

Разработчики языка Rust предупредили о выявлении в репозитории crates.io пакетов finch-rust, sha-rust, evm-units и uniswap-utils, содержащих вредоносный код.

Пакет evm-units включал код для загрузки вредоносных компонентов, нацеленных на кражу криптовалюты. Вредоносный пакет был размещён в апреле 2025 года и был загружен 7257 раз. Пакет uniswap-utils также был добавлен в апреле, был загружен 7441 раз и использовал evm-units в качестве зависимости. Вредоносный код активировался при вызове функции get_evm_version() и приводил к загрузке внешнего кода по ссылке "https://download[.]videotalks[.]xyz/gui/6dad3/...". В Linux и macOS загружался и запускался скрипт init, а в Windows - init.ps1.

Пакет sha-rust был размещён в каталоге 20 ноября, был загружен 153 раза и содержал код для поиска и отправки на внешний сервер конфиденциальных данных. Пакет finch-rust включал оригинальный код из пакета finch, в который был добавлен вызов функции "sha_rust::from_str()", при выполнении которой выполнялся обфусцированный обработчик, отправляющий на сервер "https://rust-docs-build[.]vercel[.]app/api/v1" информацию о системе, переменные окружения, а также содержимое config.toml, id.json и файлов с расширением ".env" (например, production.env, staging.env и dev.env с токенами доступа).

25 ноября в crates.io также был размещён пакет finch-rust, использующий sha-rust в качестве зависимости и созданный для тайпсквоттинг-атаки на пользователей легитимного пакета finch, рассчитывая, что пользователь не обратит внимание на отличие в названии, найдя пакет через поиск или выбрав из списка.



