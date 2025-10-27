The OpenNET Project / Index page

Релиз дистрибутива Clonezilla Live 3.3.0

27.10.2025 10:35

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.3.0, предназначенного для быстрого клонирования дисков, при котором копируются только используемые блоки. Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 499МБ (amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 17 октября.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.16 (было ядро 6.14).
  • Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.38, в которой решены некоторые проблемы при работе с Btrfs.
  • В экспертном режиме реализована возможность создания образов для блочных устройств MTD и загрузочных накопителей eMMC. Для сохранения и восстановления подобных образов предложены опции "-smtd", "-smmcb", "-rmtd" и "-rmmcb.
  • Добавлена утилита ocs-live-gen-ubrd для прикрепления OCS zip-файла к загрузочному raw-образу для создания live-образа с поддержкой U-Boot.
  • В состав включена утилита ocs-blkdev-sorter, позволяющая через udev создавать псевдонимы блочных устройств в каталоге /dev/ocs-disks/ (позволяет добиться постоянного порядка вывода блочных устройств). Добавлена возможность выбора имён псевдонимов блочных устройств через опцию "-uoab" в утилитах ocs-sr и ocs-live-feed-img.
  • Повышена производительность утилит ocs-get-dev-info и ocs-blk-dev-info.
  • Добавлена утилита ocs-cmd-screen-sample, которую можно использовать со скриптом "run again" в screen, tmux и в консоли.
  • Выбор локали и раскладки клавиатуры перемещён в login shel. Для выбора локали и раскладки клавиатуры по умолчанию задействован fbterm.
  • Добавлен механизм для автоматической установки размера консольных шрифтов на основе числа строк и столбцов в консоли.
  • Добавлена утилита ocs-live-time-sync, используемая в ocs-live-netcfg для синхронизации точного времени.
  • Добавлена возможность выставления часового пояса на основе времени в BIOS без необходимости наличия сетевого доступа.
  • В live-сборку добавлен пакет 'upower'.
  • Добавлен механизм для проверки использования разделов LVM с динамическим выделением места в хранилище (thin provisioning).


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64122-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


