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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.2.1

09.05.2025 08:29

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.2.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков, при котором копируются только используемые блоки. Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 484МБ (amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Ubuntu 25.04 по состоянию на 4 мая (в прошлой версии использовался Debian Sid).
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.14 (было ядро 6.9).
  • Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.36 с поддержкой новых возможностей для работы с ФС Btrfs.
  • В состав Live-окружения включены пакеты libfsapfs-utils, usb-modeswitch и fscrypt.
  • Добавлен модуль ocs-find-live-key, выполняющий поиск USB-накопителей с файловой системой vFAT. Если на накопителей присутствует файл "Clonezilla-Live-Version", то он обрабатывается как Clonezilla Live USB. Модуль ocs-put-log-usb обновлён для копирования логов на USB-накопители, даже те, что использованы для загрузки Live-системы в ОЗУ.
  • В модуль ocs-live-repository добавлен параметр "dev=///OCS_LIVE_USB" для использования репозитория с Clonezilla Live USB.
  • Улучшены диалог и меню для сохранения данных.
  • Добавлен механизм для сохранения порядка подключения блочных устройств.
  • В файле конфигурации drbl-ocs.conf включена поддержка Btrfs.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.1.3
  3. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.6
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63208-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:36, 09/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как вытащить с partclone img файлы, не имея под рукой второго свободного накопителя?
     
     
  • 3, Аноним (3), 11:03, 09/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это не проблема сама по себе - подключить img как луп да смонтировать. Там только оффсет нужно правильный найти.

    Но img в клонзилле сжатый идет. То есть сначала надо img виртуально разжать (через fuse-archive/archivemount или подобное). А уж затем пытаться img смонтировать. Пройдет ли такой двухслойный фокус сказать не могу, не пробовал.

     

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