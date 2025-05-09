Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 3.2.1

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 3.2.1, предназначенного для быстрого клонирования дисков, при котором копируются только используемые блоки. Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 484МБ (amd64). Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов. В новой версии: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Ubuntu 25.04 по состоянию на 4 мая (в прошлой версии использовался Debian Sid).

Ядро Linux обновлено до ветки 6.14 (было ядро 6.9).

Инструментарий Partclone обновлён до версии 0.3.36 с поддержкой новых возможностей для работы с ФС Btrfs.

В состав Live-окружения включены пакеты libfsapfs-utils, usb-modeswitch и fscrypt.

Добавлен модуль ocs-find-live-key, выполняющий поиск USB-накопителей с файловой системой vFAT. Если на накопителей присутствует файл "Clonezilla-Live-Version", то он обрабатывается как Clonezilla Live USB. Модуль ocs-put-log-usb обновлён для копирования логов на USB-накопители, даже те, что использованы для загрузки Live-системы в ОЗУ.

В модуль ocs-live-repository добавлен параметр "dev=///OCS_LIVE_USB" для использования репозитория с Clonezilla Live USB.

Улучшены диалог и меню для сохранения данных.

Добавлен механизм для сохранения порядка подключения блочных устройств.

В файле конфигурации drbl-ocs.conf включена поддержка Btrfs.



