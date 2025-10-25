The OpenNET Project / Index page

Выпуск Embox 0.7, ОС для запуска отдельных Linux-приложений поверх оборудования

25.10.2025 11:28

Опубликован выпуск модульной операционной системы Embox 0.7, нацеленной на обособленный запуск поверх оборудования приложений, изначально созданных для Linux, но без использования Linux. Система способна работать в режиме реального времени (RTOS) на различных классах устройств, от обычных систем x86, до маломощных плат и микроконтроллеров. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Ядро Embox разделено на серию библиотек, реализующих различные программные интерфейсы (управление памятью, планировщик задач, сетевой стек и т.п.). Благодаря модульности Embox позволяет использовать для запуска каждого приложения минимальный набор системных компонентов и библиотек, достаточный для запуска конкретного приложения. Для каждого приложения формируется самодостаточный образ, оптимизированный для определённой задачи и способный работать поверх оборудования без лишних прослоек и без применения универсальных ядер и системных окружений.

Подобная компоновка позволяет запускать существующие приложения с минимальными накладными расходами на устройствах с ограниченными ресурсами. Embox также обеспечивает дополнительный уровень защиты - приложения связываются с библиотекам статически и кроме изначально поставляемого приложения в сформированном окружении невозможно выполнить другие программы.

В качестве примеров применения Embox упоминается создание VoIP-телефона на базе микроконтроллера STM32F7 и библиотеки PJSIP, запуск на микроконтроллере STM32F7 графического интерфейса на базе Qt, выполнение на плате STM32F769i приложения для обработки визуальной информации при помощи OpenCV, обособленный запуск SSH-сервера Dropbear, запуск игры Quake3 и графических приложений, использующих Mesa.

Основные возможности Embox:

  • Поддержка процессорных архитектур x86, ARM, RISC-V, Microblaze, SPARC, E2K, PowerPC и MIPS.
  • Поддержка работы на микроконтроллерах STM32 и возможность запускать на них программы, использующие Qt, OpenCV, PJSIP и другие популярные фреймворки.
  • Поддержка плат, подобных Raspberry Pi.
  • Поддержка создания окружений для запуска приложений на языках C++, Java, Python, Lua, TCL, Lisp, Ruby, JavaScript и Scheme.
  • POSIX-совместимость.
  • Возможность использования файловых систем FAT и ext2/3/4.
  • Стек TCP/IP с поддержкой сокетов и типовых сетевых протоколов (UDP, HTTP, ARP, NTP, ICMP).
  • Доступность Unix-подобных утилит, таких как ls, cat и mount.



Среди изменений в новом выпуске:

  • Реализована подсистема для беспроводного доступа.
  • Реализована подсистема для управления через AT-команды.
  • Улучшена поддержка архитектуры RISC-V. Добавлена поддержка платформ Milandr MDR1206FI, Baikal-Electronics Baikal-U и Syntacore SCR-5.
  • Добавлена поддержка MIPS64-процессора KOMDIV-64.
  • Модернизирована сборочная система.
  • Добавлена поддержка платформы машинного обучения TensorFlow Lite.
  • Добавлена поддержка фреймворка Ardupilot с реализацией автопилота.
  • Добавлена поддержка протокола WebSocket.
  • Улучшены подсистемы SPI, I2C и MMC.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/embox/embox...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64117-embox
Ключевые слова: embox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Я (??), 12:22, 25/10/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот он - идеальный хром-ос!
    Запускай браузер. И всё.
     
     
  • 3, Аноним (3), 12:49, 25/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для 1С клиента/сервера подойдёт?
     

  • 2, Аноним (2), 12:25, 25/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    >запуск на микроконтроллере STM32F7

    https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f7-series.html

     
