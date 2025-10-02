Выпуск VPN Lanemu 0.13

|
1.1, Аноним (1), 22:30, 02/10/2025
Другие участники сети выходят через ваш IP?
А есть они там что-то явно незаконное делают, потом к вам приедут с вопросиками, да?
2.7, Аноним (7), 23:35, 02/10/2025
> Другие участники сети выходят через ваш IP?
> А есть они там что-то явно незаконное делают, потом к вам приедут
> с вопросиками, да?
Если прямо так возможно сделать через эту сеть, с вероятностью 146% так и будет, приедут с вопросиками, а могут и сразу с шампанским.
В сети есть уже описанные случае "судебной практики", говорящие о том, что никто разбираться не будет, ваш IP, значит с вас спрос, а в иных ситуациях работать будут по тем, до кого дотянутся, т.е. опять же, читай, по владельцу IP, а там доказывай что ты не верблюд и шампанское не любишь! =)
2.9, Аноним (7), 23:38, 02/10/2025
> Другие участники сети выходят через ваш IP?
> А есть они там что-то явно незаконное делают, потом к вам приедут
> с вопросиками, да?
В наше время можно доверять только тем сетям, где IPшник твой не светится, да и то не полностью доверять, так, булки только подрасслабить. ;-)
1.3, Аноним (3), 23:11, 02/10/2025
> написано на языке Java
Скажем дружно н.. нужно!
