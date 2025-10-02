The OpenNET Project / Index page

Выпуск VPN Lanemu 0.13

02.10.2025 22:26

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.13 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS.

Изменения в версии 0.13:

  • Добавлена экспериментальная поддержка macOS для архитектур x86_64 и arm64. Работа в macOS требует дополнительную установку драйвера tap в отличии от Linux или FreeBSD.
  • Улучшена безопасность: для шифрования трафика используются разные ключи AES для отправки/принятия пакетов. Размер RSA-ключа увеличен с 2048 до 4096, что делает эту версию не совместимой с предыдущими версиями.
  • Улучшен алгоритм определения "вредоносных пиров" в DHT сети: добавлена возможность определения таких пиров одновременно.
  • Улучшено выпадающее меню для вкладки "Известные IP": добавлены пункты для копирования IP-адреса и ID пира.
  • Добавлена кнопка для переподключения ко всем адресам из вкладки "Известные IP" (Known IPs).
  • Для улучшения работы приложения с некоторыми играми метрика для сетевого интерфейса в Windows изменена с 10 на 1.
  • Добавлены цвета для нод пиров во вкладке "График пиров" (Peer graph). Цвета адаптируются к теме интерфейса.
  • Добавлен пункт меню "отключить пира" (Disconnect peer) в выпадающее меню в главном окне приложения.
  • Исправлена ошибка из-за которой пустые поля в таблице пиров нарушали работу фильтра.
  • Обновлены зависимости приложения.
  • Внесены мелкие улучшения и исправления в интерфейс.


Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63987-lanemu
Ключевые слова: lanemu, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  • 1.1, Аноним (1), 22:30, 02/10/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Другие участники сети выходят через ваш IP?

    А есть они там что-то явно незаконное делают, потом к вам приедут с вопросиками, да?

     
     
  • 2.2, Skullnet (ok), 22:36, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Трафик шифруется в обе стороны. Соединение только между компьютерами без проксирования всего трафика по-умолчанию, что кстати можно сделать (https://gitlab.com/Monsterovich/lanemu/-/wikis/Routing-all-traffic-through-a-s).

    То про что вы пишите более актуально для Tor: https://www.youtube.com/watch?v=zp_qHcQQyz8

     
  • 2.7, Аноним (7), 23:35, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Другие участники сети выходят через ваш IP?
    > А есть они там что-то явно незаконное делают, потом к вам приедут
    > с вопросиками, да?

    Если прямо так возможно сделать через эту сеть, с вероятностью 146% так и будет, приедут с вопросиками, а могут и сразу с шампанским.

    В сети есть уже описанные случае "судебной практики", говорящие о том, что никто разбираться не будет, ваш IP, значит с вас спрос, а в иных ситуациях работать будут по тем, до кого дотянутся, т.е. опять же, читай, по владельцу IP, а там доказывай что ты не верблюд и шампанское не любишь! =)

     
  • 2.9, Аноним (7), 23:38, 02/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Другие участники сети выходят через ваш IP?
    > А есть они там что-то явно незаконное делают, потом к вам приедут
    > с вопросиками, да?

    В наше время можно доверять только тем сетям, где IPшник твой не светится, да и то не полностью доверять, так, булки только подрасслабить. ;-)

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:11, 02/10/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > написано на языке Java

    Скажем дружно н.. нужно!

     

  • 1.6, нах. (?), 23:27, 02/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Но ЗАЧЕМ?!

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:37, 02/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Его даже в аур-е нет.
     

