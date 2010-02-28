Объявлено о прекращении разработки проекта PiVPN

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|1.2, Аноним (2), 15:44, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> VPN с использованием OpenVPN и WireGuard
Оба протокола в РФ, почти всеми провайдерами (кроме "колхозных")
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|3.6, arthi747 (ok), 16:02, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блокируются как телеграм. Изменение одной строки конфига чудесным образом возвращает warp к жизни.
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|3.9, Аноним (9), 16:05, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Россия - страна большая, и не везде блокируется. Мой РТК вполне себе пускает и OpenVPN, и WireGuard через msk-ix и не жалуется. Пока вся западная часть пытается решить блокировки, лично у меня все прекрасно работает и не воняет. QUIC тоже не заблокирован ¯\_(ツ)_/¯
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|4.12, Товарищ Майор (-), 16:12, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> лично у меня все прекрасно работает и не воняет.
Ты же понимаешь, что это не твоя заслуга, а наша недоработка?
И скоро и до таких дойдут руки?
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|1.5, Аноним (5), 16:00, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вот бы про раст такое прочитать:
Что-то типа, объявлено о финальной версии раст, которая подводит итог бесползеного существования безопасного языка для безопасной работы с памятью. После формирования выпуска репозиторий переведён в архивный режим.
Автор рекомендует переписать все, что было переписано с С на Раст, всё обратно на С
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|2.15, чатжпт (?), 16:14, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты писателей на си признать экстремистами и давать по 5 лет исправительных работ
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|2.18, Аноним (-), 16:19, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот бы про раст такое прочитать:
Но боюсь только в твоих фантазиях
> Что-то типа, объявлено о финальной версии раст, которая подводит итог бесползеного существования
> безопасного языка для безопасной работы с памятью.
Я больше поверю "линукс фоундейшн объявила о том, что новые коммиты принимаются только на безопастных языках, так как наши уважаемых спонсоров заколебали уязвимости в дыряшке и они урезают пайку"
Но боюсь это будет нескоро, ядро же пишут любители устаревшего овна, вон на С11 перешли только в 22 году.
> Автор рекомендует переписать все, что было переписано с С на Раст, всё обратно на С
А вот это вообще фантастика.
У СИщников в голове ж опилки, за 30 лет не научились double free не делать. Они код раст не поймут.
Тут у местных любителей древних дырок до сих пор концепция заимствования содерживое черепа взрывает, а ты про переписать))
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|1.11, Аноним (-), 16:10, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> PiVPN
> Shell 100.0%
Несвежие башпортянки таки протухли.
Впрочем, то, что чтобы настроить vpn на пишке нужно целый набор скриптов и 973 коммита для доведения их до финала, просто показывает насколько убого это сделано в лине.
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|2.14, нейм (?), 16:14, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то ли дело на винде - бинарник скачал, "далее - далее - готово" и все работает!
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|3.16, НяшМяш (ok), 16:15, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Майнить бетховены на чужой машине ещё никогда не было так просто!
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|3.20, Аноним (-), 16:30, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о, я вижу ты в офтопике разбираешься
в линукасах просто качаешь флатпак/снап и все работает
ты бы еще вспомнил пердоликов с гентой, которые сначала скачают код, а потом будут компилять
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|2.19, Аноним (19), 16:25, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтобы настроить vpn... нужно целый набор скриптов
Туннель на каждом узле в пару команд поднимается. Не сложнее, чем обычную сетевуху настроить.
Маршрутизация, обход NAT, шифрование, поддиванный CA, блокировка трафика для пользователей/приложений, дополнительные прокси-серверы - это уже вкусовщина. Для этой вкусовщины и пилили скрипты, но если очень хочется - можешь на rust переписать.
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|3.21, Аноним (21), 16:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага... На _каждом_. А если до второго узла километриков этак тыщи три?
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