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Объявлено о прекращении разработки проекта PiVPN

08.04.2024 15:32

Разработчик инструментария PiVPN, предназначенного для быстрой настройки VPN-сервера на базе платы Raspberry Pi, объявил о публикации финальной версии 4.6, которая подвела итог 8 лет существования проекта. После формирования выпуска репозиторий переведён в архивный режим, а автор заявил о полном прекращении сопровождения проекта.

В качестве причины упоминается потеря интереса к разработке при ощущении, что проект выполнил свою миссию и в современных реалиях потерял актуальность, так как появились другие инструменты, решающие задачу лучше. Сопровождающий PiVPN также заявил, что не намерен передавать права желающим подхватить разработку из-за отсутствия заслуживающих доверия кандидатов и ощущения, что он не имеет права решать, кому передать проект. Желающие продолжить развитие PiVPN могут создать форк и развивать его под другим именем.

PiVPN предоставляет набор скриптов для упрощения создания VPN-серверов на базе плат Raspberry Pi, позволяющих работать через домашнюю сеть в случае подключения через незаслуживающие доверия каналы связи (например, при подключении к публичным беспроводным сетям). Поддерживается создания VPN с использованием OpenVPN и WireGuard в окружениях Raspbian, RaspberryPi OS, Ubuntu Server, DietPi или Alpine Linux. Подразумевалось, что при помощи PiVPN любой пользователь без технических навыков сможет быстро создать VPN-сервер с оптимальными настройками безопасности, запустив одну команду, и в последующем использовать утилиту командной строки pivpn для добавления, удаления и просмотра клиентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Определение сеансов OpenVPN в транзитном трафике
  3. OpenNews: Обновление OpenVPN 2.6.9 с изменением лицензии
  4. OpenNews: Уязвимости в OpenVPN и SoftEther VPN
  5. OpenNews: Представлен VPN Rosenpass, устойчивый к атакам с использованием квантовых компьютеров
  6. OpenNews: NordVPN открыл код Linux-клиента и библиотек с реализацией MeshNet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60951-pivpn
Ключевые слова: pivpn, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:44, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > VPN с использованием OpenVPN и WireGuard

    Оба протокола в РФ, почти всеми провайдерами (кроме "колхозных")

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 15:45, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Блокируются
     
     
  • 3.6, arthi747 (ok), 16:02, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокируются как телеграм. Изменение одной строки конфига чудесным образом возвращает warp к жизни.
     
  • 3.7, Аноним (7), 16:03, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так спешил что
     
     
  • 4.13, нейм (?), 16:13, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только что
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:05, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Россия - страна большая, и не везде блокируется. Мой РТК вполне себе пускает и OpenVPN, и WireGuard через msk-ix и не жалуется. Пока вся западная часть пытается решить блокировки, лично у меня все прекрасно работает и не воняет. QUIC тоже не заблокирован ¯\_(ツ)_/¯
     
     
  • 4.12, Товарищ Майор (-), 16:12, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лично у меня все прекрасно работает и не воняет.

    Ты же понимаешь, что это не твоя заслуга, а наша недоработка?
    И скоро и до таких дойдут руки?

     
     
  • 5.17, Аноним (9), 16:18, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ходите, т-щ майор, кто же вам запрещает то. Я же только за
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:00, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот бы про раст такое прочитать:
    Что-то типа, объявлено о финальной версии раст, которая подводит итог бесползеного существования безопасного языка для безопасной работы с памятью. После формирования выпуска репозиторий переведён в архивный режим.
    Автор рекомендует переписать все, что было переписано с С на Раст, всё обратно на С
     
     
  • 2.8, anonymous (??), 16:04, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да не трясись ты так, дыродел.
     
  • 2.15, чатжпт (?), 16:14, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты писателей на си признать экстремистами и давать по 5 лет исправительных работ
     
  • 2.18, Аноним (-), 16:19, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы про раст такое прочитать:

    Но боюсь только в твоих фантазиях

    > Что-то типа, объявлено о финальной версии раст, которая подводит итог бесползеного существования
    > безопасного языка для безопасной работы с памятью.

    Я больше поверю "линукс фоундейшн объявила о том, что новые коммиты принимаются только на безопастных языках, так как наши уважаемых спонсоров заколебали уязвимости в дыряшке и они урезают пайку"
    Но боюсь это будет нескоро, ядро же пишут любители устаревшего овна, вон на С11 перешли только в 22 году.

    > Автор рекомендует переписать все, что было переписано с С на Раст, всё обратно на С

    А вот это вообще фантастика.
    У СИщников в голове ж опилки, за 30 лет не научились double free не делать. Они код раст не поймут.
    Тут у местных любителей древних дырок до сих пор концепция заимствования содерживое черепа взрывает, а ты про переписать))

     

  • 1.11, Аноним (-), 16:10, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > PiVPN
    > Shell 100.0%

    Несвежие башпортянки таки протухли.
    Впрочем, то, что чтобы настроить vpn на пишке нужно целый набор скриптов и 973 коммита для доведения их до финала, просто показывает насколько убого это сделано в лине.

     
     
  • 2.14, нейм (?), 16:14, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то ли дело на винде - бинарник скачал, "далее - далее - готово" и все работает!
     
     
  • 3.16, НяшМяш (ok), 16:15, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Майнить бетховены на чужой машине ещё никогда не было так просто!
     
  • 3.20, Аноним (-), 16:30, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, я вижу ты в офтопике разбираешься
    в линукасах просто качаешь флатпак/снап и все работает

    ты бы еще вспомнил пердоликов с гентой, которые сначала скачают код, а потом будут компилять

     
  • 2.19, Аноним (19), 16:25, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы настроить vpn... нужно целый набор скриптов

    Туннель на каждом узле в пару команд поднимается. Не сложнее, чем обычную сетевуху настроить.

    Маршрутизация, обход NAT, шифрование, поддиванный CA, блокировка трафика для пользователей/приложений, дополнительные прокси-серверы - это уже вкусовщина. Для этой вкусовщины и пилили скрипты, но если очень хочется - можешь на rust переписать.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:38, 08/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага... На _каждом_. А если до второго узла километриков этак тыщи три?
     

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