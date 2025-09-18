Релиз браузера Vivaldi 7.6

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.6, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. В новой версии отмечены следующие улучшения: Панель вкладок теперь можно настраивать так же, как и другие панели, перетаскивая кнопки и элементы управления с других панелей. Все необходимые кнопки можно перетащить на панель вкладок, отключив остальные панели, что позволяет получить всё пространство экрана для просмотра с одной узкой панелью вверху. Неофициальное название данной функции - "однострочная панель", ранее такого же вида можно было достигнуть с помощью неофициальных модификаций браузера Vivaldi.

Вместо кнопок синхронизированных вкладок и корзины недавно закрытых вкладок добавлена одна кнопка, открывающая доступ ко всем вкладкам - открытым, непросмотренным, синхронизированным, к дублям и к недавно закрытым.

В адресной строке реализована опция поиска по открытым вкладкам, в истории и в закладках. Для активации функции достаточно ввести в "@" и затем выбрать нужную категорию поиска из списка.

Более компактно оформлены все контекстные меню, однотипные опции в которых теперь сгруппированы в подменю.

Реализовано автоматическое открытие диалога настройки при создании группы (с возможностью отключения в настройках).

Добавлена навигация вперёд-назад свайпом с помощью трекпада, тачпада или сенсорного экрана (только в Windows).

Расширены возможности блокировки всплывающих окон. Добавлены новые правила для закрытия открываемых без спросу вкладок или окон с рекламой.

Движок Chromium обновлён до выпуска 140.0.7339.202.



