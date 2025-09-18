Релиз браузера Vivaldi 7.6

|
2.2, Аноним (2), 21:34, 18/09/2025
Очевидно чтобы зарабатывать. Как именно зарабатывают - продают пользовательские данные, или свою рекламу встраивают, вопрос открытый.
3.20, Аноним (20), 00:15, 19/09/2025
В мобильной версии вроде видел, что там есть списки с разрешенной рекламой от партнеров😂😂 скорее всего и в настольной версии такая же фигня во встроенном блокировщике, что то все обзорщики забывают это упомянуть
2.18, Аноним (17), 23:41, 18/09/2025
Видимо Chrome, это Chrome-based, и все форки. + на Android by default.
А почему ж Yandex Browser не Chrome.
3.19, Аноним (3), 23:46, 18/09/2025
Нет, Chrome это Хром, а тот же Edge и Opera, которые на основе Chromium определяются отдельно.
2.10, Anonim (??), 22:21, 18/09/2025
В мобильной версии меня больше всего напрягает отсутствие автомасштабирования с автопереносом. Т.е. приходится использовать горизонтальную прокрутку на сайтах, не адаптированных под узкие экраны смартфонов. В Опере есть такое, а в Вивалди я не нашел.
1.8, Аноним (8), 22:02, 18/09/2025
|
Попробовал. Производительность вкладок ощутимо ниже чем у хромиума, как и у всех предыдущих релизов.
2.11, Аноним (11), 22:26, 18/09/2025
Да, есть такое. Они, вроде бы, фиксили, были видны изменения, но до сих пор не победили.
1.9, Фредди (?), 22:08, 18/09/2025
> Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием ... различных готовых NPM-модулей
в свете последних историй с червями я так понимаю этот браузер ждет своих героев с распростертыми объятиями. Нужно в него еще добавить загрузку модулей из растовского крейта и будет флэш-рояль.
1.21, Аноним (20), 00:17, 19/09/2025
А почему для этого детища делают обзор, а на Brave нет? В последнем хотя бы пользовательские данные не продают.
