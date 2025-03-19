Новая стабильная версия браузера Vivaldi 7.2

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.2, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь. В новой версии отмечены следующие улучшения: Полностью переработан выпадающий список адресной строки, включающий поисковые запросы, закладки, ранее введённые адреса и прочие данные.

Оптимизирована обработка поиска запрашиваемых доменов, что позволило значительно увеличить скорость загрузки страниц.

В настройки быстрых клавиш добавлен раздел для рабочих пространств, позволяющий назначать комбинации клавиш для действий с пространствами.

В настройках клавиатуры появился список приоритета команд, который позволяет сохранить за браузером указанные комбинации клавиш, даже если сайт может пытаться их использовать.

Во встроенном почтовом клиенте реализована поддержка создания из полученного сообщения задачи или события календаря прямо из контекстного меню. Добавлена опция ручной сортировки почтовых учётных записей в списке.



