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Новая стабильная версия браузера Vivaldi 7.2

19.03.2025 06:43

Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.2, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.

В новой версии отмечены следующие улучшения:

  • Полностью переработан выпадающий список адресной строки, включающий поисковые запросы, закладки, ранее введённые адреса и прочие данные.
  • Оптимизирована обработка поиска запрашиваемых доменов, что позволило значительно увеличить скорость загрузки страниц.
  • В настройки быстрых клавиш добавлен раздел для рабочих пространств, позволяющий назначать комбинации клавиш для действий с пространствами.
  • В настройках клавиатуры появился список приоритета команд, который позволяет сохранить за браузером указанные комбинации клавиш, даже если сайт может пытаться их использовать.
  • Во встроенном почтовом клиенте реализована поддержка создания из полученного сообщения задачи или события календаря прямо из контекстного меню. Добавлена опция ручной сортировки почтовых учётных записей в списке.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/ru/blog/vi...)
  2. OpenNews: Браузер Vivaldi 7.0 c новым дизайном интерфейса
  3. OpenNews: Браузер Vivaldi появился на Flathub
  4. OpenNews: Проект Verso развивает web-браузер на базе движка Servo
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.3 с интерфейсом в стиле Opera 12
  6. OpenNews: Представлен web-браузер Opera One, идущий на смену нынешнему браузеру Opera
Автор новости: Shpankov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62904-vivaldi
Ключевые слова: vivaldi
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:07, 19/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –3 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:18, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уже 7.2 версия, а двухфакторную аутентификацию так и не реализовали. Баги годами не фиксятся.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:31, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это в любом случае лучше чем Firefox, работает стабильно, а не кровати двигают.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:53, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, двигают не кровати, а кресла. это существенная разница
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:33, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хуже этого только Edge
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:43, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну насчёт хуже/лучше это дело вкуса (мне вот Edge вполне зашёл), но они же концептуально разные. Edge довольно минималистичен и дубов, а Vivaldi — постоянное навешивание рюшечек и состояние вечной беты.
     
  • 2.11, Аноним (3), 08:46, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ? По скорости и разным фичам Edge лучший "chromium-based" браузер.
    https://packages.microsoft.com/repos/edge/pool/main/m/
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:36, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Довольно долго им пользовался, до тех пор пока не сломали синхронизацию и не могли починить почти три недели...
     
  • 1.15, Bob (??), 09:36, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс лагучий до жути, не говоря о вечной Alpha версии самого браузера... То синхру на 3 недели сломают, то ещё чего.

    Родной адблок дырявый, оригинальный uBO поддерживать не будут

    На дроиде функционал беднее Firefox 10ти летней давности! Это когда в эдж бекпортнули поддержку аддонов!

     
  • 1.16, Аноним (16), 09:37, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Движок совсем не ковыряют (и не собираются). Только со своей внешней надстройкой рукоблудством занимаются. Только баги и регрессии латают при переходе на новое хромоядро.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:03, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Chromium или Ungoogled Chromium.
     

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