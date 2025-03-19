Новая стабильная версия браузера Vivaldi 7.2

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Состоялся релиз проприетарного браузера Vivaldi 7.2, разрабатываемого на базе движка Chromium бывшими разработчиками движка Opera Presto. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Изменения, вносимые в кодовую базу Chromium, проект распространяет под открытой лицензией. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Реализация интерфейса доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.
Проект ставит своей задачей создание настраиваемого и функционального браузера, сохраняющего приватность данных пользователей. В число основных функций входит блокировщик слежки и рекламы, менеджеры заметок, истории и закладок, приватный режим просмотра, синхронизация, защищённая сквозным шифрованием, режим группировки вкладок, боковая панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим горизонтального отображения вкладок, а также в тестовом режиме встроенный почтовый клиент, RSS-ридер и календарь.
В новой версии отмечены следующие улучшения:
- Полностью переработан выпадающий список адресной строки, включающий поисковые запросы, закладки, ранее введённые адреса и прочие данные.
- Оптимизирована обработка поиска запрашиваемых доменов, что позволило значительно увеличить скорость загрузки страниц.
- В настройки быстрых клавиш добавлен раздел для рабочих пространств, позволяющий назначать комбинации клавиш для действий с пространствами.
- В настройках клавиатуры появился список приоритета команд, который позволяет сохранить за браузером указанные комбинации клавиш, даже если сайт может пытаться их использовать.
- Во встроенном почтовом клиенте реализована поддержка создания из полученного сообщения задачи или события календаря прямо из контекстного меню. Добавлена опция ручной сортировки почтовых учётных записей в списке.