Выпуск Wine 10.15

13.09.2025 08:47

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.15. С момента выпуска 10.14 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 277 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена частичная поддержка драйвера ntsync, позволяющего существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Драйвер входит в состав ядра Linux начиная с выпуска 6.14 и реализует символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Значительный прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя.
  • В библиотеку opcservices, предназначенную для работы с пакетами OPC (Open Packaging Conventions), определёнными в стандарте OOXML (Office Open XML), добавлена поддержка сжатия пакетов с использованием формата Zip64, позволяющего архивировать файлы размером более 4 ГБ.
  • Таблицы символов Unicode обновлены до версии 17.0.0.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Visual Studio 2005, cmd.exe, Steam, CapCut.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Exertus darkness, Claw, Bloodrayne Demo.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63872-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12)
  • 1.1, Голдер и Рита (?), 09:08, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Win32 API

    Win32 — это как MS-DOS, пора хоронить!

     
     
  • 2.2, МишанЯ (?), 09:34, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего бы это? У меня прекрасно работают игры, нужные мне, на префиксе 32. Да и вообще другого не имею)
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:49, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Win32 - самый стабильный и кросс-платформенный фреймворк. Хочешь чтобы твой софт работал без изменений в течение десятилетий? Пиши под Win32.
     
     
  • 3.6, старик без рыбки (?), 10:17, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, "в течении десятилетий" - это уже навряд ли. Таки скоро этой верёвочке кончик настанет. Пора бы уже.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 10:32, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати проекты типа Wine возможно таки сохранят Win32. Просто нормальные разработчики пишут по принципу "могу - значит сделаю". Например, насколько я знаю, у них есть поддержка DirectDraw в Win64, которой нету в оригинальной винде.
     
  • 2.7, Xo (?), 10:30, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала на Винде пусть хоронят!
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 09:49, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена частичная поддержка драйвера ntsync

    её разве не добавляли в предыдущем релизе?

     
  • 1.5, Аноним (4), 09:51, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игори, теперь ждём ваши бенчмарки.
     
     
  • 2.8, Xo (?), 10:32, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разницы в fps почти никакой, зато нагрузка меньше, и это только начало.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:59, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати, скоро выходит доп. контент для первой части:
    https://store.steampowered.com/app/255710/Cities_Skylines/
     
  • 1.11, Beta Version (ok), 13:07, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ntsync, позволяющего существенно поднять производительность Windows-игр

    Так это же неправда, что уже показали тесты. У ntsync та же производительность, что у fsync.

     
     
  • 2.13, Xo (?), 14:55, 13/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это же неправда, что уже показали тесты. У ntsync та же
    > производительность, что у fsync.

    Сравнивают со своим winesync.

     

  • 1.12, 1111 (??), 13:16, 13/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Легок на помине, только вчера думал.

    В wine от версии к версии что-то обязательно ломается.
    Есть у меня несколько приложений для тестирования.
    Например, 1by1 в 6 версии wine в окне настроек черный прямоугольник и ничего, но в wine 10 настройки отображаются нормально.
    Зато The KMPlayer в 6 версии показывает картинку, а в 10 черный экран, но DPI интерфейса поправили.

    Вместо того, чтобы прикручивать всякие вулканы, занимались бы наполнением win32 API, где сейчас до сих пор функции с заглушками, из-за чего много приложений толком не работают, глядишь, и не пришлось бы костылить дальше.

    Они, блнн, сломали ShellTreeView, ShellListView, не помню в какой бородатой версии. Отрисовка шрифтов в том же winefile кривая до невозможности.

    Многие приложания закрываются с ошибкой: не найдена точка входа в функцию. Опять же - дырявый API.

     
