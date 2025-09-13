Выпуск Wine 10.15

В wine от версии к версии что-то обязательно ломается.

Есть у меня несколько приложений для тестирования.

Например, 1by1 в 6 версии wine в окне настроек черный прямоугольник и ничего, но в wine 10 настройки отображаются нормально.

Зато The KMPlayer в 6 версии показывает картинку, а в 10 черный экран, но DPI интерфейса поправили.

Вместо того, чтобы прикручивать всякие вулканы, занимались бы наполнением win32 API, где сейчас до сих пор функции с заглушками, из-за чего много приложений толком не работают, глядишь, и не пришлось бы костылить дальше.

Они, блнн, сломали ShellTreeView, ShellListView, не помню в какой бородатой версии. Отрисовка шрифтов в том же winefile кривая до невозможности.

Многие приложания закрываются с ошибкой: не найдена точка входа в функцию. Опять же - дырявый API.

