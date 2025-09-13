Выпуск Wine 10.15

|
2.2, МишанЯ (?), 09:34, 13/09/2025
С чего бы это? У меня прекрасно работают игры, нужные мне, на префиксе 32. Да и вообще другого не имею)
2.4, Аноним (4), 09:49, 13/09/2025
Win32 - самый стабильный и кросс-платформенный фреймворк. Хочешь чтобы твой софт работал без изменений в течение десятилетий? Пиши под Win32.
3.6, старик без рыбки (?), 10:17, 13/09/2025
Ну, "в течении десятилетий" - это уже навряд ли. Таки скоро этой верёвочке кончик настанет. Пора бы уже.
4.9, Аноним (9), 10:32, 13/09/2025
Ну кстати проекты типа Wine возможно таки сохранят Win32. Просто нормальные разработчики пишут по принципу "могу - значит сделаю". Например, насколько я знаю, у них есть поддержка DirectDraw в Win64, которой нету в оригинальной винде.
1.3, 12yoexpert (ok), 09:49, 13/09/2025
|
> Добавлена частичная поддержка драйвера ntsync
её разве не добавляли в предыдущем релизе?
2.8, Xo (?), 10:32, 13/09/2025
Разницы в fps почти никакой, зато нагрузка меньше, и это только начало.
1.11, Beta Version (ok), 13:07, 13/09/2025
|
> ntsync, позволяющего существенно поднять производительность Windows-игр
Так это же неправда, что уже показали тесты. У ntsync та же производительность, что у fsync.
2.13, Xo (?), 14:55, 13/09/2025
> Так это же неправда, что уже показали тесты. У ntsync та же
> производительность, что у fsync.
Сравнивают со своим winesync.
1.12, 1111 (??), 13:16, 13/09/2025
|
Легок на помине, только вчера думал.
В wine от версии к версии что-то обязательно ломается.
Есть у меня несколько приложений для тестирования.
Например, 1by1 в 6 версии wine в окне настроек черный прямоугольник и ничего, но в wine 10 настройки отображаются нормально.
Зато The KMPlayer в 6 версии показывает картинку, а в 10 черный экран, но DPI интерфейса поправили.
Вместо того, чтобы прикручивать всякие вулканы, занимались бы наполнением win32 API, где сейчас до сих пор функции с заглушками, из-за чего много приложений толком не работают, глядишь, и не пришлось бы костылить дальше.
Они, блнн, сломали ShellTreeView, ShellListView, не помню в какой бородатой версии. Отрисовка шрифтов в том же winefile кривая до невозможности.
Многие приложания закрываются с ошибкой: не найдена точка входа в функцию. Опять же - дырявый API.
|