Google ограничил доступ к поиску для браузеров без JavaScript

2.21 , Аноним ( 1 ), 10:48, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А зачем тебе вообще компьютер, если ты не готов признавать развитие и технологии?

3.27 , Аноним ( 18 ), 10:57, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Реклама/трекинг + стерильный, отфильтрованный поисковик = развитие и технологии. Слишком жирно.

Зачем тебе компьютер если для таких как ты придумали смартфон? Потребляй.

4.52 , Аноним ( 49 ), 11:43, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Реклама/трекинг + стерильный, отфильтрованный поисковик = развитие и технологии. Слишком жирно Почему? Развитие в релевантной выдаче. Очевидно, что при поиске люди хотят получать максимально близкий _к ним_ результат. А рекламу хотят получать таргетированную - то есть товаров и услуг, которые им реально могут пригодиться, а не консервированных тараканов.

5.62 , Аноним ( 58 ), 11:56, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А рекламу хотят получать таргетированную - то есть товаров и услуг, которые им реально могут пригодиться Только вот беда - таргетированной рекламы на всех не хватит, по этому оставшийся процент рекламы забивают нерелевантной.

>при поиске люди хотят получать максимально близкий _к ним_ результат Вы персонально никому не нужны. Вначале клепается ширпотреб, потом его думают куда сплавить. А должно быть ровно наоборот - вначале определяется что продавать и кому, а потом уже производится товар.

6.67 , Аноним ( 67 ), 12:09, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Только вот беда - таргетированной рекламы на всех не хватит, по этому оставшийся процент рекламы забивают нерелевантной. Бессмысленный аргумент. И? Будешь спорить, что по сравнению с началом нулевых реклама стала лучше? С тем, что текстовая таргетированная реклама лучше флеш баннеров казино - тоже будешь спорить?

>А должно быть ровно наоборот - вначале определяется что продавать и кому, а потом уже производится товар. Ты споришь сам с собой, никто не утверждал обратного. Поинт был в том, что если я столяр Вася из России, то мне по запросу “workbench” логичнее выдавать сеть строительных магазинов, а не GitHub с петпроектом Джона из калифорнии на nodes. Доступно?

7.83 , Аноним ( 83 ), 12:59, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если я столяр и мне нужен другой workbench Куки придумали, видимо, только для того, чтобы GDRP заставляло сайты пихать баннер с бесполезной кнопкой, при этом скрипты для трекинга людей всё равно сейвят данные в локальное хранилище либо через кэш однопиксельными картинками и рандомно-сгенерированными именами одних и тех же файлов, либо напрямую выпрашивая storage. Ещё оправдания автоматического зондинга и персонализированной сортировки и фильтрации без согласия пользователя? К тому же оно один хрен не работает, когда вместо выдачи по словам которые я вбил выдаются сайты вообще этих слов не содержащие, и приходится включать гугло-ниндзя со всякими плюсиками и скобочками.

3.33 , Fuf ( ? ), 11:02, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты что, до сих пор ешь кабачки вместо д.и.л.д.о? Ты что, не признаёшь развитие и технологии?

4.41 , Аноним ( 1 ), 11:13, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Чувак, то что для тебя главное в жизни это дилдо не значит, что так же для других, спасибо, но мне не нужно, не рекламируй

