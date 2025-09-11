|
1.1, Аноним (1), 10:36, 11/09/2025
У валидного клиента JS есть и работает, у ботов и прочего паразитарного трафика JS выключен. Все правильно сделали. А местным нетакусикам которые «я выключу JS и все в мире мне должны» придется смириться и жить без поиска или на поисках низкого качества, типа там рамблера или яндекса
2.5, анонимммм (?), 10:39, 11/09/2025
|
Словно гугл ныне - поиск не низкого качества. Сейчас нет поисковиков качественных.
3.19, Аноним (1), 10:47, 11/09/2025
|
Да-да, конечно
По версии местных фриков лучший поиск у рамблера и маилру, я знаю
Я в курсе, что здесь ненавидят все, что связано с качеством и онанинруют на всякий ddg, который работает на поиске yandex'а
4.24, анонимммм (?), 10:53, 11/09/2025
|
Никто не говорит, что рамблер и маилру норм, дурачок.
Нет нормальных поисковиков, просто нет.
Обидно то, что раньше-то он был хорошим, находил всё прекрасно. Сейчас первые несколько страниц, а то и вообще все, это всякий скам как человеко, так и нейро сгенерированный.
5.49, Аноним (49), 11:36, 11/09/2025
|
Это бессмысленно обсуждать в отрыве от примеров. Давай запрос и результат твоей выдачи - проверим. А так это просто балабольство.
2.17, Аноним (17), 10:46, 11/09/2025
|
У нормальных ботов целый реальный хром за плечами. Им это нипочём.
2.29, принц Капча (?), 11:00, 11/09/2025
|
>на поисках низкого качества, типа там рамблера или яндекса
Но к сожалению, как это здесь часто бывает, это неправда. Поиск яндекса в ру сегменте часто даёт лучшие результаты чем гугл. Хоть я и не люблю эту компанию больше чем гугл, но должен это признать.
1.2, Аноним (-), 10:36, 11/09/2025
|
> Google ограничил доступ к поиску для браузеров без JavaScript
Какой смысл отказа от JS при пользовании Гуглом?
Это просто самообман какой-то.
2.40, Аноним (40), 11:12, 11/09/2025
|
> Какой смысл
А какой смысл его применения если веб и так изначально был без гамноскрипта и поиск работал. А кто там за качество говорит, пусть знает 99% информации в сети - шлак.
пс: ответной мерой, можно банить подсети гугл ботов или по юзерагенту
3.50, Аноним (49), 11:39, 11/09/2025
|
>А какой смысл его применения если веб и так изначально был без гамноскрипта и поиск работал
Это не вопрос смысла, это данность. Можешь выйти в пикет к зданию гугла.
>ответной мерой, можно банить подсети гугл ботов или по юзерагенту
это даже не смешно. Можешь еще расплакаться.
4.64, Аноним (40), 11:57, 11/09/2025
|
> Это не вопрос смысла, это данность. Можешь выйти в пикет к зданию
> гугла.
рабочий вариант, а то, вон Непал в пример, ток "людям" из другой вселенной - макс и точка!
> это даже не смешно. Можешь еще расплакаться.
плакать будет "индус" у погребального костра (сати)
2.48, Да ну нахер (?), 11:35, 11/09/2025
|
Очевидно, у приверженцев т.н. свободного по на обновлениях падает графика и они гуглят как починить из чорной консоли. А иногда и просто так падает.
2.71, anonymous (??), 12:21, 11/09/2025
|
> Какой смысл отказа от JS при пользовании Гуглом?
убрать фингерпринтинг
терминал - это конечно очевидная причина, но сейчас всё равно большинство сайтов из терминала не посмотришь. Но в принципе вроде бы были проекты по пересаживанию браузинга на терминал. Суть в том что для популярных сайтов писались индивидуальные экстракторы, которые выводили в терминал текст, а мусор выбрасывали. Очень правильный проект, жаль что не массовый.
очень жаль, что современные браузеры не умеют фильтровать функции js и составлять безопасное подмножество вызовов. Тогда можно было бы не отключать js на сайтах.
ну например, если какой-нибудь сайт мне в Ctrl+C вставляет левый текст - я сразу на этом сайте JS отключаю.
Ещё ряд сайтов с помощью JS ломают тебе прокрутку, а без JS не показывают контента. Что-то из разряда просмотри рекламу во всплывающем окне обязательно и не смей прокручивать. Реклама отправляется в блокировку, а прокручиваю текст расширением ScollAnywhere
Сайты которые работают без JS, а если JS включить - то не гадят пользователям и не устраивают тотальную слежку, очень редкие. Бриллианты в куче навоза. Гугол к ним очевидно не относится
3.76, Admino (ok), 12:33, 11/09/2025
|
> ScollAnywhere
Чего только не подрежешь на опеннете, спасибо большое.
1.3, opennetuser (ok), 10:37, 11/09/2025
|
Это защита такая от ботов, которые вкачивают поисковую выдачу? Борьба с чужим AI (и агентами)?
2.7, Аноним (7), 10:41, 11/09/2025
|
Глупые агенты не сумеют включить JS или сымитировать его наличие?
2.10, zionist (ok), 10:42, 11/09/2025
|
Как раз боты запросто это обходят, а вот какой нибудь Столяров матерится.
3.28, Аноним (28), 10:59, 11/09/2025
|
> Как раз боты запросто это обходят, а вот какой нибудь Столяров матерится.
Значит оно того стоило!
Отключить JS нужно только ради того чтобы у Столярова подгорело))
1.4, IMBird (ok), 10:39, 11/09/2025
|
Казалось бы — выдавайте просто HTML (да хоть JSON) с результатами, подсовывая свою рекламу в выдачу — бизнес есть бизнес, мы привыкли, мы всё понимаем; но нет же, надо обязательно триста трекеров, аналитику, два майнера и отслеживание движений на странице — и чтобы в итоге со всей этой кучей информации на руках всё равно сделать вместо дизайна какой-то шлак или опять подсовывать мне туркменских консервированных тараканов (я их не ем!).
2.11, Аноним (12), 10:43, 11/09/2025
|
Может ты просто будешь платить абонентскую плату за поиск 10$ в месяц?
3.16, 22751 (?), 10:46, 11/09/2025
|
я так понимаю ты платишь ежемесячно за поиск? иначе ты просто троль.
4.25, Аноним (25), 10:53, 11/09/2025
|
> я так понимаю ты платишь ежемесячно за поиск?
Я так понимаю, что связи между отсутствием абонентской платы и наличием рекламы/трекеров ты не видишь, да?
4.32, Аноним (-), 11:02, 11/09/2025
|
> я так понимаю ты платишь ежемесячно за поиск? иначе ты просто троль.
Прежде чем показывать свое невежество, почитай про платные сервисы поиска.
Типа kagi и других.
И да, 5-10 баксов в месяц это вполне адекватная цена за сервис.
5.45, Аноним (40), 11:16, 11/09/2025
|
> И да, 5-10 баксов в месяц это вполне адекватная цена за сервис.
В большинстве странах Африки это даже не месячная зп. Даже цента не дам за такое качество поиска.
6.84, Аноним (-), 13:00, 11/09/2025
|
> В большинстве странах Африки это даже не месячная зп.
А меня должны волновать проблемы африканцев в Африке и paбoв в Северном Зимбабве?
Просто найдите себе нормальную работу.
> Даже цента не дам за такое качество поиска.
Как у гугла? Ну так что ты хотел за бесплатно.
Как у платных поисковиков? А, типа ты ими пользовался)
3.34, Аноним (7), 11:03, 11/09/2025
|
Глупая птица не отказывается от рекламы, а ставит под вопрос целесообразность превращения страницы выдачи в монстра. Глупая птица не понимает, что гуглу мало зарабатывать деньги, нужно ещё создавать активности для всяких полезных менеджеров и оперативно собирать данные для людей в погонах.
Помнится гугл через суд когда-то даже прогнул мелкомягких, чтобы те дали им возможность в новый тогда механизм быстрого поиска по файлам интегрироваться через гугл десктоп (была такая програмулина), потому что делать своё гуглу было западло, а тут можно взять сразу все данные пользователя, включая его файловую активность (recent files) на блюдечке.
2.51, Аноним (51), 11:42, 11/09/2025
|
>опять подсовывать мне туркменских консервированных тараканов (я их не ем!)
А ты попробуй.
2.58, Аноним (58), 11:53, 11/09/2025
|
>надо обязательно триста трекеров, аналитику, два майнера и отслеживание движений на странице
Ublock давным давно изобретён. Только вот пользователи почему-то (почему же?) им не пользуются.
3.77, Аноним (77), 12:35, 11/09/2025
|
На Твитч вот выскакивает попап chaos tricks и Адгуард его не блокирует в ручном режиме. Оно снова появляется. Простой пример почему это не всегда эффективно.
6.81, Commet (?), 12:47, 11/09/2025
|
Mozilla Firefox и uBlock Origin, если религия не позволяет использовать uBlock Lite под Хромиум-based
2.21, Аноним (1), 10:48, 11/09/2025
|
А зачем тебе вообще компьютер, если ты не готов признавать развитие и технологии?
3.27, Аноним (18), 10:57, 11/09/2025
|
Реклама/трекинг + стерильный, отфильтрованный поисковик = развитие и технологии. Слишком жирно.
Зачем тебе компьютер если для таких как ты придумали смартфон? Потребляй.
4.52, Аноним (49), 11:43, 11/09/2025
|
>Реклама/трекинг + стерильный, отфильтрованный поисковик = развитие и технологии. Слишком жирно
Почему? Развитие в релевантной выдаче. Очевидно, что при поиске люди хотят получать максимально близкий _к ним_ результат. А рекламу хотят получать таргетированную - то есть товаров и услуг, которые им реально могут пригодиться, а не консервированных тараканов.
5.62, Аноним (58), 11:56, 11/09/2025
|
>А рекламу хотят получать таргетированную - то есть товаров и услуг, которые им реально могут пригодиться
Только вот беда - таргетированной рекламы на всех не хватит, по этому оставшийся процент рекламы забивают нерелевантной.
>при поиске люди хотят получать максимально близкий _к ним_ результат
Вы персонально никому не нужны. Вначале клепается ширпотреб, потом его думают куда сплавить. А должно быть ровно наоборот - вначале определяется что продавать и кому, а потом уже производится товар.
6.67, Аноним (67), 12:09, 11/09/2025
|
>Только вот беда - таргетированной рекламы на всех не хватит, по этому оставшийся процент рекламы забивают нерелевантной.
Бессмысленный аргумент. И? Будешь спорить, что по сравнению с началом нулевых реклама стала лучше? С тем, что текстовая таргетированная реклама лучше флеш баннеров казино - тоже будешь спорить?
>А должно быть ровно наоборот - вначале определяется что продавать и кому, а потом уже производится товар.
Ты споришь сам с собой, никто не утверждал обратного. Поинт был в том, что если я столяр Вася из России, то мне по запросу “workbench” логичнее выдавать сеть строительных магазинов, а не GitHub с петпроектом Джона из калифорнии на nodes. Доступно?
7.83, Аноним (83), 12:59, 11/09/2025
|
> если я столяр и мне нужен другой workbench
Куки придумали, видимо, только для того, чтобы GDRP заставляло сайты пихать баннер с бесполезной кнопкой, при этом скрипты для трекинга людей всё равно сейвят данные в локальное хранилище либо через кэш однопиксельными картинками и рандомно-сгенерированными именами одних и тех же файлов, либо напрямую выпрашивая storage.
Ещё оправдания автоматического зондинга и персонализированной сортировки и фильтрации без согласия пользователя? К тому же оно один хрен не работает, когда вместо выдачи по словам которые я вбил выдаются сайты вообще этих слов не содержащие, и приходится включать гугло-ниндзя со всякими плюсиками и скобочками.
3.33, Fuf (?), 11:02, 11/09/2025
|
Ты что, до сих пор ешь кабачки вместо д.и.л.д.о? Ты что, не признаёшь развитие и технологии?
4.41, Аноним (1), 11:13, 11/09/2025
|
Чувак, то что для тебя главное в жизни это дилдо не значит, что так же для других, спасибо, но мне не нужно, не рекламируй
1.20, 70980 (?), 10:48, 11/09/2025
|
гугл все, пора сливать на помойку, там ему и место. Пора наконец делать свой поиск. ИИ в помощь.
2.23, Аноним (23), 10:52, 11/09/2025
|
Ждём ссылку на твой поиск, даже если твой ЫЫ будет хуже гугла
2.36, Аноним (18), 11:04, 11/09/2025
|
Нафиг ИИ? С ним стало хуже так как вместо поиска по конкретному сочетанию терминов выдаётся нечто бесполезное, но самое популярное по мнению ИИ.
1.26, stuzer (ok), 10:54, 11/09/2025
|
как то незаметно в прошлом году перешел на duckduckgo и в целом не жалею, фигово ищет картинки и мемасики на фоне гугла и яндекса, но хорошо ищет мануалы, которые отсутствуют в выдаче гугла и яндекса, ну и кастомизируется неплохо
2.39, Аноним (1), 11:12, 11/09/2025
|
> перешел на duckduckgo
> фигово ищет
Ну это и так известно
Но зачем зная, что оно фигово ищет и сует в выдачу то, что вообще не относится к запросу им пользоваться? Это такая форма аутосадомазохизма?
3.56, Аноним (49), 11:52, 11/09/2025
|
Это называется прокрастинация. Люди мало занятые осмысленной работой всегда хотят что-то ПОСВЕРБИТЬ, потому что СВЕРБИТ. Наоборот, люди занятые склонны упрощать свои инструменты и процессы, потому что продуктивней заняться полезной деятельностью, либо отдыхом.
4.68, Commet (?), 12:12, 11/09/2025
|
Ну можно придумать какие-то иные способы, право слово
А то «я перешел на ddg, он плохо ищет, но я перешел»
Ну зачем зная, что продукт — говно им пользоваться? Что бы что? Что бы показать какой ты нетакусик? Ну поставь ты лучше whoogle или там searxng, или воспользуйся чужим инстансом того или другого. Будешь и нетакусиком, и с нормальным поиском
А этот просто образец долбоклюя какой-то. Назло непойми кому будет жрать каловые массы
3.63, Аноним (63), 11:57, 11/09/2025
|
Это форма протеста, что имеет право на жизнь.
Или например форма поддержки конкуренции.
1.37, Аноним (-), 11:09, 11/09/2025
|
Зумеры уже сказали своё слово и ищут через гопоту не п последнюю очередь из-за того, что гугл выдаёт результаты чудовищно медленно. Гугл может хоть десять раз вырубать быструю доставку результатов до абонента, от этого к нему не придут.
1.44, Аноним (-), 11:15, 11/09/2025
|
Все меньше и меньше пользуюсь поиском, проще и быстрее спросить что-то у ИИ.
1.54, Аноним (58), 11:45, 11/09/2025
|
Вот удивительно, местные просто ненавидят грабберы, но вот когда им отключают работу без js - у них возникает жуткое негодование.
2.60, Аноним (-), 11:54, 11/09/2025
|
> Вот удивительно, местные просто ненавидят грабберы, но вот когда им отключают работу
> без js - у них возникает жуткое негодование.
Ну ты сравнил!
Одно дело когда местный граббят сами, а совсем другое дело когда граббят их.
Вот то-то и оно! Понимать надо!
1.72, Аноним (72), 12:28, 11/09/2025
|
Наверное (я не знаю точно, но предполагаю что жто так), если очень нужен их поиск, но не нужна морда - можно купить их апи.
