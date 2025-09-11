The OpenNET Project / Index page

Google ограничил доступ к поиску для браузеров без JavaScript

11.09.2025 10:33

В конце 2024 года у части пользователей попытки поиска в Google при отключённом JavaScript стали приводить к перенаправлению на страницу с требованием включить в браузере JavaScript. В январе 2025 года выборочное тестирование запрета обращения без JavaScript закончилось и ограничение распространили на всех пользователей, оставив при этом несколько лазеек. Например, возможность обращения к поисковой системе из браузеров без JavaScript сохранялась при смене User-Agent на "Lynx" или старую версию Firefox (не больше 23). Теперь данные лазейки перестали работать и страницы с требованием включения JavaScript или обновления устаревшей версии браузера выводятся при любых значениях User-Agent.

Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63859-javascript
Ключевые слова: javascript, google
  • 1.1, Аноним (1), 10:36, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    У валидного клиента JS есть и работает, у ботов и прочего паразитарного трафика JS выключен. Все правильно сделали. А местным нетакусикам которые «я выключу JS и все в мире мне должны» придется смириться и жить без поиска или на поисках низкого качества, типа там рамблера или яндекса
     
     
  • 2.5, анонимммм (?), 10:39, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Словно гугл ныне - поиск не низкого качества. Сейчас нет поисковиков качественных.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:44, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты не платишь за качество. Чего ты ещё ждёшь?
     
     
  • 4.79, 0xdeadbee (?), 12:44, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    даже если бы платил.
    дерьмофикация софта - она для всех.
     
  • 3.82, Александр (??), 12:52, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    perplexity
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:45, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гугл самый отстойный поисковик уже давно, не велика потеря.
     
     
  • 3.19, Аноним (1), 10:47, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да-да, конечно
    По версии местных фриков лучший поиск у рамблера и маилру, я знаю
    Я в курсе, что здесь ненавидят все, что связано с качеством и онанинруют на всякий ddg, который работает на поиске yandex'а
     
     
  • 4.24, анонимммм (?), 10:53, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто не говорит, что рамблер и маилру норм, дурачок.

    Нет нормальных поисковиков, просто нет.
    Обидно то, что раньше-то он был хорошим, находил всё прекрасно. Сейчас первые несколько страниц, а то и вообще все, это всякий скам как человеко, так и нейро сгенерированный.

     
     
  • 5.49, Аноним (49), 11:36, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бессмысленно обсуждать в отрыве от примеров. Давай запрос и результат твоей выдачи - проверим. А так это просто балабольство.
     
  • 4.73, Admino (ok), 12:29, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > лучший поиск у рамблера

    У рамблера нет поиска, он использует Яндекс.

    >  и маилру

    У майлру нет поиска, он использует Яндекс.

    >  онанинруют на всякий ddg, который работает на поиске yandex'а

    DDG не использует поиск Яндекса уже три года.

    > Я в курсе, что здесь ненавидят все, что связано с качеством

    Удивительно. Всё, что ты сказал — чушь.

    https://i.pinimg.com/736x/30/1a/38/301a38a5c56b72451b92f995533bcf8f.jpg

     
  • 3.61, penetrator (?), 11:56, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все еще самый релевантный для меня, чтобы я там не пробовал, включая duckduck
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:46, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У нормальных ботов целый реальный хром за плечами. Им это нипочём.
     
  • 2.29, принц Капча (?), 11:00, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >на поисках низкого качества, типа там рамблера или яндекса

    Но к сожалению, как это здесь часто бывает, это неправда. Поиск яндекса в ру сегменте часто даёт лучшие результаты чем гугл. Хоть я и не люблю эту компанию больше чем гугл, но должен это признать.

     

  • 1.2, Аноним (-), 10:36, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Google ограничил доступ к поиску для браузеров без JavaScript

    Какой смысл отказа от JS при пользовании Гуглом?
    Это просто самообман какой-то.

     
     
  • 2.31, Лох (?), 11:02, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например, при использовании lynx из терминала.
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:12, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл

    А какой смысл его применения если веб и так изначально был без гамноскрипта и поиск работал. А кто там за качество говорит, пусть знает 99% информации в сети - шлак.

    пс: ответной мерой, можно банить подсети гугл ботов или по юзерагенту

     
     
  • 3.50, Аноним (49), 11:39, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А какой смысл его применения если веб и так изначально был без гамноскрипта и поиск работал

    Это не вопрос смысла, это данность. Можешь выйти в пикет к зданию гугла.
    >ответной мерой, можно банить подсети гугл ботов или по юзерагенту

    это даже не смешно. Можешь еще расплакаться.

     
     
  • 4.64, Аноним (40), 11:57, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не вопрос смысла, это данность. Можешь выйти в пикет к зданию
    > гугла.

    рабочий вариант, а то, вон Непал в пример, ток "людям" из другой вселенной - макс и точка!

    > это даже не смешно. Можешь еще расплакаться.

    плакать будет "индус" у погребального костра (сати)

     
  • 2.48, Да ну нахер (?), 11:35, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, у приверженцев т.н. свободного по на обновлениях падает графика и они гуглят как починить из чорной консоли. А иногда и просто так падает.
     
  • 2.71, anonymous (??), 12:21, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл отказа от JS при пользовании Гуглом?

    убрать фингерпринтинг

    терминал - это конечно очевидная причина, но сейчас всё равно большинство сайтов из терминала не посмотришь. Но в принципе вроде бы были проекты по пересаживанию браузинга на терминал. Суть в том что для популярных сайтов писались индивидуальные экстракторы, которые выводили в терминал текст, а мусор выбрасывали. Очень правильный проект, жаль что не массовый.

    очень жаль, что современные браузеры не умеют фильтровать функции js и составлять безопасное подмножество вызовов. Тогда можно было бы не отключать js на сайтах.

    ну например, если какой-нибудь сайт мне в Ctrl+C вставляет левый текст - я сразу на этом сайте JS отключаю.

    Ещё ряд сайтов с помощью JS ломают тебе прокрутку, а без JS не показывают контента. Что-то из разряда просмотри рекламу во всплывающем окне обязательно и не смей прокручивать. Реклама отправляется в блокировку, а прокручиваю текст расширением ScollAnywhere

    Сайты которые работают без JS, а если JS включить - то не гадят пользователям и не устраивают тотальную слежку, очень редкие. Бриллианты в куче навоза. Гугол к ним очевидно не относится

     
     
  • 3.76, Admino (ok), 12:33, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ScollAnywhere

    Чего только не подрежешь на опеннете, спасибо большое.

     

  • 1.3, opennetuser (ok), 10:37, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это защита такая от ботов, которые вкачивают поисковую выдачу? Борьба с чужим AI (и агентами)?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:41, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Глупые агенты не сумеют включить JS или сымитировать его наличие?
     
  • 2.10, zionist (ok), 10:42, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как раз боты запросто это обходят, а вот какой нибудь Столяров матерится.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 10:59, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как раз боты запросто это обходят, а вот какой нибудь Столяров матерится.

    Значит оно того стоило!
    Отключить JS нужно только ради того чтобы у Столярова подгорело))

     
  • 2.57, Аноним (57), 11:52, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боты давно умеют интерпретировать JS.
     

  • 1.4, IMBird (ok), 10:39, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Казалось бы — выдавайте просто HTML (да хоть JSON) с результатами, подсовывая свою рекламу в выдачу — бизнес есть бизнес, мы привыкли, мы всё понимаем; но нет же, надо обязательно триста трекеров, аналитику, два майнера и отслеживание движений на странице — и чтобы в итоге со всей этой кучей информации на руках всё равно сделать вместо дизайна какой-то шлак или опять подсовывать мне туркменских консервированных тараканов (я их не ем!).
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 10:43, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Может ты просто будешь платить абонентскую плату за поиск 10$ в месяц?
     
     
  • 3.16, 22751 (?), 10:46, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я так понимаю ты платишь ежемесячно за поиск? иначе ты просто троль.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:53, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я так понимаю ты платишь ежемесячно за поиск?

    Я так понимаю, что связи между отсутствием абонентской платы и наличием рекламы/трекеров ты не видишь, да?

     
  • 4.32, Аноним (-), 11:02, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я так понимаю ты платишь ежемесячно за поиск? иначе ты просто троль.

    Прежде чем показывать свое невежество, почитай про платные сервисы поиска.
    Типа kagi и других.

    И да, 5-10 баксов в месяц это вполне адекватная цена за сервис.


     
     
  • 5.45, Аноним (40), 11:16, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И да, 5-10 баксов в месяц это вполне адекватная цена за сервис.

    В большинстве странах Африки это даже не месячная зп. Даже цента не дам за такое качество поиска.

     
     
  • 6.84, Аноним (-), 13:00, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В большинстве странах Африки это даже не месячная зп.

    А меня должны волновать проблемы африканцев в Африке и paбoв в Северном Зимбабве?
    Просто найдите себе нормальную работу.

    > Даже цента не дам за такое качество поиска.

    Как у гугла? Ну так что ты хотел за бесплатно.
    Как у платных поисковиков? А, типа ты ими пользовался)

     
  • 3.34, Аноним (7), 11:03, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Глупая птица не отказывается от рекламы, а ставит под вопрос целесообразность превращения страницы выдачи в монстра. Глупая птица не понимает, что гуглу мало зарабатывать деньги, нужно ещё создавать активности для всяких полезных менеджеров и оперативно собирать данные для людей в погонах.
    Помнится гугл через суд когда-то даже прогнул мелкомягких, чтобы те дали им возможность в новый тогда механизм быстрого поиска по файлам интегрироваться через гугл десктоп (была такая програмулина), потому что делать своё гуглу было западло, а тут можно взять сразу все данные пользователя, включая его файловую активность (recent files) на блюдечке.
     
  • 3.55, Аноним (55), 11:50, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://kagi.com/pricing
     
  • 2.51, Аноним (51), 11:42, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >опять подсовывать мне туркменских консервированных тараканов (я их не ем!)

    А ты попробуй.

     
  • 2.58, Аноним (58), 11:53, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >надо обязательно триста трекеров, аналитику, два майнера и отслеживание движений на странице

    Ublock давным давно изобретён. Только вот пользователи почему-то (почему же?) им не пользуются.

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 12:35, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Твитч вот выскакивает попап chaos tricks и Адгуард его не блокирует в ручном режиме. Оно снова появляется. Простой пример почему это не всегда эффективно.
     
     
  • 4.78, Commet (?), 12:40, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А uBlock блокирует
    Может стоит использовать рабочее решение?
     
     
  • 5.80, Аноним (77), 12:45, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошие новости,но там поддержка манифест3.
     
     
  • 6.81, Commet (?), 12:47, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mozilla Firefox и uBlock Origin, если религия не позволяет использовать uBlock Lite под Хромиум-based
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:47, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не юзаю гугл, а js выключаю с noscript.
     
     
  • 2.21, Аноним (1), 10:48, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем тебе вообще компьютер, если ты не готов признавать развитие и технологии?
     
     
  • 3.27, Аноним (18), 10:57, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реклама/трекинг + стерильный, отфильтрованный поисковик = развитие и технологии. Слишком жирно.
    Зачем тебе компьютер если для таких как ты придумали смартфон? Потребляй.
     
     
  • 4.52, Аноним (49), 11:43, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Реклама/трекинг + стерильный, отфильтрованный поисковик = развитие и технологии. Слишком жирно

    Почему? Развитие в релевантной выдаче. Очевидно, что при поиске люди хотят получать максимально близкий _к ним_ результат. А рекламу хотят получать таргетированную - то есть товаров и услуг, которые им реально могут пригодиться, а не консервированных тараканов.

     
     
  • 5.62, Аноним (58), 11:56, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А рекламу хотят получать таргетированную - то есть товаров и услуг, которые им реально могут пригодиться

    Только вот беда - таргетированной рекламы на всех не хватит, по этому оставшийся процент рекламы забивают нерелевантной.
    >при поиске люди хотят получать максимально близкий _к ним_ результат

    Вы персонально никому не нужны. Вначале клепается ширпотреб, потом его думают куда сплавить. А должно быть ровно наоборот - вначале определяется что продавать и кому, а потом уже производится товар.

     
     
  • 6.67, Аноним (67), 12:09, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Только вот беда - таргетированной рекламы на всех не хватит, по этому оставшийся процент рекламы забивают нерелевантной.

    Бессмысленный аргумент. И? Будешь спорить, что по сравнению с началом нулевых реклама стала лучше? С тем, что текстовая таргетированная реклама лучше флеш баннеров казино - тоже будешь спорить?
    >А должно быть ровно наоборот - вначале определяется что продавать и кому, а потом уже производится товар.

    Ты споришь сам с собой, никто не утверждал обратного. Поинт был в том, что если я столяр Вася из России, то мне по запросу “workbench” логичнее выдавать сеть строительных магазинов, а не GitHub с петпроектом Джона из калифорнии на nodes. Доступно?

     
     
  • 7.83, Аноним (83), 12:59, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если я столяр и мне нужен другой workbench

    Куки придумали, видимо, только для того, чтобы GDRP заставляло сайты пихать баннер с бесполезной кнопкой, при этом скрипты для трекинга людей всё равно сейвят данные в локальное хранилище либо через кэш однопиксельными картинками и рандомно-сгенерированными именами одних и тех же файлов, либо напрямую выпрашивая storage.

    Ещё оправдания автоматического зондинга и персонализированной сортировки и фильтрации без согласия пользователя? К тому же оно один хрен не работает, когда вместо выдачи по словам которые я вбил выдаются сайты вообще этих слов не содержащие, и приходится включать гугло-ниндзя со всякими плюсиками и скобочками.

     
  • 3.33, Fuf (?), 11:02, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты что, до сих пор ешь кабачки вместо д.и.л.д.о? Ты что, не признаёшь развитие и технологии?
     
     
  • 4.41, Аноним (1), 11:13, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чувак, то что для тебя главное в жизни это дилдо не значит, что так же для других, спасибо, но мне не нужно, не рекламируй
     

  • 1.20, 70980 (?), 10:48, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гугл все, пора сливать на помойку, там ему и место. Пора наконец делать свой поиск. ИИ в помощь.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:51, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спутник ?
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:52, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждём ссылку на твой поиск, даже если твой ЫЫ будет хуже гугла
     
  • 2.36, Аноним (18), 11:04, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нафиг ИИ? С ним стало хуже так как вместо поиска по конкретному сочетанию терминов выдаётся нечто бесполезное, но самое популярное по мнению ИИ.
     

  • 1.26, stuzer (ok), 10:54, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как то незаметно в прошлом году перешел на duckduckgo и в целом не жалею, фигово ищет картинки и мемасики на фоне гугла и яндекса, но хорошо ищет мануалы, которые отсутствуют в выдаче гугла и яндекса, ну и кастомизируется неплохо
     
     
  • 2.39, Аноним (1), 11:12, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > перешел на duckduckgo
    > фигово ищет

    Ну это и так известно
    Но зачем зная, что оно фигово ищет и сует в выдачу то, что вообще не относится к запросу им пользоваться? Это такая форма аутосадомазохизма?

     
     
  • 3.56, Аноним (49), 11:52, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется прокрастинация. Люди мало занятые осмысленной работой всегда хотят что-то ПОСВЕРБИТЬ, потому что СВЕРБИТ. Наоборот, люди занятые склонны упрощать свои инструменты и процессы, потому что продуктивней заняться полезной деятельностью, либо отдыхом.
     
     
  • 4.68, Commet (?), 12:12, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну можно придумать какие-то иные способы, право слово
    А то «я перешел на ddg, он плохо ищет, но я перешел»
    Ну зачем зная, что продукт — говно им пользоваться? Что бы что? Что бы показать какой ты нетакусик? Ну поставь ты лучше whoogle или там searxng, или воспользуйся чужим инстансом того или другого. Будешь и нетакусиком, и с нормальным поиском
    А этот просто образец долбоклюя какой-то. Назло непойми кому будет жрать каловые массы
     
  • 3.63, Аноним (63), 11:57, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это форма протеста, что имеет право на жизнь.
    Или например форма поддержки конкуренции.
     
     
  • 1.37, Аноним (-), 11:09, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зумеры уже сказали своё слово и ищут через гопоту не п последнюю очередь из-за того, что гугл выдаёт результаты чудовищно медленно. Гугл может хоть десять раз вырубать быструю доставку результатов до абонента, от этого к нему не придут.
     
  • 1.44, Аноним (-), 11:15, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все меньше и меньше пользуюсь поиском, проще и быстрее спросить что-то у ИИ.
     
  • 1.47, Аноним (47), 11:24, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вобщем, монопенисаульно: и JS у меня включен, и пользуюсь Duckduckgo.
     
  • 1.54, Аноним (58), 11:45, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот удивительно, местные просто ненавидят грабберы, но вот когда им отключают работу без js - у них возникает жуткое негодование.
     
     
  • 2.60, Аноним (-), 11:54, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот удивительно, местные просто ненавидят грабберы, но вот когда им отключают работу
    > без js - у них возникает жуткое негодование.

    Ну ты сравнил!
    Одно дело когда местный граббят сами, а совсем другое дело когда граббят их.
    Вот то-то и оно! Понимать надо!

     

  • 1.69, Аноним (69), 12:15, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Режим Гугла закручивает гайки...
     
  • 1.72, Аноним (72), 12:28, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное (я не знаю точно, но предполагаю что жто так), если очень нужен их поиск, но не нужна морда - можно купить их апи.
     
  • 1.75, Аноним (75), 12:30, 11/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда использую Google с блокировкой рекламы!
     

