Выпуск Grml 2025.08, Live-дистрибутива для системных администраторов

Представлен выпуск Live-дистрибутива grml 2025.08, предлагающего подборку программ для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов, таких как восстановление данных после сбоя и разбор инцидентов. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и в прошлом году отметил своё двадцатилетие. Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. По умолчанию предлагается командная оболочка Zsh. Размер полного iso-образа 990 МБ, сокращённого - 560 МБ. Сборки доступны для архитектур x86_64 и ARM64. В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13 и ядро Linux 6.12.41.

В репозиториях deb.grml.org задействован новый ключ для заверения пакетов цифровой подписью.

В состав сборочной системы grml-live, предназначенной для создания собственных Live-сборок, включены пакеты grml-autoconfig, grml-etc, grml-scripts и grml-udev-config, которые ранее распространялись отдельно. Удалены старые локали и локали не на базе UTF-8.

Предоставлена возможность создания воспроизводимых сборок для ISO-файлов.

Налажена работа загрузочной опции "lang=" и утилиты grml-lang.



