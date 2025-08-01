The OpenNET Project / Index page

Выпуск Grml 2025.08, Live-дистрибутива для системных администраторов

16.08.2025 22:53

Представлен выпуск Live-дистрибутива grml 2025.08, предлагающего подборку программ для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов, таких как восстановление данных после сбоя и разбор инцидентов. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и в прошлом году отметил своё двадцатилетие. Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. По умолчанию предлагается командная оболочка Zsh. Размер полного iso-образа 990 МБ, сокращённого - 560 МБ. Сборки доступны для архитектур x86_64 и ARM64.

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13 и ядро Linux 6.12.41.
  • В репозиториях deb.grml.org задействован новый ключ для заверения пакетов цифровой подписью.
  • В состав сборочной системы grml-live, предназначенной для создания собственных Live-сборок, включены пакеты grml-autoconfig, grml-etc, grml-scripts и grml-udev-config, которые ранее распространялись отдельно. Удалены старые локали и локали не на базе UTF-8.
  • Предоставлена возможность создания воспроизводимых сборок для ISO-файлов.
  • Налажена работа загрузочной опции "lang=" и утилиты grml-lang.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63733-grml
Ключевые слова: grml
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 2, KALIBR10 (ok), 23:16, 16/08/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    Странное поделие, ещё и на дебиане. ОС Альт (ALT Linux) уж куда лучше заточен под энтерпрайз и тем более для комфортной работы сисадмина
     
     
  • 3, Neko CWD (?), 23:38, 16/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админу проще настроить всё один раз на любимом дистрибутиве (уверен, он есть у каждого) и не париться со всяческими болдженосами с тонной нескучных обоев
     
     
  • 5, Аноним (5), 02:45, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4, Аноним (4), 23:43, 16/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >под энтерпрайз

    https://opennet.ru/63390-cluster

     

