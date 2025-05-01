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Выпуск Grml 2025.05, Live-дистрибутива для системных администраторов

16.05.2025 11:29

Представлен выпуск Live-дистрибутива grml 2025.05, предлагающего подборку программ для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов, таких как восстановление данных после сбоя и разбор инцидентов. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и в прошлом году отметил своё двадцатилетие. Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. По умолчанию предлагается командная оболочка Zsh. Размер полного iso-образа 960 МБ, сокращённого - 536 МБ.

В новом выпуске:

  • Пакеты синхронизированы с репозиторием Debian Testing по состоянию на 14 мая. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.12.
  • В состав Debian перенесены пакеты grml-hwinfo, grml-keyring и grml-paste, созданные разработчиками Grml.
  • Задействована новая цифровая подпись для пакетов, распространяемых через репозиторий deb.grml.org
  • В инструментарии для формирования Live-сборок grml-live пакет FAI заменён на утилиту minifai, собственной разработки. Настройки перенесены из /etc/grml/fai/config в /usr/share/grml-live/config.
  • В полной сборке при загрузке выставлена опция "ssh=" для анонсирования сервиса SSH при помощи Avahi.
  • В загрузочном процессе grml-autoconfig проведена оптмизация производительности и прекращена поддержка систем без systemd.
  • В утилите grml-hwinfo, выводящей сведения об оборудовании, сбор информации о состоянии дисков при помощи утилиты smartctl теперь производится в формате JSON.
  • В grml-debootstrap прекращена поддержка архитектуры i386 и выпусков Debian 8 и 9. Улучшена поддержка ARM-систем с UEFI.
  • В состав включены пакеты: ipxe, iwd, links, lrzsz, sopv-gpgv и sqv.
  • Прекращена поставка пакетов: acpi-support, acpi-support-base, acpid, apt-utils, cdebootstrap, cron, cron-daemon-common, crosshurd, debconf-i18n, debconf-utils, dnsutils (заменён на bind9-dnsutils), fai-client, init, nftables, rsyslog и vim-tiny.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.grml.org/archives...)
  2. OpenNews: Выпуск Grml 2024.12, Live-дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 12.0
  4. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
  5. OpenNews: Выпуск SysLinuxOS 12.4, дистрибутива для системных администраторов
  6. OpenNews: Выпуск Finnix 250, Live-дистрибутива для системных администраторов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63246-grml
Ключевые слова: grml
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:49, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как понимаю, это для людей из 2010-го года, которые бегали по организациям с флешкой наперевес, втыкая ее в компы и дебажа прям там какие-то проблемы.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:10, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что, за прошедшие 15 лет появились какие-то принципиально новые способы?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:26, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, называется контроллеры домена.
     
     
  • 4.9, Аноним (6), 13:50, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Которым несколько поболее, чем 15 лет.
    И которые не отменяют необходимости иногда бегать с флешкой.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 15:25, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если установлен и известен пароль от локального администратора и есть домен контроллер м какая-нибудь программа для удаленного доступа, бегать с флешкой нет смысла.
     
     
  • 6.17, ы (?), 15:47, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если
     
  • 2.14, Аноним (15), 15:20, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системному администратору невозможно работать без трез основных инструментов:
    1. мониторинг (Zabbix),
    2. менеджера паролей (KepassXC) корпоративного уровня, который отслеживает кто из пользователей открывал базу, кто изменял пароль,
    3. программы для удаленного доступа (RMS Удаленный доступ)
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:11, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дистрибутива для системных администраторов
    > В состав включены пакеты: ..links..

    Автор принципиально не включает Midnight Commander или это гремлины, которые ненавидят технику и всячески вредят людям, которые ею пользуются, против?

     
  • 1.13, Krtek (?), 15:16, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >прекращена поддержка систем без systemd

    Фу - такими быть.

     
  • 1.16, Аноним (15), 15:31, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Термин системный администратор на столько размыт, что абсолютно не понятно, какой софт там идёт?
     
  • 1.18, Анонимище (?), 15:47, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    насколько это сравнимо по разнообразию софта с стагнирующим Knoppix?
     
  • 1.19, Аноним (19), 15:48, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    zfs е?
     

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