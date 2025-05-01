Выпуск Grml 2025.05, Live-дистрибутива для системных администраторов

Представлен выпуск Live-дистрибутива grml 2025.05, предлагающего подборку программ для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов, таких как восстановление данных после сбоя и разбор инцидентов. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и в прошлом году отметил своё двадцатилетие. Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. По умолчанию предлагается командная оболочка Zsh. Размер полного iso-образа 960 МБ, сокращённого - 536 МБ. В новом выпуске: Пакеты синхронизированы с репозиторием Debian Testing по состоянию на 14 мая. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.12.

В состав Debian перенесены пакеты grml-hwinfo, grml-keyring и grml-paste, созданные разработчиками Grml.

Задействована новая цифровая подпись для пакетов, распространяемых через репозиторий deb.grml.org

В инструментарии для формирования Live-сборок grml-live пакет FAI заменён на утилиту minifai, собственной разработки. Настройки перенесены из /etc/grml/fai/config в /usr/share/grml-live/config.

В полной сборке при загрузке выставлена опция "ssh=" для анонсирования сервиса SSH при помощи Avahi.

В загрузочном процессе grml-autoconfig проведена оптмизация производительности и прекращена поддержка систем без systemd.

В утилите grml-hwinfo, выводящей сведения об оборудовании, сбор информации о состоянии дисков при помощи утилиты smartctl теперь производится в формате JSON.

В grml-debootstrap прекращена поддержка архитектуры i386 и выпусков Debian 8 и 9. Улучшена поддержка ARM-систем с UEFI.

В состав включены пакеты: ipxe, iwd, links, lrzsz, sopv-gpgv и sqv.

Прекращена поставка пакетов: acpi-support, acpi-support-base, acpid, apt-utils, cdebootstrap, cron, cron-daemon-common, crosshurd, debconf-i18n, debconf-utils, dnsutils (заменён на bind9-dnsutils), fai-client, init, nftables, rsyslog и vim-tiny.



