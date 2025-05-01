Выпуск Grml 2025.05, Live-дистрибутива для системных администраторов

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|1.3, Аноним (3), 12:49, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как понимаю, это для людей из 2010-го года, которые бегали по организациям с флешкой наперевес, втыкая ее в компы и дебажа прям там какие-то проблемы.
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|2.6, Аноним (6), 13:10, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что, за прошедшие 15 лет появились какие-то принципиально новые способы?
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|4.9, Аноним (6), 13:50, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Которым несколько поболее, чем 15 лет.
И которые не отменяют необходимости иногда бегать с флешкой.
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|5.15, Аноним (15), 15:25, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если установлен и известен пароль от локального администратора и есть домен контроллер м какая-нибудь программа для удаленного доступа, бегать с флешкой нет смысла.
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|2.14, Аноним (15), 15:20, 16/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Системному администратору невозможно работать без трез основных инструментов:
1. мониторинг (Zabbix),
2. менеджера паролей (KepassXC) корпоративного уровня, который отслеживает кто из пользователей открывал базу, кто изменял пароль,
3. программы для удаленного доступа (RMS Удаленный доступ)
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|1.12, Аноним (12), 15:11, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> дистрибутива для системных администраторов
> В состав включены пакеты: ..links..
Автор принципиально не включает Midnight Commander или это гремлины, которые ненавидят технику и всячески вредят людям, которые ею пользуются, против?
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|1.16, Аноним (15), 15:31, 16/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Термин системный администратор на столько размыт, что абсолютно не понятно, какой софт там идёт?
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