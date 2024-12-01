Выпуск Grml 2024.12, Live-дистрибутива для системных администраторов

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|1.1, Вася (??), 10:33, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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сборка своего образа для целей, связанных с разворачиванием и ремонтом систем - задачка, которую каждый решает один раз, возможно в жизни. и чаще всего это вкусовщина.
почему школьники регулярно это оформляют и выпускают как отдельные дистрибутивы, мне никогда не понять.
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|2.2, Аноним (2), 10:41, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многим людям важен процесс, а не результат. Сабжевым нужен процесс выпуска.
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|3.5, Аноним (-), 10:50, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, и именно во время процесса ты имеешь возможность хорошо изучить свой Сервер.
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|3.17, Viktor (??), 12:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был бы им нужен процесс - они бы не отказалить от 32-битной сборки. Им нужен рабочий инструмент.
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|4.21, Аноним (2), 13:46, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На 32 биты никто поддержку не оказывает вот и не получается делать на нем процесс.
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|2.6, OpenEcho (?), 11:10, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему школьники регулярно это оформляют и выпускают как отдельные дистрибутивы
Вася, дистрибутиву уже 20 лет, плюс учитывая что пиплы еще не доросли в 1-2 годика втыкать в операционные системы, то этим "школьникам" как миниум 35-40
> мне никогда не понять.
Есть люди, - которые что то делают, а есть люди, которые не понимают зачем те другие что-то делают... И это все нормально...
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|Часть нити удалена модератором
|4.26, пп (?), 16:08, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в 2024 году проще самому себе установить линукс на флешку и настроить его именно так, как тебе нужно для воскрешения систем.
в 2024 году, уже можно добавить в загрузку систему, которая проверит что основная система жива, и сделает туда kexec, или загрузит рабочит снапшот, или останется загруженной сама, предоставляя возможность подключиться по ssh и исправить непредусмотренный косяк или накатить бэкап, тем самым исключая необходимость вообще чтото трогать и подключать монитор и клаву. и вот как раз такие дистры очень хорошо выполняют роль той самой временной системы, -- 5 файлов скопировать из iso, и 4 строки в /etc/grub.d/40_custom
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|2.11, онанимст (?), 11:26, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Live fast die young? За десятиление технологии меняются очень сильно, и твой один раз в жизни собранный образ быстро станет устаревшим.
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|3.28, Вася (??), 16:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Live fast die young? За десятиление технологии меняются очень сильно, и твой
> один раз в жизни собранный образ быстро станет устаревшим.
у меня такие дистрибутивы собирают скрипты, например.
такая сущность как "преднастроенный кем-то на свой вкус read only iso образ" мне не просто не нужен, я искренне не понимаю, зачем мне тратить на него время, если я могу сразу под свои задачи сделать все.
сейчас у меня подобные задачи вообще делает тупо мой дистрибутив, который может собрать и live, и установочный, и не установочный образ с любыми версиями, даже скрипты писать не надо, только конфиг.
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|2.15, Viktor (??), 12:12, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Появляется новое оборудование, устраняются ошибки и уязвимости в ПО. 20 лет назад не было ни UEFI, ни GPT, ни ext4 - и как лечить современный компьютер таким ПО? Оно же на некоторых копмпьютерах в принципе не сможет загрузиться. И разделы больше 2 терабайт ПО двадцатилетней давности читать не умело. Так что носимыq админский дистрибутив тоже нужно обновлять.
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|1.14, Viktor (??), 12:05, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без 32-битной верии он много потерял. Главным его преимуществом было наличие совмещённого 32/64 образа. 32-битные компьютеры лечить, хотя и всё реже и реже, но пока приходится. Совмещенный образ позволял иметь универсальную флешку без использования мультибутов. А если только 64-битная система - так для администрирования лайва лучше, чем MiniOS Toolbox, не придумаешь. Там есть весь инструментарий, но оболочка - таки XFCE, а не довольно таки кривой Fluxbox.
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|2.25, Вася (??), 15:34, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Без 32-битной верии он много потерял. Главным его преимуществом было наличие совмещённого
> 32/64 образа. 32-битные компьютеры лечить, хотя и всё реже и реже, но пока приходится.
кому приходится? К 2026 даже виндовых релизов 32битных больше не будет в актуальной поддержке, не говоря уже о том, что 4гб памяти уже много лет бесполезны для любого применения.
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|1.18, Аноним (18), 12:33, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне интересно - а кто проверяет что пакеты в этой (или любой другой независимой от апстрима) сборке действительно из апстрима и не имеют зловредных модификаций? Особенно в сборках для администраторов, для анонимного выхода в сеть и тд. Времена когда бездумно можно было ставить и запускать опенсорс прошли давно, сейчас это все кишмя кишит зловредами. Я в дебиане не каждый пакет поставлю из репозитория, а вы мне тут непонятно что непонятно от кого предлагаете.
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|2.19, Аноним (18), 12:38, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вдогонку - был бы скрипт например, который формрует это самый дистрибутив на основе пакетов дебиановского репозитария, я бы глянул на скрипты да запустил чтобы собрать самому. Готовая бинарная сборка ? Спасибо, не надо.
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|3.27, пп (?), 16:16, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эммм, так ведь все есть, вэлком ту гитхаб, все скрипты и тулкиты открыты, у самой конченной проприетари на сайте есть кнопочка Docs, а уж тут доступно абсолютно все, не всегда работает конечно, но никто не мешает исправить, в чем проблема?
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|1.20, Аноним (20), 12:42, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно этот образ занял свое почетное место на дежурной флешке под ventoy рядом с systemrescuecd .
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