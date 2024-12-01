Выпуск Grml 2024.12, Live-дистрибутива для системных администраторов

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:41, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многим людям важен процесс, а не результат. Сабжевым нужен процесс выпуска.

3.5 , Аноним ( - ), 10:50, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, и именно во время процесса ты имеешь возможность хорошо изучить свой Сервер.

3.17 , Viktor ( ?? ), 12:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Был бы им нужен процесс - они бы не отказалить от 32-битной сборки. Им нужен рабочий инструмент.

4.21 , Аноним ( 2 ), 13:46, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На 32 биты никто поддержку не оказывает вот и не получается делать на нем процесс.

2.6 , OpenEcho ( ? ), 11:10, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > почему школьники регулярно это оформляют и выпускают как отдельные дистрибутивы Вася, дистрибутиву уже 20 лет, плюс учитывая что пиплы еще не доросли в 1-2 годика втыкать в операционные системы, то этим "школьникам" как миниум 35-40 > мне никогда не понять. Есть люди, - которые что то делают, а есть люди, которые не понимают зачем те другие что-то делают... И это все нормально...

Часть нити удалена модератором

4.26 , пп ( ? ), 16:08, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в 2024 году проще самому себе установить линукс на флешку и настроить его именно так, как тебе нужно для воскрешения систем. в 2024 году, уже можно добавить в загрузку систему, которая проверит что основная система жива, и сделает туда kexec, или загрузит рабочит снапшот, или останется загруженной сама, предоставляя возможность подключиться по ssh и исправить непредусмотренный косяк или накатить бэкап, тем самым исключая необходимость вообще чтото трогать и подключать монитор и клаву. и вот как раз такие дистры очень хорошо выполняют роль той самой временной системы, -- 5 файлов скопировать из iso, и 4 строки в /etc/grub.d/40_custom

2.11 , онанимст ( ? ), 11:26, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Live fast die young? За десятиление технологии меняются очень сильно, и твой один раз в жизни собранный образ быстро станет устаревшим.

3.28 , Вася ( ?? ), 16:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Live fast die young? За десятиление технологии меняются очень сильно, и твой

> один раз в жизни собранный образ быстро станет устаревшим. у меня такие дистрибутивы собирают скрипты, например.

такая сущность как "преднастроенный кем-то на свой вкус read only iso образ" мне не просто не нужен, я искренне не понимаю, зачем мне тратить на него время, если я могу сразу под свои задачи сделать все.

сейчас у меня подобные задачи вообще делает тупо мой дистрибутив, который может собрать и live, и установочный, и не установочный образ с любыми версиями, даже скрипты писать не надо, только конфиг.

2.15 , Viktor ( ?? ), 12:12, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Появляется новое оборудование, устраняются ошибки и уязвимости в ПО. 20 лет назад не было ни UEFI, ни GPT, ни ext4 - и как лечить современный компьютер таким ПО? Оно же на некоторых копмпьютерах в принципе не сможет загрузиться. И разделы больше 2 терабайт ПО двадцатилетней давности читать не умело. Так что носимыq админский дистрибутив тоже нужно обновлять.

