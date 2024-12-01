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Выпуск Grml 2024.12, Live-дистрибутива для системных администраторов

21.12.2024 10:04

Представлен выпуск Live-дистрибутива grml 2024.12, предлагающего подборку программ для выполнения работ, возникающих в практике системных администраторов (восстановление данных после сбоя, разбор инцидентов и т.д.), а также для обработки текстовых данных при помощи пакета texttools. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian GNU/Linux и в конце октября отметил своё двадцатилетие. Графическое окружение построено с использованием оконного менеджера Fluxbox. По умолчанию предлагается командная оболочка Zsh. Размер полного iso-образа 917 МБ, сокращённого - 498 МБ.

В новом выпуске:

  • Началось формирование сборок для систем на базе архитектуры ARM64.
  • Прекращена публикация сборок для 32-разрядных систем x86.
  • В сборки для архитектуры x86_64 добавлена поддержка загрузки на системах с 32-разрядным UEFI.
  • Пакеты синхронизированы с репозиторием Debian Testing по состоянию на 19 декабря. Ядро Linux обновлено до выпуска 6.11.
  • Скрипт grml-paste переведён на использование сервиса paste.debian.net.
  • Утилита cpu-screen переписана с Си на Perl.
  • В утилиту grml2usb добавлен автоматический выбор загрузчика
  • Git-репозиторий и wiki проекта перемещены на GitHub.
  • Переработаны инструменты для сборки релизов.
  • Утилита grml-hwinfo переведена на разбор вывода в формате JSON при вызове программ losetup, findmnt, lscpu и lsblk. Добавлены сведения о накопителях NVMe и файловой системе ZFS.
  • В состав включены пакеты dracut-install, grub-efi-amd64-unsigned, linux-sysctl-defaults, login.defs, openssh-client-ssh1, openssl-provider-legacy и scdaemon.
  • Из базовой поставки исключены пакеты eborphan, genisoimage, gnupg-utils, gpg-wks-client, gpg-wks-server haveged, hfsutils, isc-dhcp-client, lrzsz, mksh, policykit-1, reiser4progs, reiserfsprogs, systemd-dev, tdb-tools, uml-utilities и usr-is-merged.
  • Обновлена заставка в загрузчике GRUB.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.grml.org/archives...)
  2. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива Grml 2024.02
  3. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
  4. OpenNews: Представлен SysLinuxOS, дистрибутив для системных интеграторов и администраторов
  5. OpenNews: Выпуск Finnix 126, Live-дистрибутива для системных администраторов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62448-grml
Ключевые слова: grml
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вася (??), 10:33, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    сборка своего образа для целей, связанных с разворачиванием и ремонтом систем - задачка, которую каждый решает один раз, возможно в жизни. и чаще всего это вкусовщина.
    почему школьники регулярно это оформляют и выпускают как отдельные дистрибутивы, мне никогда не понять.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:41, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многим людям важен процесс, а не результат. Сабжевым нужен процесс выпуска.  
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 10:50, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и именно во время процесса ты имеешь возможность хорошо изучить свой Сервер.
     
  • 3.17, Viktor (??), 12:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был бы им нужен процесс - они бы не отказалить от 32-битной сборки. Им нужен рабочий инструмент.
     
     
  • 4.21, Аноним (2), 13:46, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 32 биты никто поддержку не оказывает вот и не получается делать на нем процесс.
     
  • 2.6, OpenEcho (?), 11:10, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему школьники регулярно это оформляют и выпускают как отдельные дистрибутивы

    Вася,  дистрибутиву уже 20 лет, плюс учитывая что пиплы еще не доросли в 1-2 годика втыкать в операционные системы, то этим "школьникам" как миниум 35-40

    >  мне никогда не понять.

    Есть люди, - которые что то делают, а есть люди, которые не понимают зачем те другие что-то делают... И это все нормально...

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.26, пп (?), 16:08, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в 2024 году проще самому себе установить линукс на флешку и настроить его именно так, как тебе нужно для воскрешения систем.

    в 2024 году, уже можно добавить в загрузку систему, которая проверит что основная система жива, и сделает туда kexec, или загрузит рабочит снапшот, или останется загруженной сама, предоставляя возможность подключиться по ssh и исправить непредусмотренный косяк или накатить бэкап, тем самым исключая необходимость вообще чтото трогать и подключать монитор и клаву. и вот как раз такие дистры очень хорошо выполняют роль той самой временной системы, -- 5 файлов скопировать из iso, и 4 строки в /etc/grub.d/40_custom

     
  • 2.11, онанимст (?), 11:26, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Live fast die young? За десятиление технологии меняются очень сильно, и твой один раз в жизни собранный образ быстро станет устаревшим.
     
     
  • 3.28, Вася (??), 16:17, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Live fast die young? За десятиление технологии меняются очень сильно, и твой
    > один раз в жизни собранный образ быстро станет устаревшим.

    у меня такие дистрибутивы собирают скрипты, например.
    такая сущность как "преднастроенный кем-то на свой вкус read only iso образ" мне не просто не нужен, я искренне не понимаю, зачем мне тратить на него время, если я могу сразу под свои задачи сделать все.
    сейчас у меня подобные задачи вообще делает тупо мой дистрибутив, который может собрать и live, и установочный, и не установочный образ с любыми версиями, даже скрипты писать не надо, только конфиг.

     
  • 2.15, Viktor (??), 12:12, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Появляется новое оборудование, устраняются ошибки и уязвимости в ПО. 20 лет назад не было ни UEFI, ни GPT, ни ext4 - и как лечить современный компьютер таким ПО? Оно же на некоторых копмпьютерах в принципе не сможет загрузиться. И разделы больше 2 терабайт ПО двадцатилетней давности читать не умело. Так что носимыq админский дистрибутив тоже нужно обновлять.
     

  • 1.14, Viktor (??), 12:05, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без 32-битной верии он много потерял. Главным его преимуществом было наличие совмещённого 32/64 образа. 32-битные компьютеры лечить, хотя и всё реже и реже, но пока приходится. Совмещенный образ позволял иметь универсальную флешку без использования мультибутов. А если только 64-битная система - так для администрирования лайва лучше, чем MiniOS Toolbox, не придумаешь. Там есть весь инструментарий, но оболочка - таки XFCE, а не довольно таки кривой Fluxbox.
     
     
  • 2.25, Вася (??), 15:34, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без 32-битной верии он много потерял. Главным его преимуществом было наличие совмещённого
    > 32/64 образа. 32-битные компьютеры лечить, хотя и всё реже и реже, но пока приходится.

    кому приходится? К 2026 даже виндовых релизов 32битных больше не будет в актуальной поддержке, не говоря уже о том, что 4гб памяти уже много лет бесполезны для любого применения.

     

  • 1.18, Аноним (18), 12:33, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне интересно - а кто проверяет что пакеты в этой (или любой другой независимой от апстрима) сборке действительно из апстрима и не имеют зловредных модификаций? Особенно в сборках для администраторов, для анонимного выхода в сеть и тд. Времена когда бездумно можно было ставить и запускать опенсорс прошли давно, сейчас это все кишмя кишит зловредами. Я в дебиане не каждый пакет поставлю из репозитория, а вы мне тут непонятно что непонятно от кого предлагаете.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 12:38, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдогонку - был бы скрипт например, который формрует это  самый дистрибутив на основе пакетов дебиановского репозитария, я бы глянул на скрипты да запустил чтобы собрать самому. Готовая бинарная сборка ? Спасибо, не надо.
     
     
  • 3.27, пп (?), 16:16, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эммм, так ведь все есть, вэлком ту гитхаб, все скрипты и тулкиты открыты, у самой конченной проприетари на сайте есть кнопочка Docs, а уж тут доступно абсолютно все, не всегда работает конечно, но никто не мешает исправить, в чем проблема?
     
  • 2.22, Аноним (2), 13:47, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто/пользователи на свой страх и риск.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:42, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно этот образ занял свое почетное место на дежурной флешке под ventoy рядом с systemrescuecd .
     
     
  • 2.23, Random (??), 14:04, 21/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем он лучше systemrescuecd?
     

  • 1.29, Аноним (29), 16:30, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Утилита для работы с битлокером там есть?
     
  • 1.30, Аноним (30), 16:34, 21/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Утилита cpu-screen переписана с Си на Perl.

    Но зачем, Карл?

     

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