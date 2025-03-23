Выпуск Finnix 250, Live-дистрибутива для системных администраторов

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Представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 250, приуроченный к 25-летию проекта (первая версия Finnix была опубликована 22 марта 2000 года). Дистрибутив основан на пакетной базе Debian, поддерживает только работу в консоли и предоставляет подборку утилит для нужд системного администратора. В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 528 МБ.
В новой версии:
- Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian testing по состоянию на 13 марта.
- Ядро Linux обновлено до ветки 6.12.
- Добавлен пакет util-linux-extra.
- Удалены пакеты reiserfsprogs и reiser4progs после прекращения поддержки ReiserFS ядре Linux.
- Повышена стабильность работы ssh-agent.
- В загрузочный образ initramfs добавлена поддержка специфичных для сборки носителей.
- Улучшена работа утилиты htop на системах с большим числом процессорных ядер.