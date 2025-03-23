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Выпуск Finnix 250, Live-дистрибутива для системных администраторов

23.03.2025 14:22

Представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 250, приуроченный к 25-летию проекта (первая версия Finnix была опубликована 22 марта 2000 года). Дистрибутив основан на пакетной базе Debian, поддерживает только работу в консоли и предоставляет подборку утилит для нужд системного администратора. В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 528 МБ.

В новой версии:

  • Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian testing по состоянию на 13 марта.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.12.
  • Добавлен пакет util-linux-extra.
  • Удалены пакеты reiserfsprogs и reiser4progs после прекращения поддержки ReiserFS ядре Linux.
  • Повышена стабильность работы ssh-agent.
  • В загрузочный образ initramfs добавлена поддержка специфичных для сборки носителей.
  • Улучшена работа утилиты htop на системах с большим числом процессорных ядер.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.finnix.org/2025/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Finnix 126, Live-дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
  4. OpenNews: Выпуск SysLinuxOS 12.4, дистрибутива для системных администраторов
  5. OpenNews: Выпуск Grml 2024.12, Live-дистрибутива для системных администраторов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62935-finnix
Ключевые слова: finnix
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:00, 23/03/2025 [ответить]  
    		• –2 +/
    >поддерживает только работу в консоли и предоставляет подборку утилит для нужд системного администратора.

    Вантузникам не понравится. У Active Directory морда графическая, а в PowerShell команды такие длинные что лучше мышкой возить.

    >В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами.

    В духе Дебиана. В нулевых я заказывал 5 дисков с Дебианом. Комплект Дебина состалял из 5 DVD дисков.

     
     
  • 2.3, blkkid (?), 15:41, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а в PowerShell команды такие длинные что лучше мышкой возить

    диды не нашли клавишу Tab?

     
     
  • 3.4, нейм (?), 15:43, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там так Tab работает, что лучше бы вообще не работал. В подстановке каталогов и файлов так уж точно.
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:50, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутив основан на пакетной базе Debian, поддерживает только работу в консоли и предоставляет подборку утилит

    А можно например на подобии Arch, только если нужен Debian, просто установить De и все пакеты.
    Такое больше нравится чем готовые сборки с набором софта.

     
     
  • 3.6, Аноним (-), 17:07, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это живой диск предназначенный для ремонта. Загрузился и быстро исправил сбой. А вот "ремонтный_пакет" наподобии Арча с доустановкой, это немножко другая опера. И зачем нужна доустановка DE если твоя задача быстро устранить неисправность?
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 17:25, 23/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    а когда-то столько убунта весила...
     

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