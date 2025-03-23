Выпуск Finnix 250, Live-дистрибутива для системных администраторов

>поддерживает только работу в консоли и предоставляет подборку утилит для нужд системного администратора.

Вантузникам не понравится. У Active Directory морда графическая, а в PowerShell команды такие длинные что лучше мышкой возить.

>В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами.

В духе Дебиана. В нулевых я заказывал 5 дисков с Дебианом. Комплект Дебина состалял из 5 DVD дисков.

