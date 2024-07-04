Выпуск Finnix 126, Live-дистрибутива для системных администраторов

После более года разработки представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 126. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 498 МБ. В новой версии: Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian.

Ядро Linux обновлено до ветки 6.8.

В состав включён пакет libc6-i386 для запуска некоторых 32-разрядных исполняемый файлов в 64-разрядном окружении Finnix.

Добавлена опция командной строки ядра '0', действие которой аналогично скрипту locale-config, но на начальной стадии загрузки.

Для сборки релиза задействована CI-платформа GitHub Actions.



