Выпуск Finnix 126, Live-дистрибутива для системных администраторов

|
После более года разработки представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 126. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 498 МБ.
В новой версии:
- Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian.
- Ядро Linux обновлено до ветки 6.8.
- В состав включён пакет libc6-i386 для запуска некоторых 32-разрядных исполняемый файлов в 64-разрядном окружении Finnix.
- Добавлена опция командной строки ядра '0', действие которой аналогично скрипту locale-config, но на начальной стадии загрузки.
- Для сборки релиза задействована CI-платформа GitHub Actions.