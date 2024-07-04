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Выпуск Finnix 126, Live-дистрибутива для системных администраторов

04.07.2024 23:04

После более года разработки представлен выпуск Live-дистрибутива Finnix 126. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian и поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 498 МБ.

В новой версии:

  • Пакетная база синхронизирована с репозиториями Debian.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.8.
  • В состав включён пакет libc6-i386 для запуска некоторых 32-разрядных исполняемый файлов в 64-разрядном окружении Finnix.
  • Добавлена опция командной строки ядра '0', действие которой аналогично скрипту locale-config, но на начальной стадии загрузки.
  • Для сборки релиза задействована CI-платформа GitHub Actions.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.finnix.org/2024/0...)
  2. OpenNews: Выпуск SysLinuxOS 12.4, дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Выпуск Finnix 125, Live-дистрибутива для системных администраторов
  4. OpenNews: Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61492-finnix
Ключевые слова: finnix
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Обсуждение (3) RSS
  • 2, Аноним (2), 23:20, 04/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот что точно пойдёт даже на mac с powerpc. В общем годно, нужно.

    https://github.com/finnix/finnix-docs/blob/main/platforms.md

     
  • 3, Аноним (3), 00:16, 05/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хороший дистр, много утилит из коробки, аля Debian-live но с нужными плюшками и вменяемом размером.
     
  • 4, Аноним (4), 01:38, 05/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Не могу не уважать Ryan Finnie — почти четверть века поддерживать проект.
    Моё почтение.

    Пользуюсь года с десятого (тогда ещё на MiniCD записывал), очень достойный дистр для своих задач.

     

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