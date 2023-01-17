Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора

ну то есть это "дистрибутив для нужд системного администратора по имени Elmar Hanlhofer". Никогда не понимал таких дистров. Вот представим себе, что ты "слесарь-механик-столяр-мастер на все руки". У тебя есть свой набор инструментов, его ты собирал себе сам. Ты мог взять готовый ящик с готовыми инструментами в магазе, но со временем ты в этот ящик также стал класть паяльник (иногда нужен), зубило (иногда нужно), а вот например бинокль тебе не пригодился, так что ты его оттуда убрал. Все, теперь это ТВОЙ ящик, он отвечает твоим нуждам. Но тут в деревне объявляется некий Elmar Hanlhofer и говорит: "вот, у меня свой ящик с инструментами, он еще круче. На мужик, держи мой ящик, а свой выкинь на помойку". Да пошел он нафиг, этот Elmar Hanlhofer! Настоящий сисадмин сам соберет себе свой набор инструментов. Возьмет допустим дебиан, добавит в txt-файл список доп. пакетов, запустит какой-нибудь "custom live iso builder", прожжет флешку и все. Какие пакеты нужны, он уже знает по опыту. Причем пакеты сопровождаются дебианом, а не каким-то Elmar Hanlhofer, которого завтра переедет автобус - и все, не будет больше никаких пакетов.

