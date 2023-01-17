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Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора

17.01.2023 12:26

Доступен релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива с подборкой утилит для выполнения текущих задач системного администратора, таких как восстановление системы после сбоя, проведение резервного копирования, восстановления операционной системы, проверки защищенности системы и автоматизации выполнения типовых задач. В составе дистрибутива на выбор предлагается два графических окружения - Fluxbox и Xfce. Поддерживается загрузка дистрибутива на соседней машине через PXE. Проект развивается независимо и не основан на пакетных базах других дистрибутивов. Размер полного iso-образа 2.9 ГБ (i486, x86_64, ARMv6l), сокращённого - 400 МБ (i486, x86_64).

В новой версии обновлены версии 183 пакетов. Добавлены сборки для систем ARM. Из 32-разрядных сборок удалён FTP-клиент Filezilla (из-за проблем с компиляцией при использовании текущей версии GCC). В состав iso-файлов включён образ efiboot.img для EFI. Обновлены сборочные скрипты.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.plop.at/...)
  2. OpenNews: Релиз Plop Linux 4.2, Live-дистрибутива для нужд системного администратора
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива для восстановления после сбоя - SystemRescueCd 2.8.0
  4. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 4.0.0, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  5. OpenNews: Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58494-plop
Ключевые слова: plop, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Administratorr (?), 12:36, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    У них загрузчик шикарный, пишится в mbr и позволяет грузиться с флешки на машинах, где это не поддерживается. Ах сколько сторого железа я поднял им...
     
     
  • 2.5, iiiypuk (?), 12:49, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    PLoP Boot Manager?

    Шикаронре поделие, использовал его для таких же целей

     
  • 2.40, Аноним (40), 16:11, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При этом "они" - это всего лишь один человек, Elmar Hanlhofer.
    https://www.plop.at/en/whatisplop.html
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:44, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну то есть это "дистрибутив для нужд системного администратора по имени Elmar Hanlhofer".

    Никогда не понимал таких дистров. Вот представим себе, что ты "слесарь-механик-столяр-мастер на все руки". У тебя есть свой набор инструментов, его ты собирал себе сам. Ты мог взять готовый ящик с готовыми инструментами в магазе, но со временем ты в этот ящик также стал класть паяльник (иногда нужен), зубило (иногда нужно), а вот например бинокль тебе не пригодился, так что ты его оттуда убрал. Все, теперь это ТВОЙ ящик, он отвечает твоим нуждам.

    Но тут в деревне объявляется некий Elmar Hanlhofer и говорит: "вот, у меня свой ящик с инструментами, он еще круче. На мужик, держи мой ящик, а свой выкинь на помойку". Да пошел он нафиг, этот Elmar Hanlhofer!

    Настоящий сисадмин сам соберет себе свой набор инструментов. Возьмет допустим дебиан, добавит в txt-файл список доп. пакетов, запустит какой-нибудь "custom live iso builder", прожжет флешку и все. Какие пакеты нужны, он уже знает по опыту. Причем пакеты сопровождаются дебианом, а не каким-то Elmar Hanlhofer, которого завтра переедет автобус - и все, не будет больше никаких пакетов.

     
     
  • 4.43, Умею пользоваться поисковиком (?), 17:15, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, я смотрю ваш "каждый системный администратор сам" даже не знает о наличии live-build штатного... Может, если настолько некомпетентен, стоит присмотреться к ящику инструментов, который предлагают?
     
     
  • 5.44, Аноним (41), 17:17, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не знает о наличии live-build штатного

    я не сисадмин, и у меня нет потребности ходить по вызову по квартирам и присовывать флешку в их компы. Поэтому названий конкретных инструментов не знаю - но хорошо, что я сумел добиться того, что ты погуглил мою фразу и нашел некий "штатный live-build".

     
  • 2.42, pin (??), 17:10, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интереснее грузиться с флешки на какой-нибудь asus cusl2 без оной поддержки и остутствием HDD.
     

  • 1.3, Spoofing (?), 12:45, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в принципе любой дистрибутив можно называть "помощником системного администратора", если у него 1) в ядре включены все драйвера ФС чтобы делать mount 2) есть утилита dd для копирования диска 3) опционально sshd чтобы сидеть-пердеть не вставая с рабочего места

    таким образом linux+busybox+dropbear хватит всем.

    ну какие ещё 400мб, ну какие fluxbox, xfce, чего несут вообще.

    ну это как kali-линукс для "хакеров", только для мамкиных ванна-би "системных администраторов".

     
     
  • 2.4, Аноним (41), 12:47, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    щас набигут "настоящие сисадмины" и покажут тебе целых один ультраредкий сценарий, при котором в "любом дистре" не окажется ультраредкой утилиты, которым по всей планете от силы пользуются 1 раз в год
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:11, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если нет format c: то это отстой
     
     
  • 4.13, AS (??), 14:26, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    добавь алиас 'format c:' dd if=/dev/zero of=/dev/sda
    давно скорую не вызывал виндузятникам ?
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 14:40, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    dd if=/dev/dero файловую систему не создаст.
     
     
  • 6.35, Всем Анонимам Аноним (?), 15:49, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не мешайте человеку слюни пускать.
     
     
  • 7.36, Аноним (36), 15:51, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лубриканта не хватает?
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот сейчас не загружается win pe очередная сборка, чтобы сбросить пароль локального админа. Качаю сабж чтобы попробовать сбросить пароль, но не знаю как.
     
     
  • 3.32, Аноним (36), 15:31, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man chntpw
     
     
  • 4.47, Аноним (14), 17:48, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слишкам сложна
     
  • 2.15, Аноним (14), 14:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >таким образом ... хватит всем.

    Как с помощью GNU/Linux скинуть пароль локального пользователя Windows 10?

     
     
  • 3.17, Spoofing (?), 14:37, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на винфак.
     
     
  • 4.22, Аноним (14), 14:48, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системных администраторов GNU/Linux не существует, это миф.
     
     
  • 5.48, Аноним (-), 17:50, 17/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.20, 111 (??), 14:45, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спуфинг, вернитесь на ЛОР! Мне на ЛОР-е вас не хватает!
     
  • 2.33, нолег горен а утка слизывала (?), 15:32, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спуфинг, вернитесь на БНВ! Мне на БНВ-е вас не хватает!
     

  • 1.9, Аноним (-), 13:33, 17/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, InuYasha (??), 13:40, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект развивается независимо и не основан на пакетных базах других дистрибутивов.

    Ого. Крутые. 90% дистрибов умещаются в mypackets.txt + zip с нескучными обоями.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:10, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > mypackets.txt

    дистрибутивы вантуза что ли?

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:11, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я сисадмин и данный дистрибутив мне не нужен. ЧЯДНТ?
     
     
  • 2.19, ЫыВ (?), 14:42, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЧЯДНТ?

    Читаешь комменты на опеннет

     
  • 2.23, Аноним (14), 14:50, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно, потому что системные администраторы исползуют сборки для настройки Windwos PE для сбороса паролей Windwos.
     

  • 1.21, Admino (ok), 14:45, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит круче кали. Надо будет рекомендовать каликакерам.
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:15, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда уже исчезнет это ненужная парадигма как дистрибутив? Когда линуксом можно будет просто пользоваться? Как нормальной ОС?
     
     
  • 2.27, Аноним (36), 15:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда хурд напишешь.
     
  • 2.29, Аноним (29), 15:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда перестреляешь всех остальных людей кроме себя.
     
  • 2.30, helloworld (?), 15:29, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь считать, что линукс только один, RHEL. Легче будет жизнь. Остальное - сборки (сборки винды тебя же не пугают).
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 15:30, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесполезно. Этот тип людей видимо теряет сознание, когда в магазине видит больше одного сорта колбасы. Или верещит кассиру про фрагментацию.
     
  • 3.39, Аноним (8), 16:05, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ваще-то есть только Arch. Когда ты это поймёшь, жизнь будет легче.
     
  • 3.46, Аноним (14), 17:47, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь считать, что линукс только один - Ubuntu, легче будет жизнь. Остальное - сборки (сборки винды тебя же не пугают).
    Поправил, не благодари.
    п.с. сборки винды меня пугают.

     

  • 1.28, Аноним (29), 15:27, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дистриб для эникейщиков?
     
  • 1.34, Аноним (36), 15:35, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плевс за крысу.
     
  • 1.37, Аноним (37), 15:54, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем этo лучше CentОS?
     
  • 1.38, Аноним (38), 15:59, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для нужд системного администратора

    он умеет п*здить биткоины?

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 17:46, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами битки - нет, а вот криптокошельки с битками запросто.
     

  • 1.49, Аноним (45), 17:52, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i486 - круто, то что нужно. Есть повод потыкать.
     

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