Релиз Plop Linux 23.1, Live-дистрибутива для нужд системного администратора

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|1.1, Administratorr (?), 12:36, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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У них загрузчик шикарный, пишится в mbr и позволяет грузиться с флешки на машинах, где это не поддерживается. Ах сколько сторого железа я поднял им...
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|2.5, iiiypuk (?), 12:49, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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PLoP Boot Manager?
Шикаронре поделие, использовал его для таких же целей
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|3.41, Аноним (41), 16:44, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну то есть это "дистрибутив для нужд системного администратора по имени Elmar Hanlhofer".
Никогда не понимал таких дистров. Вот представим себе, что ты "слесарь-механик-столяр-мастер на все руки". У тебя есть свой набор инструментов, его ты собирал себе сам. Ты мог взять готовый ящик с готовыми инструментами в магазе, но со временем ты в этот ящик также стал класть паяльник (иногда нужен), зубило (иногда нужно), а вот например бинокль тебе не пригодился, так что ты его оттуда убрал. Все, теперь это ТВОЙ ящик, он отвечает твоим нуждам.
Но тут в деревне объявляется некий Elmar Hanlhofer и говорит: "вот, у меня свой ящик с инструментами, он еще круче. На мужик, держи мой ящик, а свой выкинь на помойку". Да пошел он нафиг, этот Elmar Hanlhofer!
Настоящий сисадмин сам соберет себе свой набор инструментов. Возьмет допустим дебиан, добавит в txt-файл список доп. пакетов, запустит какой-нибудь "custom live iso builder", прожжет флешку и все. Какие пакеты нужны, он уже знает по опыту. Причем пакеты сопровождаются дебианом, а не каким-то Elmar Hanlhofer, которого завтра переедет автобус - и все, не будет больше никаких пакетов.
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|4.43, Умею пользоваться поисковиком (?), 17:15, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, я смотрю ваш "каждый системный администратор сам" даже не знает о наличии live-build штатного... Может, если настолько некомпетентен, стоит присмотреться к ящику инструментов, который предлагают?
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|5.44, Аноним (41), 17:17, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не знает о наличии live-build штатного
я не сисадмин, и у меня нет потребности ходить по вызову по квартирам и присовывать флешку в их компы. Поэтому названий конкретных инструментов не знаю - но хорошо, что я сумел добиться того, что ты погуглил мою фразу и нашел некий "штатный live-build".
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|2.42, pin (??), 17:10, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интереснее грузиться с флешки на какой-нибудь asus cusl2 без оной поддержки и остутствием HDD.
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|1.3, Spoofing (?), 12:45, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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в принципе любой дистрибутив можно называть "помощником системного администратора", если у него 1) в ядре включены все драйвера ФС чтобы делать mount 2) есть утилита dd для копирования диска 3) опционально sshd чтобы сидеть-пердеть не вставая с рабочего места
таким образом linux+busybox+dropbear хватит всем.
ну какие ещё 400мб, ну какие fluxbox, xfce, чего несут вообще.
ну это как kali-линукс для "хакеров", только для мамкиных ванна-би "системных администраторов".
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|2.4, Аноним (41), 12:47, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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щас набигут "настоящие сисадмины" и покажут тебе целых один ультраредкий сценарий, при котором в "любом дистре" не окажется ультраредкой утилиты, которым по всей планете от силы пользуются 1 раз в год
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|4.13, AS (??), 14:26, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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добавь алиас 'format c:' dd if=/dev/zero of=/dev/sda
давно скорую не вызывал виндузятникам ?
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|2.14, Аноним (14), 14:27, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот сейчас не загружается win pe очередная сборка, чтобы сбросить пароль локального админа. Качаю сабж чтобы попробовать сбросить пароль, но не знаю как.
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|2.15, Аноним (14), 14:28, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>таким образом ... хватит всем.
Как с помощью GNU/Linux скинуть пароль локального пользователя Windows 10?
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|2.20, 111 (??), 14:45, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спуфинг, вернитесь на ЛОР! Мне на ЛОР-е вас не хватает!
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|1.10, InuYasha (??), 13:40, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проект развивается независимо и не основан на пакетных базах других дистрибутивов.
Ого. Крутые. 90% дистрибов умещаются в mypackets.txt + zip с нескучными обоями.
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|2.23, Аноним (14), 14:50, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, потому что системные администраторы исползуют сборки для настройки Windwos PE для сбороса паролей Windwos.
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|1.25, Аноним (25), 15:15, 17/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда уже исчезнет это ненужная парадигма как дистрибутив? Когда линуксом можно будет просто пользоваться? Как нормальной ОС?
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|2.30, helloworld (?), 15:29, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь считать, что линукс только один, RHEL. Легче будет жизнь. Остальное - сборки (сборки винды тебя же не пугают).
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|3.31, Аноним (29), 15:30, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесполезно. Этот тип людей видимо теряет сознание, когда в магазине видит больше одного сорта колбасы. Или верещит кассиру про фрагментацию.
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|3.39, Аноним (8), 16:05, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ваще-то есть только Arch. Когда ты это поймёшь, жизнь будет легче.
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|3.46, Аноним (14), 17:47, 17/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь считать, что линукс только один - Ubuntu, легче будет жизнь. Остальное - сборки (сборки винды тебя же не пугают).
Поправил, не благодари.
п.с. сборки винды меня пугают.
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