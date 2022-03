Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:46, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я хотел 10 с флешки установить (на обычный диск), она зависла в процессе установки, потом оказалось что она создала в районе 100 скрытых технических разделов на диске с битыми данными, которые мне пришлось удалять в линуксе который там был на нераспознанном разделе рядом и потом повторять то же самое, но с внешним диском вместо флешки. Её только с флешек и запускать с такими особенностями использования.

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:55, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – О, жизненно. Правда, у меня похожее было с установщиком Windows 7 лет так 8 назад и она насоздавала свыше 500 разделов. И из-за огромного их числа только из-под установщика Debian я смог создать новую чистую таблицу разделов и указав в ней правильное расположение раздела с данными - спасти и данные, потому что всё остальное висло ещё на этапе загрузки

4.13 , Первая буква ( ? ), 10:50, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Уверен, что у вас обеих тип таблицы разделов MBR

5.15 , Аноним ( 4 ), 11:14, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >500 разделов

>MBR Ну-ну, там ограничение 4 шт и в "расширенный" она просто не ставится. Спасибо хоть разделы линукса не уничтожила. 7 емнип и нельзя было поставить после линукса в мбр, т.е первые разделы должны быть венда и потом линукс в расширенный можно запихать. Я просто предположил, что с гпт такой бодяги не будет, да и 10 лет без малого прошло -- уже и "лайвсиди" штатный появился с утилитами восстановления и прочего, но нет ровно то же самое.

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:09, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде бы windows коммерческий продукт, а c официального образа live не запустить. Случаи разные бывают.

2.9 , siblds ( ok ), 10:22, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Загрузить Windows из ISO и работать с ней, действительно, невозможно.

Но можно установить Windows на съёмный диск/флешку, загружаться и пользоваться.

Это официальная возможность, называется Windows On The Go (Windows OTG), существует уже около 10 лет.

3.11 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:30, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Загрузить Windows из ISO и работать с ней, действительно, невозможно. Где-то ухмыляется один Барт Лагервей.

3.12 , deusbase ( ok ), 10:42, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Функция Windows To Go удалена из операционных систем Windows 10 версии 2004 и более поздних версий. Этот компонент не поддерживает обновление компонентов и, следовательно, не позволяет сохранять актуальность версии. Кроме того, для него необходим определенный тип USB, который многие изготовители оборудования больше не поддерживают.

3.14 , Аноним ( 6 ), 11:08, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, нужна сверхбыстрая флешка: на народную, даже если найдёшь образ с данной опцией, будешь ставить крайне долго. Во-вторых, неудобно...

Гениальное решение это гибридный образ, который в случае краха основной системы, не зависимо запуститься в RAM... и если нужны какие-то спасательные манипуляции данных, то выполнит их даже не особо опытный пользователь.

3.17 , Аноним ( 17 ), 12:24, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну всегда была и есть winpe.. хотя это несколько не то

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:39, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если Винда не умеет в лайв режим, то чем я пользовался ещё в 12-ом году?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Среда_предустановки_Windows

https://habr.com/ru/post/598001/

3.22 , Аноним ( 2 ), 13:16, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "Очень удобно"

Когда на Linux в большинстве случаев разработчики по умолчанию завозят живую сессию из образа.

Ждал подобное в Windows 11

4.25 , Аноним ( 18 ), 14:55, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Линуксе живая сессия чтобы заинтересовать потенциального пользователи, что мол смотрите у нас почти как в Винде, можно пользоваться, то Винде не нужна живая сессия, т.к. все и так знают чего ждать. Я не могу придумать зачем нужна живая сессия ещё, если это не специализированный дистрибутив для мамкиных хакеров.