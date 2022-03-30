Выпуск Finnix 124, Live-дистрибутива для системных администраторов

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|1.1, barmaley (??), 09:29, 30/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нахуа? 100500ый дистр для чего нить особого, типа самому что нужно никак не установить, тем более уж сисадмин сам должен уметь все установить и настроить все что ему надо
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|2.3, Аноним (3), 09:46, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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этому дистру 21 лет уже, если ты о нем узнал только сейчас то это твои проблемы
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|3.7, Аноним (7), 10:11, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а, ну раз так, то тогда нужен. 21 год все-таки. Точно нужный дистр. Буду всем рекомендовать. Если спросят "а зачем он мне, я просто доустанавливаю пакеты", я отвечу: "дистру 21 год, так что это только твои проблемы".
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|3.29, Аноним (29), 20:08, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не в курсе, что установленный и настроенный линух можно легко залайвить на флэшку?
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|1.2, Аноним (2), 09:33, 30/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Спасибо миру Linux за живые сессии... На некоторых ПК работаю без дисков (в основном старые, куда нерационально покупать, а с флешки работает быстрее)
А в Windows до сих пор нет (только неофициальные сборки) с официальной iso-шки в Live не загрузиться.
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|2.4, Аноним (4), 09:46, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я хотел 10 с флешки установить (на обычный диск), она зависла в процессе установки, потом оказалось что она создала в районе 100 скрытых технических разделов на диске с битыми данными, которые мне пришлось удалять в линуксе который там был на нераспознанном разделе рядом и потом повторять то же самое, но с внешним диском вместо флешки. Её только с флешек и запускать с такими особенностями использования.
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|3.5, Аноним (5), 09:55, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, жизненно. Правда, у меня похожее было с установщиком Windows 7 лет так 8 назад и она насоздавала свыше 500 разделов. И из-за огромного их числа только из-под установщика Debian я смог создать новую чистую таблицу разделов и указав в ней правильное расположение раздела с данными - спасти и данные, потому что всё остальное висло ещё на этапе загрузки
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|5.15, Аноним (4), 11:14, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>500 разделов
>MBR
Ну-ну, там ограничение 4 шт и в "расширенный" она просто не ставится. Спасибо хоть разделы линукса не уничтожила. 7 емнип и нельзя было поставить после линукса в мбр, т.е первые разделы должны быть венда и потом линукс в расширенный можно запихать. Я просто предположил, что с гпт такой бодяги не будет, да и 10 лет без малого прошло -- уже и "лайвсиди" штатный появился с утилитами восстановления и прочего, но нет ровно то же самое.
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|3.6, Аноним (6), 10:09, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде бы windows коммерческий продукт, а c официального образа live не запустить. Случаи разные бывают.
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|2.9, siblds (ok), 10:22, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Загрузить Windows из ISO и работать с ней, действительно, невозможно.
Но можно установить Windows на съёмный диск/флешку, загружаться и пользоваться.
Это официальная возможность, называется Windows On The Go (Windows OTG), существует уже около 10 лет.
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|3.11, YetAnotherOnanym (ok), 10:30, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Загрузить Windows из ISO и работать с ней, действительно, невозможно.
Где-то ухмыляется один Барт Лагервей.
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|3.12, deusbase (ok), 10:42, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Функция Windows To Go удалена из операционных систем Windows 10 версии 2004 и более поздних версий. Этот компонент не поддерживает обновление компонентов и, следовательно, не позволяет сохранять актуальность версии. Кроме того, для него необходим определенный тип USB, который многие изготовители оборудования больше не поддерживают.
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|3.14, Аноним (6), 11:08, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, нужна сверхбыстрая флешка: на народную, даже если найдёшь образ с данной опцией, будешь ставить крайне долго. Во-вторых, неудобно...
Гениальное решение это гибридный образ, который в случае краха основной системы, не зависимо запуститься в RAM... и если нужны какие-то спасательные манипуляции данных, то выполнит их даже не особо опытный пользователь.
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|3.22, Аноним (2), 13:16, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Очень удобно"
Когда на Linux в большинстве случаев разработчики по умолчанию завозят живую сессию из образа.
Ждал подобное в Windows 11
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|4.25, Аноним (18), 14:55, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Линуксе живая сессия чтобы заинтересовать потенциального пользователи, что мол смотрите у нас почти как в Винде, можно пользоваться, то Винде не нужна живая сессия, т.к. все и так знают чего ждать. Я не могу придумать зачем нужна живая сессия ещё, если это не специализированный дистрибутив для мамкиных хакеров.
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|1.16, InuYasha (??), 11:42, 30/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлен вариант утилиты strings, написанный на языке Python и позволяющий обойтись без установки пакета binutils.
А каков смысл? Заменить шустрые бинутили на громоздкую хрень на интерпретаторе?
Когда-то я вообще хотел Перл и Питон удалить из системы, только не снести их - куча "бинарников" оказались "перловниками" (даже апт) или "питонниками". (
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|2.20, Аноним (7), 12:59, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> винде
рекомендую обратиться к компьютерному мастеру Андрею (живу близко, сделаю качественно как для себя)
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|3.26, Аноним (18), 14:58, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сабж не умеет скидывать пароль от винду, то зачем ещё нужен сабж?
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|2.21, Аноним (4), 13:10, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С помощью сабда могу сбросить пароль в винде?
А chntpw ещё жива? Там вроде штатный установочный диск теперь сбрасывает, возможно с удалением хомяка наверно.
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|1.27, Попандопала (?), 15:03, 30/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Винда сама себя пробует восстановить,а если не вышло,то есть безопасная загрузка. Зачем ей ливка совсем не понятно. В линукс режим восстановления ущербен,как и попытки СистемД поднять безуспешно упавший процесс. Да,линуксоид не переустанавливает систему,линуксоид вместе с СистемД её доламывает.XD. Единственный плюс от ливки это когда у меня хард умер и Ютубчик смотрел с ливки.
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|2.30, Аноним (29), 20:15, 30/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> линуксоид вместе с СистемД её доламывает.XD.
Единственное истинное предназначение системды - доломать файлы данных попытками запуска упавших демонов. Вместо того, чтобы разобраться, почему демон упал, и что вообще с данными...
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