Выпуск Finnix 123, Live-дистрибутива для системных администраторов

Доступен выпуск Live-дистрибутива Finnix 123, основанного на пакетной базе Debian. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 575 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 412 МБ. В новой версии: Добавлены опции, передаваемые при загрузке в командной строке ядра: "sshd" для включения ssh-сервера и "passwd" для задания пароля для входа.

Обеспечена неизменность идентификатора системы между перезапусками, что позволяет сохранить привязку к IP-адресу, выдаваемому по DHCP, после перезагрузки. Идентификатор генерируется на основе DMI.

В команду finnix добавлена подсказка с инструкцией по включению ZFS.

Добавлен обработчик, вызываемый если введённая команда не найдена и предлагающий известные альтернативы. Например, при вводе ftp будет предложено запустить или установить lftp.

Добавлены man-руководство для команд, специфичных для Finnix, таких как wifi-connect и locale-config.

Добавлен новый пакет jove. Удалены пакеты ftp, ftp-ssl и zile.

Пакетная база обновлена до Debian 11.



