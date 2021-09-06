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Выпуск Finnix 123, Live-дистрибутива для системных администраторов

06.09.2021 21:26

Доступен выпуск Live-дистрибутива Finnix 123, основанного на пакетной базе Debian. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит 575 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 412 МБ.

В новой версии:

  • Добавлены опции, передаваемые при загрузке в командной строке ядра: "sshd" для включения ssh-сервера и "passwd" для задания пароля для входа.
  • Обеспечена неизменность идентификатора системы между перезапусками, что позволяет сохранить привязку к IP-адресу, выдаваемому по DHCP, после перезагрузки. Идентификатор генерируется на основе DMI.
  • В команду finnix добавлена подсказка с инструкцией по включению ZFS.
  • Добавлен обработчик, вызываемый если введённая команда не найдена и предлагающий известные альтернативы. Например, при вводе ftp будет предложено запустить или установить lftp.
  • Добавлены man-руководство для команд, специфичных для Finnix, таких как wifi-connect и locale-config.
  • Добавлен новый пакет jove. Удалены пакеты ftp, ftp-ssl и zile.
  • Пакетная база обновлена до Debian 11.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.finnix.org/2021/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Finnix 122, Live-дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.2
  5. OpenNews: Выпуск первой бета-версии дистрибутива MX Linux 21
  6. OpenNews: Выпуск Bottlerocket 1.2, дистрибутива на базе изолированных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55748-finnix
Ключевые слова: finnix
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:32, 06/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мемный дистрибутив.
     
  • 2, Аноним (2), 22:13, 06/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто не умеет устанавливать пакеты?
     
     
  • 3, Аноним (3), 22:18, 06/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ... Куда устанавливать? И зачем? На продакшн какой-нибудь? Кто ж так просто даст туда что-либо поставить?

    Экспертам опеннета пока мало домашек задают, сентябрь.

     
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