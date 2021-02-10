Выпуск Finnix 122, Live-дистрибутива для системных администраторов

Состоялся выпуск Live-дистрибутива Finnix 122, основанного на пакетной базе Debian. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 411 МБ. В новой версии: Улучшена загрузка с USB Flash накопителей на системах со старыми BIOS.

Повышена скорость загрузки.

С 509 до 411 МБ сокращён размер iso-образа.

Добавлена команда "finnix" для начала работы с системой.

Добавлен скрипт wifi-connect для настройки беспроводного соединения.

В состав включены пакеты iozone3, rover, iw, crda, wireless-regdb, mscompress, apg, ftp, ftp-ssl и keyutils.

Обеспечена генерация кэша man-страниц, позволяющего выполнять команды "man -k" и "apropos".

Изменено оформление загрузочной заставки. Таймаут ожидания команд в загрузочном меню увеличен с 15 до 30 секунд.



