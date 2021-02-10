The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Finnix 122, Live-дистрибутива для системных администраторов

10.02.2021 15:36

Состоялся выпуск Live-дистрибутива Finnix 122, основанного на пакетной базе Debian. Дистрибутив поддерживает только работу в консоли, но содержит хорошую подборку утилит для нужд администратора. В состав входит более 600 пакетов со всевозможными утилитами. Размер iso-образа - 411 МБ.

В новой версии:

  • Улучшена загрузка с USB Flash накопителей на системах со старыми BIOS.
  • Повышена скорость загрузки.
  • С 509 до 411 МБ сокращён размер iso-образа.
  • Добавлена команда "finnix" для начала работы с системой.
  • Добавлен скрипт wifi-connect для настройки беспроводного соединения.
  • В состав включены пакеты iozone3, rover, iw, crda, wireless-regdb, mscompress, apg, ftp, ftp-ssl и keyutils.
  • Обеспечена генерация кэша man-страниц, позволяющего выполнять команды "man -k" и "apropos".
  • Изменено оформление загрузочной заставки. Таймаут ожидания команд в загрузочном меню увеличен с 15 до 30 секунд.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.finnix.org/2021/0...)
  2. OpenNews: Выпуск Finnix 121, Live-дистрибутива для системных администраторов
  3. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива Grml 2020.06
  4. OpenNews: Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescue 7.0.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива GeckoLinux 152
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54567-finnix
Ключевые слова: finnix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:41, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представьте дистрибутив для системных администраторов названный Поповикс. Даже не знаю.
     
  • 1.2, Леголас (ok), 15:41, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    здоровский changelog
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:42, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в сравнении с GRML/SystemRescueCD?
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 15:44, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SystemRescueCD уже не торт
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:35, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как в сравнении с GRML/SystemRescueCD?

    Вот, а кстати да, что кто использует в качестве "швейцарского ножа"? У кого какие вариации на тему?

     

  • 1.5, ryoken (ok), 15:48, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версия для PowerPC так и осталась 109.
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:52, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > дистрибутив для системных администраторов

    Дистрибутив для системных администраторов, язык программирования для программистов, а компьютер для компьютерщиков.

     
  • 1.7, pin (??), 16:13, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > на пакетной базе Debian

    Вот уж точно не надо.

     
     
  • 2.8, пауль (?), 16:22, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, поди отсюда, мальчик...
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:30, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> на пакетной базе Debian
    > Вот уж точно не надо.

    А что надо?
    Манжарачики?

     
  • 2.10, Аноним (10), 16:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> на пакетной базе Debian
    > Вот уж точно не надо.

    А что у вас, хипсторов, там сейчас модно, попосы и елементари?
    Я просто за трендами не поспеваю, старый стал.

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру