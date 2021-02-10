Выпуск Finnix 122, Live-дистрибутива для системных администраторов

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|1.1, Аноним (1), 15:41, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Представьте дистрибутив для системных администраторов названный Поповикс. Даже не знаю.
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|2.11, Аноним (11), 16:35, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как в сравнении с GRML/SystemRescueCD?
Вот, а кстати да, что кто использует в качестве "швейцарского ножа"? У кого какие вариации на тему?
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|1.6, Аноним (6), 15:52, 10/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> дистрибутив для системных администраторов
Дистрибутив для системных администраторов, язык программирования для программистов, а компьютер для компьютерщиков.
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|2.9, Аноним (9), 16:30, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> на пакетной базе Debian
> Вот уж точно не надо.
А что надо?
Манжарачики?
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|2.10, Аноним (10), 16:31, 10/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> на пакетной базе Debian
> Вот уж точно не надо.
А что у вас, хипсторов, там сейчас модно, попосы и елементари?
Я просто за трендами не поспеваю, старый стал.
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