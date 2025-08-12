Релиз сборочной системы CMake 4.1.0

4.12 , Аноним ( 12 ), 11:03, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Да он CMake и не пользуется. И наверняка вообще имеет условное отношение к разработке на C или C++, ибо собирать сколь-нибудь большой проект на этих языках при помощи голого make - это чистый мазохизм. Коллеги тебе этого тупо не дадут сделать.

5.26 , Аноним ( 26 ), 12:45, 12/08/2025
Эти коллеги в вкусно-и-точка скоро работать уйдут, т.к. иишка всех лоускилов выкидывает уже с рынка. Я вот стартап пилю и там только Make, т.к. это мегаудобно все вспомогательные действия держать в 1 месте а не плодить кучу мелких скриптов. И действия - любые, а не только предусмотренные авторами смаке. И качать зависимости можно хоть с гитхуба хоть откуда прозрачным способом и билдить их какой угодно сторонней системой сборки, просто сделав соответсвующий таргет. При этом собственно сборка всех с/с++ файлов проекта - 7 строк.

6.28 , Аноним ( 12 ), 13:00, 12/08/2025
Ну, то есть, на мороз пока выкинули только тебя 128514 Стартап, лол И вес...

7.31 , Аноним ( 26 ), 13:13, 12/08/2025
Ну каг бе стратап зарабатывает уже неплохо, есть некоторый штат сотрудников, а я за CTO. Я заранее подготовился, а кого-то вот ждёт неприятный сюрприз. Кусочки кода, которые узко смотрящие кодеры могут писать, давно уже нейронка делает.
> эксперт, который CMake в глаза не видел
15 лет в IT за деньги, а так ещё больше.
> даже Винде
А мне не надо чтобы на венде работало (но там вообще-то есть линукс окружение и собрать можно если не лоускил или хотя бы дипсик осилил).

8.37 , Аноним ( 12 ), 13:24, 12/08/2025
Ты уж определись, СТО ты или кодер-писатель make 128514 Жаль, что не на пози...

9.44 , Аноним ( 26 ), 13:58, 12/08/2025
Тут некоторые жалуются мол синтаксис непонятный Чатик всё напишет если что-то н...

4.16 , анонд ( ? ), 11:16, 12/08/2025
CMake использует Ninja (когда доступно)

4.33 , Советский инженер ( ok ), 13:17, 12/08/2025
я тебе маленький секрет открою.

СMake никогда не был альтернативой make.

СMake стартанул как альтернатива autotools.

4.36 , Аноним ( 36 ), 13:21, 12/08/2025
Согласен cmake ./
make

make

4.50 , Аноним ( 50 ), 14:31, 12/08/2025
Давно уже генерится ninja. Потому что make не умеет не только в конфигурацию проекта, но и в собственно сборку.


