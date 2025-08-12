Microsoft берёт на себя управление GitHub

|
|
|
|
|
|3.126, Аноним (-), 12:36, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 7 лет назад уже проходлили же, и опять
Никогда не видел картинку - на которой градации песца в виде машинного телеграфа корабля?
То был - полный песец.
А это - самый полный песец.
Что тебе не нравится то? Корпорация майкрософт всегда придумает как превратить полного песца в еще более полного. Но когда они так с своими же ассетами - кто бы возражал.
|
|2.6, Жироватт (ok), 09:08, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А ты медленный.
Это делали уже буквально сразу после покупки.
Embrace, Extend, and Extinguish
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 09:33, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> and Extinguish
Господи, какой еще extinguish? Ради чего им убивать Гитхаб? EEE применялась к продуктам конкурентов, а они грохнули свой собственный CodePlex.
Вы хоть думайте, что пишите. 🤦
|
|
|
|4.19, Аноним (19), 09:39, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
> Ради чего им убивать Гитхаб?
традиция? А вообще они его убьют не в попытке от него избавиться, а в попытке "сделать лучше".
|
|
|
|5.23, Аноним (13), 09:45, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А вообще они его убьют не в попытке от него избавиться, а в попытке "сделать лучше".
Видишь ли, для такого сценария нужны конкуренты, а у Гитхаба их пока нет.
|
|
|
|6.28, Аноним (28), 09:52, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гитхаб должен быть разрушен. Как и другие централизованные сервисы
|
|
|
|7.95, zionist (ok), 11:50, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С одной стороны идея хорошая, но с другой стороны сам Git для этого не доделан.
|
|
|
|8.98, Аноним (-), 11:52, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Идея хорошая, для тех кому она нужна Но как показала практика, народ по большей... текст свёрнут, показать
|
|6.39, Аноним (39), 10:01, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Почему нет? Потому что миллионы мух не могут ошибаться? А у винды ты тоже не видишь конкурентов?
|
|
|
|7.51, Аноним (13), 10:24, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А у винды ты тоже не видишь конкурентов?
Нет, конечно. А ты видишь? Напоминаю, что у нее более 70% пользователей и сори, но аргумент про мух тут не катит.
|
|7.68, Аноним (-), 11:11, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К счастью люди - не мухи)
У винды есть один конкурент, макось.
Отличный дизайн и поддержка железа, правда ограниченного кол-ва. Просто покупается программно-аппаратный комплекс.
Вот и всё. Конкуренты закончились.
А вот мухи готовы кушать любые лепехи: что десктопный линукс, что бзду, что упаси боже, солярку.
|
|6.61, Аноним (19), 10:44, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не нужны им конкуренты. Достаточно того, что их менеджерам надо отчитываться о проделанной работе
|
|4.20, Аноним (39), 09:40, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>Ради чего им убивать Гитхаб?
Ради чего им убивать Skype, Nokia и т.д.?
|
|
|
|5.55, Аноним (13), 10:26, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, зачем это могло быт нужно МС, ведь эти продукты убили конкуренты. А Lumia с ее Windows Mobile даже вспоминать смешно.
|
|4.25, Жироватт (ok), 09:46, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лол, только хотел написать про Microsoft Graveyard, так опередили.
Чё, как оно, по плиточке скайпа с винфона (винмобиле 10) на MSN messenger звонится?
|
|
|
|5.30, Аноним (13), 09:54, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Чё, как оно, по плиточке скайпа с винфона (винмобиле 10) на MSN messenger звонится?
Упомянутые продукты померли, не выдержав битвы с конкурентами. А EEE применяется наоборот - чтобы убить конкурентов.
К чему ты приплел EEE как к этим продуктам, так и к Гитхабу - для меня загадка. Хотя разбираться в бреднях местных экспертов - та еще работа...
|
|
|
|6.40, Жироватт (ok), 10:02, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скайп - изначально эстонкая контора. Изначально протокол позволял сторонние клиенты и был р2р. После покупки скайпа (первая Е) был изменен протокол на централизованный и не разрешающий сторонние клиенты (вторая Е), далее, после десятилетия стагнации оригинальный скайп был убит (третья Е) с массовой пересадкой юзерской базы на тимс (он же линси).
Ну не позорился бы, историю вопроса изучил бы.
|
|
|
|7.50, Аноним (13), 10:22, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> после десятилетия стагнации оригинальный скайп был убит (третья Е) с массовой пересадкой юзерской базы на тимс (он же линси)
Только твоя стройная теория рушится тем фактом, что МС купили скайп в 2011, а Teams появился в 2017.
И еще даже до ковида МС грохнула свой Windows Live Messenger и судорожно пыталась конкурировать при помощи Скайпа со всякими Ватсапами, Телеграмами и Дискордами. И p2p они грохнули как раз потому, что фичи конкурентов (а они все централизированы) на него не ложаться.
А пересадка на Тимс - это уже финал истории "ну не шмогли мы", но никак не намеренного extinguish.
> Ну не позорился бы, историю вопроса изучил бы.
Ну так изучи, лол. Про EEE он мне поет...
|
|
|
|
|
|9.88, Аноним (13), 11:39, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чел, офисный Lunc был таким же офисным, как и Тимс Ты так и не смог внятно объя... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.83, Аноним (13), 11:28, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Чтобы угрохать кучу денег и по итогу лишиться всех полимеров на рынке мессенджер... текст свёрнут, показать
|
|4.59, Аноним (59), 10:40, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ради чего им убивать Гитхаб?
Для людей с короткой памятью - были еще Скайп и Нокиа.
|
|
|
|5.74, penetrator (?), 11:22, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
они винду чуть не угробили, возможно даже еще все впереди с их обязательными аккаунтами
я с винды слез полностью
|
|3.78, анонд (?), 11:25, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
CoreAI же. Embrace, Extend, and Extinguish труд программистов :)
|
|
|
|4.125, Аноним (-), 12:33, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> CoreAI же. Embrace, Extend, and Extinguish труд программистов :)
Тут один гражданин уже переписал программу с немодного GTK2 - на GTK4 с вулканом. AI радостно вывел графику, как просили... предварительно попиксельно ее отрендерив на CPU :D
Так что если майкрософт у себя программистов уволит - отличная идея! Так, пожалуй, станет реально дожить до вендекапца.
|
|1.4, Аноним (4), 09:03, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
«Embrace, extend, and exterminate»
Тем, кто не знает - на Википедию.
|
|
|
|2.16, Аноним (13), 09:38, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> «Embrace, extend, and exterminate»
Извини, эксперт, но exterminate они сделали своему CodePlex еще в 2017, так что твоя экспертиза мимо.
|
|2.76, Аноним (76), 11:23, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Свой же продукт? Дурачок совсем? Впрочем, это мелкософт, он умеет свое убивать, практика имеется обширная.
|
|2.123, Аноним (-), 12:30, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> «Embrace, extend, and exterminate»
> Тем, кто не знает - на Википедию.
Просто иногда майкрософт немного увлекается - и делает это прямо с своими же продуктами. Но я всячеси оодбряю такой расклад.
|
|
|
|2.8, Жироватт (ok), 09:11, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О нет, то, о чем тупые паникёры предупреждали ещё 8 лет назад - случилось.
Зачем нужны альтернативы, ведь это же так удобно, когда соцсеточка с лойсами (на тамошнем суржике -"Stars"), а рядом можно померится количеством принятых пуллов и тикетами!
|
|
|
|3.17, Аноним (13), 09:38, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> О нет, то, о чем тупые паникёры предупреждали ещё 8 лет назад - случилось.
Так а что случилось-то?
|
|
|
|
|
|
|
|6.100, Аноним (-), 11:53, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так угробили уже или сколько еще там ждать ваших пророчеств? 😂
Ну... про виндокапец я слышу уже лет 15 точно.
Так что "надо немного потерпеть" и точно гитхаб помрет)
Главное верить!
|
|3.48, dannyD (?), 10:19, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Так а что случилось-то?
то что прийдут люди m$ старой закалки имделают все по правильному-корпоративному-микрософтовскому.
|
|1.10, Аноним (39), 09:25, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>После поглощения компанией Microsoft
Точнее покупки со всеми потрохами.
>сервис GitHub функционировал как независимое бизнес-подразделение
Независимое? Ага, конечно, рассказывайте сказки. Не для того миллиарды вбухивали.
>сохранявшее прежнюю философию в отношении построения продуктов и ориентированное на удовлетворение интересов и потребностей разработчиков.
Наоборот! Интерфейс сайта стал гораздо больше тормозить, появилась принудительная привязка к зондосмартфону и т.д.
А сейчас, наверное, фаза "Extinguish" на подходе https://ru.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish
|
|1.12, Аноним (12), 09:31, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ну а дальше :
- платная подписка
- версии Github home (с возможностью просмотрел не более 50 репозиториев день)
- версии Github Proffesional
- .....
|
|
|
|2.14, Аноним (13), 09:36, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну а дальше :
> - платная подписка
Сори, но твой юмор мимо: но они как раз сделали приватные репы бесплатными. Причем очень давно.
Проклятый Майкрософт! 😭
|
|
|
|3.79, penetrator (?), 11:26, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
тебе бросили кость и ты заглотил наживку, когда покладут на сковороду, уже будет стыдно признаться, что тебя жарят
|
|
|
|4.86, Аноним (-), 11:34, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну, пока я 10 лет грыз косточки с мясом на халяву, альтернативщики жрали помои с лопаты прыгая с Gogs на Gitea, с Gitea на Forgejo.
На своей мягкой точке пробуя свободку на вкус и набивая шишки.
Так что я буду не в обиде, даже если завтра гитхаб закроют.
Свою пользу я уже получил не платя ни копейки.
|
|
|
|5.89, penetrator (?), 11:43, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну, пока я 10 лет грыз косточки с мясом на халяву, альтернативщики
> жрали помои с лопаты прыгая с Gogs на Gitea, с Gitea
> на Forgejo.
> На своей мягкой точке пробуя свободку на вкус и набивая шишки.
> Так что я буду не в обиде, даже если завтра гитхаб закроют.
> Свою пользу я уже получил не платя ни копейки.
ты уже заплатил наивный и будешь платить дальше, понятно, что не напрямую мастеркардом
а то что не видишь где ты платишь - так это потому что они тебя переиграли и их манагеры оказались умнее, чем конкретный потребитель
p.s.
я свалил на гитлаб (онпремиз как KDE и прочие), с тех пор не никаких мук у меня не было
|
|
|
|6.96, Аноним (-), 11:50, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> ты уже заплатил наивный и будешь платить дальше, понятно, что не напрямую мастеркардом
Чем заплатил?
Я выкладываю опенсорсный код, который и так отрытый.
> а то что не видишь где ты платишь - так это потому что они тебя переиграли
ну так в чем переиграли?
ты пока только напускаешь тумана с загадочным выражением лица, никакой конекретики
> я свалил на гитлаб (онпремиз как KDE и прочие), с тех пор не никаких мук у меня не было
на тот дырявый кусок.. эээ.. кода про который на опеннете куча новостей?
а чего не на всякие фореджео и прочие платформы для нетакусиков?
|
|2.22, Жироватт (ok), 09:44, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А зачем? Более того платная подписка там уже есть. Здесь же вполне возможны:
- Пункт EULA вида: "загружая ваш код в гитхаб, вы соглашаетесь на вероятное использование, полное или частичное, кода в продуктах Microsoft под закрытой лицензией без указания авторства и без выплаты роялти, назначенная вами лицензия может быть проинорирована и даже если мы встретимся в суде, то ты куснёшь грибца, ибо принял этот пункт EULA и он по приоритету выше, чем все твои писульки"
- Пункт EULA вида: "загружая ваш код в гитхаб, вы соглашаетесь на то, что на нём будет обучена нейросетка, которая вполне вероятно будет использовать крупноблочно, в проектах под любыми лицензиями"
- Пункт EULA вида: "загружая ваш код в гитхаб, вы соглашаетесь с тем, что мы можем вас дискриминировать по [...] вероисповеданию, стране проживания, значению социального рейтинга на момент принятия решения о применении ограничений [...] а наши алгоритмы получат юридически оформленное право собирать о вас информацию, в том числе и на ресурсах вне гитхаба, с целью выставления вам социального рейтинга и оценки [...]"
Ну может еще и сделают локальное хранение в каком-нибудь бинарном (кхестемд, кхе-кхе, кхестемд) формате репозитория, который для вашей безшапашнашти будет зашифровано ключом от майрософт, который нужно будет продлевать каждые две недели с "джими-джими-джими, ача-ача-ача"-танцами на вебкамеру.
|
|
|
|3.82, penetrator (?), 11:28, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нейросетки уже обучают
а других два пункта в таком именно виде маловероятный сценарий, они 100% их полирнут и придумают, что-то более хитрое
|
|
|
|4.107, Жироватт (ok), 12:05, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, я ради краткости и огрубил.
Хотя...на самом деле я немного не уверен, что даже полировать будут. Разнести один пункт по десятку - это да.
|
|2.38, Аноним (38), 10:01, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> - платная подписка
Логин по биометрии через мобильное приложение забыл.
|
|
|
|3.42, Аноним (39), 10:08, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Еще если в анализе ДНК найдутся гены русских, то доступ будет запрещен. Санкции-с.
|
|
|
|4.73, Аноним (-), 11:20, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А как они определяются?
По повышенному содержанию "Терпениума"?
Повышенная рабскость генов?
Склонности к yбийствам и изнасилованиям?
Или эта та самая лишняя хромосома, про которую писал целый министр?))
|
|2.70, Аноним (70), 11:16, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это еще ладно, банально ожидаемо. А что произойдет с репозиториями Vortex Launcher и Massgravel? Вот что беспокоит.
|
|1.21, User (??), 09:40, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Переписка белок-истеричек в комментариях? Вангование по ключевым словам? Количество экспертов по корпоративному управлению удвоилось перед первым сентября?
|
|
|
|2.26, Аноним (13), 09:48, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Переписка белок-истеричек в комментариях?
Причем традиционно громче всех истерят те, кто Гитхабом вообще не пользуется и к разработке открытого ПО не имеет никакого отношения. 😂
|
|
|
|3.85, penetrator (?), 11:33, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
что User что ты у вас с логикой плохо
наверное это логично, что те люди которые недовольны гитхабом и видят куда оно идет им не пользуются??? ты может хотел написать никогда не пользовались? хм, и здесь я спешу тебя расстроить...
|
|2.27, Жироватт (ok), 09:50, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не, просто вангования семилетней давности исполняются буквально слово в слово
|
|
|
|3.29, User (??), 09:54, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Не, просто вангования семилетней давности исполняются буквально слово в слово
И не выиграл, а проиграл, и не в преферанс, а на бильярде, и не Иванов, а Робинович, и не 10000, а сто рублей - а в остальном Да-да, всё верно!
|
|3.32, iPony128052 (?), 09:57, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
2018 - все предсказания
> Делаем ставки через сколько лет гитхаб протухнет ниже уровня сорсфоржа. Думаю, лет за 5 управятся
> в следущем году будет логин только по учётке майкрософт(кто звонил в поддержку по поводу скайпа знает о чем речь), бинг поиск, систему тикетов выкинут и вставят свою, атом депрекейтнут в пользу вс код
> Теперь они рекламу будут внедрять прямо в комиты
> пару тройку лет можно не волноваться, а вот дальше, как показала практика, начнут внедрять новомодные фишки и превратят сервис в говно
> Ясно, ждем халявные приватные репозитории, чтобы это мотивировало не свалить на GitLab
|
|3.37, Аноним (13), 10:01, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не, просто вангования семилетней давности исполняются буквально слово в слово
А можно поподробней, что за вонгования были? А то я только что прочитал опернетную новость о покупке Гитхаба Майкрософтом (ссылка прямо внизу этой новости), и все бредни оттуда типа "все будет хуже, введут подписку с рекламой 😭" за семь лет так и не оправдались. Наоборот, Гитхаб оброс кучей бесплатных фич, включая бесплатный CI и приватные репы.
Ну так что там?
|
|
|
|4.56, User (??), 10:32, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Не, просто вангования семилетней давности исполняются буквально слово в слово
> А можно поподробней, что за вонгования были? А то я только что
> прочитал опернетную новость о покупке Гитхаба Майкрософтом (ссылка прямо внизу этой
> новости), и все бредни оттуда типа "все будет хуже, введут подписку
> с рекламой 😭" за семь лет так и не оправдались. Наоборот,
> Гитхаб оброс кучей бесплатных фич, включая бесплатный CI и приватные репы.
> Ну так что там?
Ну, как же? Бабу - инженером! Какого-то родригеса - директором! Всех в подчинение другой бабе, которая за AI! Вот точь-в-точь по фамилию баб угадали, прикинь?!
С датой правда ошиблись - там оно сразу после 5жижечипирования методом глубокого зондирования должно было произойти по ПЛАНУ - норот напрягался (В смысле, расслаблялся!), ГОТОВИЛСЯ - а оно она как. Но все равно - последние дни наступают, братие (Даже те "братие", которые "сестрие")!
|
|2.109, Анонирм (?), 12:08, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Переписка белок-истеричек в комментариях?
Холодный расчёт и опыт. А ваш комментарий как раз истерика перед неизбежными фактами. Вы кого защищать собрались? Одумайтесь.
|
|
|
|2.36, Аноним (38), 09:59, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну и плюс, жучки в бинари вставлять - это любимое корпорастов ещё со времен SourceForge.
|
|
|
|3.104, Аноним (111), 11:58, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дурачок, в вашем опенсорсе жучки в открытую лежат, но вы код писать не умеете и не смотрите его.
|
|2.81, Аноним (-), 11:27, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Теперь цензура во все поля: банить и удалять неугодные Системе репы!
Если мелкомягкие настолько страшные, как про них рассказывает, то не зашкварно ли любителям свободы держать там репу?
Или оно против мелкомягких, но на гитхабчик сесть не против))?
Какое поразительное лицемерие.
|
|1.34, Аноним (34), 09:57, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На седьмой год зоркие анонимные эксперты заметили, что Github принадлежит Microsoft.
|
|1.71, Аноним (-), 11:18, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Жесть конечно... Просто какая-то перепись д####в с байками про EEE применимо к своему же продукту.
Не, ну я понимают, что тут полно белок-истеричек, фанатиков швo6odки, шизиков и прочих утырков.
Но чтобы опеннек деграднул настолько за такое короткое время...
|
|
|
|2.80, Аноним (34), 11:26, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Э-э за какое? Лет десять назад ещё эпизодически заходил, ничего не изменилось.
|
|
|
|3.99, Аноним (-), 11:53, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Э-э за какое? Лет десять назад ещё эпизодически заходил, ничего не изменилось.
Ну... лет за пять.
Тогда тоже были местные сумашедшие, но их было мало и это скорее было забавно.
Сейчас же - может это ковид на них так подействовал. Или последние полит события.
Или просто я постарел и идийоты стали раздражать больше.
|
|2.97, Аноним (97), 11:52, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да особо разницы то и нет.
EEE или просто обычное корпоративное
когда у руля встают те кто лучше работает локтями, а не специалисты
в случае женщин - локтями и коленями
|
|
|
|3.114, Аноним (-), 12:11, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну не все могут получать гранты за защиту π-filov, как всякие столлманы.
Людям приходится работать работу, а платят сейчас только корпы.
От сообщества благодарности не дождешься, не то что денег.
|
|2.115, Анонирм (?), 12:14, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Истерика, эмоции, переход на личности без оснований
Кто тут белка, сударь?
|
|2.119, Аноним (-), 12:23, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Жесть конечно... Просто какая-то перепись д####в с байками про EEE применимо
> к своему же продукту.
Думаете необоснованно? :) Винмобила и скайп не дадут соврать - иногда змея может сожрать по ошибке свой хвост. А поскольку выплюнуть его она уже не может...
|
|
|
|3.122, Аноним (-), 12:27, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Думаете необоснованно? :)
Напомните какая самая распространенная ОСь на дестопах?))
> Винмобила и скайп не дадут соврать - иногда змея может сожрать по ошибке свой хвост.
Ключевое слово "может".
Я понимаю что если бегать и истерически кричать "АААА!!! мы все умрем" то может повезти и проект таки загнется.
И вот тогда начнется "я же говорил!!1 я 7 лет назад предсказывал!!!".
А если не загнется, то можно спокойно молчать в варежку и просто ждать.
|
|3.130, Аноним (13), 12:45, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Винмобила и скайп не дадут соврать - иногда змея может сожрать по ошибке свой хвост.
Винмоба и Скайп не выдержали бытвы с конкурентами. При чем тут EEE?
|
|1.102, Аноним (102), 11:57, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В пору отдельную професию заводить пушер коммитов или синхронизатор репозиториев на разных площадках. У кого больше плошадок используется - тот молодец.
|
|
|
|2.118, Аноним (-), 12:21, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В пору отдельную професию заводить пушер коммитов или синхронизатор
> репозиториев на разных площадках. У кого больше плошадок используется - тот молодец.
Смотрите дети, джун и нуб! Третий день как с пальмы слез! Как я догадался? Только джун может облажаться найти периодическую синхронизацию репок на любой из площадок чтобы вместо него вкалывали роботы.
|
|
|
|3.128, Аноним (102), 12:43, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сами репозитории и этих ваших роботов как раз кто-то и должен настраивать и отчитываться о их работе.
|
|1.113, Аноним (111), 12:11, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эксперты, вы реально не знаете как устроен МС. Это снаружи выглядит как одна большая кампания, а внутри это больше на франчайзинг похоже.
|
|1.117, Аноним (-), 12:18, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Компания Microsoft намерена не назначать на его место
> нового руководителя, а поменять модель управления
...наподобие Skype? :). Это когда сервис сначала становится неюзабельным трешом (95% complete) а потом - от этого помирает (coming soon!).
|
|1.127, Ценитель GPL рогаликов (?), 12:39, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Компания Microsoft намерена не назначать на его место нового руководителя, а поменять модель управления подразделением, которое перестанет быть независимым.
> Группа будет развивать платформы и инструменты для разработчиков, фокусируясь на использовании в них AI.
С одной стороны магазин приложений майкрософт чем-то надо наполнять и свободных проектов на github для него полно. С другой стороны надо, по мнению корпоратов, отучать от свободы, бесплатности, правом владения копией и везде прикрепить "Большого Брата" он же ИИ. Эта шизофрения уничтожит корпорацию и превратит его из глобального поставщика софта и даже оборудования, в регионального. У корпораций тоже есть жизненный цикл и похоже что сейчас майкрософт падает с пика своей энтропии. ReactOS останется единственной ОС на архитектуре NT.
|
|
|
|2.129, Аноним (-), 12:45, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
С учетом того, сколько мелкомягкие делаю для опенсорса, это логично Разве свобо... большой текст свёрнут, показать
|
|1.131, Observer (?), 12:53, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну влияние Microsoft и без этого чувствовалось последнее время. Например, раньше можно было искать по коду не залогинившись, теперь нет - хочешь искать по коду или вообще по всему GitHub - залонинься.
Корпарасты обычно портят хорошие сервисы. Не удивляюсь, если начнётся чистка репозиториев и начнут всё подряд удалять.
|