Microsoft берёт на себя управление GitHub

2.3 , iPony128052 ( ? ), 09:00, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – 7 лет назад уже проходлили же, и опять

3.126 , Аноним ( - ), 12:36, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 7 лет назад уже проходлили же, и опять Никогда не видел картинку - на которой градации песца в виде машинного телеграфа корабля? То был - полный песец.

А это - самый полный песец. Что тебе не нравится то? Корпорация майкрософт всегда придумает как превратить полного песца в еще более полного. Но когда они так с своими же ассетами - кто бы возражал.

2.6 , Жироватт ( ok ), 09:08, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А ты медленный.

Это делали уже буквально сразу после покупки.

Embrace, Extend, and Extinguish 3.13 , Аноним ( 13 ), 09:33, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > and Extinguish Господи, какой еще extinguish? Ради чего им убивать Гитхаб? EEE применялась к продуктам конкурентов, а они грохнули свой собственный CodePlex. Вы хоть думайте, что пишите. 🤦

4.19 , Аноним ( 19 ), 09:39, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – > Ради чего им убивать Гитхаб? традиция? А вообще они его убьют не в попытке от него избавиться, а в попытке "сделать лучше".

5.23 , Аноним ( 13 ), 09:45, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вообще они его убьют не в попытке от него избавиться, а в попытке "сделать лучше". Видишь ли, для такого сценария нужны конкуренты, а у Гитхаба их пока нет.

6.28 , Аноним ( 28 ), 09:52, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гитхаб должен быть разрушен. Как и другие централизованные сервисы

7.31 , Аноним ( 13 ), 09:55, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ради чего?

8.93 , Аноним ( 93 ), 11:48, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать У самурая нет цели, только путь... 7.95 , zionist ( ok ), 11:50, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С одной стороны идея хорошая, но с другой стороны сам Git для этого не доделан.

8.98 , Аноним ( - ), 11:52, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Идея хорошая, для тех кому она нужна Но как показала практика, народ по большей... 9.110 , zionist ( ok ), 12:09, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот Торрент работает полностью распределённо даже у домохозяек, а почему Git ... 10.116 , Аноним ( - ), 12:18, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А торрент у нас динамически меняется Чего ж тогда на форумах читаю раздача обн... 6.39 , Аноним ( 39 ), 10:01, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему нет? Потому что миллионы мух не могут ошибаться? А у винды ты тоже не видишь конкурентов?

7.51 , Аноним ( 13 ), 10:24, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А у винды ты тоже не видишь конкурентов? Нет, конечно. А ты видишь? Напоминаю, что у нее более 70% пользователей и сори, но аргумент про мух тут не катит.

8.121 , Аноним ( 121 ), 12:27, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Более 70 пользователей десктопа, а это капля в море всех пользователей В случа... 9.124 , Аноним ( - ), 12:30, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Фишка в том, что десктоп это и производство контента и его потребление Попробуй... 7.68 , Аноним ( - ), 11:11, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К счастью люди - не мухи)

У винды есть один конкурент, макось.

Отличный дизайн и поддержка железа, правда ограниченного кол-ва. Просто покупается программно-аппаратный комплекс. Вот и всё. Конкуренты закончились.

А вот мухи готовы кушать любые лепехи: что десктопный линукс, что бзду, что упаси боже, солярку.

8.111 , Аноним ( 111 ), 12:09, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Знаем, плавали Лучше винда, чем макось с их глючным в масштабах железе ... 6.61 , Аноним ( 19 ), 10:44, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не нужны им конкуренты. Достаточно того, что их менеджерам надо отчитываться о проделанной работе

4.20 , Аноним ( 39 ), 09:40, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >Ради чего им убивать Гитхаб? Ради чего им убивать Skype, Nokia и т.д.?

5.55 , Аноним ( 13 ), 10:26, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю, зачем это могло быт нужно МС, ведь эти продукты убили конкуренты. А Lumia с ее Windows Mobile даже вспоминать смешно.

4.25 , Жироватт ( ok ), 09:46, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лол, только хотел написать про Microsoft Graveyard, так опередили.

Чё, как оно, по плиточке скайпа с винфона (винмобиле 10) на MSN messenger звонится?

5.30 , Аноним ( 13 ), 09:54, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чё, как оно, по плиточке скайпа с винфона (винмобиле 10) на MSN messenger звонится? Упомянутые продукты померли, не выдержав битвы с конкурентами. А EEE применяется наоборот - чтобы убить конкурентов. К чему ты приплел EEE как к этим продуктам, так и к Гитхабу - для меня загадка. Хотя разбираться в бреднях местных экспертов - та еще работа...

6.40 , Жироватт ( ok ), 10:02, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скайп - изначально эстонкая контора. Изначально протокол позволял сторонние клиенты и был р2р. После покупки скайпа (первая Е) был изменен протокол на централизованный и не разрешающий сторонние клиенты (вторая Е), далее, после десятилетия стагнации оригинальный скайп был убит (третья Е) с массовой пересадкой юзерской базы на тимс (он же линси). Ну не позорился бы, историю вопроса изучил бы.

7.50 , Аноним ( 13 ), 10:22, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > после десятилетия стагнации оригинальный скайп был убит (третья Е) с массовой пересадкой юзерской базы на тимс (он же линси) Только твоя стройная теория рушится тем фактом, что МС купили скайп в 2011, а Teams появился в 2017. И еще даже до ковида МС грохнула свой Windows Live Messenger и судорожно пыталась конкурировать при помощи Скайпа со всякими Ватсапами, Телеграмами и Дискордами. И p2p они грохнули как раз потому, что фичи конкурентов (а они все централизированы) на него не ложаться. А пересадка на Тимс - это уже финал истории "ну не шмогли мы", но никак не намеренного extinguish. > Ну не позорился бы, историю вопроса изучил бы. Ну так изучи, лол. Про EEE он мне поет...

8.67 , Жироватт ( ok ), 11:11, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тимс, бывший офисный Lync после ребрендинга, который как мессенджер вырос из сво... 9.88 , Аноним ( 13 ), 11:39, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чел, офисный Lunc был таким же офисным, как и Тимс Ты так и не смог внятно объя... 8.72 , penetrator ( ? ), 11:20, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать фигасе ты смешной, тебе не все ли равно когда его купили главное ДЛЯ ЧЕГО купил... 9.83 , Аноним ( 13 ), 11:28, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чтобы угрохать кучу денег и по итогу лишиться всех полимеров на рынке мессенджер... 10.87 , penetrator ( ? ), 11:36, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать скайпом пользовались для работы очень много людей, и они получили от него ровно ... 11.90 , Аноним ( 13 ), 11:45, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Во-первых, это было до ковида, когда Скайп начисто проиграл Зуму, ибо в нем не б... 4.35 , Аноним ( 35 ), 09:58, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не сколько гитхаб, сколько гит в целом.

4.45 , Аноним ( 45 ), 10:17, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пишете. Извинити )

4.59 , Аноним ( 59 ), 10:40, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ради чего им убивать Гитхаб? Для людей с короткой памятью - были еще Скайп и Нокиа.

5.74 , penetrator ( ? ), 11:22, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – они винду чуть не угробили, возможно даже еще все впереди с их обязательными аккаунтами я с винды слез полностью

3.78 , анонд ( ? ), 11:25, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – CoreAI же. Embrace, Extend, and Extinguish труд программистов :)

4.125 , Аноним ( - ), 12:33, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > CoreAI же. Embrace, Extend, and Extinguish труд программистов :) Тут один гражданин уже переписал программу с немодного GTK2 - на GTK4 с вулканом. AI радостно вывел графику, как просили... предварительно попиксельно ее отрендерив на CPU :D Так что если майкрософт у себя программистов уволит - отличная идея! Так, пожалуй, станет реально дожить до вендекапца.

