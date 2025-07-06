Релиз командной оболочки Bash 5.3

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|1.1, Аноним (1), 14:53, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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"Добавлена загружаемая команда "strptime", преобразующая текстовое представление даты и времени в эпохальное время (число секунд с 1 января 1970 года)."
Есть у кого-нибудь понимание для чего это вот надо?
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|3.3, Аноним (1), 14:59, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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а почему именно с 1 января 1970 года? ни позже ни раньше... и вобщем не реализовано для всего времени на сколько посчитать не лень...
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|4.12, Аноним (12), 15:17, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Они так уверены в своей исключительности, что считают что до них времени не существовало. В их головах большой взрыв то произошел когда юникс придумали.
Вот это и есть самое глубинное следствие их лютой, бешеной ненависти к обратной совместимости. Именно такие люди продвигают повесточку в медиа, ведь зачем считаться с историей и ориджином персонажа, если он был белым - станет негром, а если еще мужиком - сделаем женщиной, не самыми приятными методами.
Так что, как я и писал уже ранее - весь опенсорс на самом деле в основе своей очень сильно политизирован и идеологизирован. Достаточно даже почитать новочти, про бесконечные драмы, кто кого форкнул, а кто - выкинул из проекта. Это именно что политота, причем самая неприятная(не то чтобы в политоте вообще было что нибудь приятное).
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|5.13, Ося Бендер (?), 15:23, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда мужик с бабой разводятся, это тоже политота? Да, ловко вы натянули сову на глобус.
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|6.28, 12yoexpert (ok), 16:07, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кто разводится и на каком это таком основании? поконкретнее, гражданин. им что, кто-то разрешал? может, батюшка? - фамилию батюшки
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|5.15, Аноним (1), 15:27, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я конэчно задав этот вопрос не ожидал, что в эту повесточную тему поведет.
тоже не в восторге от этих ихних повесточек, но Bash и эту функцию к повестке притягивать мне кажется перебор, хотя отдаю должное, красиво и густо мажете :)
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|6.16, Аноним (5), 15:30, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты просто не знаешь как дата хранится. И почему там надо побольше байт выделять.
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|5.29, Аноним (29), 16:08, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как я вижу, концепт отрицательных чисел прошёл мимо вас.
# date -r -123456789012
Tue Oct 23 02:00:05 LMT -1943
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|1.9, 12yoexpert (ok), 15:09, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Исходный код переведён на использование стандарта C23. Прекращена возможность сборки компиляторами в режиме "K&R C" (стиль, соответствующий описанию языка Си в книге "The C Programming Language" Кернигана и Ритчи).
хррр тьфу, набрали малолетних додиков с улицы
ещё бы на раст переписали
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|1.21, Аноним (21), 15:43, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Все тут культурные люди, разве мы не можем в культурном диалоге выяснить, какой язык программирования всё таки лучше!?
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|3.31, Аноним (5), 16:18, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там сказали что ты должен программировать на контракте в окопе. На матерном языке.
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|4.42, Аноним (44), 16:52, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты его не жди, пока он записывает кому, что должен, а полезай сам быстро и без мыла:)
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|2.40, Аноним (37), 16:43, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Культурные люди обсуждают живопись, театр, искусство. А у большинства программистов даже высшего образования нет. Попробуйте любителя bash склонить к программированию на javascript - он вам обязательно расскажет куда вам следует идти
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|1.24, Аноним (24), 15:59, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше Fish человечество еще ничего не придумало, поставил и из коробки все есть, не нужно всякие васяно моды ставить чтобы оболочка работала как и должна по умолчанию.
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|2.38, Аноним (38), 16:36, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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особенно --on-error прекрасно, тем временем минимум половина моих скриптов с set -e
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|2.43, Аноним (43), 16:53, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У баша документация получше, и влезла вся в один manpage. Батники по сути своей мало чем отличаются, но после попытки ими попользоваться ощущется подход майкрософта аля "и так сойдёт, наймём десять тысяч индусов написать код на Си для того, что раньше делала портянка".
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|1.35, Аноним (35), 16:34, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена загружаемая команда "kv", формирующая ассоциативный массив на основе набора данных в формате "ключ значение".
Как неожиданно и приятно.
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