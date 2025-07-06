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Релиз командной оболочки Bash 5.3

06.07.2025 14:31

После почти трёх лет разработки опубликована новая версия командного интерпретатора GNU Bash 5.3, используемого по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux. Одновременно сформирован релиз библиотеки readline 8.3, применяемой в bash для организации редактирования командной строки.

Из ключевых улучшений можно отметить:

  • Реализованы новые формы подстановки команд "${ command; }" и "${|command;}", позволяющие перехватить вывод команды без ответвления отдельного дочернего процесса и без использования неименованных каналов. Результаты выполнения команды отдаются как результат подстановки или записываются в переменную REPLY.
  • Добавлена новая переменная GLOBSORT, определяющая способ сортировки при дополнении файлового пути. Например, можно выбрать сортировку по имени (GLOBSORT=name), размеру (GLOBSORT=size) или времени изменения (GLOBSORT=mtime), а также определить прямой (от меньшего к большему) или обратный (от большего к меньшему) порядок сортировки (например, при "GLOBSORT=-size" вначале будут показаны самые большие файлы).
  • Во встроенную команду "compgen" добавлена опция "-V varname" для сохранения сгенерированных дополнений в переменную, вместо вывода в стандартный поток.
  • Во встроенную команду "read" добавлена опция "-E", при вводе данных задействующая библиотеку readline с правилами автодополнения конструкций bash.
  • Во встроенную команду "source" добавлена опция "-p PATH", позволяющая переопределить список поиска в файловых путях (указанное значение используется вместо переменной $PATH).
  • Исходный код переведён на использование стандарта C23. Прекращена возможность сборки компиляторами в режиме "K&R C" (стиль, соответствующий описанию языка Си в книге "The C Programming Language" Кернигана и Ритчи).
  • Во встроенной команде "umask" обеспечена полная совместимость со спецификациями POSIX.
  • Добавлена загружаемая команда "kv", формирующая ассоциативный массив на основе набора данных в формате "ключ значение".
  • Добавлена загружаемая команда "strptime", преобразующая текстовое представление даты и времени в эпохальное время (число секунд с 1 января 1970 года).
  • Добавлена загружаемая команда "fltexpr", позволяющая выполнять арифметические операции с плавающей запятой по аналогии с командой let.
  • Добавлена динамически выставляемая переменная BASH_MONOSECONDS, которая содержит текущее значение системных монотонных часов, которые непрерывно увеличиваются, даже при изменении времени в прошлое значение.
  • В режиме POSIX сравнение строк в команде "test", используя операторы "<" и ">", теперь производится с учётом текущей локали.
  • В команде "bind -x" разрешено разделение пробелом клавиши и вызываемой команды, если последовательность заключена в двойные кавычки.
  • В новой версии Readline предложена опция "search-ignore-case" для поиска в истории без учёта регистра символов. Добавлена команда "export-completions" для экспорта вариантов дополнения слова для обработки в других процессах. Добавлена команда "execute-named-command" для выполнения команды, имя которой получено из стандартного входного потока.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен командный интерпретатор Bash 5.2
  3. OpenNews: Уязвимость в реализации автодополнения ввода в Bash
  4. OpenNews: Опубликована командная оболочка fish 4.0, переписанная на языке Rust
  5. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
  6. OpenNews: Xonsh - командная оболочка, сочетающая Python с лучшими возможностями Bash, zsh и fish
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63532-bash
Ключевые слова: bash, shell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:53, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    "Добавлена загружаемая команда "strptime", преобразующая текстовое представление даты и времени в эпохальное время (число секунд с 1 января 1970 года)."

    Есть у кого-нибудь понимание для чего это вот надо?

     
     
  • 2.2, Sort az vs 01 (?), 14:55, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для сортировки
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 14:59, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    а почему именно с 1 января 1970 года? ни позже ни раньше... и вобщем не реализовано для всего времени  на сколько посчитать не лень...
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 15:03, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что это нуль.
     
  • 4.7, Карлос Сношайтилис (ok), 15:05, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Unix timestamp
     
     
  • 5.19, Аноним (5), 15:33, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужна новая юникс эпоха.
     
     
  • 6.36, Аноним (36), 16:35, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От первого релиза systemd
     
  • 4.12, Аноним (12), 15:17, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Они так уверены в своей исключительности, что считают что до них времени не существовало. В их головах большой взрыв то произошел когда юникс придумали.
    Вот это и есть самое глубинное следствие их лютой, бешеной ненависти к обратной совместимости. Именно такие люди продвигают повесточку в медиа, ведь зачем считаться с историей и ориджином персонажа, если он был белым - станет негром, а если еще мужиком - сделаем женщиной, не самыми приятными методами.
    Так что, как я и писал уже ранее - весь опенсорс на самом деле в основе своей очень сильно политизирован и идеологизирован. Достаточно даже почитать новочти, про бесконечные драмы, кто кого форкнул, а кто - выкинул из проекта. Это именно что политота, причем самая неприятная(не то чтобы в политоте вообще было что нибудь приятное).
     
     
  • 5.13, Ося Бендер (?), 15:23, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда мужик с бабой разводятся, это тоже политота? Да, ловко вы натянули сову на глобус.
     
     
  • 6.28, 12yoexpert (ok), 16:07, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто разводится и на каком это таком основании? поконкретнее, гражданин. им что, кто-то разрешал? может, батюшка? - фамилию батюшки
     
  • 5.15, Аноним (1), 15:27, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я конэчно задав этот вопрос не ожидал, что в эту повесточную тему поведет.
    тоже не в восторге от этих ихних повесточек, но Bash  и эту функцию к повестке притягивать мне кажется перебор, хотя отдаю должное, красиво и густо мажете :)
     
     
  • 6.16, Аноним (5), 15:30, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не знаешь как дата хранится. И почему там надо побольше байт выделять.
     
  • 5.27, 12yoexpert (ok), 16:05, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у тебя соловьёв головного мозга, съезди за границу отдохни, если выпустят
     
  • 5.29, Аноним (29), 16:08, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я вижу, концепт отрицательных чисел прошёл мимо вас.

    # date -r -123456789012
    Tue Oct 23 02:00:05 LMT -1943

     
  • 5.39, anonnnn (?), 16:43, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять таблетки забыл принять болезный
     
  • 5.46, Ананоним (?), 17:01, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакакого Большого Взрыва не было и быть в принципе не могло.
     

  • 1.4, Аноним (1), 15:01, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а так конечно круто что Bash развивается!
     

  • 1.8, Аноним (12), 15:07, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.9, 12yoexpert (ok), 15:09, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Исходный код переведён на использование стандарта C23. Прекращена возможность сборки компиляторами в режиме "K&R C" (стиль, соответствующий описанию языка Си в книге "The C Programming Language" Кернигана и Ритчи).

    хррр тьфу, набрали малолетних додиков с улицы

    ещё бы на раст переписали

     
  • 1.10, Уникум (?), 15:09, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    У портяночников праздник
     
     
  • 2.17, Аноним (5), 15:30, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пусть портянки ИИ пишет у него голова большая.
     

  • 1.11, tester (??), 15:16, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора переписывать сами знаете на чем!
     
     
  • 2.20, Kerr (ok), 15:38, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fish уже переписали же, например.
     
  • 2.22, Анджелина Джоли (?), 15:44, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на русский ?
     

  • 1.14, Аноним (14), 15:25, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (5), 15:31, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кроссплатформенные скрипты для вин, линь и мак это только питон.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:48, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Perl, мой сладкий, только Perl
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:30, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 16:54, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучший после С :), ток до версии 6
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:35, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    node.js
     
  • 2.45, Аноним (45), 16:58, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ruby
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:43, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Все тут культурные люди, разве мы не можем в культурном диалоге выяснить, какой язык программирования всё таки лучше!?
     
     
  • 2.25, 12yoexpert (ok), 16:03, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой по телевизору скажут, такой и лучше
     
     
  • 3.31, Аноним (5), 16:18, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там сказали что ты должен программировать на контракте в окопе. На матерном языке.
     
     
  • 4.42, Аноним (44), 16:52, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты его не жди, пока он записывает кому, что должен, а полезай сам быстро и без мыла:)
     
  • 2.40, Аноним (37), 16:43, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Культурные люди обсуждают живопись, театр, искусство. А у большинства программистов даже высшего образования нет. Попробуйте любителя bash склонить к программированию на javascript - он вам обязательно расскажет куда вам следует идти
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:59, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше  Fish человечество еще ничего не придумало, поставил и из коробки все есть, не нужно всякие васяно моды ставить чтобы оболочка работала как и должна по умолчанию.
     
     
  • 2.26, 12yoexpert (ok), 16:03, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    несовместим с bash == мертворожденное
     
     
  • 3.30, Аноним (5), 16:18, 06/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:36, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    особенно --on-error прекрасно, тем временем минимум половина моих скриптов с set -e
     

  • 1.32, Nicho (ok), 16:27, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Bash как Bat в Windows?
     
     
  • 2.34, Аноним (33), 16:30, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несравнимо
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 16:43, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одно и то же.
     
  • 2.43, Аноним (43), 16:53, 06/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У баша документация получше, и влезла вся в один manpage. Батники по сути своей мало чем отличаются, но после попытки ими попользоваться ощущется подход майкрософта аля "и так сойдёт, наймём десять тысяч индусов написать код на Си для того, что раньше делала портянка".
     

  • 1.35, Аноним (35), 16:34, 06/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена загружаемая команда "kv", формирующая ассоциативный массив на основе набора данных в формате "ключ значение".

    Как неожиданно и приятно.

     

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