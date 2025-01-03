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Мэтью Гаррет опроверг критику TPM, распространяемую Фондом СПО

03.01.2025 14:38

Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), разработчик ядра Linux, в 2013 году получивший премию Фонда СПО за вклад в развитие свободного ПО, пояснил суть работы современных технических средств защиты авторских прав (DRM), используемых видеосервисами. К написанию статьи Мэтью подтолкнули встречающиеся в обиходе предубеждения, связывающие DRM c использованием криптопроцессоров (TPM, Trusted Platform Module).

Заблуждение о связи DRM с TPM среди прочего упоминаются в проводимой Фондом СПО кампании "Defective by Design" ("Дефектный из коробки"), направленной против DRM, в которой утверждается, что большинство крупных платформ потокового вещания используют TPM для дешифровки медиапотоков, специально выводя дешифровку из-под контроля пользователя. В качестве подтверждения подобного тезиса указано, что Microsoft настаивает, что только оборудование с TPM может работать под управлением Windows 11, и сделано это для помощи компаниям, занимающимся потоковым вещанием, в их попытке обеспечить воспроизведение контента только в жёстко ограниченных средах.

Мэтью Гаррет не знает, чем на самом деле руководствуется Microsoft, требуя TPM в Windows 11, и не уверен, что это оправданно. При этом, так как его текущая работа непосредственно связана с написанием кода, использующего TPM, он считает, что наличие TPM позволяет реализовать ряд полезных функций безопасности, и если бы пришлось выбирать, он бы выбрал компьютер с TPM. По мнению Гаррета заявление Фонда СПО на 100% неверно и он не знает ни одной платформы потокового вещания, использующей TPM. Существует аппаратная DRM, которую медиакомпании применяют для ограничения пользователей, но она реализуется не на базе TPM, а на стороне графического процессора.

Доступны три основные реализации DRM:

  • Widevine - принадлежит Google, используется в Android, Chromebook и некоторых других устройствах.
  • Fairplay - реализация Apple, используется для Mac и iOS.
  • Playready - реализация Microsoft, используется в Windows, на некоторых аппаратных устройствах потокового вещания и телевизорах.
Как правило, данные реализации поддерживают несколько уровней функциональности, применяемых в зависимости от возможностей имеющегося устройства - от программной реализации всех функций DRM до аппаратной обработки. Провайдеры потокового вещания могут выбирать, какой уровень функциональности и качества предоставлять в зависимости от возможностей DRM, реализованных на клиентском устройстве. Для контента 4K и HDR обычно используется аппаратный DRM. В любом случае системы потокового вещания передают клиенту зашифрованный контент, а стек DRM расшифровывает его, прежде чем сжатые данные могут быть декодированы и воспроизведены.

При использовании программных реализаций DRM расшифрованный материал размещается в области памяти, к которой имеет доступ операционная система. Таким образом, пользователь может перехватить расшифрованный поток, что сводит на нет весь замысел защиты. Поставщики пытаются усложнить эту задачу, максимально завуалировав свой код, а в некоторых случаях переместив часть функциональности на уровень ядра. Но это не помогает и практически все программные DRM хотя бы в некоторой степени взломаны, а копии фильмов довольно быстро оказываются доступны через Bittorrent после выхода. Именно поэтому видео высокого качества, как правило, доступно только клиентам, поддерживающим аппаратный DRM.

Аппаратные реализации DRM отличаются между собой. На устройствах ARM расшифровка производится в доверенной среде исполнения (TEE, Trusted Execution Environment), такой как ARM TrustZone. Выполняемый в TEE код полностью изолирован от операционной системы. При помещении кода DRM в TrustZone, криптографические операции выполняются в области памяти, к которой у операционной системы нет доступа, что делает невозможным описанный ранее захват картинки.

На системах x86 TEE не унифицирован (Intel продвигал SGX, но он больше не применяется в потребительских устройствах), поэтому вместо него эта задача обычно переносится на сторону GPU. Из ранее упомянутых реализаций DRM только Playready предоставляет аппаратный режим на системах x86, и не удалось найти публичной документации о том, какие функции должны предоставлять драйверы для работы подобного аппаратного DRM.

В общем виде работа аппаратного DRM сводится к следующим операциям: Во время согласования сеанса между клиентом и платформой потокового вещания, ключи шифрования контента формируются с использованием ключей, хранимых в GPU или TEE, и недоступных из операционной системы. После расшифровки данные декодируются и отображаются. Декодирование производится на стороне GPU или в TEE. При этом даже в реализациях, которые используют для криптографии TEE, фактическое декодирование потока может происходить на стороне GPU.

Основное отличие аппаратного DRM в том, что декодированный видеоматериал по-прежнему хранится в оперативной памяти, к которой операционная система не имеет доступа, а GPU подставляет этот видеоматериал в финальный вывод. Именно поэтому, если сделать снимок экрана браузера, воспроизводящего видео с использованием аппаратного DRM, на изображении будет просто чёрное окно.

Иногда TPM называют TEE, и в некотором смысле так оно и есть, за исключением того, что TPM предоставляет строго определённые функции - пользователь не может запустить произвольный код на TPM и ему доступна только та функциональность, которую предоставляет TPM. Функций для расшифровки данных с помощью ключей, привязанных к TPM, недостаточно, так TPM получает данные от операционной системы и не может напрямую взаимодействовать с GPU.

Таким образом, операционная система может передавать TPM зашифрованные данные и получать обратно расшифрованный вариант, но это мало чем отличается от программного DRM, так как весь смысл аппаратной защиты в том, чтобы расшифрованная версия потока никогда не была видна операционной системе. Кроме того, чипы TPM сами по себе медленные и маловероятно, что на рынке есть TPM, способный расшифровать поток 1080p в реальном времени, не говоря о потоке 4K.

То, что Фонд СПО сосредоточился на TPM, не только технически неверно, но и свидетельствует о непонимании того, что на самом деле происходит в индустрии. Пока Фонд СПО фокусировал внимание на TPM, производители GPU спокойно внедрили необходимые для DRM технологии без каких-либо жалоб со стороны данной организации. Компания Microsoft с энтузиазмом участвовала в создании аппаратной DRM в Windows, в результате чего пострадала свобода пользователей, но аппаратная DRM на основе Playready прекрасно работает на оборудовании, не оснащённом TPM, и будет продолжать работать.

  1. Главная ссылка к новости (https://mjg59.dreamwidth.org/7...)
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Автор новости: Artem S. Tashkinov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62505-tpm
Ключевые слова: tpm, drm, tee
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (124) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:10, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас нет, а потом? Мягкая сила корпоратов.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:11, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Через tpm можно сделать привязку к госуслугам например.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 15:35, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –8 +/
     
  • 3.39, аноним7890 (?), 17:06, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как тогда вы будете туда заходить с коре2дуо?
     
     
  • 4.49, Аноним (4), 17:20, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и не надо туда без аусвайса заходить.
     
  • 3.84, Аноним (84), 18:13, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что, прекрасная идея. И пускать в интернет только через привязанные доверенные устройства. И полностью логировать всю вашу активность. А за попытку запустить vpn сразу высылать черный воронок.
     
     
  • 4.116, ано ним (?), 19:34, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождите ещё немного. Всё будет. На что не решились в Китае, в *непечатно будет реализовано.
     

  • 1.3, Аноним (4), 15:10, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    TPM безопасен потому что не используется в DRM? Логика уровня дно. А ещё TPM яишницу не готовит. Зачем эти ненужные факты если tpm мало того что много чего ещё делает, неизвестно что он делает кроме официально заявленных действий.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:48, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Адвокат дьявола выходит на связь, думаю основная посылка статьи в том что фонд СПО явно утверждает что TPM плох потому что используется для DRM, а по факту он - не используется для DRM. Я думаю фонду СПО стоит поменять риторику на то что он мог бы быть использован для DRM в бущуем, это было бы валидное утверждение.
     
     
  • 3.22, Rus_Trololo (ok), 16:10, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    DRM - зло, независимо от того, что в нем используется.
     
     
  • 4.101, Аноним (101), 18:53, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммунизм надо строить. 🙂
     
     
  • 5.109, Аноним (-), 19:08, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Коммунизм надо строить.

    Один раз уже попробовали. Результат был немного предсказуем.
    Причем нвстолько, что расхлебываем до сих пор сидя на западной электронике.

     
     
  • 6.118, ано ним (?), 19:38, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.122, _ (??), 19:49, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.50, Аноним (50), 17:22, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > TPM плох потому что используется для DRM, а по факту он - не используется для DRM

    Статья разве это не опровергает?
    > Иногда TPM называют TEE, и в некотором смысле так оно и есть

    Или, как всегда, всё через жony.

     
  • 3.51, Аноним (4), 17:22, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты так пишешь как будто drm это хорошо чтобы он там не использовал.
     
     
  • 4.55, Аноним (19), 17:25, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй прочитать дальше первого предложения.
     
  • 3.73, Аноним (73), 17:46, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.41, fuggy (ok), 17:11, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Microsoft настаивает, что только оборудование с TPM может работать под управлением Windows 11
    >Мэтью Гаррет не знает, чем на самом деле руководствуется Microsoft, требуя TPM в Windows 11

    Оправдания уровня "Ну да, но вообще-то нет". DRM можно реализовать без TPM, нo на TPM можно реализовать DRM.
    В любом случае что DRM, что TPM позволяют исполнять код, который юзер не может контролировать, о чём и говорит движение Defective by Design.

     
     
  • 3.92, Аноним (92), 18:27, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В любом случае что DRM, что TPM позволяют исполнять код, который юзер не может контролировать, о чём и говорит движение Defective by Design

    Точно так-же, как и любой процессор (x86, ARM, etc) и GPU.
    Движение Defective by Design - это про другое.

     
  • 2.53, Аноним (-), 17:24, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > TPM безопасен потому что не используется в DRM? Логика уровня дно.

    Нет. Он указывает, что некоторые тyпopылыe сектанты кричат "TPM злооо патамушта ДРМ!!!", что не соответствует действительности. И приводит в пример существующие дрм системы, где оно вообще никак не используется.

    А то что на тпм в теории кто-то когда-то может сделать дрм...
    "Тогда и за изнасилование - аппарат же есть"

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:12, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Во-первых DRM - это не только для видеосервисов.
    Во-вторых, TPM 1 с SPI/LPC хедером на материнской плате - это не DRM. Это просто средство обеспечения конфиденциальности в присутствии persistent malware. От физического доступа не защищает - если юзеру надо скомпрометировать свою систему - он всегда может туда подсоединить дешёвую плату на микроконтроллере.

    В-третьих, любое TEE, включая те, что на основе TPM 2.0, который прямо в процессоре, и с удаленной аттестацией - это в первую очередь как раз для DRM.
    В-четвёртых, protected media path - это не весь DRM, а только один из его компонентов.

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 15:14, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А критику с опеннета этот Гаррет сможет опровергнуть?
     
  • 2.90, кнео (?), 18:26, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и с удаленной аттестацией - это в первую очередь как раз для DRM

    Это прежде всего для проверки компьютера VPN-сервером во время подключения к корпоративной сети.

     

  • 1.8, anonymous (??), 15:21, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > TPM 1 с SPI/LPC хедером на материнской плате - это не DRM. Это просто средство обеспечения конфиденциальности в присутствии persistent malware

    Но ведь TPM - и есть persistent malware.

     
     
  • 2.17, Аноним (5), 15:41, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    TPM - это просто тупой чип без какого нибудь ПО. Он просто хеширует в своё внутреннее состояние то, что подаётся к нему на вход. Кормит потоком хэшей его BIOS и ОС через хедер на мат. плате. Когда внутренне состояние совпадает с записанным - чип разблокируется и может выполнять криптооперации. Ты можешь взять, повесить между мат платой микроконтроллер, который будет эти хеши писать на флешку. Потом с флешки ты скормишь чипу хеши, и он разблокируется, вне зависимости от того, в каком состоянии ОС.

    TPM 2.0 убирает этот хедер, IP-ядро Microsoft Pluton интегрируют непосредственно в процессор. И в проессор пихают схемы, которые кормят его хешами самостоятельно при иницализаци SEV-виртуалки.

     
     
  • 3.108, Аноним (50), 19:07, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > TPM - это просто тупой чип без какого нибудь ПО. Он просто

    припаян к материнской плате и ничего не делает.

     

  • 1.12, myster (ok), 15:34, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я DRM контент даже потреблять не могу, комок в горле, даже если я заплатил за него. Почему у меня такое чувство?

    Что касается TPM, то это нужная вещь, но его реализация должна быть тоже независима от производителя процессора. Должны быть независимые TPM устройства, например специальный USB-ключ, произведёный по открытым стандартам, в идеале создание такого ключа должно быть доступно любому радио-любителю из подручных деталей. Тогда аппаратный TPM будет иметь смысл. А так это почва для бекдоров.

     
     
  • 2.18, Аноним (5), 15:42, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты человек.
     
  • 2.38, Аноним324 (ok), 17:04, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ты ведь не платишь за контент, ты качаешь его с торрентов, а до этого покупал по цене болванок на рынке.
     
     
  • 3.43, Rus_Trololo (ok), 17:13, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спонсирует DRM, вот гад.
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 17:16, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не спонсирует DRM, вот гад.

    У него был прекрасный выбор просто не потребля(д|т)ь это отвратительнейший, просто богомерзкий контент. Но он хочет и рыбку съесть и ...
    В итоге выбрать путь пиратства.

     
     
  • 5.52, pic (??), 17:23, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, никто не в праве применять реверс-инжиниринг, потому что это путь пиратства. Не благодари.
     
  • 5.54, Rus_Trololo (ok), 17:24, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И правда, удивительно, почему это никто не хочет заниматься самобичиванием, чтобы корпорасты были довольны.
     
     
  • 6.67, Аноним (-), 17:36, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но пока без корпорастов практически никакого контента нету.
    Можно посмотреть списки GPL игр или фильмов.
    И прослезиться (ну или поблевать, если раньше не был знаком с опенсорсом).
    Наверное "ручки из дупки" ¯\_(ツ)_/¯

    А вот сπи.. позаимствовать чужой труд - вот это уровень борцунов за Щво6одьку

     
     
  • 7.79, Rus_Trololo (ok), 17:59, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет на торрентах никаких борцунов за свободку, есть обычные люди, которые делают так, как им удобно. И это правильно. Неправильно - это подобно столманутых фанатиками отказываться от благ ради идеи, что ты, видимо, и предлагаешь.
     
     
  • 8.82, Аноним (-), 18:07, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет на улицах никаких борцунов за свободку, есть обычные люди, которые делают та... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.94, Rus_Trololo (ok), 18:28, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и надрачивай на свои цивилизованные страны , а я буду жить там, где мне удоб... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.96, Аноним (-), 18:31, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хахахаха, ты будешь жить там где тебе позволят Но если все же буквоедить - то т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.102, Rus_Trololo (ok), 18:56, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что ты только истеришь из-за того, что проклятые нищуки тебя обворовывают ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.123, Аноним (-), 19:50, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, чего тебя так трясет Пока ты тут пыщешь ядом в половине темы Так у меня ц... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.133, Rus_Trololo (ok), 20:16, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Платить корпорациям никогда не будет в интересах пользователей, уже хотя бы пото... текст свёрнут, показать
     
  • 7.106, Аноним (101), 19:04, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "История одной песни: «House of the Rising Sun»

    Песня, которую все бесконечно воровали друг у друга, пока эта прелесть не закатилась в руки ансамбля The Animals."

     
  • 2.44, Аноним (-), 17:15, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.93, кнео (?), 18:28, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою вам тайну: оно примерно так и есть, как вы описали. Более того, Virtualbox/vmware/qemu виртуализируют TPM для запуска Windows 11.
     
  • 2.119, ано ним (?), 19:44, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (18)

  • 1.20, IdeaFix (ok), 15:52, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Депремируют мужика...
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 16:44, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 3.36, Rus_Trololo (ok), 16:56, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.56, pic (??), 17:25, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У корпоратов принято наоборот, награждать тех кто развалил направление, тому есть много подтверждений. Главное чтобы конкурентам не досталось или от властей.
     
  • 2.81, Аноним (81), 18:03, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дефлорируют
     

  • 1.21, Rus_Trololo (ok), 16:03, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Пока Фонд СПО фокусировал внимание на TPM, производители GPU спокойно внедрили необходимые для DRM технологии без каких-либо жалоб со стороны данной организации.

    Можно подумать, им есть дело до жалоб этих импотентов. По сути, единственные, кто борется с DRM - это пираты.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:47, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, досок на всех хватит, yarr.
     
  • 2.68, Афроним (?), 17:41, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так половина синьеров-вайтишников даже на этом сайте гордо плакалась когда прикрыли расширение для халявного чтения платных СМИ. Про видосики за 99р в месяц вообще казнить нужно.
     
     
  • 3.85, Rus_Trololo (ok), 18:17, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если платные СМИ поощрять, вскоре все СМИ станут платными. А недовольных будут считать нищуками и ворюгами...
     
     
  • 4.103, Аноним (-), 18:57, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если СМИ не поощрять финансово, то кто тебе будет писать качественные статьи?
    Посмотри на СПО - там где есть вложение (финансирование деньгами или помощь в написании кода, или в тестировании) - проекты развиваются.
    А там где нету - дохлые наколенные поделки от васянов.

    Я бы больше боялся "бесплатных СМИ", так как такой сыр только в мышеловке.
    И не понятно кто и как их обеспечивает.

    >  А недовольных будут считать нищуками и ворюгами...

    Но почему считать? Они и так нищуки и в̶о̶р̶ю̶г̶и̶ халявщики за чужой счет.

     
     
  • 5.110, Rus_Trololo (ok), 19:14, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поощрять и "заставлять платить" - разные вещи. Если никто не донатит васянам, то это лишь означает, что их поделки никому не нужны.
    > халявщики за чужой счет.

    За чужой счёт было бы, если бы мы заставляли кого-то платить, а потом "за их счет" пользовались. А когда, по сути, у каждого есть возможность не платить и побыть халявщиком, а он платит, значит ЕМУ это нужно. Корпорациям, прежде всего, нужен Linux, а не халявщикам-васянам.

     
     
  • 6.114, Аноним (-), 19:30, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага И, как ты правильно заметил, если платить обязанности нет, то обычные люди... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.121, Rus_Trololo (ok), 19:48, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут соглашусь. Ему нужно БОЛЬШЕ чем тебе. Но тогда тот кто платит - решает что делать.

    Поэтому влияние корпораций и пагубно (зачастую), что при всем желании у васянов нет столько денег, чтобы финансировать проект в нужном им направлении. А в ситуации, когда проект простыми пользователями (и мелкими компаниями) финансируется, то это же прекрасная схема, позволяющая каждого влиять в меру своих возможностей на развитие проекта. В проприетарщине так можно? Нет. Там все обязаны платить, но при этом, только корпорации решают, как вести разработку. Юзеров как лохов разводят, получается.

     
     
  • 8.130, Аноним (-), 20:03, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или я тебя не понимаю, или ты сам себе противоречишь 175 _ 12484 _ 175 ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.98, Аноним (101), 18:39, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока Фонд СПО фокусировал внимание на TPM, производители GPU спокойно внедрили необходимые для DRM технологии без каких-либо жалоб со стороны данной организации.

    Может, это совместная операция?

     
     
  • 3.104, Аноним (-), 18:58, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно!
    А завтра они вспомнят про видяхи, но уже поздно.
    И как раз дадут время для внедрения нужных вещей в процессоры.
     
  • 3.107, Аноним (-), 19:06, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пффф... А что это фонд вообще сделать может?

    Запретить производителям видях добавлять drm? Нет
    Запретить дрм законодательно? Нет
    Подать в суд (правда не очень понятно на кого и за что)? Ну, в теории могут
    Потанцевать в костюме антилопы? А, вот это другое дело!

     

  • 1.23, 0xdeadbee (-), 16:12, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > если бы пришлось выбирать, он бы выбрал компьютер с TPM

    и с Intel ME тоже. (либо с его аналогом от AMD забыл как его там).

    > GPU подставляет этот видеоматериал в финальный вывод. Именно
    > поэтому, если сделать снимок экрана браузера, воспроизводящего
    > видео с использованием аппаратного DRM, на изображении будет
    > просто чёрное окно.

    это понятно. но все-таки: как скоммуниздить видео ?

     
     
  • 2.26, Аноним (-), 16:35, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это понятно. но все-таки: как скоммуниздить видео ?

    У тебя неправильное мышление. FSF осуждает воровство. FSF против ущемления прав потребителя. Корпорации борясь с пиратством, перешли границу дозволенного.

     
     
  • 3.31, Rus_Trololo (ok), 16:47, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому на Западе вообще не насрать? Все сидят в своих нетфликсах и амазонах, каждый месяц платят за подписки. Сдаётся мне, что если завтра DRM-ом чипируют прямо в мозг, то рядовой американец вообще не заметит разницы...
     
  • 3.37, Аноним (-), 16:57, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –9 +/
     
  • 2.28, Rus_Trololo (ok), 16:37, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше уж современное железо с TPM и ME, чем тормозной хлам без него.

    > это понятно. но все-таки: как скоммуниздить видео ?

    Взломав аппаратный DRM, сильно нетривиально, но все ещё возможно - иначе бы UHD на торрентах просто не было.

     
     
  • 3.35, Аноним (32), 16:53, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Контрится отслеживанием поставок оборудования, вычислением тех, кто связан с взломом, и их посадками. Не контрится, когда связанные со взломом работают под нужной крышей. Собственно, всё это аппаратное DRM нужно для того, чтобы ломали не кто попало, а только те, кто под нужной крышей.
     
     
  • 4.71, Аноним (-), 17:44, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.58, Аноним (4), 17:27, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда ты торопишься и что ты там считаешь?
     
  • 2.83, Аноним (83), 18:11, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем что-либо коммуниздить, когда можно востановить всё по своей памяти, пиксель за пикселем или слово за словом. даже жалко, что помнишь всякий мусор, лучше бы сразу развидеть
     
  • 2.126, Аноним (126), 19:51, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >как скоммуниздить видео ?

    1. Сделать тряпичную копию
    2. Loopback

     

  • 1.24, Аноним (24), 16:19, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    PSP, Microsoft Pluton, IntelME, TPM 2.0 - все это хардварные руткиты. Все это нужно правительствам, спецслужбам, корпорациям для круглосуточного м безболезненного доступа ко всему что им нужно. Для того, чтобы держать ситуацию под контролем и иметь власть. Все остальные функции этих систем вторичны.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:37, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это элементарно "контрится" отключением всех сетевых адаптеров. Несмотря на сердитость способ простой и надежный. В Сеть же выходить можно через дедушкину "Кору дуба", а скачанные данные перекидывать через съемный USB носитель. Сработает, как думаете?
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 16:42, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.33, Аноним (32), 16:48, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.69, Аноним (83), 17:43, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.66, pic (??), 17:33, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придётся тогда вырезать и SMM-режим.
     
  • 3.135, Аноним (135), 20:25, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это элементарно "контрится" отключением всех сетевых адаптеров

    Нет. Ethernet можно не подключать. Wifi уже может потребоваться выпаивать. И потом, если обмен с миром будет происходить, данные просочатся даже с флешки
    >В Сеть же выходить можно через дедушкину "Кору дуба"

    Нельзя. Новых не выпускают, старые ломаются. С драйверами и прочим - тоже проблемы
    >а скачанные данные перекидывать через съемный USB носитель

    Черезвычайно медленно и утомительно

     
  • 2.76, Афроним (?), 17:50, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там дистр для теста закладок, пароньте - ошибок,выложили. Поговаривают даже футболки с надписью выдают особо отличившимся рукастикам.
     

  • 1.25, Анонем (?), 16:30, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кроме того, чипы TPM сами по себе медленные и маловероятно, что на рынке есть TPM, способный расшифровать поток 1080p в реальном времени, не говоря о потоке 4K.

    А зачем ему расшифровывать весь видеопоток? Достаточно расшифровать индивидуальный ключ клиента, с которым видео дешифруется уже на CPU или GPU. Или я что-то не понимаю?

     
     
  • 2.34, Аноним (32), 16:50, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До видеокарты видео идёт зашифрованным ключём для видюхи, на карте - перешифровывается для HDCP ключом для монитора.
     
     
  • 3.59, Аноним (4), 17:29, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если у видюхи будет не проприетарные дровишки?
     
     
  • 4.72, Аноним (-), 17:45, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если у видюхи будет не проприетарные дровишки?

    То видосик играть не будет.

    А вообще умные производители уже перенесли все самое интересное в чипы не видяхе, а дровишки открыли. Чем знатно поводили по губам так называемое сообщество.

     

  • 1.40, аноним7890 (?), 17:10, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Фактически, чел оправдал существование и drm и tpm. Тем нанёс двойной удар в самое сердце т.н. "сообщества". Плеснул из полного медицинского стаканчика прямо в... И грянула буря!
     
     
  • 2.47, Rus_Trololo (ok), 17:18, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Т.н. сообщество уже и так более чем наполовину состоит из куколдов, работающих на корпорации.
     
     
  • 3.60, Аноним (-), 17:29, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хм.. а вторая половина кто?
    Нищуки которые берут результаты работы первых и жрут причмокивая?
    И кто из них тогда куколды?
     
  • 3.61, pic (??), 17:29, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но изначально это было не так.
    В этом мире всё разрушается, таков мир.
     
  • 3.62, Аноним (4), 17:30, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.74, Rus_Trololo (ok), 17:47, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.78, Аноним (-), 17:58, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Плеснул из полного медицинского стаканчика прямо в...

    Зачем такой иносказательный стиль?
    Просто сказал бы прямо: "Он просто взял и обoccaл лица всему Сообществу™"

    > И грянула буря!

    И пару анонов на богом забытом форуме порвали себе дупы.
    Вроде больше ничего не произошло.

     
  • 2.132, Аноним (132), 20:15, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фактически, чел оправдал существование и drm и tpm. Тем нанёс двойной удар в самое сердце т.н. "сообщества".

    Сообщества кого? Горстки неадекватов, которые покупают себе железо от корпораций, чтобы тут же против него воевать посредством трепа языками? Кому на них не наплевать?

     

  • 1.42, Аноним (-), 17:11, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Заблуждение о связи DRM с TPM среди прочего упоминаются в проводимой
    > Фондом СПО кампании "Defective by Design" ("Дефектный из коробки"),
    > направленной против DRM

    Ой, а типа это первая ложь от гнутых сектантов.
    Для них это единственно возможный способ существования.

     
  • 1.46, Аноним (46), 17:17, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему просто не захватывать видео на hdmi ? Или в телевизорах то же уже есть drm по hdmi ?


    Тогда снифить сигналы на разъёме матрицы )

     
     
  • 2.57, Аноним (32), 17:26, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты оборудование такое возьмёшь?
     
     
  • 3.63, Аноним (4), 17:30, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На АлиЭкспресс.
     
  • 3.80, Аноним (80), 18:00, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да где угодно, в свободном доступе только деньги плати. Пару тысяч $ на эти игрушки любой студент за лето заработает в бургерной моя посуду. Знания и скиллы где взять — вот это вопрос куда интереснее.
     
  • 2.75, Аноним (-), 17:50, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.95, кнео (?), 18:30, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медленно, захват со скоростью проигрывания. Проблемы с захватом HDR. Так делают, но только в случаях, когда иных вариантов нет. Есть чипы, позволяющие обойти HDCP.
     
     
  • 3.112, Аноним (4), 19:17, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто повышение стоимости пиратства и всё.
     

  • 1.48, аноним7890 (?), 17:19, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.64, Аноним (-), 17:30, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кампания "Defective by Design" от FSF.
    Это они же про Хурд? Правда?

    Надеюсь найдутся смелые и справедливые люди и подадут на эту шоблу в суд за клевету.

     
     
  • 2.89, Аноним (89), 18:25, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это они же про Хурд? Правда?

    Архитектура Фон-Неймана - Defective by Design.

     

  • 1.65, Аноним (65), 17:32, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.70, Аноним (73), 17:43, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хаха, неужели то, что секта "оправдателя детолюбов" опять врет кого-то удивляет?
    Эти ребята будут лгать и клеветать прикрываясь свободой, ради сбора донатиков и облапошивания немамонтов на бесплатную работу.
     

  • 1.77, Аноним (80), 17:56, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > "Defective by Design" ("Дефектный из коробки")

    МГИМО финишед какое-то с дворовым говорком.

    По сути, TPM — нужнейшая штука. Позволяет безопасно хранить ключи шифрования LUKS, и нужно это не потому, что ЦРУ и ящерики украдут все секреты, а чтобы без лишних приседаний утилизировать диски из серверов. Нет, я не сомневаюсь в силе промышленного шреддера, но я не уверен, что работник нанятый по скаму с рабочей визой донесёт все диски до хоппера не потеряв пару по дороге, тем более что наши явно промаркированы и на наклейке весьма узнаваемый логотип компании. А большего я и не прошу.

    Все сказки про то, что DRM завист от TPM, очевидно, от крайнего скудоумия сказочников.

     
     
  • 2.88, Аноним (-), 18:25, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.91, Аноним (89), 18:27, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Позволяет безопасно хранить ключи шифрования LUKS

    хранить ключ от сейфа рядом с сейфом? секурно, конечно же.

     
  • 2.115, Аноним (115), 19:30, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > TPM — нужнейшая штука. Позволяет безопасно хранить ключи шифрования LUKS

    В рабочей системе приватные ключи хранится не должны, даже "безопасно".

     

  • 1.86, vitalif (ok), 18:23, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.87, Аноним (89), 18:24, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кто-нибудь обьясните этому Метью, что ДРМ (ДеРьМо) это не только картинка на экране.
     
  • 1.97, Аноним (97), 18:32, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DRM - технология, от которой у ТРУЪ линуксойдов муражки по коже, и они хотят взломать эту технологию, чтобы навязывать везде свою самую свободную GPL лицензию на вся и на всё.
     
     
  • 2.100, Аноним (89), 18:47, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чего там ломать, если тебе присылают шифрованный контент и его ключ в придачу ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.105, Аноним (105), 19:02, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, зачем это всё, если можно снимать картинку хоть с контроллера матрицы экрана. В глаза дешифровщик запихнут?

    Выглядит как бессмысленный распил, вообще никак не влияющий на рынок пиратки.

     
     
  • 2.111, Аноним (4), 19:15, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди дальше можно на телефон телевизор снимать. А если у телефона разрешение выше видео то ещё и апскейл получится. А если hdr сделать то вообще будет красота.
     
     
  • 3.113, Rus_Trololo (ok), 19:20, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не расстраивай местных копирастов, они то думали, что к ним зрители придут и деньгами их завалят. А они их настолько "уважают", что готовы экранки смотреть, лишь бы им не платить.
     
     
  • 4.117, Аноним (-), 19:34, 03/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.128, Аноним (4), 19:55, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся Zona завалено экранками и их кто-то смотрит. Хотя сайту уже больше 10 лет никакие копры их не закрыли.
     

  • 1.120, Анонимусс (-), 19:46, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Забавно.
    Если перейти на сайт "Defective by Design" defectivebydesign.org, то первое что мы видим - это всплывающий попап "дяйте денях" в стиле веба 2010х.

    А если его закрыть, то предлагают купить футболочку.
    Ну и огромный баннер в хедере сайта с кнопочкой donate.
    Прям как будто на какую-то шароварю зашел, а не на сайт FSF.

    Неужели все настолько плохо и немамонты перестали донатить, раз они настолько низко опустились.

    И как местные аноны оправдают такую низость как выклянчивание денег? Особенно после эписной темы с КДЕ и баннером "раз в год"

     
     
  • 2.125, Аноним (4), 19:51, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все нормально ясно что деньги идут с донатов, а не от кукловода. В Википедии тоже все честно.  
     
     
  • 3.131, Аноним (-), 20:06, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все нормально ясно что деньги идут с донатов, а не от кукловода.

    Угу, а теперь зайди в тему про KDE opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61793
    и почитай как местные лицемерные г-ны и б-ди орут про "как они посмели!!!11", "а сделяю форк!!!" и сравнивают с мелкософтом и рекламой в проводнике.
    А другие, но в общем такие же, их плюсуют.

    Или "это другое (с)"?))

    > В Википедии тоже все честно.  

    Его хотя бы закрыть можно)

     

  • 1.134, Аноним (134), 20:20, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это не тот петух, который стоял у истоков внедрения в загрузчик линукс микрософтовского сертификата и активно над этим работал?
     

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