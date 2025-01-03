Мэтью Гаррет опроверг критику TPM, распространяемую Фондом СПО

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|3.84, Аноним (84), 18:13, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что, прекрасная идея. И пускать в интернет только через привязанные доверенные устройства. И полностью логировать всю вашу активность. А за попытку запустить vpn сразу высылать черный воронок.
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|4.116, ано ним (?), 19:34, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подождите ещё немного. Всё будет. На что не решились в Китае, в *непечатно будет реализовано.
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|1.3, Аноним (4), 15:10, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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TPM безопасен потому что не используется в DRM? Логика уровня дно. А ещё TPM яишницу не готовит. Зачем эти ненужные факты если tpm мало того что много чего ещё делает, неизвестно что он делает кроме официально заявленных действий.
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|2.19, Аноним (19), 15:48, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Адвокат дьявола выходит на связь, думаю основная посылка статьи в том что фонд СПО явно утверждает что TPM плох потому что используется для DRM, а по факту он - не используется для DRM. Я думаю фонду СПО стоит поменять риторику на то что он мог бы быть использован для DRM в бущуем, это было бы валидное утверждение.
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|5.109, Аноним (-), 19:08, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Коммунизм надо строить.
Один раз уже попробовали. Результат был немного предсказуем.
Причем нвстолько, что расхлебываем до сих пор сидя на западной электронике.
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|3.50, Аноним (50), 17:22, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> TPM плох потому что используется для DRM, а по факту он - не используется для DRM
Статья разве это не опровергает?
> Иногда TPM называют TEE, и в некотором смысле так оно и есть
Или, как всегда, всё через жony.
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|3.51, Аноним (4), 17:22, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты так пишешь как будто drm это хорошо чтобы он там не использовал.
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|2.41, fuggy (ok), 17:11, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Microsoft настаивает, что только оборудование с TPM может работать под управлением Windows 11
>Мэтью Гаррет не знает, чем на самом деле руководствуется Microsoft, требуя TPM в Windows 11
Оправдания уровня "Ну да, но вообще-то нет". DRM можно реализовать без TPM, нo на TPM можно реализовать DRM.
В любом случае что DRM, что TPM позволяют исполнять код, который юзер не может контролировать, о чём и говорит движение Defective by Design.
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|3.92, Аноним (92), 18:27, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В любом случае что DRM, что TPM позволяют исполнять код, который юзер не может контролировать, о чём и говорит движение Defective by Design
Точно так-же, как и любой процессор (x86, ARM, etc) и GPU.
Движение Defective by Design - это про другое.
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|2.53, Аноним (-), 17:24, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> TPM безопасен потому что не используется в DRM? Логика уровня дно.
Нет. Он указывает, что некоторые тyпopылыe сектанты кричат "TPM злооо патамушта ДРМ!!!", что не соответствует действительности. И приводит в пример существующие дрм системы, где оно вообще никак не используется.
А то что на тпм в теории кто-то когда-то может сделать дрм...
"Тогда и за изнасилование - аппарат же есть"
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|1.5, Аноним (5), 15:12, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Во-первых DRM - это не только для видеосервисов.
Во-вторых, TPM 1 с SPI/LPC хедером на материнской плате - это не DRM. Это просто средство обеспечения конфиденциальности в присутствии persistent malware. От физического доступа не защищает - если юзеру надо скомпрометировать свою систему - он всегда может туда подсоединить дешёвую плату на микроконтроллере.
В-третьих, любое TEE, включая те, что на основе TPM 2.0, который прямо в процессоре, и с удаленной аттестацией - это в первую очередь как раз для DRM.
В-четвёртых, protected media path - это не весь DRM, а только один из его компонентов.
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|2.90, кнео (?), 18:26, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>и с удаленной аттестацией - это в первую очередь как раз для DRM
Это прежде всего для проверки компьютера VPN-сервером во время подключения к корпоративной сети.
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|1.8, anonymous (??), 15:21, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> TPM 1 с SPI/LPC хедером на материнской плате - это не DRM. Это просто средство обеспечения конфиденциальности в присутствии persistent malware
Но ведь TPM - и есть persistent malware.
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|2.17, Аноним (5), 15:41, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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TPM - это просто тупой чип без какого нибудь ПО. Он просто хеширует в своё внутреннее состояние то, что подаётся к нему на вход. Кормит потоком хэшей его BIOS и ОС через хедер на мат. плате. Когда внутренне состояние совпадает с записанным - чип разблокируется и может выполнять криптооперации. Ты можешь взять, повесить между мат платой микроконтроллер, который будет эти хеши писать на флешку. Потом с флешки ты скормишь чипу хеши, и он разблокируется, вне зависимости от того, в каком состоянии ОС.
TPM 2.0 убирает этот хедер, IP-ядро Microsoft Pluton интегрируют непосредственно в процессор. И в проессор пихают схемы, которые кормят его хешами самостоятельно при иницализаци SEV-виртуалки.
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|3.108, Аноним (50), 19:07, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> TPM - это просто тупой чип без какого нибудь ПО. Он просто
припаян к материнской плате и ничего не делает.
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|1.12, myster (ok), 15:34, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я DRM контент даже потреблять не могу, комок в горле, даже если я заплатил за него. Почему у меня такое чувство?
Что касается TPM, то это нужная вещь, но его реализация должна быть тоже независима от производителя процессора. Должны быть независимые TPM устройства, например специальный USB-ключ, произведёный по открытым стандартам, в идеале создание такого ключа должно быть доступно любому радио-любителю из подручных деталей. Тогда аппаратный TPM будет иметь смысл. А так это почва для бекдоров.
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|2.38, Аноним324 (ok), 17:04, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ты ведь не платишь за контент, ты качаешь его с торрентов, а до этого покупал по цене болванок на рынке.
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|4.45, Аноним (-), 17:16, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не спонсирует DRM, вот гад.
У него был прекрасный выбор просто не потребля(д|т)ь это отвратительнейший, просто богомерзкий контент. Но он хочет и рыбку съесть и ...
В итоге выбрать путь пиратства.
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|5.52, pic (??), 17:23, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, никто не в праве применять реверс-инжиниринг, потому что это путь пиратства. Не благодари.
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|5.54, Rus_Trololo (ok), 17:24, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И правда, удивительно, почему это никто не хочет заниматься самобичиванием, чтобы корпорасты были довольны.
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|6.67, Аноним (-), 17:36, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но пока без корпорастов практически никакого контента нету.
Можно посмотреть списки GPL игр или фильмов.
И прослезиться (ну или поблевать, если раньше не был знаком с опенсорсом).
Наверное "ручки из дупки" ¯\_(ツ)_/¯
А вот сπи.. позаимствовать чужой труд - вот это уровень борцунов за Щво6одьку
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|7.79, Rus_Trololo (ok), 17:59, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет на торрентах никаких борцунов за свободку, есть обычные люди, которые делают так, как им удобно. И это правильно. Неправильно - это подобно столманутых фанатиками отказываться от благ ради идеи, что ты, видимо, и предлагаешь.
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|8.82, Аноним (-), 18:07, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет на улицах никаких борцунов за свободку, есть обычные люди, которые делают та... текст свёрнут, показать
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|7.106, Аноним (101), 19:04, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"История одной песни: «House of the Rising Sun»
Песня, которую все бесконечно воровали друг у друга, пока эта прелесть не закатилась в руки ансамбля The Animals."
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|2.93, кнео (?), 18:28, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Открою вам тайну: оно примерно так и есть, как вы описали. Более того, Virtualbox/vmware/qemu виртуализируют TPM для запуска Windows 11.
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|2.56, pic (??), 17:25, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У корпоратов принято наоборот, награждать тех кто развалил направление, тому есть много подтверждений. Главное чтобы конкурентам не досталось или от властей.
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|1.21, Rus_Trololo (ok), 16:03, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Пока Фонд СПО фокусировал внимание на TPM, производители GPU спокойно внедрили необходимые для DRM технологии без каких-либо жалоб со стороны данной организации.
Можно подумать, им есть дело до жалоб этих импотентов. По сути, единственные, кто борется с DRM - это пираты.
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|2.68, Афроним (?), 17:41, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так половина синьеров-вайтишников даже на этом сайте гордо плакалась когда прикрыли расширение для халявного чтения платных СМИ. Про видосики за 99р в месяц вообще казнить нужно.
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|3.85, Rus_Trololo (ok), 18:17, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если платные СМИ поощрять, вскоре все СМИ станут платными. А недовольных будут считать нищуками и ворюгами...
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|4.103, Аноним (-), 18:57, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А если СМИ не поощрять финансово, то кто тебе будет писать качественные статьи?
Посмотри на СПО - там где есть вложение (финансирование деньгами или помощь в написании кода, или в тестировании) - проекты развиваются.
А там где нету - дохлые наколенные поделки от васянов.
Я бы больше боялся "бесплатных СМИ", так как такой сыр только в мышеловке.
И не понятно кто и как их обеспечивает.
> А недовольных будут считать нищуками и ворюгами...
Но почему считать? Они и так нищуки и в̶о̶р̶ю̶г̶и̶ халявщики за чужой счет.
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|5.110, Rus_Trololo (ok), 19:14, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поощрять и "заставлять платить" - разные вещи. Если никто не донатит васянам, то это лишь означает, что их поделки никому не нужны.
> халявщики за чужой счет.
За чужой счёт было бы, если бы мы заставляли кого-то платить, а потом "за их счет" пользовались. А когда, по сути, у каждого есть возможность не платить и побыть халявщиком, а он платит, значит ЕМУ это нужно. Корпорациям, прежде всего, нужен Linux, а не халявщикам-васянам.
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|6.114, Аноним (-), 19:30, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага И, как ты правильно заметил, если платить обязанности нет, то обычные люди... большой текст свёрнут, показать
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|7.121, Rus_Trololo (ok), 19:48, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут соглашусь. Ему нужно БОЛЬШЕ чем тебе. Но тогда тот кто платит - решает что делать.
Поэтому влияние корпораций и пагубно (зачастую), что при всем желании у васянов нет столько денег, чтобы финансировать проект в нужном им направлении. А в ситуации, когда проект простыми пользователями (и мелкими компаниями) финансируется, то это же прекрасная схема, позволяющая каждого влиять в меру своих возможностей на развитие проекта. В проприетарщине так можно? Нет. Там все обязаны платить, но при этом, только корпорации решают, как вести разработку. Юзеров как лохов разводят, получается.
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|2.98, Аноним (101), 18:39, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока Фонд СПО фокусировал внимание на TPM, производители GPU спокойно внедрили необходимые для DRM технологии без каких-либо жалоб со стороны данной организации.
Может, это совместная операция?
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|3.104, Аноним (-), 18:58, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно!
А завтра они вспомнят про видяхи, но уже поздно.
И как раз дадут время для внедрения нужных вещей в процессоры.
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|3.107, Аноним (-), 19:06, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пффф... А что это фонд вообще сделать может?
Запретить производителям видях добавлять drm? Нет
Запретить дрм законодательно? Нет
Подать в суд (правда не очень понятно на кого и за что)? Ну, в теории могут
Потанцевать в костюме антилопы? А, вот это другое дело!
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|1.23, 0xdeadbee (-), 16:12, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> если бы пришлось выбирать, он бы выбрал компьютер с TPM
и с Intel ME тоже. (либо с его аналогом от AMD забыл как его там).
> GPU подставляет этот видеоматериал в финальный вывод. Именно
> поэтому, если сделать снимок экрана браузера, воспроизводящего
> видео с использованием аппаратного DRM, на изображении будет
> просто чёрное окно.
это понятно. но все-таки: как скоммуниздить видео ?
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|2.26, Аноним (-), 16:35, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>это понятно. но все-таки: как скоммуниздить видео ?
У тебя неправильное мышление. FSF осуждает воровство. FSF против ущемления прав потребителя. Корпорации борясь с пиратством, перешли границу дозволенного.
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|3.31, Rus_Trololo (ok), 16:47, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому на Западе вообще не насрать? Все сидят в своих нетфликсах и амазонах, каждый месяц платят за подписки. Сдаётся мне, что если завтра DRM-ом чипируют прямо в мозг, то рядовой американец вообще не заметит разницы...
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|2.28, Rus_Trololo (ok), 16:37, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше уж современное железо с TPM и ME, чем тормозной хлам без него.
> это понятно. но все-таки: как скоммуниздить видео ?
Взломав аппаратный DRM, сильно нетривиально, но все ещё возможно - иначе бы UHD на торрентах просто не было.
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|3.35, Аноним (32), 16:53, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Контрится отслеживанием поставок оборудования, вычислением тех, кто связан с взломом, и их посадками. Не контрится, когда связанные со взломом работают под нужной крышей. Собственно, всё это аппаратное DRM нужно для того, чтобы ломали не кто попало, а только те, кто под нужной крышей.
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|2.83, Аноним (83), 18:11, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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зачем что-либо коммуниздить, когда можно востановить всё по своей памяти, пиксель за пикселем или слово за словом. даже жалко, что помнишь всякий мусор, лучше бы сразу развидеть
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|1.24, Аноним (24), 16:19, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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PSP, Microsoft Pluton, IntelME, TPM 2.0 - все это хардварные руткиты. Все это нужно правительствам, спецслужбам, корпорациям для круглосуточного м безболезненного доступа ко всему что им нужно. Для того, чтобы держать ситуацию под контролем и иметь власть. Все остальные функции этих систем вторичны.
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|2.27, Аноним (27), 16:37, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это элементарно "контрится" отключением всех сетевых адаптеров. Несмотря на сердитость способ простой и надежный. В Сеть же выходить можно через дедушкину "Кору дуба", а скачанные данные перекидывать через съемный USB носитель. Сработает, как думаете?
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|3.135, Аноним (135), 20:25, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это элементарно "контрится" отключением всех сетевых адаптеров
Нет. Ethernet можно не подключать. Wifi уже может потребоваться выпаивать. И потом, если обмен с миром будет происходить, данные просочатся даже с флешки
>В Сеть же выходить можно через дедушкину "Кору дуба"
Нельзя. Новых не выпускают, старые ломаются. С драйверами и прочим - тоже проблемы
>а скачанные данные перекидывать через съемный USB носитель
Черезвычайно медленно и утомительно
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|2.76, Афроним (?), 17:50, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там дистр для теста закладок, пароньте - ошибок,выложили. Поговаривают даже футболки с надписью выдают особо отличившимся рукастикам.
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|1.25, Анонем (?), 16:30, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Кроме того, чипы TPM сами по себе медленные и маловероятно, что на рынке есть TPM, способный расшифровать поток 1080p в реальном времени, не говоря о потоке 4K.
А зачем ему расшифровывать весь видеопоток? Достаточно расшифровать индивидуальный ключ клиента, с которым видео дешифруется уже на CPU или GPU. Или я что-то не понимаю?
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|2.34, Аноним (32), 16:50, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До видеокарты видео идёт зашифрованным ключём для видюхи, на карте - перешифровывается для HDCP ключом для монитора.
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|4.72, Аноним (-), 17:45, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если у видюхи будет не проприетарные дровишки?
То видосик играть не будет.
А вообще умные производители уже перенесли все самое интересное в чипы не видяхе, а дровишки открыли. Чем знатно поводили по губам так называемое сообщество.
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|1.40, аноним7890 (?), 17:10, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Фактически, чел оправдал существование и drm и tpm. Тем нанёс двойной удар в самое сердце т.н. "сообщества". Плеснул из полного медицинского стаканчика прямо в... И грянула буря!
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|2.47, Rus_Trololo (ok), 17:18, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Т.н. сообщество уже и так более чем наполовину состоит из куколдов, работающих на корпорации.
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|3.60, Аноним (-), 17:29, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хм.. а вторая половина кто?
Нищуки которые берут результаты работы первых и жрут причмокивая?
И кто из них тогда куколды?
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|3.61, pic (??), 17:29, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но изначально это было не так.
В этом мире всё разрушается, таков мир.
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|2.78, Аноним (-), 17:58, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Плеснул из полного медицинского стаканчика прямо в...
Зачем такой иносказательный стиль?
Просто сказал бы прямо: "Он просто взял и обoccaл лица всему Сообществу™"
> И грянула буря!
И пару анонов на богом забытом форуме порвали себе дупы.
Вроде больше ничего не произошло.
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|2.132, Аноним (132), 20:15, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фактически, чел оправдал существование и drm и tpm. Тем нанёс двойной удар в самое сердце т.н. "сообщества".
Сообщества кого? Горстки неадекватов, которые покупают себе железо от корпораций, чтобы тут же против него воевать посредством трепа языками? Кому на них не наплевать?
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|1.42, Аноним (-), 17:11, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Заблуждение о связи DRM с TPM среди прочего упоминаются в проводимой
> Фондом СПО кампании "Defective by Design" ("Дефектный из коробки"),
> направленной против DRM
Ой, а типа это первая ложь от гнутых сектантов.
Для них это единственно возможный способ существования.
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|1.46, Аноним (46), 17:17, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почему просто не захватывать видео на hdmi ? Или в телевизорах то же уже есть drm по hdmi ?
Тогда снифить сигналы на разъёме матрицы )
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|3.80, Аноним (80), 18:00, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да где угодно, в свободном доступе только деньги плати. Пару тысяч $ на эти игрушки любой студент за лето заработает в бургерной моя посуду. Знания и скиллы где взять — вот это вопрос куда интереснее.
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|2.95, кнео (?), 18:30, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Медленно, захват со скоростью проигрывания. Проблемы с захватом HDR. Так делают, но только в случаях, когда иных вариантов нет. Есть чипы, позволяющие обойти HDCP.
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|1.64, Аноним (-), 17:30, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Кампания "Defective by Design" от FSF.
Это они же про Хурд? Правда?
Надеюсь найдутся смелые и справедливые люди и подадут на эту шоблу в суд за клевету.
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|2.89, Аноним (89), 18:25, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это они же про Хурд? Правда?
Архитектура Фон-Неймана - Defective by Design.
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|1.70, Аноним (73), 17:43, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хаха, неужели то, что секта "оправдателя детолюбов" опять врет кого-то удивляет?
Эти ребята будут лгать и клеветать прикрываясь свободой, ради сбора донатиков и облапошивания немамонтов на бесплатную работу.
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|1.77, Аноним (80), 17:56, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> "Defective by Design" ("Дефектный из коробки")
МГИМО финишед какое-то с дворовым говорком.
По сути, TPM — нужнейшая штука. Позволяет безопасно хранить ключи шифрования LUKS, и нужно это не потому, что ЦРУ и ящерики украдут все секреты, а чтобы без лишних приседаний утилизировать диски из серверов. Нет, я не сомневаюсь в силе промышленного шреддера, но я не уверен, что работник нанятый по скаму с рабочей визой донесёт все диски до хоппера не потеряв пару по дороге, тем более что наши явно промаркированы и на наклейке весьма узнаваемый логотип компании. А большего я и не прошу.
Все сказки про то, что DRM завист от TPM, очевидно, от крайнего скудоумия сказочников.
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|2.91, Аноним (89), 18:27, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Позволяет безопасно хранить ключи шифрования LUKS
хранить ключ от сейфа рядом с сейфом? секурно, конечно же.
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|2.115, Аноним (115), 19:30, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> TPM — нужнейшая штука. Позволяет безопасно хранить ключи шифрования LUKS
В рабочей системе приватные ключи хранится не должны, даже "безопасно".
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|1.87, Аноним (89), 18:24, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кто-нибудь обьясните этому Метью, что ДРМ (ДеРьМо) это не только картинка на экране.
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|1.97, Аноним (97), 18:32, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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DRM - технология, от которой у ТРУЪ линуксойдов муражки по коже, и они хотят взломать эту технологию, чтобы навязывать везде свою самую свободную GPL лицензию на вся и на всё.
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|2.100, Аноним (89), 18:47, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чего там ломать, если тебе присылают шифрованный контент и его ключ в придачу ... большой текст свёрнут, показать
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|1.105, Аноним (105), 19:02, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понимаю, зачем это всё, если можно снимать картинку хоть с контроллера матрицы экрана. В глаза дешифровщик запихнут?
Выглядит как бессмысленный распил, вообще никак не влияющий на рынок пиратки.
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|2.111, Аноним (4), 19:15, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иди дальше можно на телефон телевизор снимать. А если у телефона разрешение выше видео то ещё и апскейл получится. А если hdr сделать то вообще будет красота.
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|3.113, Rus_Trololo (ok), 19:20, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не расстраивай местных копирастов, они то думали, что к ним зрители придут и деньгами их завалят. А они их настолько "уважают", что готовы экранки смотреть, лишь бы им не платить.
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|4.128, Аноним (4), 19:55, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вся Zona завалено экранками и их кто-то смотрит. Хотя сайту уже больше 10 лет никакие копры их не закрыли.
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|1.120, Анонимусс (-), 19:46, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно.
Если перейти на сайт "Defective by Design" defectivebydesign.org, то первое что мы видим - это всплывающий попап "дяйте денях" в стиле веба 2010х.
А если его закрыть, то предлагают купить футболочку.
Ну и огромный баннер в хедере сайта с кнопочкой donate.
Прям как будто на какую-то шароварю зашел, а не на сайт FSF.
Неужели все настолько плохо и немамонты перестали донатить, раз они настолько низко опустились.
И как местные аноны оправдают такую низость как выклянчивание денег? Особенно после эписной темы с КДЕ и баннером "раз в год"
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|2.125, Аноним (4), 19:51, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все нормально ясно что деньги идут с донатов, а не от кукловода. В Википедии тоже все честно.
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|3.131, Аноним (-), 20:06, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все нормально ясно что деньги идут с донатов, а не от кукловода.
Угу, а теперь зайди в тему про KDE opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61793
и почитай как местные лицемерные г-ны и б-ди орут про "как они посмели!!!11", "а сделяю форк!!!" и сравнивают с мелкософтом и рекламой в проводнике.
А другие, но в общем такие же, их плюсуют.
Или "это другое (с)"?))
> В Википедии тоже все честно.
Его хотя бы закрыть можно)
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|1.134, Аноним (134), 20:20, 03/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А это не тот петух, который стоял у истоков внедрения в загрузчик линукс микрософтовского сертификата и активно над этим работал?
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