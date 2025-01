Мэтью Гаррет опроверг критику TPM, распространяемую Фондом СПО

3.43 , Rus_Trololo ( ok ), 17:13, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не спонсирует DRM, вот гад.

4.45 , Аноним ( - ), 17:16, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не спонсирует DRM, вот гад. У него был прекрасный выбор просто не потребля(д|т)ь это отвратительнейший, просто богомерзкий контент. Но он хочет и рыбку съесть и ...

В итоге выбрать путь пиратства.

5.52 , pic ( ?? ), 17:23, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, никто не в праве применять реверс-инжиниринг, потому что это путь пиратства. Не благодари.

5.54 , Rus_Trololo ( ok ), 17:24, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И правда, удивительно, почему это никто не хочет заниматься самобичиванием, чтобы корпорасты были довольны.

6.67 , Аноним ( - ), 17:36, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Но пока без корпорастов практически никакого контента нету.

Можно посмотреть списки GPL игр или фильмов.

И прослезиться (ну или поблевать, если раньше не был знаком с опенсорсом).

Наверное "ручки из дупки" ¯\_(ツ)_/¯ А вот сπи.. позаимствовать чужой труд - вот это уровень борцунов за Щво6одьку

7.79 , Rus_Trololo ( ok ), 17:59, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет на торрентах никаких борцунов за свободку, есть обычные люди, которые делают так, как им удобно. И это правильно. Неправильно - это подобно столманутых фанатиками отказываться от благ ради идеи, что ты, видимо, и предлагаешь.

9.94 , Rus_Trololo ( ok ), 18:28, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и надрачивай на свои цивилизованные страны , а я буду жить там, где мне удоб... 10.96 , Аноним ( - ), 18:31, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хахахаха, ты будешь жить там где тебе позволят Но если все же буквоедить - то т... 11.102 , Rus_Trololo ( ok ), 18:56, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пока что ты только истеришь из-за того, что проклятые нищуки тебя обворовывают ... 12.123 , Аноним ( - ), 19:50, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Лол, чего тебя так трясет Пока ты тут пыщешь ядом в половине темы Так у меня ц... 13.133 , Rus_Trololo ( ok ), 20:16, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Платить корпорациям никогда не будет в интересах пользователей, уже хотя бы пото... 7.106 , Аноним ( 101 ), 19:04, 03/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "История одной песни: «House of the Rising Sun» Песня, которую все бесконечно воровали друг у друга, пока эта прелесть не закатилась в руки ансамбля The Animals."