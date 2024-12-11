В Debian testing добавлена графическая версия файлового менеджера far2l

2.2 , Аноним ( - ), 20:22, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > И чем оно лучше mc? Виндузятники привыкли.

Жить просто без него не могут!

3.62 , _kp ( ok ), 23:09, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Виндусятники пользуются Total Commander, а про Far не всякий вспомнит.

Еще забавно, что Total Commander в Wine работает с файлами быстрее чем mc, с архивами более полноценно работает, плюс плагины могут отображать графику, причем мгновенно. Впрочем есть и кроссплатформенный Double Commander, плагинов поменьше чем в TC, но можно настроить, чтоб выглядел так же.

Поддержка консоли там бутафорская, но по сравнению с mc, есть отличный встроенный редактор.

2.3 , Аноним ( 3 ), 20:25, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вот тут сравнение возможностей:

https://github.com/akruphi/far2l/wiki/far2l-vs-mc И ещё на ту же тему:

https://habr.com/ru/articles/845998/#comment_27383560 Там пишут, когда-то и у mc была графическая версия, кстати.

3.6 , Аноним ( 6 ), 20:30, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У mc есть граф версия, но её собирают только по неосторожности с configure. Подозреваю что с far2l таже история.

4.14 , chdlb ( ? ), 20:42, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – wx собирается по умолчанию

3.16 , Dzen Python ( ok ), 20:48, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну прям ломающие преимущества, повеяло сборкой виндошс_7_звэрь_эдишн

> Портативная версия

> буфер обмена

> Копирование текста с экрана

> ЭСКАЛАЦИЯ ПРИВИЛЕГИЙ

> УДАЛЕНИЕ В КОРЗИНУ

> ПЛАГИНЫ Прям напомнило сравнения у раннего Карманова

> у винды есть gdi32.dll, а у линукса нету

> 2008r2 писал САМ ГУРУ - Руссинович aka Абдульлахудра I

> У нас тут вот есть такая папочка Recycler, а здесь какие-то невнятные trash-1000 А вообще - тянут виндовый комбайн туда, где мышление менять надо, а потом ноют, что в линуксах нету диска Цэ и вообще, как вы тут живете, 90% наших "фич" считаете за повод посмеятся.

4.18 , Аноним ( 18 ), 20:55, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > где мышление менять надо Чтобы зачем? Чтобы криво, но по-своему?

5.35 , Dzen Python ( ok ), 21:58, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня, на самом деле, те же самый вопросы.

Зачем тянуть комбайн, если все эти утилиты уже по-умолчанию есть в базовой системе? Даже в урезанной, на бизибокс.

Зачем нужны ПЛАГИНЫ, если у нас есть баш и трубы?

Зачем нужно ЭСКАЛИРОВАНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ, если все прекрасно запускается через su - хоть под рутом, хоть под другим юзером без ущербного ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ из винд? Смешно, на самом деле. "У меня архив с триллиардами файлов открывается за наносекунды". Вау. А у меня есть мозг, у меня такие архивы лежат на стримере, которому похрен, чем ты лезешь в таблицу файлов. Синдром утёнка - таки страшная вещь.

6.39 , Аноним ( 18 ), 22:06, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Затем, что удобно? Да ну, фигня какая-то, зачем это нам. Мы будем на каждый чих заклинания в консольке набирать.

5.56 , quoodooviesh ( ? ), 22:53, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда товарищ Макилрой придумал конвеер, то он не только преобразил программирование, он преобразил сознание.

Где-то во всех этих повершеллах, говорят, что используй конвеер, собирай коммандлеты в цепочки. Используй свойства объектов, ведь это удобно, ведь это круто.

Потом приходит терминал и локализация, когда нет прямого и удобного способа избежать множественных перекодировок.

Пока не приходится парсить вывод, когда софтина понятия не имеет об объектах.

Переконвертация заведенной юлой носится локализация по кашесимволам.

Но это лучшее что случилось. Байтовые потоки доставят много мороки на парсинг в шеллах. Нет прямого пути.

6.58 , pavlinux ( ok ), 22:58, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > используй конвеер, 'cat < $(callme) > todosudu | tr 0 1 | here << WHERE >&2, && [ $? ] || < mastduy' > ... , ведь это удобно, ведь это круто. Вам в Rust пора, - там живут те, кто ниасили Visual Brainfuck

4.29 , Аноним ( 3 ), 21:49, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы очень верно отметили. far2l существует для тех, кому нафиг не упало менять мышление и привычки. Воспитывать взрослых людей — вообще затея категории Б. Можно только предлагать преимущества.

5.37 , Dzen Python ( ok ), 22:01, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу. И которые зачем-то полезли на линукс. До первого крупного факапа, потом оно с воем убегает и далее лет десять гиперкомпенсирует, рассказывая страшные сказки про консоль и страшный мс. > Воспитывать взрослых людей — вообще затея категории Б Действительно, зачем воспитывать. Человек сам до принципов юниксов дойти должОн, далее он просто берет и вылезает из комбайновых пеленок и просто работает.

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:29, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё что угодно лучше MC. Пробовали открывать архивы на несколько десятков тысяч файлов? FAR: почти мгновенно.

MC: минуту гоняет perl, чтобы всё распарсить. И таких примеров тьма. Да что там, в FAR есть Colorer, в MC - убогое дно, которое ломается на 1-2-3 и не работает вообще. Я чаще Far запускаю под Wine, чем работаю в MC.

3.12 , chdlb ( ? ), 20:42, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – сбилди свой под WX, я так и делаю, и не приходится вот такие новости читать

3.42 , Аноним ( 3 ), 22:11, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я, кстати, тоже гонял Far под Wine, пока far2l не появился.

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:30, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конкуренция — это всегда хорошо. Пример её отсутствия — ламповые черно-белые телевизоры СCCР, которые изготавливались аж до середины 90-х.

3.17 , Аноним ( 18 ), 20:54, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пример её отсутствия — это сам mc. Его запускаешь, как на двадцать лет назад проваливаешься.

3.21 , anonymous ( ?? ), 21:06, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Конкуренция -- это всегда плохо. Пример её присутствия -- низкокачественная еда по завышеным ценам, которая изготавливается сейчас.

4.30 , Аноним ( 3 ), 21:51, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так рынок производства еды силовики давным-давно подмяли, какая там конкуренция? Начиная с отжатого Вимм-Билль-Дана. Кто попроворнее был, на запад свалил, Довгань теперь в Германии пельмени делает. Так что ваш тейк только подтверждает правило. Убили конкуренцию — товар стал дороже и хуже.

5.64 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 23:17, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Так что ваш тейк только подтверждает правило. 1. Кто-то что-то начинает делать. Ну пусть те же пельмени, раз уж про них вспомнили. Вкусные, с начинкой из качественного мяса, с нормальным тестом.

2. Появляются конкуренты, которые делают хуже, но дешевле.

3. Продажи качественных и более дорогих пельменей падают, потому как очень и очень многие люди может и рады бы выбрать качество, но финансовые возможности диктуют им выбирать по цене.

4. И их производитель либо уходит с рынка, либо тоже снижает качество, дабы оставаться конкурентно способным по цене.

5. Кто-то ещё больше снижает качество и издержки, хотел бы сказать «а за ними и цену», но нет, это необязательно, да и инфляция не позволит.

6. А потом ещё.

7. И ещё. И вот конкуренция — она вроде как есть, вот только хорошо ли от её наличия потребителям пельменей? А ещё есть такой интересный момент, как скупка самым богатым конкурентом самого качественного сырья, и вывоз оного в другой регион. Тоже более богатый, в силу своего географического положения ивнутриполитических особенностей. Собственно, благодаря богатству региона этот самый конкурент и стал самым богатым. Ну а остальные пусть лепят из того, что осталось. И вот снова конкуренция есть, только значительной части потребителей она делает, сюрприз, плохо. Потому что конкуренция — это не обязательно про то, чтоб у тебя был выбор. Потребителю от конкуренции или отсутствия таковой может быть и хорошо, и плохо, и вообще никак. Рассматривать стоит в каждом конкретном случае отдельно. И никогда не забывать, что для потребителя все эти «хорошо» и «плохо» всего лишь побочный эффект — затевается-то всё точно не для его блага.

6.67 , Аноним ( 18 ), 23:23, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Продажи качественных и более дорогих пельменей падают, потому как очень и очень многие люди может и рады бы выбрать качество, но финансовые возможности диктуют им выбирать по цене. А до этого они не выбирали по цене?

Вообще, «качественнее» — не значит лучше. Для типичного жителя российской глубинки «лучше» — это именно дешевле. Вот конкуренция и работает.

2.11 , chdlb ( ? ), 20:41, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тем что не тупит с архивами и тем что можно адекватно работать с SFTP, указав ключ или пароль у него своя история команд и есть неудобства с выделением текста на экране

