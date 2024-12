В Debian testing добавлена графическая версия файлового менеджера far2l

> Развлечения ради пробовал портировать Dos Navigator. На ЛОРе есть эпический тред об

> этом.

> Упёрся в то, что впаянная в него Turbo Vision — по сути

> нелицензионная, паскалевскую нельзя распространять, хоть и Open Source. А для того,

> чтобы пересаживать его на Free Vision, туда сначала надо юникод впилить,

> какой смысл в менеджере файлов без юникода? Работа эта у фрипаскалевцев

> идёт, сделают — поглядим. As of February, 2022, adoption of Free Vision to Unicode has been merged into the FPC main branch. This branch has already been tested on Linux and Windows and considered stable at least on these two platforms.