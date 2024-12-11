В Debian testing добавлена графическая версия файлового менеджера far2l

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|2.2, Аноним (-), 20:22, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И чем оно лучше mc?
Виндузятники привыкли.
Жить просто без него не могут!
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|3.62, _kp (ok), 23:09, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Виндусятники пользуются Total Commander, а про Far не всякий вспомнит.
Еще забавно, что Total Commander в Wine работает с файлами быстрее чем mc, с архивами более полноценно работает, плюс плагины могут отображать графику, причем мгновенно.
Впрочем есть и кроссплатформенный Double Commander, плагинов поменьше чем в TC, но можно настроить, чтоб выглядел так же.
Поддержка консоли там бутафорская, но по сравнению с mc, есть отличный встроенный редактор.
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|3.6, Аноним (6), 20:30, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У mc есть граф версия, но её собирают только по неосторожности с configure. Подозреваю что с far2l таже история.
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|3.16, Dzen Python (ok), 20:48, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну прям ломающие преимущества, повеяло сборкой виндошс_7_звэрь_эдишн
> Портативная версия
> буфер обмена
> Копирование текста с экрана
> ЭСКАЛАЦИЯ ПРИВИЛЕГИЙ
> УДАЛЕНИЕ В КОРЗИНУ
> ПЛАГИНЫ
Прям напомнило сравнения у раннего Карманова
> у винды есть gdi32.dll, а у линукса нету
> 2008r2 писал САМ ГУРУ - Руссинович aka Абдульлахудра I
> У нас тут вот есть такая папочка Recycler, а здесь какие-то невнятные trash-1000
А вообще - тянут виндовый комбайн туда, где мышление менять надо, а потом ноют, что в линуксах нету диска Цэ и вообще, как вы тут живете, 90% наших "фич" считаете за повод посмеятся.
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|4.18, Аноним (18), 20:55, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> где мышление менять надо
Чтобы зачем? Чтобы криво, но по-своему?
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|5.35, Dzen Python (ok), 21:58, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня, на самом деле, те же самый вопросы.
Зачем тянуть комбайн, если все эти утилиты уже по-умолчанию есть в базовой системе? Даже в урезанной, на бизибокс.
Зачем нужны ПЛАГИНЫ, если у нас есть баш и трубы?
Зачем нужно ЭСКАЛИРОВАНИЕ ПРИВИЛЕГИЙ, если все прекрасно запускается через su - хоть под рутом, хоть под другим юзером без ущербного ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ из винд?
Смешно, на самом деле. "У меня архив с триллиардами файлов открывается за наносекунды". Вау. А у меня есть мозг, у меня такие архивы лежат на стримере, которому похрен, чем ты лезешь в таблицу файлов.
Синдром утёнка - таки страшная вещь.
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|6.39, Аноним (18), 22:06, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Затем, что удобно? Да ну, фигня какая-то, зачем это нам. Мы будем на каждый чих заклинания в консольке набирать.
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|5.56, quoodooviesh (?), 22:53, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда товарищ Макилрой придумал конвеер, то он не только преобразил программирование, он преобразил сознание.
Где-то во всех этих повершеллах, говорят, что используй конвеер, собирай коммандлеты в цепочки. Используй свойства объектов, ведь это удобно, ведь это круто.
Потом приходит терминал и локализация, когда нет прямого и удобного способа избежать множественных перекодировок.
Пока не приходится парсить вывод, когда софтина понятия не имеет об объектах.
Переконвертация заведенной юлой носится локализация по кашесимволам.
Но это лучшее что случилось.
Байтовые потоки доставят много мороки на парсинг в шеллах.
Нет прямого пути.
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|6.58, pavlinux (ok), 22:58, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> используй конвеер,
'cat < $(callme) > todosudu | tr 0 1 | here << WHERE >&2, && [ $? ] || < mastduy'
> ... , ведь это удобно, ведь это круто.
Вам в Rust пора, - там живут те, кто ниасили Visual Brainfuck
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|4.29, Аноним (3), 21:49, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы очень верно отметили. far2l существует для тех, кому нафиг не упало менять мышление и привычки.
Воспитывать взрослых людей — вообще затея категории Б. Можно только предлагать преимущества.
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|5.37, Dzen Python (ok), 22:01, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу. И которые зачем-то полезли на линукс. До первого крупного факапа, потом оно с воем убегает и далее лет десять гиперкомпенсирует, рассказывая страшные сказки про консоль и страшный мс.
> Воспитывать взрослых людей — вообще затея категории Б
Действительно, зачем воспитывать. Человек сам до принципов юниксов дойти должОн, далее он просто берет и вылезает из комбайновых пеленок и просто работает.
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|2.5, Аноним (5), 20:29, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё что угодно лучше MC.
Пробовали открывать архивы на несколько десятков тысяч файлов?
FAR: почти мгновенно.
MC: минуту гоняет perl, чтобы всё распарсить.
И таких примеров тьма.
Да что там, в FAR есть Colorer, в MC - убогое дно, которое ломается на 1-2-3 и не работает вообще.
Я чаще Far запускаю под Wine, чем работаю в MC.
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|3.12, chdlb (?), 20:42, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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сбилди свой под WX, я так и делаю, и не приходится вот такие новости читать
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|2.7, Аноним (7), 20:30, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конкуренция — это всегда хорошо. Пример её отсутствия — ламповые черно-белые телевизоры СCCР, которые изготавливались аж до середины 90-х.
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|3.17, Аноним (18), 20:54, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пример её отсутствия — это сам mc. Его запускаешь, как на двадцать лет назад проваливаешься.
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|3.21, anonymous (??), 21:06, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Конкуренция -- это всегда плохо. Пример её присутствия -- низкокачественная еда по завышеным ценам, которая изготавливается сейчас.
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|4.30, Аноним (3), 21:51, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так рынок производства еды силовики давным-давно подмяли, какая там конкуренция? Начиная с отжатого Вимм-Билль-Дана. Кто попроворнее был, на запад свалил, Довгань теперь в Германии пельмени делает.
Так что ваш тейк только подтверждает правило. Убили конкуренцию — товар стал дороже и хуже.
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|5.64, AlexYeCu_not_logged (?), 23:17, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Так что ваш тейк только подтверждает правило.
1. Кто-то что-то начинает делать. Ну пусть те же пельмени, раз уж про них вспомнили. Вкусные, с начинкой из качественного мяса, с нормальным тестом.
2. Появляются конкуренты, которые делают хуже, но дешевле.
3. Продажи качественных и более дорогих пельменей падают, потому как очень и очень многие люди может и рады бы выбрать качество, но финансовые возможности диктуют им выбирать по цене.
4. И их производитель либо уходит с рынка, либо тоже снижает качество, дабы оставаться конкурентно способным по цене.
5. Кто-то ещё больше снижает качество и издержки, хотел бы сказать «а за ними и цену», но нет, это необязательно, да и инфляция не позволит.
6. А потом ещё.
7. И ещё.
И вот конкуренция — она вроде как есть, вот только хорошо ли от её наличия потребителям пельменей?
А ещё есть такой интересный момент, как скупка самым богатым конкурентом самого качественного сырья, и вывоз оного в другой регион. Тоже более богатый, в силу своего географического положения ивнутриполитических особенностей. Собственно, благодаря богатству региона этот самый конкурент и стал самым богатым. Ну а остальные пусть лепят из того, что осталось. И вот снова конкуренция есть, только значительной части потребителей она делает, сюрприз, плохо. Потому что конкуренция — это не обязательно про то, чтоб у тебя был выбор.
Потребителю от конкуренции или отсутствия таковой может быть и хорошо, и плохо, и вообще никак. Рассматривать стоит в каждом конкретном случае отдельно. И никогда не забывать, что для потребителя все эти «хорошо» и «плохо» всего лишь побочный эффект — затевается-то всё точно не для его блага.
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|6.67, Аноним (18), 23:23, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Продажи качественных и более дорогих пельменей падают, потому как очень и очень многие люди может и рады бы выбрать качество, но финансовые возможности диктуют им выбирать по цене.
А до этого они не выбирали по цене?
Вообще, «качественнее» — не значит лучше. Для типичного жителя российской глубинки «лучше» — это именно дешевле. Вот конкуренция и работает.
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|2.11, chdlb (?), 20:41, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тем что не тупит с архивами и тем что можно адекватно работать с SFTP, указав ключ или пароль
у него своя история команд
и есть неудобства с выделением текста на экране
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|1.4, Аноним (6), 20:28, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Графическая версия far2l (пакет far2l-wx), исторически появившаяся даже раньше консольной, решает эту проблему.
А ведь достаточно было запустить консольный far2l в любом нормальном терминале, который поддерживает копирование текста мышкой и "поддержку сложных сочетаний клавиш" (ввод эмодзи?)
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|2.8, Аноним (8), 20:35, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Список "любых нормальных" терминалов в студию. Желательно с табличкой в какие дистрибутивы они входят, а в какие нет.
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|4.40, Аноним (3), 22:08, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробовал. Поддерживаемых far2l расширенных протоколов клавиатурного ввода там, увы, нет. Или может быть есть какой-то неизвестный мне протокол, тогда нужны ссылка на его документацию, добавлю.
С буфером обмена тоже вроде бы стредствами терминала не получается работать (OSC 52, похоже, нет), но можно работать, цепляясь к иксам, far2l так умеет.
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|3.31, Аноним (3), 21:54, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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kitty. Есть как минимум в Debian и Fedora (в Ubuntu, разумеется, тоже)
iTerm2. Опенсорс под Mac
Windows Terminal. Ну, тут и так понятно.
Во всех трёх у вас будут все кнопки и буфер обмена. В первых двух и вывод уведомлений тоже (чтоб он заработал по ssh, подключайтесь изнутри локального far2l).
Если сильно нужны уведомления в Винде — вот тут есть форк putty с экспериментальной поддержкой.
https://github.com/unxed/putty4far2l
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|2.15, Аноним (18), 20:44, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно, но зачем? Консольная версия на локальной машине по сути вообще не нужна.
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|3.27, Аноним (6), 21:48, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Графическая версия не нужна когда можно запустить xfce4-terminal --fullscreen -x mc,
или же вам так нравится работать с текстовой консолью через нагромождение графичеких библиотек?
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|4.41, Аноним (18), 22:09, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то, что вы привели — конечно, не нагромождение. Вообще, в любом иксовом _эмуляторе_ терминала оверхэд, пожалуй, побольше будет.
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|4.65, _kp (ok), 23:18, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Вас экран какого размера? Что на нем консоль на весь экран считается годным. :)
Да и DOS'ом повеяло.
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|1.19, Аноним (19), 20:57, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В портах уже столетвобед
'''
xxx@xxx-home:/tmp/$ apt policy far2l
far2l:
Установлен: 2.6.1~beta+ds-1~bpo12+1
Кандидат: 2.6.1~beta+ds-1~bpo12+1
Таблица версий:
*** 2.6.1~beta+ds-1~bpo12+1 100
100 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
'''
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|2.38, Аноним (38), 22:04, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До этого в Debian и Ubuntu была только консольная версия far2l-TTY|Xi (пакет far2l), а теперь предлагается на выбор отдельный пакет с графической версией far2l-GUI (пакет far2l-wx). После установки любого из пакетов запуск по имени far2l, но результат разный.
Причем графическая версия при запуске с ключом far2l --tty (или дистанционно через ssh) работает как терминальная, т.е. в основном отличия пакета far2l-wx и пакета far2l только в зависимостях, которые ставятся в систему или нет.
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|1.20, Аноним (20), 20:58, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давайте еще нортона или волкова портируем. И так достаточно много хороших ФМ нативных под линукс.
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|2.34, Аноним (3), 21:58, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Развлечения ради пробовал портировать Dos Navigator. На ЛОРе есть эпический тред об этом.
Упёрся в то, что впаянная в него Turbo Vision — по сути нелицензионная, паскалевскую нельзя распространять, хоть и Open Source. А для того, чтобы пересаживать его на Free Vision, туда сначала надо юникод впилить, какой смысл в менеджере файлов без юникода? Работа эта у фрипаскалевцев идёт, сделают — поглядим.
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|3.50, pavel_simple. (?), 22:30, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Развлечения ради пробовал портировать Dos Navigator. На ЛОРе есть эпический тред об
> этом.
> Упёрся в то, что впаянная в него Turbo Vision — по сути
> нелицензионная, паскалевскую нельзя распространять, хоть и Open Source. А для того,
> чтобы пересаживать его на Free Vision, туда сначала надо юникод впилить,
> какой смысл в менеджере файлов без юникода? Работа эта у фрипаскалевцев
> идёт, сделают — поглядим.
As of February, 2022, adoption of Free Vision to Unicode has been merged into the FPC main branch. This branch has already been tested on Linux and Windows and considered stable at least on these two platforms.
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|3.55, pavlinux (ok), 22:53, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А по-моему ты просто НИАСИЛИЛ, если при портировании софта
с досячего Паскаля с гуëм в UNIX у тя это единственная проблема.
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|1.24, Аноним (24), 21:29, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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В DOS и Windows файловые менеджеры получили широкое распространение так как использовались для запуска программ, в Linux файловые менеджеры для запуска программ не используются, поэтому эти Windows-комбайны в Linux не нужны, достаточно файлового менеджера который есть в DE. Разве что каким-то узким специалистам для чего-то очень специального. Ну может ещё новые пользователи Linux, которые только вчера перешли с Windows и думают как они теперь без своего условного ФМ будут, как они реестр будут чистить, как мусор из системы убирать будут. Но это проблемы первого месяца, потом оказывается, что это всё призраки Window, ничего этого делать не нужно.
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|2.26, Аноним (6), 21:40, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как это в Linux файловые менеджеры для запуска программ не используются.
Используются ещё как, например Command->Edit extension file и настраиваем *.EXE запуск через dosbox-x, а *.exe через wine.
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|3.32, Аноним (20), 21:54, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не задача ФМ -- регистрировать способы запуска экзешников. Линукс дал вам шебанги и binfmt_misc -- используй! Будет работать даже из консоли через ./run-this-shit.exe. Но нет, хочу менюшку в ФМ.
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|3.68, _kp (ok), 23:26, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Command->Edit extension file и настраиваем *.EXE запуск через dosbox-x, а *.exe через wine.
/usr/local/share/applications/wine.desktop
/usr/local/share/applications/dosbox.desktop
Если, из любого проводника не запускается, файлы, как обычно водится, кривые :)
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|2.28, BeLord (ok), 21:48, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на фига DE нужен, если запустил терминал в нем тот же far2l и настроил запуск нужного приложения?-)) Если надо найти документ в помойке на пару тысяч файлов, то опять таки через far2l. Зачем DE сам по себе пользователю, библиотеки ладно приложения используют, а DE, если 80% времени проводишь в нескольких программах?
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|2.33, Zenitur (ok), 21:57, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В DOS и Windows файловые менеджеры получили широкое распространение так как использовались для запуска программ
Не только. Мне через Нортон проще копировать файлы, чем через copy. Ну а вообще - да, было бы неплохо запускать GUI-программы из голой консоли, как в DOS. Можно было бы от иксов вообще отказаться.
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|3.52, Аноним (52), 22:37, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дак можно через фреймбуфер. Можно даже фильмы в коньсоли смотреть и браузер с картинками юзать
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|3.71, Аноним (71), 23:50, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>апускать GUI-программы из голой консоли, как в DOS. Можно было бы от иксов вообще отказаться.
В таком случае, наиболее непонятной станет роль Вяленого. По сети он не умеет, а если приложения из графической консоли работают, то зачем эта прокладка вообще?
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|1.44, Аноним (44), 22:18, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хоть и пишут, что это форк оригинального far, но чё-та доверия нет. Лучше подождать лет 5-10, для "стабилизации".
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|2.49, Аноним (38), 22:29, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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far2l форкнулся от виндовского прародителя в 2016, так что уже более 8 лет выдержки под зоопарком различных Linux/*BSD/macOS
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|2.48, pavlinux (ok), 22:28, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Появилась portable-сборка!
С троянами?
pavel@amd64:/tmp$ ./far2l_2.6.4.git20241208-x86_64-glibc.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing FAR2L File Manager 100%
*** stack smashing detected ***: <unknown> terminated
Aborted
Чо дальше?
$ strace ....
prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
writev(2, [{iov_base="*** ", iov_len=4}, {iov_base="stack smashing detected", iov_len=23}, {iov_base=" ***: ", iov_len=6}, {iov_base="<unknown>", iov_len=9}, {iov_base=" terminated\n", iov_len=12}], 5*** stack smashing detected ***: <unknown> terminated
) = 54
Афтор захотел RLIMIT_STACK размером с RLIM64_INFINITY 8 кило для стека уже мало?
ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (GNU/Linux), dynamically linked,
interpreter lib/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
Стрипает бинарь для раздачи портабельной версии!!! Идиëт :D
Чесслово, пиши лучше на Rust - для таких его придумали
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|3.66, Аноним (66), 23:20, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, у тебя, похоже, с троянами. :))
У меня работает. Запускал так:
$ cd $XDG_CONFIG_HOME/far2l && ./far2l_2.6.4.git20241208-x86_64-glibc.run -- -u $(pwd)/far2l_profile
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|1.46, pavlinux (ok), 22:26, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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git - GNU Interactive Tools
nc,
vc,
ds (Dos Shell)
dn (Dos Navigator)
Тут список видузячих командеров, типа Total Commander
dnlnx (Dos Navigator Linux) https://github.com/unxed/dn2l
far,
xtree
Сколько я этого овна перепробовал, миднайт лучший!!!
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|2.63, Аноним (-), 23:14, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ты просто профи-овноед!
Лично я не просто пробовал разные ФМ, а в силу причин реально _пользовался_ всеми теми, что в списке, и ещё некоторыми, и авторитетно заявляю что даже сейчас, даже принимая во внимание застой и стангацию в силу токсичности и жлобства персонажей из FAR team, не взирая на это FAR всё ещё лучший как по возможностям, так и по удобству. Однако не слеюует принимать сиё заявление как комплимент FAR team, которые пропатчили не только лишь все полимеры. Скорее это говорит об общем уровне альтернативных ФМ, коий не есть высок.
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|1.47, Аноним (47), 22:27, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>так что с появлением пакета far2l-wx больше не нужно устанавливать дополнительные терминалы, достаточно продвинутые для его нормальной работы — наоборот, сам far2l сможет работать в качестве достаточно продвинутого терминала
Ну всё - встречайте "миссию", чудо-агрегат. У меня это всё уже есть и я не хочу складывать всё в одну корзину. Не брызгайте "восторгом" )
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|1.51, Аноним (52), 22:35, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А этот третий абзац это персональное мнение автора новости или это где-то в обсуждении Debian написано?
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|1.53, Аноним (53), 22:38, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Потыкал немного. По ощущениям лучше чем терминальная версия.
Для терминала уже есть mc, он лучше за счет своей распространенности (а так минусов у него вагон, конечно).
А тут прям гуй, да еще и умеет нативно под wayland работать. В фулскрине по Alt+Enter выглядит шикарно.
Молодцы что запилили.
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|3.60, Аноним (47), 23:03, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сайте либо креативный ИИ подключили, либо новый агент в штате. )
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|1.57, quoodooviesh (?), 22:56, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А это прямо таки хорошо:
> Стандартные unix-терминалы не всегда предоставляют функциональность, необходимую консольным приложениям Window (...) или предоставляют её частично.
В юнихах приложениям винды не хватает функциональности консоли?
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|2.70, Аноним (71), 23:45, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нативную кроссплатформенную
Кажется, здесь есть какое-то противоречие. Тут либо то, либо другое.
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|1.61, Аноним (-), 23:08, 11/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это надо было делать в 2000-2001, а теперь поезд как бы тютю.
Как постоянный пользователь с самой первой версии (это та, которая в DOS служила оболочкой к RAR) заявляю, что в последние пятилетки особенных новшеств, достойных упоминания, в FAR'е не замечено, так как момент давным-давно упущен - благодарите эго кле-кого из т.н. FAR team.
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|2.69, Аноним (18), 23:34, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Упаси боже от новшеств в Фаре. Он работает, и работает хорошо. А функциональность при желании допиливается плагинами.
Да и что конкретно вы хотели бы там увидеть?
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|3.72, Аноним (66), 23:58, 11/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что конкретно вы хотели бы там увидеть?
Темы, хотя бы... Стандартная глючная. Например, каталоги жёлтые и выделение их тоже. Не разобрать потом, что выделено. В palette.ini разобраться, какой цвет за что отвечает, можно только методом научного тыка.
А еще права на файлы/каталоги, как в МС. А то да же в полном виде панелей их нет.
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|1.74, pavlinux (ok), 00:04, 12/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собрал из git - гоняю. Виндузятиной попахивает конечно во всю
Первое что заметно - дико тормозная реакция - задержка на нажатия.
Убивают пункты в менюхах:
[ v ] Удаление в Корзину
[ ] Сортировать имена папок по расширению )))
Везде слово Папка :)))
Где бл меню по F2 ????
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