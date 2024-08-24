Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.32

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|1.4, Аноним (4), 10:04, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно как-нибудь сделать, чтобы, когда запускаешь, он нет загаживал баш_хистори своими гигабайтами? HISTCONTROL это костыль и не вариант, особенно для рута.
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|2.10, Аноним (10), 10:22, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чтобы когда, к примеру, в процессе копирования кучи файлов что-то идёт не так, то окно с сообщением об ошибке не закрывало имя файла, на котором ошибка произошла - для этого достаточно не рисовать его на прогрессбаре или дать возможность передвинуть. И чтобы архивы быстро открывались.
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|3.12, Аноним (12), 10:39, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Вас в консоли архивы быстрей открываются? И Вы видете сразу весь список файлов, с первого до последнего?
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|4.28, Аноним (10), 11:51, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня far2l открывает их быстрее mc. И всякие гуёвые штуки вроде ark тоже.
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|3.40, YetAnotherOnanym (ok), 12:49, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> окно с сообщением об ошибке не закрывало имя файла, на котором ошибка произошла
А не проще указывать имя файла с полным путём в самом сообщении об ошибке?
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|1.5, Carantin (?), 10:04, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот чего я ждал так докачки по ftp файлов, mc мне больше другой альтернативы не оставляет и командных оболочек в текстовом режиме.
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|2.11, User (??), 10:31, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Воу. А теперь задачка-со-звнздочкой: найти осмысленно-живой ftp...
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|2.32, Прохожий (??), 12:15, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но зачем, если есть нативные Far, Total commander, Free Commander, Double commander?
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|1.13, Аноним (14), 10:42, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для упрощения сопровождения удалён код, использующий mmap.
man mmap
Т.е., теперь mcedit потенциально может рабртать меленнее?
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|2.23, Аноним (23), 11:38, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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So it seems that the facts are as follows:
1 mmap macro was introduced to autoconf by grep people and does nothing wrong
2 mmap on AIX has been broken at least in a sense of MAP_FIXED support for decades
3 grep later got rid of mmap, because in the end it didn't make things any faster
4 mc used mmap in the viewer, for file comparison and in other places
5 mc provided --with-mmap to force using broken mmap implementations
6 mc viewer is now rewritten and remaining code has an okayish fallback
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|2.26, Швондик (?), 11:49, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нужно сказать разработчикам, чтобы они добавили в настройки mcedit опцию "не отображать символ возврата каретки MS" и сразу сообщить мне
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|2.30, Аноним (30), 11:58, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их убирать не надо. Они имеют цель показать тебе, что вместо нормального '\n' используется какая-то вантузятническая ересь. Вантузятники там до сих пор в CP1251 кстати застряли, даже в шантуз-11. Весь мир уже на юникодовых кодировках, а вантузята на ШИН1251.
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|3.31, Аноним (31), 12:14, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что совместимость с промоборудованием, где обязательно нужно полноценно и ClearLine и NewFeed.
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|4.39, Аноним (30), 12:41, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой нафиг "промоборудование"? 99% использования текстовых файлов -- НЕ для "промоборудования". На самом деле разгадка проста: шантуз просто тотально отстает от всего подряд. Докер -- отстали на годы. Мультиюзер -- отстали на десятилетия. Магазин приложений -- до сих пор не могут догнать ни мак, ни линукс. Отсталая ось технически говоря. Вон, еще и с кодировками разобраться не могут, как и со слешами в качестве разделителя папок, ну и с пресловутым \r\n.
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|5.44, Аноним (29), 13:09, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, ведь единственный правильный способ, данный богом — только в юниксе.
К слову, в маке вообще \r довольно долго было.
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|2.36, Аноним (-), 12:31, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом верху скриншота у тебя виден диск C:/
Ты открыл этот файл через mc в Вантузе? Ты издеваешься?
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|1.42, YetAnotherOnanym (ok), 13:00, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Во встроенном редакторе текста улучшена подсветка синтаксиса
Тёмно-красный текст, трудно отличимый на синем фоне, теперь будет ещё более трудно отличимым.
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