Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.32

2.21 , Аноним ( 21 ), 11:36, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не смотреть виндовые файлы через MC, очевидно.

2.22 , Аноним ( 21 ), 11:36, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Для форточек есть же Тотал Командер. Извращенец.

3.27 , Аноним ( 27 ), 11:51, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Double Commander ought to be enough for anybody.

2.25 , Ллл ( ? ), 11:47, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – dos2unix file.txt

2.26 , Швондик ( ? ), 11:49, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нужно сказать разработчикам, чтобы они добавили в настройки mcedit опцию "не отображать символ возврата каретки MS" и сразу сообщить мне

3.38 , Аноним ( 38 ), 12:37, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже боюсь сказать, на сколько лет ты опоздал с этим советом. Сообщаю: https://midnight-commander.org/ticket/1652

2.29 , Аноним ( 29 ), 11:53, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – far2l

2.30 , Аноним ( 30 ), 11:58, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их убирать не надо. Они имеют цель показать тебе, что вместо нормального '

' используется какая-то вантузятническая ересь. Вантузятники там до сих пор в CP1251 кстати застряли, даже в шантуз-11. Весь мир уже на юникодовых кодировках, а вантузята на ШИН1251.

3.31 , Аноним ( 31 ), 12:14, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что совместимость с промоборудованием, где обязательно нужно полноценно и ClearLine и NewFeed.

4.39 , Аноним ( 30 ), 12:41, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой нафиг "промоборудование"? 99% использования текстовых файлов -- НЕ для "промоборудования". На самом деле разгадка проста: шантуз просто тотально отстает от всего подряд. Докер -- отстали на годы. Мультиюзер -- отстали на десятилетия. Магазин приложений -- до сих пор не могут догнать ни мак, ни линукс. Отсталая ось технически говоря. Вон, еще и с кодировками разобраться не могут, как и со слешами в качестве разделителя папок, ну и с пресловутым \r

.

5.44 , Аноним ( 29 ), 13:09, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, ведь единственный правильный способ, данный богом — только в юниксе.

К слову, в маке вообще \r довольно долго было.

2.34 , S_Paul ( ?? ), 12:28, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – F12 > "Unix format" > enter.

2.36 , Аноним ( - ), 12:31, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом верху скриншота у тебя виден диск C:/

Ты открыл этот файл через mc в Вантузе? Ты издеваешься?

