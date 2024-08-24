The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.32

24.08.2024 08:54

После семи месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.32, развиваемого с 1994 года и предоставляющего двухпанельный интерфейс в стиле Norton Commander. Midnight Commander обладает такими особенностями, как поддержка мыши, встроенный просмотрщик файлов и редактор текста с подсветкой синтаксиса, использование виртуальных ФС для навигации внутри архивов, пакетов и сетевых хранилищ (SFTP, SSH), подключение обработчиков различных типов файлов, режим быстрого перехода в режим терминала для запуска команд, использование закладок для перехода к частоиспользуемым местам в ФС, гибкие средства для поиска. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Добавлена поддержка использования escape-последовательности OSC 7 для передачи информации о текущем каталоге в эмулятор терминала, что позволяет при открытии новой вкладки в GNOME Terminal сохранить текущий каталог.
  • При выполнении операций копирования и перемещения обеспечено сохранение атрибутов ФС ext2.
  • Изменено наименование временных каталогов, которые теперь уникальны для каждого запуска.
  • Обеспечено скрытие пароля в диалоге с прогрессом выполнения файловых операций (например, при копировании через SFTP).
  • Добавлена поддержка команды "reget" для возобновления прерванной передачи данных при перемещении файлов через FTP.
  • Реализована поддержка времени с наносекундной точностью в системах, отличных от Linux (macOS, BSD, AIX, Solaris).
  • Для упрощения сопровождения удалён код, использующий mmap.
  • В VFS добавлена поддержка навигации по содержимому архивов unrar-7.
  • Во встроенном редакторе текста улучшена подсветка синтаксиса для кода на C и C++.
  • Добавлены новые темы оформления xoria256-thin, xoria256root-thin, modarcon16-defbg-thin, modarcon16-thin, modarcon16root-defbg-thin, modarcon16root-thin, modarin256-defbg-thin, modarin256-thin, modarin256root-defbg-thin, modarin256root-thin и julia256root.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/MidnightCom...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.31
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.1
  4. OpenNews: Выпуск двухпанельного файлового менеджера Krusader 2.8.0
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14
  6. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61753-mc
Ключевые слова: mc, midnightcommander
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 10:04, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно как-нибудь сделать, чтобы, когда запускаешь, он нет загаживал баш_хистори своими гигабайтами? HISTCONTROL это костыль и не вариант, особенно для рута.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:22, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чтобы когда, к примеру, в процессе копирования кучи файлов что-то идёт не так, то окно с сообщением об ошибке не закрывало имя файла, на котором ошибка произошла - для этого достаточно не рисовать его на прогрессбаре или дать возможность передвинуть. И чтобы архивы быстро открывались.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:39, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Вас в консоли архивы быстрей открываются? И Вы видете сразу весь список файлов, с первого до последнего?
     
     
  • 4.28, Аноним (10), 11:51, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня far2l открывает их быстрее mc. И всякие гуёвые штуки вроде ark тоже.
     
  • 3.40, YetAnotherOnanym (ok), 12:49, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > окно с сообщением об ошибке не закрывало имя файла, на котором ошибка произошла

    А не проще указывать имя файла с полным путём в самом сообщении об ошибке?

     
  • 2.41, Аноним (41), 12:49, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем он загаживает баш_хистори? У меня в нём всё чисто...
     

  • 1.5, Carantin (?), 10:04, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чего я ждал так докачки по ftp файлов, mc мне больше другой альтернативы не оставляет и командных оболочек в текстовом режиме.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:17, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://github.com/elfmz/far2l
     
  • 2.11, User (??), 10:31, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Воу. А теперь задачка-со-звнздочкой: найти осмысленно-живой ftp...
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:24, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фтп яндекса.
     
     
  • 4.35, User (??), 12:30, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мммм... Дай угадаю - точно так же доступно по http?
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 13:01, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угадал. Только вот mc не умеет в http, вот незадача.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:07, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как на винду поставить?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:18, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю, но в cygwin он есть и работает.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:46, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала поставить MSYS2.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:03, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://sourceforge.net/projects/mcwin32/
     
  • 2.32, Прохожий (??), 12:15, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но зачем, если есть нативные Far, Total commander, Free Commander, Double commander?
     

  • 1.13, Аноним (14), 10:42, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для упрощения сопровождения удалён код, использующий mmap.

    man mmap
    Т.е., теперь mcedit потенциально может рабртать меленнее?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:38, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    So it seems that the facts are as follows:
    1 mmap macro was introduced to autoconf by grep people and does nothing wrong
    2 mmap on AIX has been broken at least in a sense of MAP_FIXED support for decades
    3 grep later got rid of mmap, because in the end it didn't make things any faster
    4 mc used mmap in the viewer, for file comparison and in other places
    5 mc provided --with-mmap to force using broken mmap implementations
    6 mc viewer is now rewritten and remaining code has an okayish fallback
     

  • 1.20, Швондик (?), 11:30, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята подскажите, как убрать эти ^M
    https://i.ibb.co/FDdYyD7/mc.jpg
    чото настройки не помогли
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:36, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смотреть виндовые файлы через MC, очевидно.
     
  • 2.22, Аноним (21), 11:36, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для форточек есть же Тотал Командер. Извращенец.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:51, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Double Commander ought to be enough for anybody.
     
  • 2.25, Ллл (?), 11:47, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    dos2unix file.txt
     
  • 2.26, Швондик (?), 11:49, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужно сказать разработчикам, чтобы они добавили в настройки mcedit опцию "не отображать символ возврата каретки MS" и сразу сообщить мне
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 12:37, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже боюсь сказать, на сколько лет ты опоздал с этим советом.

    Сообщаю: https://midnight-commander.org/ticket/1652

     
  • 2.29, Аноним (29), 11:53, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    far2l
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:58, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их убирать не надо. Они имеют цель показать тебе, что вместо нормального '\n' используется какая-то вантузятническая ересь. Вантузятники там до сих пор в CP1251 кстати застряли, даже в шантуз-11. Весь мир уже на юникодовых кодировках, а вантузята на ШИН1251.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:14, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что совместимость с промоборудованием, где обязательно нужно полноценно и ClearLine и NewFeed.
     
     
  • 4.39, Аноним (30), 12:41, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой нафиг "промоборудование"? 99% использования текстовых файлов -- НЕ для "промоборудования". На самом деле разгадка проста: шантуз просто тотально отстает от всего подряд. Докер -- отстали на годы. Мультиюзер -- отстали на десятилетия. Магазин приложений -- до сих пор не могут догнать ни мак, ни линукс. Отсталая ось технически говоря. Вон, еще и с кодировками разобраться не могут, как и со слешами в качестве разделителя папок, ну и с пресловутым \r\n.
     
     
  • 5.44, Аноним (29), 13:09, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ведь единственный правильный способ, данный богом — только в юниксе.
    К слову, в маке вообще \r довольно долго было.
     
  • 2.34, S_Paul (??), 12:28, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    F12 > "Unix format" > enter.
     
  • 2.36, Аноним (-), 12:31, 24/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом верху скриншота у тебя виден диск C:/
    Ты открыл этот файл через mc в Вантузе? Ты издеваешься?
     

  • 1.33, Аноним (-), 12:21, 24/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 12:37, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ranger по бодрее будет, да даже то же nnn
     
  • 1.42, YetAnotherOnanym (ok), 13:00, 24/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Во встроенном редакторе текста улучшена подсветка синтаксиса

    Тёмно-красный текст, трудно отличимый на синем фоне, теперь будет ещё более трудно отличимым.

     
  • 1.45, Аноним (45), 13:14, 24/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру