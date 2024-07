Эксперимент по загрузке Arch Linux с корневым разделом в Google Drive

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:42, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Купить 64 гига оперативки стоит меньших нервов, чем наблюдать по 20 минут мигающий I/O-индикатор на системном блоке, когда система намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.

3.27 , Ананий ( ? ), 13:11, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap. с ссд таких проблем уже нет. Как по мне свап теперь получил вторую жизнь, особенно на вдс/впс, где на ресурс ссд тебе абсолютно наср-ть

4.37 , n00by ( ok ), 13:19, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >>намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.

> с ссд таких проблем уже нет. Как по мне свап теперь получил

> вторую жизнь, особенно на вдс/впс, где на ресурс ссд тебе абсолютно

> наср-ть Зависит от дистрибутива. В некоторых, как пишут, поныне проблемы с тем мифическим 12309.

5.40 , Аноним ( 40 ), 13:26, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Возьми любой андроид например ксяоми. Возьми усб флешку фат32 и через переходник скопируй с неё что-нибудь объёмное на телефон или наоборот. А во время копирования войди в любое приложение словишь 12309.

6.46 , n00by ( ok ), 13:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Что бы воспроизвести 12309, я взял конфиг ядра от "полностью автономного дистрибутива" (ц), собрал с ним ядро, после чего включил подкачку в ZRAM, как в том дистрибутиве принято. Что там у тебя с сяоми, мне не интересно.

7.47 , Аноним ( 40 ), 13:48, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То у тебя 12309 мифический то ты его лично собирал. К доктору давно ходил?

8.49 , n00by ( ok ), 13:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Если ты не понял, то разжую 12309 вызывается кривым конфигом ядра подкачкой... 9.51 , Аноним ( 40 ), 13:52, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Он же мифический кто его вызывает Зевс ... 10.54 , n00by ( ok ), 13:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Какое из слов тебе не ясно в 12309 вызывается кривым конфигом ядра подкачкой ... 10.58 , Аноним ( 58 ), 13:59, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Он же понятно написал, если не использовать подкачку в ZRAM, что само по себе из... 9.66 , Аноним ( 40 ), 14:27, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так если он есть в случае с зрам он уже не мифический И может проявляться и без... 2.31 , Аноним ( 31 ), 13:12, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уже делали, причём тоже с Google Drive. Видел на r/linux