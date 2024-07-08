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Эксперимент по загрузке Arch Linux с корневым разделом в Google Drive

08.07.2024 12:20

Продемонстрирована возможность загрузки Arch Linux с размещением содержимого корневого раздела в облачном хранилище Google Drive. Идея реализована через добавление в образ RAM-диска initramfs, запускаемый ядром на ранней стадии загрузки для монтирования ФС, FUSE-модуля google-drive-ocamlfuse, предоставляющего доступ к содержимому Google Drive в форме виртуальной файловой системы. Виртуальная ФС на базе FUSE задействована для размещения корневого раздела с системным окружением Arch Linux. Для создания необходимой начинки initramfs, которая среди прочего должна настраивать сетевое соединение для обращения к Google Drive, задействован инструментарий dracut. Через использование FUSE-модуля s3fs метод также может быть применён к облачным хранилищам, поддерживающим API Amazon S3.

  1. Главная ссылка к новости (https://ersei.net/en/blog/fuse...)
  2. OpenNews: Эксперимент по переводу Gentoo на использование варианта Coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: Эксперимент с использованием SQLite в качестве контейнера для архивирования файлов
  4. OpenNews: Эксперимент с созданием NPM-пакета, зависящего от всех пакетов в репозитории
  5. OpenNews: Для OpenSolaris представлена реализация FUSE с поддержкой кэширования метаданных внутри ядра
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61505-fuse
Ключевые слова: fuse, google, arch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:31, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Звучит как предложение хранить продукты в холодильнике соседа. Хорошая попытка, google, но нет.
     
     
  • 2.36, 12yoexpert (ok), 13:16, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    куда ты денешься с подводной лодки. мс уже почти подмяли под себя линуксы через подконтрольный им системд. скоро простые смертные не смогут ни на что повлиять и будут как миленькие сидеть в облаках, потому что нормальных ос просто не будет. и железа нормального уже не будет, uefi/secure boot это тоже идея мс и это только начало
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 13:28, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Альт и Роза?
     
     
  • 4.64, n00by (ok), 14:25, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows тоже имела сертификат ФСТЭК.
     
  • 3.63, КО (?), 14:16, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо гугла использовать любой другой, даже селфхост?
    О, нет мы уже все подмяты!
     

  • 1.6, Spoofing (?), 12:35, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    тут веб не безопасен потому что cdn, зависимости пакетов ставятся из не доверенных источников, потому что cdn, а теперь давайте ещё ОС сразу из облаков загружать, дааа.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это специально для ИИ, чтобы он быстрее обучался взламывать.
     
  • 2.22, ryoken (ok), 13:05, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >>а теперь давайте ещё ОС сразу из облаков загружать

    e-boot в натуральную величину :).

     

  • 1.7, nox. (?), 12:35, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора развивать идеи. Можно раздел swap в облачном хранилище хранить. Круто будет.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:42, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Купить 64 гига оперативки стоит меньших нервов, чем наблюдать по 20 минут мигающий I/O-индикатор на системном блоке, когда система намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.
     
     
  • 3.27, Ананий (?), 13:11, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.

    с ссд таких проблем уже нет. Как по мне свап теперь получил вторую жизнь, особенно на вдс/впс, где на ресурс ссд тебе абсолютно наср-ть

     
     
  • 4.37, n00by (ok), 13:19, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.
    > с ссд таких проблем уже нет. Как по мне свап теперь получил
    > вторую жизнь, особенно на вдс/впс, где на ресурс ссд тебе абсолютно
    > наср-ть

    Зависит от дистрибутива. В некоторых, как пишут, поныне проблемы с тем мифическим 12309.

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 13:26, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возьми любой андроид например ксяоми. Возьми усб флешку фат32 и через переходник скопируй с неё что-нибудь объёмное на телефон или наоборот. А во время копирования войди в любое приложение словишь 12309.
     
     
  • 6.46, n00by (ok), 13:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что бы воспроизвести 12309, я взял конфиг ядра от "полностью автономного дистрибутива" (ц), собрал с ним ядро, после чего включил подкачку в ZRAM, как в том дистрибутиве принято. Что там у тебя с сяоми, мне не интересно.
     
     
  • 7.47, Аноним (40), 13:48, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То у тебя 12309 мифический то ты его лично собирал. К доктору давно ходил?
     
     
  • 8.49, n00by (ok), 13:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты не понял, то разжую 12309 вызывается кривым конфигом ядра подкачкой... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Аноним (40), 13:52, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он же мифический кто его вызывает Зевс ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.54, n00by (ok), 13:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какое из слов тебе не ясно в 12309 вызывается кривым конфигом ядра подкачкой ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.58, Аноним (58), 13:59, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он же понятно написал, если не использовать подкачку в ZRAM, что само по себе из... текст свёрнут, показать
     
  • 9.66, Аноним (40), 14:27, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если он есть в случае с зрам он уже не мифический И может проявляться и без... текст свёрнут, показать
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:12, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже делали, причём тоже с Google Drive. Видел на r/linux
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:45, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А зачем хранить на google drive бинарники свободных программ, если всё равно нужно иметь комп с initramfs и бинарниками свободных программ в нём?
     
     
  • 2.18, n00by (ok), 12:58, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Для хранения initramfs достаточно флешки. Почему не расположить на флешке и всё остальное -- это уже другой вопрос. Наверное, просто потому что кто-то может написать на OCaml вот такие штуки.
     
  • 2.26, Аноним (40), 13:11, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что у локального пользователя не может быть своей личной ОС. Он все должен получать из вне. Локальный диск может быть только для хранения древних мп3 скаченных в 2007 году.
     

  • 1.15, Телеметрия (?), 12:49, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все ближе устройства как терминалы подключенные к одному удаленному и мощному сверхмозгу.Простой экранчик с парой кнопок будет стоить совсем копейки. Кто там СССР не любил? Идея явно оттуда.
     
  • 1.17, th3m3 (ok), 12:54, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто. Но не одобряю.
     
  • 1.19, Скрепный Дед (?), 12:59, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Арч стал настолько стабилен...
    Но руками покоя нет.
    А по поводу безопасности: что мешает подменять мелкие, но ключевые файлы на уровне прошивки SSD/HDD? Если выгода будет, то и стакснет переплюнут.
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:07, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Корень хранить в Google Drive смысла нет, но было бы прикольно сделать live-сборку, хранящую /home  в облаке.
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 13:13, 08/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Аноним (40), 13:13, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На изи делается с любым webdav.
     

  • 1.28, Аноним (-), 13:11, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда все подсядут, они выставят тариф. Ну разумеется, в самом начале плата за тариф будет символической.
     
     
  • 2.48, Аноним (58), 13:49, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложат скидку на тариф за добровольное добавление их телеметрии в корневой раздел. Потом, разумеется, запрос на согласие уберут.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:11, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы прямо на NTFS (не в виде образа ext4).
     
  • 1.41, Аноним (58), 13:28, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующим шагом сделать, чтобы /home монтировалась на сервер NSA, логи отправлялись в Twitter.
     
     
  • 2.50, Аноним (40), 13:52, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий шаг что NSA сами будут наполнять твой Хоум.
     

  • 1.43, Chromium (ok), 13:30, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не рассказывайте это Гуглу, а то они Кростини депрекейтнут в угоду гуглоблачному Арч Линуксу.
     
     
  • 2.57, n00by (ok), 13:59, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кростини может и оставят, а вот накопитель из Хромбука точно выкинут.
     
     
  • 3.61, Аноним (40), 14:09, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там свой накопитель что его фактически нет.  
     
  • 3.69, Аноним (69), 14:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свои сказки-сплетни тут не гадь? Евросоюз прекрасно дал понять - переход на линукс просто чудовищен по затратам, безобразен в использовании и что самое ржачное, ДОРОЖЕ в долгосрочке. Венду ты покупаешь И ВСЁ РАБОТАЕТ, нет надобности дрючить саппорт. Ставишь линукс - и можешь телефон практически приматывать к уху, т.к. с саппорта ты не слезешь ещё ближайший год. :)
    Реальность - она честнее всяких подростковых фантазий.
     

  • 1.70, Аноним (69), 14:46, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется или гугля опять преподносит старые фокусы в новом фантике? Загрузка через сетевую карту была придумана едва ли не раньше, чем Брин родился!! Причём не линукса, а вообще любой системы. Зачем нам гугл с его дурацким облаком, когда и так давно всё сделано?
    Гуглить по слову PXE boot.
     
  • 1.71, Имя (?), 14:57, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не руками
     

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