Эксперимент по загрузке Arch Linux с корневым разделом в Google Drive

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|1.3, Аноним (3), 12:31, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Звучит как предложение хранить продукты в холодильнике соседа. Хорошая попытка, google, но нет.
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|2.36, 12yoexpert (ok), 13:16, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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куда ты денешься с подводной лодки. мс уже почти подмяли под себя линуксы через подконтрольный им системд. скоро простые смертные не смогут ни на что повлиять и будут как миленькие сидеть в облаках, потому что нормальных ос просто не будет. и железа нормального уже не будет, uefi/secure boot это тоже идея мс и это только начало
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|3.63, КО (?), 14:16, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вместо гугла использовать любой другой, даже селфхост?
О, нет мы уже все подмяты!
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|1.6, Spoofing (?), 12:35, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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тут веб не безопасен потому что cdn, зависимости пакетов ставятся из не доверенных источников, потому что cdn, а теперь давайте ещё ОС сразу из облаков загружать, дааа.
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|2.10, Аноним (10), 12:40, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это специально для ИИ, чтобы он быстрее обучался взламывать.
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|2.22, ryoken (ok), 13:05, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>>а теперь давайте ещё ОС сразу из облаков загружать
e-boot в натуральную величину :).
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|1.7, nox. (?), 12:35, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пора развивать идеи. Можно раздел swap в облачном хранилище хранить. Круто будет.
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|2.12, Аноним (12), 12:42, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Купить 64 гига оперативки стоит меньших нервов, чем наблюдать по 20 минут мигающий I/O-индикатор на системном блоке, когда система намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.
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|3.27, Ананий (?), 13:11, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.
с ссд таких проблем уже нет. Как по мне свап теперь получил вторую жизнь, особенно на вдс/впс, где на ресурс ссд тебе абсолютно наср-ть
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|4.37, n00by (ok), 13:19, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>намертво зависает из-за исчерпания памяти и бесконечных чтений-записей в swap.
> с ссд таких проблем уже нет. Как по мне свап теперь получил
> вторую жизнь, особенно на вдс/впс, где на ресурс ссд тебе абсолютно
> наср-ть
Зависит от дистрибутива. В некоторых, как пишут, поныне проблемы с тем мифическим 12309.
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|5.40, Аноним (40), 13:26, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возьми любой андроид например ксяоми. Возьми усб флешку фат32 и через переходник скопируй с неё что-нибудь объёмное на телефон или наоборот. А во время копирования войди в любое приложение словишь 12309.
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|6.46, n00by (ok), 13:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что бы воспроизвести 12309, я взял конфиг ядра от "полностью автономного дистрибутива" (ц), собрал с ним ядро, после чего включил подкачку в ZRAM, как в том дистрибутиве принято. Что там у тебя с сяоми, мне не интересно.
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|7.47, Аноним (40), 13:48, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То у тебя 12309 мифический то ты его лично собирал. К доктору давно ходил?
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|8.49, n00by (ok), 13:51, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если ты не понял, то разжую 12309 вызывается кривым конфигом ядра подкачкой... текст свёрнут, показать
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|10.54, n00by (ok), 13:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Какое из слов тебе не ясно в 12309 вызывается кривым конфигом ядра подкачкой ... текст свёрнут, показать
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|10.58, Аноним (58), 13:59, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Он же понятно написал, если не использовать подкачку в ZRAM, что само по себе из... текст свёрнут, показать
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|9.66, Аноним (40), 14:27, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так если он есть в случае с зрам он уже не мифический И может проявляться и без... текст свёрнут, показать
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|1.14, Аноним (14), 12:45, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А зачем хранить на google drive бинарники свободных программ, если всё равно нужно иметь комп с initramfs и бинарниками свободных программ в нём?
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|2.18, n00by (ok), 12:58, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Для хранения initramfs достаточно флешки. Почему не расположить на флешке и всё остальное -- это уже другой вопрос. Наверное, просто потому что кто-то может написать на OCaml вот такие штуки.
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|2.26, Аноним (40), 13:11, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что у локального пользователя не может быть своей личной ОС. Он все должен получать из вне. Локальный диск может быть только для хранения древних мп3 скаченных в 2007 году.
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|1.15, Телеметрия (?), 12:49, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все ближе устройства как терминалы подключенные к одному удаленному и мощному сверхмозгу.Простой экранчик с парой кнопок будет стоить совсем копейки. Кто там СССР не любил? Идея явно оттуда.
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|1.19, Скрепный Дед (?), 12:59, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Арч стал настолько стабилен...
Но руками покоя нет.
А по поводу безопасности: что мешает подменять мелкие, но ключевые файлы на уровне прошивки SSD/HDD? Если выгода будет, то и стакснет переплюнут.
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|1.25, Аноним (25), 13:07, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Корень хранить в Google Drive смысла нет, но было бы прикольно сделать live-сборку, хранящую /home в облаке.
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|1.28, Аноним (-), 13:11, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда все подсядут, они выставят тариф. Ну разумеется, в самом начале плата за тариф будет символической.
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|2.48, Аноним (58), 13:49, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предложат скидку на тариф за добровольное добавление их телеметрии в корневой раздел. Потом, разумеется, запрос на согласие уберут.
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|1.41, Аноним (58), 13:28, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Следующим шагом сделать, чтобы /home монтировалась на сервер NSA, логи отправлялись в Twitter.
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|1.43, Chromium (ok), 13:30, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не рассказывайте это Гуглу, а то они Кростини депрекейтнут в угоду гуглоблачному Арч Линуксу.
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|2.57, n00by (ok), 13:59, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кростини может и оставят, а вот накопитель из Хромбука точно выкинут.
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|3.69, Аноним (69), 14:43, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свои сказки-сплетни тут не гадь? Евросоюз прекрасно дал понять - переход на линукс просто чудовищен по затратам, безобразен в использовании и что самое ржачное, ДОРОЖЕ в долгосрочке. Венду ты покупаешь И ВСЁ РАБОТАЕТ, нет надобности дрючить саппорт. Ставишь линукс - и можешь телефон практически приматывать к уху, т.к. с саппорта ты не слезешь ещё ближайший год. :)
Реальность - она честнее всяких подростковых фантазий.
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|1.70, Аноним (69), 14:46, 08/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне кажется или гугля опять преподносит старые фокусы в новом фантике? Загрузка через сетевую карту была придумана едва ли не раньше, чем Брин родился!! Причём не линукса, а вообще любой системы. Зачем нам гугл с его дурацким облаком, когда и так давно всё сделано?
Гуглить по слову PXE boot.
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