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Эксперимент с созданием NPM-пакета, зависимого от всех пакетов в репозитории

05.01.2024 12:23

Один из разработчиков JavaScript-пакетов провёл эксперимент с созданием и размещением в репозитории NPM пакета "everything", который охватывает зависимостями все существующие пакеты в репозитории. Для реализации подобной возможности пакет "everything" связан прямыми зависимостями с пятью пакетами "@everything-registry/chunk-N", которые в свою очередь привязываются зависимостями к более 3000 пакетов "sub-chunk-N", в каждом из которых осуществляется привязка к 800 существующих пакетов в репозитории.

Размещение "everything" в NPM привело к двум интересным эффектам. Во-первых пакет "everything" стал своеобразным инструментом для совершения DoS-атак, так как попытка его установки приводит к загрузке миллионов размещённых в NPM пакетов и исчерпанию имеющегося дискового пространства или остановке выполнения сборочных процессов. По статистике NPM пакет был загружен около 250 раз, но никто не мешает добавить его в зависимости к другому пакету после взлома учётной записи разработчика для совершения диверсии. Кроме того, невольно атаке оказались подвержены некоторые службы и инструменты осуществляющие мониторинг и проверку новых пакетов, размещаемых в NPM.

Во-вторых публикация пакета "everything" фактически заблокировала возможность удаления любых пакетов в NPM, которые оказались в списке его зависимостей. Пакет из NPM может быть удалён автором только если он ещё не используется в зависимостях других пакетов, но после публикации "everything" зависимостями оказались охвачены все пакеты в репозитории. Примечательно, что удаление самого пакета "everything" также оказалось заблокированным, так как 9 лет назад в репозитории был размещён тестовый пакет "everything-else", в котором была указана строка "everything" в списке зависимостей. Таким образом, пакет "everything" после публикации оказался в зависимостях у другого пакета.

  1. Главная ссылка к новости (https://checkmarx.com/blog/whe...)
  2. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  3. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  4. OpenNews: Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef
  5. OpenNews: Внедрение двухфакторной аутентификации в PyPI привело к инциденту с удалением популярного пакета
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60392-npm
Ключевые слова: npm, dos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    меня всегда удивляло - откуда эти цифры - миллионы пакетов, сотни миллионов загрузок чего-то за месяц - неужели этот нпм так популярен? - откуда на планете вообще столько итишников взялось
     
     
  • 2.3, Трэхо (?), 12:35, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ci/CD
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:55, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Облачные
     
  • 3.14, Аноним (-), 12:57, 05/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:54, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что кроме айтишников есть только дворники. Любая профессия сложнее отскребания замерзшего говна с асфальта давно связана с IT, требует кода и автоматизации, которую адекватные люди обёртывают в пакет чтобы не писать дважды и делиться с другими.
     
     
  • 3.13, 12yoexpert (ok), 12:57, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    говно с асфальта давно убирают техникой, листья - воздуходувками. вениками машут только во всяких отсталых зимбабве
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:08, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    делитесь своими профессиональными познаниями? спасибо!
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:36, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давай тебя посадим в технику и ты попробуешь в -40 убрать лёд с тротуара, м? А потом дадим лом и отправим в Зимбабве.
     
     
  • 5.47, Аноним (36), 13:38, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что бы его там на него посадили?))
     
  • 2.22, Tron is Whistling (?), 13:01, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллионы лефтпадов в различныз вариациях.
     
  • 2.42, FF (?), 13:17, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это рутинное дело, а не эксперимент. Типичный node_modules.
    Миллионы потому, что npm install и npm audit fix, постоянно надо всю гроздь обновлять, и вместо разработки фич заниматься адаптацией после обновы.
     
  • 2.43, FF (?), 13:21, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Го по умолчанию, например, есть общий каталог, куда качаются пакеты разных версий для всех проектов пользователя. А тут для каждого, например, примера из урока, надо выгружать тысячи пакетов, но это по умолчанию если из-за вебпак, sass и т.п.
     
     
  • 3.45, Аноним (36), 13:30, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В Го по умолчанию, например

    всем пох

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:34, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дай дураку хрен стеклянный - и ты увидишь шоу !
     
     
  • 2.15, 12yoexpert (ok), 12:57, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    шоу дурака со стаклянным хреном, по-вашему, - что-то плохое?
     

  • 1.4, Аноним (-), 12:39, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, что сделают другие разработчики, когда они придут к нему в гости)
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:01, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый принесёт ему в подарок, как там выше написали, хрен стеклянный.
     
     
  • 3.38, Аноним (-), 13:10, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждый принесёт ему в подарок, как там выше написали, хрен стеклянный.

    А он и не против ( ͡° ͜ʖ ͡°)

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:44, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уровень.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:51, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Пакет из NPM может быть удалён автором только если он ещё не >используется в зависимостях других пакетов, но после публикации >"everything" зависимостями оказались охвачены все пакеты в >репозитории.

    Шах

    >Примечательно, что удаление самого пакета "everything" также оказалось >заблокированным, так как 9 лет назад в репозитории был размещён >тестовый пакет "everything-else", в котором была указана строка >"everything" в списке зависимостей. Таким образом, пакет "everything" >после публикации оказался в зависимостях у другого пакета.

    И мат!


     
  • 1.16, Аноним (-), 12:58, 05/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:59, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чего-то Gentoo с portage попахивает. Будто это повод новость создать какие дураки бывают.
    В генте тоже можно новичку вдуплять на тему что делать когда обновление требует обновить зависимость, но другой пакет гвоздями прибит к этой версии зависимости.
     
     
  • 2.29, n00by (ok), 13:04, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попахивает типичной экспертизой. Сам не догадался простым и документированным способом поставить систему в интересную позицию - назови другого дураком, закрой гештальт.
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 13:09, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты смешен, нуби, и неинтересен
     
     
  • 4.49, Аноним (46), 13:39, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, но он прав.
     
  • 2.31, Аноним (23), 13:04, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожаловаться. Сделают для пакета зависимости слотовую установку.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:03, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос к специалистам по NPM. NPM-репозтории - это репозитории, доступ к заливке только у его хозяев (в смысле, создателя этого сервиса), или любой Васян может залить туда вирус? Или же хозяева сами туда заливают вирусы? Получается, хозяева NPM репозитория днём и ночью пьют кефир и проверяют залитые пакеты от Васянов на вирусы? Или им пох.?
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 13:07, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или им пох.?

    Последнее)
    Ну могут добавить какую-то двухфакторку, чтобы от гореразраба, у которого один пароль на все сервисы, не заливали всякую чушню.

    От намеренной диверсии это не спасет, так же как и не спасет от заливки в репу вредноносного кода.
    Мало кто проверяет все изменения при обнолении программы.


     

  • 1.32, Аноним (-), 13:05, 05/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:07, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Примечательно, что удаление самого пакета "everything" также оказалось заблокированным, так как 9 лет назад в репозитории был размещён тестовый пакет "everything-else", в котором была указана строка "everything" в списке зависимостей. Таким образом, пакет "everything" после публикации оказался в зависимостях у другого пакета.

    Это баг npmа, что он позволил разместить пакет с неразрешёнными зависимостями.

     
  • 1.34, Аноним (36), 13:07, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Эксперимент с созданием NPM-пакета

    у вас ошибка в названии новости, должно быть

    "Экскремент с созданием NPM-пакета"

     
  • 1.39, Тот_ещё_аноним (ok), 13:11, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С NPM не пересекаюсь, а тут друг спрашивает...
    Можно использовать в имени требуемого пакета "*" или "?"? Чтоб не "everything1" & "everything2", а "everything?" или  "everything*"
     
  • 1.40, Аноньимъ (ok), 13:12, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пороть за такие "эксперементы".

    > Один из разработчиков JavaScript-пакетов

    Разработчик пакетов? Это что-то новое.

     
     
  • 2.41, Аноним (36), 13:13, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дед ты как обычно забыл принять таблетки
     
  • 2.50, Аноним (46), 13:40, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пороть тебя надо. За глупость несусветную. А челу спасибо, что ещё раз показал какое npm гогно.
     

  • 1.44, Аноним (44), 13:27, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хакер и директор столовой
     
  • 1.48, Аноним (48), 13:38, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В NixOS рарзабы в документацию такую же бомбу положили.
    https://github.com/NixOS/nix/issues/308
    Вот тут они пишут "running nix-env -i again" Эта бомба установит всё подряд.
    https://nmikhailov.github.io/nixpkgs/index.html#sec-ad-hoc-packages
     

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