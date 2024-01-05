Эксперимент с созданием NPM-пакета, зависимого от всех пакетов в репозитории

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|1.1, Аноним (1), 12:34, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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меня всегда удивляло - откуда эти цифры - миллионы пакетов, сотни миллионов загрузок чего-то за месяц - неужели этот нпм так популярен? - откуда на планете вообще столько итишников взялось
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|2.8, Аноним (8), 12:54, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что кроме айтишников есть только дворники. Любая профессия сложнее отскребания замерзшего говна с асфальта давно связана с IT, требует кода и автоматизации, которую адекватные люди обёртывают в пакет чтобы не писать дважды и делиться с другими.
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|3.13, 12yoexpert (ok), 12:57, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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говно с асфальта давно убирают техникой, листья - воздуходувками. вениками машут только во всяких отсталых зимбабве
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|4.46, Аноним (46), 13:36, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А давай тебя посадим в технику и ты попробуешь в -40 убрать лёд с тротуара, м? А потом дадим лом и отправим в Зимбабве.
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|2.42, FF (?), 13:17, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это рутинное дело, а не эксперимент. Типичный node_modules.
Миллионы потому, что npm install и npm audit fix, постоянно надо всю гроздь обновлять, и вместо разработки фич заниматься адаптацией после обновы.
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|2.43, FF (?), 13:21, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Го по умолчанию, например, есть общий каталог, куда качаются пакеты разных версий для всех проектов пользователя. А тут для каждого, например, примера из урока, надо выгружать тысячи пакетов, но это по умолчанию если из-за вебпак, sass и т.п.
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|1.4, Аноним (-), 12:39, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, что сделают другие разработчики, когда они придут к нему в гости)
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|2.23, Аноним (23), 13:01, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый принесёт ему в подарок, как там выше написали, хрен стеклянный.
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|3.38, Аноним (-), 13:10, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каждый принесёт ему в подарок, как там выше написали, хрен стеклянный.
А он и не против ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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|1.6, Аноним (6), 12:51, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Пакет из NPM может быть удалён автором только если он ещё не >используется в зависимостях других пакетов, но после публикации >"everything" зависимостями оказались охвачены все пакеты в >репозитории.
Шах
>Примечательно, что удаление самого пакета "everything" также оказалось >заблокированным, так как 9 лет назад в репозитории был размещён >тестовый пакет "everything-else", в котором была указана строка >"everything" в списке зависимостей. Таким образом, пакет "everything" >после публикации оказался в зависимостях у другого пакета.
И мат!
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|1.19, Аноним (19), 12:59, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чего-то Gentoo с portage попахивает. Будто это повод новость создать какие дураки бывают.
В генте тоже можно новичку вдуплять на тему что делать когда обновление требует обновить зависимость, но другой пакет гвоздями прибит к этой версии зависимости.
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|2.29, n00by (ok), 13:04, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попахивает типичной экспертизой. Сам не догадался простым и документированным способом поставить систему в интересную позицию - назови другого дураком, закрой гештальт.
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|2.31, Аноним (23), 13:04, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пожаловаться. Сделают для пакета зависимости слотовую установку.
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|1.27, Аноним (27), 13:03, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вопрос к специалистам по NPM. NPM-репозтории - это репозитории, доступ к заливке только у его хозяев (в смысле, создателя этого сервиса), или любой Васян может залить туда вирус? Или же хозяева сами туда заливают вирусы? Получается, хозяева NPM репозитория днём и ночью пьют кефир и проверяют залитые пакеты от Васянов на вирусы? Или им пох.?
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|2.35, Аноним (-), 13:07, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или им пох.?
Последнее)
Ну могут добавить какую-то двухфакторку, чтобы от гореразраба, у которого один пароль на все сервисы, не заливали всякую чушню.
От намеренной диверсии это не спасет, так же как и не спасет от заливки в репу вредноносного кода.
Мало кто проверяет все изменения при обнолении программы.
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|1.33, Аноним (33), 13:07, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Примечательно, что удаление самого пакета "everything" также оказалось заблокированным, так как 9 лет назад в репозитории был размещён тестовый пакет "everything-else", в котором была указана строка "everything" в списке зависимостей. Таким образом, пакет "everything" после публикации оказался в зависимостях у другого пакета.
Это баг npmа, что он позволил разместить пакет с неразрешёнными зависимостями.
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|1.34, Аноним (36), 13:07, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Эксперимент с созданием NPM-пакета
у вас ошибка в названии новости, должно быть
"Экскремент с созданием NPM-пакета"
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|1.39, Тот_ещё_аноним (ok), 13:11, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С NPM не пересекаюсь, а тут друг спрашивает...
Можно использовать в имени требуемого пакета "*" или "?"? Чтоб не "everything1" & "everything2", а "everything?" или "everything*"
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|1.40, Аноньимъ (ok), 13:12, 05/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пороть за такие "эксперементы".
> Один из разработчиков JavaScript-пакетов
Разработчик пакетов? Это что-то новое.
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|2.50, Аноним (46), 13:40, 05/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пороть тебя надо. За глупость несусветную. А челу спасибо, что ещё раз показал какое npm гогно.
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