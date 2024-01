Эксперимент с созданием NPM-пакета, зависимого от всех пакетов в репозитории

Один из разработчиков JavaScript-пакетов провёл эксперимент с созданием и размещением в репозитории NPM пакета "everything", который охватывает зависимостями все существующие пакеты в репозитории. Для реализации подобной возможности пакет "everything" связан прямыми зависимостями с пятью пакетами "@everything-registry/chunk-N", которые в свою очередь привязываются зависимостями к более 3000 пакетов "sub-chunk-N", в каждом из которых осуществляется привязка к 800 существующих пакетов в репозитории. Размещение "everything" в NPM привело к двум интересным эффектам. Во-первых пакет "everything" стал своеобразным инструментом для совершения DoS-атак, так как попытка его установки приводит к загрузке миллионов размещённых в NPM пакетов и исчерпанию имеющегося дискового пространства или остановке выполнения сборочных процессов. По статистике NPM пакет был загружен около 250 раз, но никто не мешает добавить его в зависимости к другому пакету после взлома учётной записи разработчика для совершения диверсии. Кроме того, невольно атаке оказались подвержены некоторые службы и инструменты осуществляющие мониторинг и проверку новых пакетов, размещаемых в NPM. Во-вторых публикация пакета "everything" фактически заблокировала возможность удаления любых пакетов в NPM, которые оказались в списке его зависимостей. Пакет из NPM может быть удалён автором только если он ещё не используется в зависимостях других пакетов, но после публикации "everything" зависимостями оказались охвачены все пакеты в репозитории. Примечательно, что удаление самого пакета "everything" также оказалось заблокированным, так как 9 лет назад в репозитории был размещён тестовый пакет "everything-else", в котором была указана строка "everything" в списке зависимостей. Таким образом, пакет "everything" после публикации оказался в зависимостях у другого пакета.