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Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.26

11.06.2024 10:25

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.26, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Основные изменения в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка установки самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Application). При открытии сайтов, поддерживающих PWA, в в панели браузера появляется кнопка для их установки. После установки ярлык для вызова PWA-приложения отображается в штатном интерфейсе запуска программ, рядом с обычными приложениями.
  • В интерфейсе записи мультимедийного контента появились функции приостановки и возобновления записи, а также записи только звука. Для видео предоставлена возможность выбора частоты кадров и разрешения (FHD/20 FPS или HD/30 FPS).
  • В API для работы со звуком добавлена возможность прекращения и приостановки воспроизведения системных звуков, а также управления их громкостью.
  • В web-браузере Enact добавлена возможность открытия сайтов через прокси. Работу через прокси можно привязывать к отдельным сайтам.
  • Добавлена поддержка защищённой отрисовки с использованием DMABUF.
  • Обновлены шрифты Noto.
  • Для GStreamer задействован декодировщик UnifiedDecodebin, написанный на языке Rust.
  • В браузерный движок добавлена поддержка механизма WEb Push с использованием сервера FCM (Google Firebase Cloud Messaging).
  • Перенесены изменения из платформы Yocto 5.0.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.24
  3. OpenNews: Уязвимости в webOS, позволяющие перезаписать файлы на телевизорах LG
  4. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  5. OpenNews: Компания HP представила релиз открытой мобильной платформы Open webOS 1.0
  6. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61351-webos
Ключевые слова: webos, mobile, tv, lg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:49, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же они тут без sqlite  обошлись загадка для большинства.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:59, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которое из всех приложений обошлось без sqlite? Хромиум? Вас ждут суровые новости
     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 10:54, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Добавлена поддержка защищённой отрисовки с использованием DMABUF.

    в смысле проприетарной анально огороженной отрисовки?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:46, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предлагаешь не отрисовывать? Для телевизора думаю это будет не очень полезно.
     
  • 2.48, Kuromi (ok), 15:36, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так как в основном это вот используют на телеках, то полагаю речь идет о том чтобы c DRM на кинцо все было нормально. Лыже точно не нужна дырка для утекания очень ценного Голлывудского контента.
     

  • 1.3, АнонимТвоейМамы (?), 10:54, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Возможно самый популярный linux, который почему-то называет себя webOS
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:57, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возможно Андроид на телевизорах гораздо популярнее. Ну как минимум прог на андроид телек много.
     
  • 2.6, 12yoexpert (ok), 11:03, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    невозможно.

    самый популярный - android

     
     
  • 3.22, Аноним (20), 13:02, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свете того что зомбоящик нужен всё меньше, а вот запустить RDP подкинув любую клавомышь или RetroArch в гостях у родителей, всё более актуально иметь нормальный стор с приложениями и всё меньше интересны странные веб-костыли над мордокнигой предустановленные, судя по скринам, из коробки
     
     
  • 4.44, KhabMan (ok), 15:05, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В свете того что зомбоящик нужен всё меньше

    Зомбоящики уже давно покупают не для просмотра эфирного ТВ, а в качестве большого экрана со встроенным плеером. А значит нет никаких причин говорить о том, что он "нужен всё меньше"

     
  • 2.11, _kp (ok), 11:15, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Популярность? Ну стоит WebOS в телевизорах, польза может для пенсионеров и есть,  а так, оно же и тормозно, и примитивно, и поэтому телевизоры чаще работают с приставками, Mак мини, миниPC. Но "популярность" накручена.

    И на Raspberry запускается помимо Linux'ов, и Windows, и Андроид.
    И там тоже выбрать из всего самую кастрированную OS? Ну ну.

     
     
  • 3.18, Аноним (17), 12:49, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего?? Где ты видел приставки кроме как у гиков и в отелях, где норм телек жаба душит ставить? Большинство как раз встройку юзает, особенно в webos она на диво хороша.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:34, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новости из параллельной реальности?
     
  • 4.35, Bob (??), 13:45, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где-где? на самсунгах) там родное смарт тв - кал...

    а вот китайская приставка за копейки - чидеса пиратства творит. даже любую тема на дроиде запустить можно)

     
     
  • 5.37, Аноним (37), 13:47, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуй, а то сейчас беру в аренду у Билайна.
     
  • 5.45, KhabMan (ok), 15:08, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там родное смарт тв - кал

    ТВ есть, ютуб есть, онлайн-кинотеатры есть, воспроизведение с носителей есть, к медиасерверу подключение есть... А собсно в чём его "кальность" заключается? Разве что в тормозах в дешёвых моделях, но и Андроид на дешёвом железе тоже отнюдь не шустрый.

     

  • 1.5, Аноним (37), 11:03, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если интерфейс сабжа удобнее чем интерфейс современных телевизоров, то это уже win. Интерфейс современных телевизоров это ужас.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интерфейс современных телевизоров это ужас.

    По сравнению с интерфейсом большинства прошивок UEFI он прекрасен.

     
     
  • 3.27, Аноним (37), 13:29, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UEFI как часто приходится лицезреть? Раз в несколько лет? А телек всё же чаще.
     
  • 2.36, Bob (??), 13:46, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно и есть интерфейсом современного тв по имени самсунг)
     
     
  • 3.46, KhabMan (ok), 15:10, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по имени LG

    Fixed

     

  • 1.7, Аноним (37), 11:05, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.26

    А где можно найти ссылку на скачивание iso?

     
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 11:08, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/webosose/build-webos/releases

    1) там не iso
    2) для этого релиза ещё не собрали

     
     
  • 3.10, Аноним (37), 11:14, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1) там не iso

    Если я не могу скормить это Virtualbox-у nогда это не нужно.
    >2) для этого релиза ещё не собрали

    Вообще не понимаю зачем они публикуют новость если не подготовили образ.
    Халявщики а не партнёры, хотят чтобы сообщество за них работу делало, приносило пользу а эти ребята с хитрым корейским прищуром будут ставить на свои коробки и продавать.
    Существования сабжа ещё меньше чем в AROS из соседней новости.

     
     
  • 4.15, Аноним (14), 11:40, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще не понимаю зачем они публикуют новость если не подготовили образ.

    Торопились перед начальником отчитаться.

     
  • 4.26, Аноним (26), 13:17, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Если я не могу скормить это Virtualbox-у nогда это не нужно.

    Там лежат образы для qemu, но это не нужно потому, что нет iso для виртуалбокса.
    Вот это я понимаю принципиальность.

     
     
  • 5.28, Аноним (37), 13:30, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iso это универсальный формат. QEMU это формат для одной виртуальной машины. Поступая так они отрезают от себя всех остальных, большинство, вот это я понимаю принципиальность.
     
     
  • 6.32, Аноним (31), 13:36, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто оно только в qemu нормально работает.
     

  • 1.8, Аноним (37), 11:06, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ещё мне не понятно смысл всех этих штук. Сейчас любой фронтент может на электроне наваять интерфейс на электроне.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:17, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть у меня 4k телек с этой WebOS( правда проприетарной версией ну да не суть ). Лагает оно мама не горюй. Половина приложений в сторе тоже, даже несмотря на возможность писать нативные приложения на qt большинство разумеется выбирает веб.

    Это уже просто даже не смешно, на это смотреть больно. Технологии развиваются, веб всё жирнее становится. Все идет в сторону упрощения для программистов, нежели для конечных пользователей.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:38, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот потенциально есть шанс заменить старое неработающее на вот это вот.
    Другое дело, что нет инструкций и все это выглядит как какое-то мы разорились
    но штоб не пропадало решили выложить авось кто вощзьметься доработать.
     
  • 2.16, Аноним (14), 11:44, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > телек с этой WebOS

    Видимо LG. У меня то же. 5-летней давности. И при всех равных условиях работает намного шустрее (с кинопоиск), чем фирменный ТВ Яндекс, купленный месяц назад.

     
     
  • 3.21, Аноним (12), 13:02, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня какая-то китайская приставка на рокчипе с mali 450 и то быстрее работала вот честно. Точную телека не назову, ибо щас в другом городе, уже не помню. Покупали где-то в конце 2022 года. Насчет яндекс тв не поспоришь конечно, это то еще поделие. Да даже tizen как по мне быстрее отрабатывал во многих местах чем WebOS. Я конечно не сравнивал с новыми версиями tizen и не знаю насколько там все плохо, вдруг все испортили.
     
  • 3.30, Аноним (37), 13:32, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Срочно надо бежать за новым телеком с кинопоиском и ТВ Яндекс. Нет.
     
     
  • 4.41, Аноним (31), 14:21, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничем где есть Яндекс пользоваться нельзя. Ни новым ни старым.  
     
  • 3.34, Аноним (31), 13:40, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фирменный телевизор от Яндекса это всегда дешёвый ширпотреб на плохих матрицах. Что характерно это правда и тогда когда телек не от Яндекса, а прошивка от Яндекса. На хорошие телеки Яндекс прошивку не ставят.
     
  • 2.19, Аноним (17), 12:51, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая модель телека? У меня лыжа от 2022 года, всё летает.
     

  • 1.25, Аноним (26), 13:11, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите. Если я ее запущу на малине, то смогу установить ютуб клиент для смарт ТВ ? И будет ли в таком случае работать аппаратное декодирование видео?
     
     
  • 2.38, Bob (??), 13:48, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лучше в сторону дроида глянь, там хоть ютуб клиент норм есть. на webos одно убожество
     

  • 1.43, KhabMan (ok), 15:02, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка установки самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Application)

    Погодите... А там разве не всё стороннее ПО из таких состоит?

     
  • 1.47, Аноним (47), 15:36, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь, расскажите уже им, что веб - это ГИПЕРТЕКСТ.
     

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