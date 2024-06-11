Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.26

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|2.20, Аноним (20), 12:59, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Которое из всех приложений обошлось без sqlite? Хромиум? Вас ждут суровые новости
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|1.2, 12yoexpert (ok), 10:54, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Добавлена поддержка защищённой отрисовки с использованием DMABUF.
в смысле проприетарной анально огороженной отрисовки?
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|2.17, Аноним (17), 12:46, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предлагаешь не отрисовывать? Для телевизора думаю это будет не очень полезно.
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|2.48, Kuromi (ok), 15:36, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так как в основном это вот используют на телеках, то полагаю речь идет о том чтобы c DRM на кинцо все было нормально. Лыже точно не нужна дырка для утекания очень ценного Голлывудского контента.
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|2.4, Аноним (1), 10:57, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Возможно Андроид на телевизорах гораздо популярнее. Ну как минимум прог на андроид телек много.
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|3.22, Аноним (20), 13:02, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В свете того что зомбоящик нужен всё меньше, а вот запустить RDP подкинув любую клавомышь или RetroArch в гостях у родителей, всё более актуально иметь нормальный стор с приложениями и всё меньше интересны странные веб-костыли над мордокнигой предустановленные, судя по скринам, из коробки
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|4.44, KhabMan (ok), 15:05, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В свете того что зомбоящик нужен всё меньше
Зомбоящики уже давно покупают не для просмотра эфирного ТВ, а в качестве большого экрана со встроенным плеером. А значит нет никаких причин говорить о том, что он "нужен всё меньше"
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|2.11, _kp (ok), 11:15, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Популярность? Ну стоит WebOS в телевизорах, польза может для пенсионеров и есть, а так, оно же и тормозно, и примитивно, и поэтому телевизоры чаще работают с приставками, Mак мини, миниPC. Но "популярность" накручена.
И на Raspberry запускается помимо Linux'ов, и Windows, и Андроид.
И там тоже выбрать из всего самую кастрированную OS? Ну ну.
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|3.18, Аноним (17), 12:49, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего?? Где ты видел приставки кроме как у гиков и в отелях, где норм телек жаба душит ставить? Большинство как раз встройку юзает, особенно в webos она на диво хороша.
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|4.35, Bob (??), 13:45, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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где-где? на самсунгах) там родное смарт тв - кал...
а вот китайская приставка за копейки - чидеса пиратства творит. даже любую тема на дроиде запустить можно)
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|5.45, KhabMan (ok), 15:08, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там родное смарт тв - кал
ТВ есть, ютуб есть, онлайн-кинотеатры есть, воспроизведение с носителей есть, к медиасерверу подключение есть... А собсно в чём его "кальность" заключается? Разве что в тормозах в дешёвых моделях, но и Андроид на дешёвом железе тоже отнюдь не шустрый.
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|1.5, Аноним (37), 11:03, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если интерфейс сабжа удобнее чем интерфейс современных телевизоров, то это уже win. Интерфейс современных телевизоров это ужас.
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|2.14, Аноним (14), 11:39, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интерфейс современных телевизоров это ужас.
По сравнению с интерфейсом большинства прошивок UEFI он прекрасен.
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|3.27, Аноним (37), 13:29, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UEFI как часто приходится лицезреть? Раз в несколько лет? А телек всё же чаще.
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|2.36, Bob (??), 13:46, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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оно и есть интерфейсом современного тв по имени самсунг)
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|1.7, Аноним (37), 11:05, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.26
А где можно найти ссылку на скачивание iso?
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|3.10, Аноним (37), 11:14, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>1) там не iso
Если я не могу скормить это Virtualbox-у nогда это не нужно.
>2) для этого релиза ещё не собрали
Вообще не понимаю зачем они публикуют новость если не подготовили образ.
Халявщики а не партнёры, хотят чтобы сообщество за них работу делало, приносило пользу а эти ребята с хитрым корейским прищуром будут ставить на свои коробки и продавать.
Существования сабжа ещё меньше чем в AROS из соседней новости.
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|4.15, Аноним (14), 11:40, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще не понимаю зачем они публикуют новость если не подготовили образ.
Торопились перед начальником отчитаться.
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|4.26, Аноним (26), 13:17, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Если я не могу скормить это Virtualbox-у nогда это не нужно.
Там лежат образы для qemu, но это не нужно потому, что нет iso для виртуалбокса.
Вот это я понимаю принципиальность.
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|5.28, Аноним (37), 13:30, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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iso это универсальный формат. QEMU это формат для одной виртуальной машины. Поступая так они отрезают от себя всех остальных, большинство, вот это я понимаю принципиальность.
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|1.8, Аноним (37), 11:06, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ещё мне не понятно смысл всех этих штук. Сейчас любой фронтент может на электроне наваять интерфейс на электроне.
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|1.12, Аноним (12), 11:17, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Есть у меня 4k телек с этой WebOS( правда проприетарной версией ну да не суть ). Лагает оно мама не горюй. Половина приложений в сторе тоже, даже несмотря на возможность писать нативные приложения на qt большинство разумеется выбирает веб.
Это уже просто даже не смешно, на это смотреть больно. Технологии развиваются, веб всё жирнее становится. Все идет в сторону упрощения для программистов, нежели для конечных пользователей.
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|2.13, Аноним (13), 11:38, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот потенциально есть шанс заменить старое неработающее на вот это вот.
Другое дело, что нет инструкций и все это выглядит как какое-то мы разорились
но штоб не пропадало решили выложить авось кто вощзьметься доработать.
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|2.16, Аноним (14), 11:44, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> телек с этой WebOS
Видимо LG. У меня то же. 5-летней давности. И при всех равных условиях работает намного шустрее (с кинопоиск), чем фирменный ТВ Яндекс, купленный месяц назад.
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|3.21, Аноним (12), 13:02, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня какая-то китайская приставка на рокчипе с mali 450 и то быстрее работала вот честно. Точную телека не назову, ибо щас в другом городе, уже не помню. Покупали где-то в конце 2022 года. Насчет яндекс тв не поспоришь конечно, это то еще поделие. Да даже tizen как по мне быстрее отрабатывал во многих местах чем WebOS. Я конечно не сравнивал с новыми версиями tizen и не знаю насколько там все плохо, вдруг все испортили.
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|3.30, Аноним (37), 13:32, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Срочно надо бежать за новым телеком с кинопоиском и ТВ Яндекс. Нет.
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|3.34, Аноним (31), 13:40, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фирменный телевизор от Яндекса это всегда дешёвый ширпотреб на плохих матрицах. Что характерно это правда и тогда когда телек не от Яндекса, а прошивка от Яндекса. На хорошие телеки Яндекс прошивку не ставят.
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|1.25, Аноним (26), 13:11, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите. Если я ее запущу на малине, то смогу установить ютуб клиент для смарт ТВ ? И будет ли в таком случае работать аппаратное декодирование видео?
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|2.38, Bob (??), 13:48, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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лучше в сторону дроида глянь, там хоть ютуб клиент норм есть. на webos одно убожество
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|1.43, KhabMan (ok), 15:02, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка установки самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Application)
Погодите... А там разве не всё стороннее ПО из таких состоит?
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