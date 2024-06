Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.26

2.4 , Аноним ( 1 ), 10:57, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Возможно Андроид на телевизорах гораздо популярнее. Ну как минимум прог на андроид телек много.

2.6 , 12yoexpert ( ok ), 11:03, 11/06/2024 невозможно. самый популярный - android

3.22 , Аноним ( 20 ), 13:02, 11/06/2024 В свете того что зомбоящик нужен всё меньше, а вот запустить RDP подкинув любую клавомышь или RetroArch в гостях у родителей, всё более актуально иметь нормальный стор с приложениями и всё меньше интересны странные веб-костыли над мордокнигой предустановленные, судя по скринам, из коробки

4.44 , KhabMan ( ok ), 15:05, 11/06/2024 > В свете того что зомбоящик нужен всё меньше Зомбоящики уже давно покупают не для просмотра эфирного ТВ, а в качестве большого экрана со встроенным плеером. А значит нет никаких причин говорить о том, что он "нужен всё меньше"

2.11 , _kp ( ok ), 11:15, 11/06/2024 Популярность? Ну стоит WebOS в телевизорах, польза может для пенсионеров и есть, а так, оно же и тормозно, и примитивно, и поэтому телевизоры чаще работают с приставками, Mак мини, миниPC. Но "популярность" накручена. И на Raspberry запускается помимо Linux'ов, и Windows, и Андроид.

И там тоже выбрать из всего самую кастрированную OS? Ну ну.

3.18 , Аноним ( 17 ), 12:49, 11/06/2024 Чего?? Где ты видел приставки кроме как у гиков и в отелях, где норм телек жаба душит ставить? Большинство как раз встройку юзает, особенно в webos она на диво хороша.

4.31 , Аноним ( 31 ), 13:34, 11/06/2024 Новости из параллельной реальности?

4.35 , Bob ( ?? ), 13:45, 11/06/2024 где-где? на самсунгах) там родное смарт тв - кал... а вот китайская приставка за копейки - чидеса пиратства творит. даже любую тема на дроиде запустить можно)

5.37 , Аноним ( 37 ), 13:47, 11/06/2024 Посоветуй, а то сейчас беру в аренду у Билайна.

5.45 , KhabMan ( ok ), 15:08, 11/06/2024 > там родное смарт тв - кал ТВ есть, ютуб есть, онлайн-кинотеатры есть, воспроизведение с носителей есть, к медиасерверу подключение есть... А собсно в чём его "кальность" заключается? Разве что в тормозах в дешёвых моделях, но и Андроид на дешёвом железе тоже отнюдь не шустрый.