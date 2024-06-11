Компания LG опубликовала платформу webOS Open Source Edition 2.26

Представлен выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.26, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Основные изменения в новом выпуске:

Добавлена поддержка установки самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Application). При открытии сайтов, поддерживающих PWA, в в панели браузера появляется кнопка для их установки. После установки ярлык для вызова PWA-приложения отображается в штатном интерфейсе запуска программ, рядом с обычными приложениями.

В интерфейсе записи мультимедийного контента появились функции приостановки и возобновления записи, а также записи только звука. Для видео предоставлена возможность выбора частоты кадров и разрешения (FHD/20 FPS или HD/30 FPS).

В API для работы со звуком добавлена возможность прекращения и приостановки воспроизведения системных звуков, а также управления их громкостью.

В web-браузере Enact добавлена возможность открытия сайтов через прокси. Работу через прокси можно привязывать к отдельным сайтам.

Добавлена поддержка защищённой отрисовки с использованием DMABUF.

Обновлены шрифты Noto.

Для GStreamer задействован декодировщик UnifiedDecodebin, написанный на языке Rust.

В браузерный движок добавлена поддержка механизма WEb Push с использованием сервера FCM (Google Firebase Cloud Messaging).

Перенесены изменения из платформы Yocto 5.0.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).