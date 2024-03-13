The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск сборочной системы Meson 1.4

13.03.2024 22:26

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.4.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.4:

  • В функции fs.name, fs.parent, fs.replace_suffix и fs.stem модуля FS добавлена поддержка объектов сборочных целей build_tgt и custom_tgt, а также индекса сборочных целей (custom_idx).
  • Добавлена возможность чтения версии проекта из подпроектов на базе CMake.
  • Предоставлена возможность контролировать assert-проверки (GLIBCXX_ASSERTIONS) в C++ stdlib через настройку ndebug.
  • В stldebug добавлена поддержка Clang (при включении debugstl теперь выставляется "-D_GLIBCXX_DEBUG=1" и "-D_LIBCPP_HARDENING_MODE=_LIBCPP_HARDENING_MODE_DEBUG").
  • В объект env добавлен метод unset().
  • В объект File добавлен метод full_path() для получения полного пути к файлу.
  • Добавлена поддержка указания собственных зависимостей для numpy (dependency('numpy')).
  • В метод compiler.preprocess() добавлен параметр "depends", позволяющий определить зависимую сборочную цель для compiler.preprocess().
  • В функции compile_ui, compile_moc и preprocess из модулей qt4, qt5 и qt6 добавлен аргумент preserve_paths для выбора варианта построения структуры каталогов для записываемых файлов (если значение true - "{target private directory}/subdir/one.out", а если false - "{target private directory}/one.out").
  • В генераторе привязок bindgen обеспечено использование эвристики Meson для определения заголовочных файлов C++.
  • Добавлена возможность переопределения настроек языка для bindgen (например, для обработки файлов с расширением .h как заголовочных файлов для C++).
  • Выполнение тестов теперь завершается по умолчанию после ошибок, выявленных при запуске санитайзеров, таких как MemorySanitizer.
  • Добавлена поддержка C/C++ компилятора Texas Instruments для семейства CPU C6000.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mesonbuild/...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.3
  3. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.4
  4. OpenNews: Facebook опубликовал систему сборки Buck2
  5. OpenNews: Проект Сicada развивает систему автоматизации сборок, похожую на GitHub Actions
  6. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.28
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60784-meson
Ключевые слова: meson, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:09, 13/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Неудачная дата для релиза. Теперь всё будет не так как раньше.
     
  • 2, Аноним (2), 23:32, 13/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    = Недостатки системы =

    1. Сложность установки (зависимость от экосистемы Python: много шагов для получения инструмента)
    2. Отсутствие создание проекта из шаблона "meson new"
    3. Неразвитая и почти пустая библиотека зависимостей в WrapDB
    4. Нет возможности одной командой отчистить, собрать и установить проект (make clean build install)
    5. Зависимость от внешней системы сборки: ninja-build, Visual Studio и т.д.
    6. Отсутствие интеграции в IDE

    Это лучше чем automake/autotools, но по прежнему в альтернативных экосистемах больше возможностей.

     
  • 4, Skullnet (ok), 00:29, 14/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю зачем нужен этот недо-cmake, но лучше чем autotools.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру