Выпуск сборочной системы Meson 1.3

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:30, 20/11/2023 Шо то, шо это. Make лучший.

3.23 , Аноним ( 23 ), 13:11, 20/11/2023 Дедом запахло

3.30 , Аноним ( 30 ), 13:33, 20/11/2023 CMake это не замена make, это замена autotools (aclocal, autoconf, automake). 2.3 , Аноним ( 3 ), 10:30, 20/11/2023 Что лучше - стальная лопата или палка-копалка из каменного века?

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:44, 20/11/2023 лучше "Ишимура", а не эти ваши лопаты

4.14 , Аноним ( 3 ), 12:19, 20/11/2023 Не-не-не, без Айзека и 211-V никаких Ишимур!

3.16 , _kp ( ok ), 12:22, 20/11/2023 Точнее, что лучше надежная проверенная временем "титановая лопата с инкрустацией и позолотой", или китайский экскаватор.

4.18 , Анонин ( ? ), 12:42, 20/11/2023 Охохо, это ты про cmake?))

Щмейк скорее ржавая тупая лопата с подгнившей ручкой.

Но зато ею может пользоваться любой выпускник трех классов церковно-приходской школы.

Возможно именно поэтому он так популярен в опенсорсе.

5.40 , Аноним ( - ), 14:38, 20/11/2023 > Щмейк скорее ржавая тупая лопата с подгнившей ручкой. А вон то - беззубый экскаватор без гидролиний, их придется где-то надыбать и прикрутить самому. Иначе вообще будешь копать чем под руку попадется.

4.24 , Аноним ( 23 ), 13:12, 20/11/2023 Для рытья траншей экскаватор. Для посадки картошки лопата.

4.31 , Аноним ( 31 ), 13:48, 20/11/2023 Титановая лопата - это мечта! Легкая, прочная, не ржавеет, вечная.

5.38 , 1 ( ?? ), 14:34, 20/11/2023 Хрупкая только - медный пруток не перерубишь.

4.35 , Аноним ( 35 ), 14:23, 20/11/2023 В Китае так то миллиард человек живёт. И жильё для них строят как раз те экскаваторы.

2.5 , Вирт ( ? ), 10:44, 20/11/2023 Если работаете в команде то лучше cmake,

так как его много кто знает, и есть поддержка практически всего что нужно. Если насрать на тех кто будет этот проект дальше поддерживать то лучше meson,

а еще лучше свою систему сборки написать, чтобы точно никто кроме вас не смог в этом разобраться.

3.7 , Аноним ( 7 ), 10:48, 20/11/2023 Ну, это только для содомитов.

3.19 , фнон ( ? ), 12:48, 20/11/2023 Ты хотел сказать "Если работаете в команде и ненавидите этих #####! То лучше взять cmake - пусть они мучаются! и те кто после них придет пусть тоже мучаются!" ? Сейчас предлагать использовать в новом проекте анахронизм, просто потому что 'его много кто знает' маскимально глупо. Современный разработчик должем мочь освоить новый инструмент.

Скидки можно давать только дидам которые на С99 до сих пор пограммируют.

4.46 , YetAnotherOnanym ( ok ), 15:11, 20/11/2023 > Современный разработчик должем мочь освоить новый инструмент. А потом сразу же ещё один. И ещё один. И ещё. И ещё.

Нефиг время тратить на написание своего кода. Надо современные инструменты осваивать. Один за другим. За каждым новым - следующий, ещё более новый.

2.6 , Аноним ( 7 ), 10:46, 20/11/2023 Хуже цмаке быть сложно. Сабж активно набрал популярность, это показательно. Будь всё хорошо, не бежали бы.

3.42 , Аноним ( - ), 14:51, 20/11/2023 > Хуже цмаке быть сложно. Сабж активно набрал популярность, это показательно.

> Будь всё хорошо, не бежали бы. Ну-ка расскажи, а кто это с cmake на эту штуку так уж перешел? Переходят обычно покусаные гномом и редхатом, при том с автотулсов. И там еще понятно почему - время configure у этой байды совсем неприличное. Ибо за годы отросло немеряно.

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:08, 20/11/2023 jam

2.13 , llolik ( ok ), 12:18, 20/11/2023 meson проще, cmake фичастей. Выбирай, что больше нравится. meson может прозрачно использовать cmake для сборки подпроектов и разрешения зависимостей.

2.29 , Аноним ( 29 ), 13:32, 20/11/2023 Однозначно cmake. У него тулкит богаче. Как ЯП оба говно. CMake говно потому что это в первую очередь шаблонизатор строк, а не ЯП, там даже типов нет, а сделать что-либо - это боль. Meson как ЯП говно потому, что требует питон, но они начали городить свой питоноподобный ЯП вместо использования питона. Чистый NIH-синдром.

2.33 , all_glory_to_the_hypnotoad ( ok ), 14:20, 20/11/2023 Оба убогие. Сейчас нет нормальных публичных систем сборок, есть только варианты лучше autotools

2.36 , Аноним ( 35 ), 14:28, 20/11/2023 Зачётный троллинг. Даже я знаю, что при использовании GTK будет проще одно, а с Qt - другое.