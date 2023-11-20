Выпуск сборочной системы Meson 1.3

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|3.30, Аноним (30), 13:33, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CMake это не замена make, это замена autotools (aclocal, autoconf, automake).
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|2.3, Аноним (3), 10:30, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что лучше - стальная лопата или палка-копалка из каменного века?
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|3.16, _kp (ok), 12:22, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точнее, что лучше надежная проверенная временем "титановая лопата с инкрустацией и позолотой", или китайский экскаватор.
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|4.18, Анонин (?), 12:42, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Охохо, это ты про cmake?))
Щмейк скорее ржавая тупая лопата с подгнившей ручкой.
Но зато ею может пользоваться любой выпускник трех классов церковно-приходской школы.
Возможно именно поэтому он так популярен в опенсорсе.
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|5.40, Аноним (-), 14:38, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Щмейк скорее ржавая тупая лопата с подгнившей ручкой.
А вон то - беззубый экскаватор без гидролиний, их придется где-то надыбать и прикрутить самому. Иначе вообще будешь копать чем под руку попадется.
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|4.31, Аноним (31), 13:48, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Титановая лопата - это мечта! Легкая, прочная, не ржавеет, вечная.
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|5.38, 1 (??), 14:34, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хрупкая только - медный пруток не перерубишь.
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|4.35, Аноним (35), 14:23, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Китае так то миллиард человек живёт. И жильё для них строят как раз те экскаваторы.
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|2.5, Вирт (?), 10:44, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если работаете в команде то лучше cmake,
так как его много кто знает, и есть поддержка практически всего что нужно.
Если насрать на тех кто будет этот проект дальше поддерживать то лучше meson,
а еще лучше свою систему сборки написать, чтобы точно никто кроме вас не смог в этом разобраться.
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|3.19, фнон (?), 12:48, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хотел сказать "Если работаете в команде и ненавидите этих #####! То лучше взять cmake - пусть они мучаются! и те кто после них придет пусть тоже мучаются!" ?
Сейчас предлагать использовать в новом проекте анахронизм, просто потому что 'его много кто знает' маскимально глупо. Современный разработчик должем мочь освоить новый инструмент.
Скидки можно давать только дидам которые на С99 до сих пор пограммируют.
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|4.46, YetAnotherOnanym (ok), 15:11, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Современный разработчик должем мочь освоить новый инструмент.
А потом сразу же ещё один. И ещё один. И ещё. И ещё.
Нефиг время тратить на написание своего кода. Надо современные инструменты осваивать. Один за другим. За каждым новым - следующий, ещё более новый.
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|2.6, Аноним (7), 10:46, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хуже цмаке быть сложно. Сабж активно набрал популярность, это показательно. Будь всё хорошо, не бежали бы.
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|3.42, Аноним (-), 14:51, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хуже цмаке быть сложно. Сабж активно набрал популярность, это показательно.
> Будь всё хорошо, не бежали бы.
Ну-ка расскажи, а кто это с cmake на эту штуку так уж перешел? Переходят обычно покусаные гномом и редхатом, при том с автотулсов. И там еще понятно почему - время configure у этой байды совсем неприличное. Ибо за годы отросло немеряно.
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|2.13, llolik (ok), 12:18, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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meson проще, cmake фичастей. Выбирай, что больше нравится. meson может прозрачно использовать cmake для сборки подпроектов и разрешения зависимостей.
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|2.29, Аноним (29), 13:32, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однозначно cmake. У него тулкит богаче. Как ЯП оба говно. CMake говно потому что это в первую очередь шаблонизатор строк, а не ЯП, там даже типов нет, а сделать что-либо - это боль. Meson как ЯП говно потому, что требует питон, но они начали городить свой питоноподобный ЯП вместо использования питона. Чистый NIH-синдром.
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|2.36, Аноним (35), 14:28, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачётный троллинг. Даже я знаю, что при использовании GTK будет проще одно, а с Qt - другое.
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|1.8, pashev.ru (?), 10:51, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В методы проверки компилятора compiler.compiles(), compiler.links() и compiler.run() добавлена опция "werror: true", при которой предупреждения компилятора трактуются как ошибки (можно использовать для проверки, что код собирается без предупреждений).
А в автотулз для этого ничего делать не надо. Просто установить переменную окружения CFLAGS.
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|2.9, Аноним (7), 11:06, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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CCPFLAGS или CXXFLAGS, пойди угадай что сегодня. Которая из них проыеряла работоспособность компилятора? Автотулс был удобен тем, что тебе не пихали вендорлок, как с месоном (привет гтк с его неотключаемыми в месоне бэкдорами).
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|3.10, Аноним (10), 11:59, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Которая из них проыеряла работоспособность компилятора?
CPPFLAGS - флаги препроцессора, CXXFLAGS - флаги компилятора плюсов. Давайте поможем найти жулику^Wэксперту опеннета флаг для компилятора?
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|4.12, Аноним (7), 12:11, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> CPPFLAGS - флаги препроцессора, CXXFLAGS - флаги компилятора плюсов. Давайте поможем найти
> жулику^Wэксперту опеннета флаг для компилятора?
Так почему их смешивают постоянно, вместо использования по назначению? Кроме того, это не ответ на вопрос. Я вот часто сталкиваюсь с тем, что линкер обламывается на дефолтных параметрах. Это можно считать неработоспособностью компилятора тоже. А то потом тот же Хромиум на 10 часу компиляции внезапно обламывается.
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|5.37, Аноним (35), 14:30, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 10-м сообщении ведь есть ответ на вопрос. Потому что эксперты не знают, что cpp это не "си плюс плюс", а "си пре процессор".
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|2.26, Аноним (23), 13:16, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Автотулзы - это хтонь и только за их упоминание в положительном ключе надо ставить на учет в ПНД.
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|3.43, Аноним (-), 14:54, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однако в отличие от сабжа оно умеет make-файлы генерить, а не рассказывает что это расово неверно. И поддерживает в цать раз больше разных платформ. А сабж кроме винды, пары линуксов и может макоси если повезет, с полутора компилерами, нихрена и не умеет.
При том автотулсовый configure по минимуму пошлет на всем чем угодно с posix shell. Даже на vxworks каком. А эта шляпа там вообще не запустится.
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|2.39, Аноним (35), 14:37, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А "можно использовать для проверки, что код собирается без предупреждений" делается тривиальным вызовом grep, или как-то ещё проще?
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|3.41, Аноним (35), 14:38, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кажись, дошло. Они флаг к компилятору устаналивают, а не разбирают вывод.
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|1.15, Аноним (15), 12:21, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?
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|2.17, _kp (ok), 12:29, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?
Основной тормоз, это сами компиляторы.
А издержки управляющей программы пренебрежимо малы по сравнению с этим.
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|3.21, uis (??), 12:59, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но если компиляторы одни, а издержки <E, то каким образом оно быстрее
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|3.27, Аноним (23), 13:18, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никак нет. Можно написать так, что компиллятор не развернет в оптимальные инструкции. Особенно на плюсах.
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|2.28, Советский инженер (ok), 13:27, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?
а я не понял в связи с чем у тебя возник этот вопрос?
можно цитату из новости?
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|2.32, llolik (ok), 14:17, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Более лёгкий для разбора синтаксис (соответственно, более простой анализатор), более простой генеротор кода сборки (изначально под ninja заточенный), более простая логика разрешения зависимостей (pkg-config-ом/компилятором).
Так что выбор языка тут играет не так сильно, как логика работы.
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|2.44, Аноним (-), 14:55, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?
Вообще есть и вариант этого на сях - muon называется.
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|2.22, фнон (?), 13:02, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все что угодно лучше чем цмейк
чего только стоит отвратительный синтаксис вида
set(x, "value_1;value_2;value_3")
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|3.45, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:06, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Питонячий вариант ['value_1', 'value_2', ''value_3'] не лучше, а в CMake можно сделать просто как (... value_1 value_2 value_3). И тут же проблема не в синтаксисе, а что CMake вариант резервирует часть символов и кучу слов как кейворды из-за чего их нельзя использовать где-либо в значениях. Но, правда, на практике такие коллизии почти не встречаются.
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|1.34, Cradle (?), 14:23, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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да, интересно, можно на сабже делать embedded проект с несколькими кроссплатформенными таргетами, чтобы у каждого свой тулчейн? Если кто подскажет по делу, викину cmake на помойку
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