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Выпуск сборочной системы Meson 1.3

20.11.2023 10:19

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.3.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.3:

  • В методы проверки компилятора compiler.compiles(), compiler.links() и compiler.run() добавлена опция "werror: true", при которой предупреждения компилятора трактуются как ошибки (можно использовать для проверки, что код собирается без предупреждений).
  • Добавлен метод has_define для проверки определения символа препроцессором.
  • В функцию configure_file() добавлен параметр macro_name, добавляющий макрозащиту двойного подключения через "#include" ("include guards"), оформленную в стиле макросов на языке Си (упрощает создание configure-файлов с динамическими именами макросов).
  • В configure_file() добавлен новый формат вывода - JSON ("output_format: json").
  • В параметры c_std и cpp_std добавлена возможность использования списков значений (например, "default_options: 'c_std=gnu11,c11'").
  • В модулях, использующих CustomTarget для обработки файлов, добавлена возможность кастомизации сообщений, выводимых утилитой ninja.
  • Объявлена устаревшей сборочная цель (build_target) "jar", вместо которой рекомендуется применять вызов "jar()".
  • В метод generator.process() добавлен параметр 'env' для выставления переменной окружения через которую генератор будет обрабатывать ввод.
  • При задании имён целей сборки, связанных с исполняемыми файлами, разрешено указание суффиксов, например "exectuable('foo', 'main.c', name_suffix: 'bar')", для генерации дополнительных исполняемых файлов в том же каталоге.
  • В функцию exectuable() добавлен параметр "vs_module_defs" для использования def-файла, определяющего список функций, передаваемых в shared_module().
  • В функцию find_program() добавлен параметр 'default_options' для задания опций по умолчанию для запасного субпроекта (fallback).
  • Добавлен метод fs.relative_to(), возвращающий относительный путь для первого аргумента, относительно второго, если первый путь существует. Например, "fs.relative_to('/prefix/lib', '/prefix/bin') == '../lib')".
  • В функции install_data(), install_headers() и install_subdir() добавлен параметр follow_symlinks, при выставлении которого обеспечивается следование по символическим ссылкам.
  • В метод int.to_string() добавлен параметр "fill" для добавочного заполнения строки начальными нулями. Например, вызов message(n.to_string(fill: 3)) для n=4 сформирует строку "004".
  • Добавлена новая цель clang-tidy-fix, определяющая запуск утилиты clang-tidy с флагом "-fix".
  • В команду compile добавлена возможность указания суффикса (TARGET_SUFFIX) сборочной цели ([PATH_TO_TARGET/]TARGET_NAME.TARGET_SUFFIX[:TARGET_TYPE]).
  • Добавлена переменная окружения MESON_PACKAGE_CACHE_DIR для переопределения пути к кэшу пакетов (subprojects/packagecache), например, позволяет использовать общий кэш в нескольких проектах.
  • Добавлена команда "meson setup --clearcache" для очистки постоянного кэша.
  • Во все методы проверки компилятора "has_*" добавлена поддержка ключевого слова "required", например вместо "assert(cc.has_function('some_function'))" теперь можно указывать "cc.has_function('some_function', required: true)".
  • В функции shared_library(), static_library(), library() и shared_module() добавлено новое ключевое слово rust_abi, которое следует использовать вместо устаревшего rust_crate_type.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mesonbuild/...)
  2. OpenNews: Доступны системы сборки CMake 3.27.0 и Meson 1.2
  3. OpenNews: Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS
  4. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.0
  5. OpenNews: Facebook опубликовал систему сборки Buck2
  6. OpenNews: Android переходит на сборочную систему Bazel
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60148-meson
Ключевые слова: meson, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что лучше - мизон или симэйк?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:30, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо то, шо это. Make лучший.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:11, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дедом запахло
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:33, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CMake это не замена make, это замена autotools (aclocal, autoconf, automake).

     
  • 2.3, Аноним (3), 10:30, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что лучше - стальная лопата или палка-копалка из каменного века?
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:44, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лучше "Ишимура", а не эти ваши лопаты
     
     
  • 4.14, Аноним (3), 12:19, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не-не-не, без Айзека и 211-V никаких Ишимур!
     
  • 3.16, _kp (ok), 12:22, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее, что лучше надежная проверенная временем "титановая лопата с инкрустацией и позолотой", или китайский экскаватор.
     
     
  • 4.18, Анонин (?), 12:42, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Охохо, это ты про cmake?))
    Щмейк скорее ржавая тупая лопата с подгнившей ручкой.
    Но зато ею может пользоваться любой выпускник трех классов церковно-приходской школы.
    Возможно именно поэтому он так популярен в опенсорсе.
     
     
  • 5.40, Аноним (-), 14:38, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Щмейк скорее ржавая тупая лопата с подгнившей ручкой.

    А вон то - беззубый экскаватор без гидролиний, их придется где-то надыбать и прикрутить самому. Иначе вообще будешь копать чем под руку попадется.

     
  • 4.24, Аноним (23), 13:12, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для рытья траншей экскаватор. Для посадки картошки лопата.
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:48, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Титановая лопата - это мечта! Легкая, прочная, не ржавеет, вечная.
     
     
  • 5.38, 1 (??), 14:34, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрупкая только - медный пруток не перерубишь.
     
  • 4.35, Аноним (35), 14:23, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Китае так то миллиард человек живёт. И жильё для них строят как раз те экскаваторы.
     
  • 2.5, Вирт (?), 10:44, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если работаете в команде то лучше cmake,
    так как его много кто знает, и есть поддержка практически всего что нужно.

    Если насрать на тех кто будет этот проект дальше поддерживать то лучше meson,
    а еще лучше свою систему сборки написать, чтобы точно никто кроме вас не смог в этом разобраться.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:48, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это только для содомитов.
     
  • 3.19, фнон (?), 12:48, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать "Если работаете в команде и ненавидите этих #####! То лучше взять cmake - пусть они мучаются! и те кто после них придет пусть тоже мучаются!" ?

    Сейчас предлагать использовать в новом проекте анахронизм, просто потому что 'его много кто знает' маскимально глупо. Современный разработчик должем мочь освоить новый инструмент.
    Скидки можно давать только дидам которые на С99 до сих пор пограммируют.

     
     
  • 4.46, YetAnotherOnanym (ok), 15:11, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Современный разработчик должем мочь освоить новый инструмент.

    А потом сразу же ещё один. И ещё один. И ещё. И ещё.
    Нефиг время тратить на написание своего кода. Надо современные инструменты осваивать. Один за другим. За каждым новым - следующий, ещё более новый.

     
  • 2.6, Аноним (7), 10:46, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хуже цмаке быть сложно. Сабж активно набрал популярность, это показательно. Будь всё хорошо, не бежали бы.
     
     
  • 3.42, Аноним (-), 14:51, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хуже цмаке быть сложно. Сабж активно набрал популярность, это показательно.
    > Будь всё хорошо, не бежали бы.

    Ну-ка расскажи, а кто это с cmake на эту штуку так уж перешел? Переходят обычно покусаные гномом и редхатом, при том с автотулсов. И там еще понятно почему - время configure у этой байды совсем неприличное. Ибо за годы отросло немеряно.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:08, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    jam
     
  • 2.13, llolik (ok), 12:18, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    meson проще, cmake фичастей. Выбирай, что больше нравится. meson может прозрачно использовать cmake для сборки подпроектов и разрешения зависимостей.
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:32, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однозначно cmake. У него тулкит богаче. Как ЯП оба говно. CMake говно потому что это в первую очередь шаблонизатор строк, а не ЯП, там даже типов нет, а сделать что-либо - это боль. Meson как ЯП говно потому, что требует питон, но они начали городить свой питоноподобный ЯП вместо использования питона. Чистый NIH-синдром.
     
  • 2.33, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 14:20, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оба убогие. Сейчас нет нормальных публичных систем сборок, есть только варианты лучше autotools
     
  • 2.36, Аноним (35), 14:28, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачётный троллинг. Даже я знаю, что при использовании GTK будет проще одно, а с Qt - другое.
     

  • 1.8, pashev.ru (?), 10:51, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В методы проверки компилятора compiler.compiles(), compiler.links() и compiler.run() добавлена опция "werror: true", при которой предупреждения компилятора трактуются как ошибки (можно использовать для проверки, что код собирается без предупреждений).

    А в автотулз для этого ничего делать не надо. Просто установить переменную окружения CFLAGS.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:06, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CCPFLAGS или CXXFLAGS, пойди угадай что сегодня. Которая из них проыеряла работоспособность компилятора? Автотулс был удобен тем, что тебе не пихали вендорлок, как с месоном (привет гтк с его неотключаемыми в месоне бэкдорами).
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:59, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Которая из них проыеряла работоспособность компилятора?

    CPPFLAGS - флаги препроцессора, CXXFLAGS - флаги компилятора плюсов. Давайте поможем найти жулику^Wэксперту опеннета флаг для компилятора?

     
     
  • 4.12, Аноним (7), 12:11, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CPPFLAGS - флаги препроцессора, CXXFLAGS - флаги компилятора плюсов. Давайте поможем найти
    > жулику^Wэксперту опеннета флаг для компилятора?

    Так почему их смешивают постоянно, вместо использования по назначению? Кроме того, это не ответ на вопрос. Я вот часто сталкиваюсь с тем, что линкер обламывается на дефолтных параметрах. Это можно считать неработоспособностью компилятора тоже. А то потом тот же Хромиум на 10 часу компиляции внезапно обламывается.

     
     
  • 5.37, Аноним (35), 14:30, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 10-м сообщении ведь есть ответ на вопрос. Потому что эксперты не знают, что cpp это не "си плюс плюс", а "си пре процессор".
     
  • 2.26, Аноним (23), 13:16, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Автотулзы - это хтонь и только за их упоминание в положительном ключе надо ставить на учет в ПНД.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 14:54, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако в отличие от сабжа оно умеет make-файлы генерить, а не рассказывает что это расово неверно. И поддерживает в цать раз больше разных платформ. А сабж кроме винды, пары линуксов и может макоси если повезет, с полутора компилерами, нихрена и не умеет.

    При том автотулсовый configure по минимуму пошлет на всем чем угодно с posix shell. Даже на vxworks каком. А эта шляпа там вообще не запустится.

     
  • 2.39, Аноним (35), 14:37, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "можно использовать для проверки, что код собирается без предупреждений" делается тривиальным вызовом grep, или как-то ещё проще?
     
     
  • 3.41, Аноним (35), 14:38, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажись, дошло. Они флаг к компилятору устаналивают, а не разбирают вывод.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:21, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?
     
     
  • 2.17, _kp (ok), 12:29, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?

    Основной тормоз, это сами компиляторы.
    А издержки управляющей программы пренебрежимо малы по сравнению с этим.

     
     
  • 3.21, uis (??), 12:59, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но если компиляторы одни, а издержки <E, то каким образом оно быстрее
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:13, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Логика круче у meson значит.
     
  • 3.27, Аноним (23), 13:18, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никак нет. Можно написать так, что компиллятор не развернет в оптимальные инструкции. Особенно на плюсах.
     
  • 2.28, Советский инженер (ok), 13:27, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?

    а я не понял в связи с чем у тебя возник этот вопрос?
    можно цитату из новости?

     
  • 2.32, llolik (ok), 14:17, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Более лёгкий для разбора синтаксис (соответственно, более простой анализатор), более простой генеротор кода сборки (изначально под ninja заточенный), более простая логика разрешения зависимостей (pkg-config-ом/компилятором).

    Так что выбор языка тут играет не так сильно, как логика работы.

     
  • 2.44, Аноним (-), 14:55, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не понял как программа на python работает быстрее программы на плюсах?

    Вообще есть и вариант этого на сях - muon называется.

     

  • 1.20, uis (??), 12:57, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем лучше CMake?
     
     
  • 2.22, фнон (?), 13:02, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все что угодно лучше чем цмейк
    чего только стоит отвратительный синтаксис вида
    set(x, "value_1;value_2;value_3")
     
     
  • 3.45, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:06, 20/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питонячий вариант ['value_1', 'value_2', ''value_3'] не лучше, а в CMake можно сделать просто как (... value_1 value_2 value_3). И тут же проблема не в синтаксисе, а что CMake вариант резервирует часть символов и кучу слов как кейворды из-за чего их нельзя использовать где-либо в значениях. Но, правда, на практике такие коллизии почти не встречаются.
     

  • 1.34, Cradle (?), 14:23, 20/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да, интересно, можно на сабже делать embedded проект с несколькими кроссплатформенными таргетами, чтобы у каждого свой тулчейн? Если кто подскажет по делу, викину cmake на помойку
     
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