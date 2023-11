Воссоздание RSA-ключей через анализ SSH-соединений к сбойным серверам

2.5 , dullish ( ok ), 17:38, 14/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну... Есть ещё Dropbear, но там всё что касается ключей, кажется, тоже напрямую из OpenSSH стянуто. Так что, наверное, как всегда, будут страдать только добровольные или вынужденные любители древнющего тивоизированного барахла.

3.7 , Аноним ( 7 ), 18:02, 14/11/2023 Навряд ли.

Насколько я знаю, он не поддерживает OpenSSL, в отличие от OpenSSH.

3.22 , Аноним ( 22 ), 21:53, 14/11/2023 Ну сходите в гитхаб да посмотрите, из openssh там или ещё откуда (второе).

2.6 , Пряник ( ? ), 17:39, 14/11/2023 Подозреваю много где стоит dropbear.

3.17 , Ivan_83 ( ok ), 20:38, 14/11/2023 Стоит то да, но используется сильно реже, ИМХО.

Как минимум я на свои железки с опенврт обычно хожу по вебгую, а вот в х86 по ссш.

2.10 , pin ( ?? ), 19:13, 14/11/2023 telnet

2.16 , nebularia ( ok ), 20:29, 14/11/2023 В чём-то, кроме компов (серверов, виртуалок) - практически всегда.