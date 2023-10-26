Доступна СУБД MySQL 8.2.0

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|3.4, Аноним (4), 11:14, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Нормальным людям нужно писать в базу в многопоточном режиме. Склайт на такое неспособен.
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|4.6, Аноним (2), 11:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нормальным людям нужно писать в базу в многопоточном режиме. Склайт на такое
> неспособен.
Способен, никаких проблем. У меня 100 потоков же пишут. На самом деле их уже 200, но там async. Ну иногда штук 20 встречаются, но это зависит от затупов системы и потом опять неделю живут.
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|5.44, _hide_ (ok), 15:52, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Настолько не понимать, как работает SQLite -- это нужно очень постараться.
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|4.14, Аноним (2), 12:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Толсто и уныло. Незачет.
Но ведь это правда. Но я понимаю, что правда глаза колет.
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|3.8, 1 (??), 11:40, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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При отключении электричества всё падает, даже sqlite.
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|4.18, Аноним (18), 12:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на UPS еще 30 минут пишет в базу, а только потом падает.
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|2.34, ivan_erohin (?), 14:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так же падает при отключении электричества?
против отключения электричества есть упсы, генераторы, кластеры и бэкапы.
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|4.65, ivan_erohin (?), 08:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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последний мой проект: купить 2 (нет, лучше 4) TB RAM, сделать рам-диск, всосать туда всю базу, выкрутить лимит по иопсам, бекапы сбрасывать на idle. разумеется, монолит и легаси. девляпсы, завидуйте молча.
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|6.72, ivan_erohin (?), 16:57, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Теперь вопрос: сколько часов транзакций теряется при потере питания?
ноль!
при потере питания UPS дает сигнал комплюхтеру, тот делает последний бэкап, останов базы, холодную копию базы, останов остальных демонов, sync; sync; sync; shutdown -h now
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|5.68, Tron is Whistling (?), 16:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нагрузка, надеюсь, rare read? Потому что если нагрузка не в основном на запись (есть такие - аналитическая агрегация например, при которой исходный поток хранить не нужно) - какое-то вообще бессмысленное и беспощадное решение, всё равно вся база в итоге в кеш втянется при чтении, можно просто preload делать.
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|6.73, ivan_erohin (?), 16:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> равно вся база в итоге в кеш втянется при чтении,
кэши и буферы урезаны, перекладывать из RAM в RAM глупое занятие.
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|1.7, Аноним (7), 11:35, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лет 5 назад создание партиций разных типов завершалось ошибкой. Изменилось ли что-то в этом плане?
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|3.21, Аноним (1), 13:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще говоря, да. Как и WAMP, кстати. А еще LAMP из tasksel убрали. И ще из этих 4 штук - LAMP - как минимум 2 неудачны.
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|4.31, AndreyChe (?), 14:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему зло? Спасибо им за прекрасный Orcale Linux, а то центос убили, а нормальной альтернативы нет
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|5.46, InuYasha (??), 16:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты с ними когда-нибудь работал? А про то как они с Sun поступили забыл? А как закрыли доступ к документации и даже старые прошивки на железо? А подсадка пользователей на подписку на подписку на подписку? Разве что хозяин в WHO не заседает, как у микроосфт, но и это не точно.
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|5.60, YetAnotherOnanym (ok), 21:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прекрасный-то он прекрасный, но когда обнаруживаешь отсутствие в репах софта, который есть во всех ранее использованных дистрах - начинаешь задумываться, а не ну ли его нафиг этот их прекрасный линукс с этим их несокрушимым энтерпрайзным ядром.
Про васянорепы можно не рассказывать.
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|3.53, Аноним (55), 19:13, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> есть MongoDB
Хайп уже прошел и все вернулись на православный sql.
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|3.47, InuYasha (??), 16:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я. Причём перевожу системы назад с MariaDB - MariaDB угробили-таки, смогли.
Как!? Что случилось?
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|5.71, Tron is Whistling (?), 16:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В восьмёрке-то всё правильно сделано - компрессию перенесли в i/o thread, там можно флашеры и выпилить было - но до сих пор не выпилили. А в машухдб взяли и выпилили флашеры, оставив компрессию - в итоге она теперь замечательно идёт в один поток.
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|1.26, Аноним (29), 14:00, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду когда будет горизонтальное масштабирование из коробки, а пока это бесполезная бд.
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|1.43, Аноним (43), 15:45, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Плагин с поддержкой Webauthn пока доступен только для MySQL Enterprise.
Оракл как обычно, в своём репертуаре. Энтерпрайзу как раз это всё не нужно особо, у энтерпрайза есть SSO с любыми методами аутентификации. Это простым смертным пароли вводить лень, даже админам (особенно админам).
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