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Доступна СУБД MySQL 8.2.0

26.10.2023 10:25

Компания Oracle сформировала новую ветку СУБД MySQL 8.2 и опубликовала корректирующие обновления MySQL 8.0.35 и 5.7.44. Сборки MySQL Community Server 8.2.0 подготовлены для всех основных дистрибутивов Linux, FreeBSD, macOS и Windows.

MySQL 8.2.0 является вторым выпуском, сформированным в рамках новой модели формирования релизов, предусматривающей наличие двух типов веток MySQL - "Innovation" и "LTS". Ветки Innovation, к которым отнесены MySQL 8.1 и 8.2, рекомендованы для тех, кто хочет раньше получать доступ к новой функциональности. Данные ветки публикуются каждые 3 месяца и поддерживаются только до публикации следующего значительного релиза (например, после появления ветки 8.2 прекращена поддержка ветки 8.1). LTS-ветки рекомендованы для внедрений, которым необходима предсказуемость и длительное сохранение неизменного поведения. LTS ветки будут выпускаться раз в два года и поддерживаться в штатном режиме 5 лет, в дополнение к которым можно будет получить ещё 3 года расширенной поддержки. Весной 2024 года ожидается LTS-релиз MySQL 8.4, после которого будет сформирована новая Innovation-ветка 9.0.

Основные изменения в MySQL 8.2:

  • Добавлена поддержка механизма аутентификации на базе спецификации Webauthn (FIDO2), позволяющего применять многофакторную аутентификацию и подтверждать подключение к серверу MySQL без паролей, используя аппаратные токены с поддержкой FIDO2 или биометрическую аутентификацию. Плагин с поддержкой Webauthn пока доступен только для MySQL Enterprise.
  • Серверный плагин mysql_native_password, обеспечивающий аутентификацию при помощи паролей, переведён в категорию необязательных и может быть отключён. Вместо mysql_native_password рекомендуется перейти на использование плагина caching_sha2_password, применяющего для хэширования алгоритм SHA2 вместо SHA1. Для переключения пользователей на плагин caching_sha2_password с заменой пароля на случайный можно использовать команду: 
    
   ALTER USER 'username'@'localhost'
   IDENTIFIED WITH caching_sha2_password BY RANDOM PASSWORD
   PASSWORD EXPIRE
   FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3 PASSWORD_LOCK_TIME 2;
  • Проведена оптимизация хэш таблиц, позволившая ускорить выполнение операций EXCEPT и INTERSECT.
  • Расширены отладочные возможности. В операции SELECT, INSERT, REPLACE, UPDATE и DELETE добавлена поддержка выражения "EXPLAIN FORMAT=JSON" для формирования диагностического вывода в формате JSON (например, "EXPLAIN FORMAT=JSON INTO @var select_stmt;").
  • Добавлено выражение "EXPLAIN FOR SCHEMA" для вывода диагностики, связанной только с определённой схемой данных.
  • В утилиту mysqldump добавлена опция "--output-as-version" для создания дампов, совместимых с определённой старой версией MySQL (например, можно указать BEFORE_8_2_0 или BEFORE_8_0_23 для возвращения неполиткорректной терминологии master/slave, объявленной устаревшей в выпусках 8.2.0 и 8.0.23).
  • В клиентскую Си-библиотеку добавлена возможность использования именованных атрибутов в параметризованных запросах (prepared statement), реализуемых при помощи новой функции mysql_stmt_bind_named_param(), пришедшей на смену функции mysql_stmt_bind_param().
  • Упрощено распределение SQL-трафика в кластере из MySQL-серверов. Предоставлены возможности для организации прозрачных для приложений подключений к вторичным или первичным серверам.
  • Добавлена новая привилегия SET_ANY_DEFINER, предоставляющая право создания объектов с выражением DEFINER, а также привилегия ALLOW_NONEXISTENT_DEFINER для защиты объектов с отсутствующим владельцем.
  • Объявлены устаревшими: переменные old и new, маски "%" и "_" в операциях предоставления доступа к БД, опция "--character-set-client-handshake", переменная binlog_transaction_dependency_tracking и привилегия SET_USER_ID.
  • В рамках корректировки неполиткорректной терминологии, связанной с репликацией, объявлены устаревшими выражения "RESET MASTER", "SHOW MASTER STATUS", "SHOW MASTER LOGS" и "PURGE MASTER LOGS", вместо которых следует использовать выражения "RESET BINARY LOGS AND GTIDS", "SHOW BINARY LOG STATUS", "SHOW BINARY LOGS" и "PURGE BINARY LOGS".
  • Удалены возможности, ранее объявленные устаревшими: функция WAIT_UNTIL_SQL_THREAD_AFTER_GTIDS(), переменная expire_logs_days, опции "--abort-slave-event-count" и "--disconnect-slave-event-count".
  • Устранено 26 уязвимостей. Две уязвимости, связанные с использованием пакета Curl и библиотеки OpenSSL, могут быть эксплуатированы удалённо.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/mysql...)
  2. OpenNews: Доступна СУБД MySQL 8.1.0
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Стабильный релиз СУБД MySQL 8.0
  5. OpenNews: Представлена новая значительная ветка СУБД MariaDB 11
  6. OpenNews: Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.11
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59995-mysql
Ключевые слова: mysql, database
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так же падает при отключении электричества?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:05, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Просто используй полноценные БД вроде sqlite.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:14, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Нормальным людям нужно писать в базу в многопоточном режиме. Склайт на такое неспособен.
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 11:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Нормальным людям нужно писать в базу в многопоточном режиме. Склайт на такое
    > неспособен.

    Способен, никаких проблем. У меня 100 потоков же пишут. На самом деле их уже 200, но там async. Ну иногда штук 20 встречаются, но это зависит от затупов системы и потом опять неделю живут.

     
     
  • 5.44, _hide_ (ok), 15:52, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Настолько не понимать, как работает SQLite -- это нужно очень постараться.
     
  • 3.13, Lost Inside (ok), 12:06, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Толсто и уныло. Незачет.
     
     
  • 4.14, Аноним (2), 12:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Толсто и уныло. Незачет.

    Но ведь это правда. Но я понимаю, что правда глаза колет.

     
  • 2.3, turbo2001 (ok), 11:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 8.0 падает?
     
     
  • 3.8, 1 (??), 11:40, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    При отключении электричества всё падает, даже sqlite.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на UPS еще 30 минут пишет в базу, а только потом падает.
     
     
  • 5.38, Tron is Whistling (?), 15:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что UPS пишет в базу?
    Жалобы об отключении, что-ли?
     
  • 2.5, Всем Анонимам Аноним (?), 11:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    myisam давно удалили уже, не помню в каком году.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:50, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с DBF тоже уже удалили?
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бесперебойник ставь
    ничего падать никуда не будет
     
  • 2.34, ivan_erohin (?), 14:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так же падает при отключении электричества?

    против отключения электричества есть упсы, генераторы, кластеры и бэкапы.

     
     
  • 3.39, Tron is Whistling (?), 15:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё write barrier есть, но это не про кулибинов.
     
     
  • 4.65, ivan_erohin (?), 08:39, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    последний мой проект: купить 2 (нет, лучше 4) TB RAM, сделать рам-диск, всосать туда всю базу, выкрутить лимит по иопсам, бекапы сбрасывать на idle. разумеется, монолит и легаси. девляпсы, завидуйте молча.
     
     
  • 5.67, Tron is Whistling (?), 16:22, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь вопрос: сколько часов транзакций теряется при потере питания?
     
     
  • 6.72, ivan_erohin (?), 16:57, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Теперь вопрос: сколько часов транзакций теряется при потере питания?

    ноль!
    при потере питания UPS дает сигнал комплюхтеру, тот делает последний бэкап, останов базы, холодную копию базы, останов остальных демонов, sync; sync; sync; shutdown -h now

     
  • 5.68, Tron is Whistling (?), 16:24, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нагрузка, надеюсь, rare read? Потому что если нагрузка не в основном на запись (есть такие - аналитическая агрегация например, при которой исходный поток хранить не нужно) - какое-то вообще бессмысленное и беспощадное решение, всё равно вся база в итоге в кеш втянется при чтении, можно просто preload делать.
     
     
  • 6.73, ivan_erohin (?), 16:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > равно вся база в итоге в кеш втянется при чтении,

    кэши и буферы урезаны, перекладывать из RAM в RAM глупое занятие.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:35, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет 5 назад создание партиций разных типов завершалось ошибкой. Изменилось ли что-то в этом плане?
     
     
  • 2.69, Tron is Whistling (?), 16:25, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь спросить, зачем вам партиции разных типов.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:49, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    СУБД давно устрели.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:59, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще скажи, что LAMP стек мертв.
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 13:17, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще говоря, да. Как и WAMP, кстати. А еще LAMP из tasksel убрали. И ще из этих 4 штук - LAMP - как минимум 2 неудачны.
     
  • 2.12, ы (?), 12:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И что же современно, молодёжно?
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 12:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быть блоггером.
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 19:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тиктокером. Блогеры остались в 2010-х.
     
  • 3.25, Аноним (4), 13:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокчейн.
     
  • 3.27, InuYasha (??), 14:01, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    микросервисы-кубернетисы
     
     
  • 4.35, ivan_erohin (?), 14:26, 26/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.70, Tron is Whistling (?), 16:26, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:23, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    файлообмен вернулся?
     
     
  • 3.64, EuPhobos (ok), 07:41, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > файлообмен вернулся?

    Скайп?

     

  • 1.22, Аноним (22), 13:20, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто этим пользуется, когда есть MariaDB от старого автора?
     
     
  • 2.23, 11111001010 (?), 13:29, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я пользуюсь с 2011 года. Не вижу смысла переходить на MariaDB.
     
  • 2.24, Аноним (4), 13:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Старый автор уже старый. Компания Оракл вечна.
     
     
  • 3.28, InuYasha (??), 14:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Надеюсь, что нет, ибо она есть Зло.
     
     
  • 4.31, AndreyChe (?), 14:08, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему зло? Спасибо им за прекрасный Orcale Linux, а то центос убили, а нормальной альтернативы нет
     
     
  • 5.46, InuYasha (??), 16:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с ними когда-нибудь работал? А про то как они с Sun поступили забыл? А как закрыли доступ к документации и даже старые прошивки на железо? А подсадка пользователей на подписку на подписку на подписку? Разве что хозяин в WHO не заседает, как у микроосфт, но и это не точно.
     
  • 5.60, YetAnotherOnanym (ok), 21:18, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасный-то он прекрасный, но когда обнаруживаешь отсутствие в репах софта, который есть во всех ранее использованных дистрах - начинаешь задумываться, а не ну ли его нафиг этот их прекрасный линукс с этим их несокрушимым энтерпрайзным ядром.
    Про васянорепы можно не рассказывать.
     
  • 4.37, Аноним (4), 14:42, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно считать что оно уравновешивает всё другое добро.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:03, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кто этим пользуется если есть MongoDB?
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 14:16, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому впёрся этот шлак.
     
     
  • 4.36, Аноним (4), 14:40, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем кому работать с данными, а столбики строить.
     
     
  • 5.54, Аноним (55), 19:14, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а столбики строить.

    Нейронка за секунду их рисует.

     
  • 3.53, Аноним (55), 19:13, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > есть MongoDB

    Хайп уже прошел и все вернулись на православный sql.

     
     
  • 4.66, ivan_erohin (?), 14:18, 27/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.30, InuYasha (??), 14:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно. Хотя на MariaDB я уже недолго прожил, перейдя на Слоника.
     
  • 2.40, Tron is Whistling (?), 15:39, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я. Причём перевожу системы назад с MariaDB - MariaDB угробили-таки, смогли.
     
     
  • 3.47, InuYasha (??), 16:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я. Причём перевожу системы назад с MariaDB - MariaDB угробили-таки, смогли.

    Как!? Что случилось?

     
     
  • 4.62, Tron is Whistling (?), 00:23, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути много что, но самое основное - это то, что выпилили треды сброса пула. Это фаталити.
     
     
  • 5.71, Tron is Whistling (?), 16:28, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В восьмёрке-то всё правильно сделано - компрессию перенесли в i/o thread, там можно флашеры и выпилить было - но до сих пор не выпилили. А в машухдб взяли и выпилили флашеры, оставив компрессию - в итоге она теперь замечательно идёт в один поток.
     
  • 2.57, Vlad Violentiy (?), 19:36, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в основе последней Maria лежит подкрученная 5.7

    8ка таки это революция в плане скорости
     
     
  • 3.58, penetrator (?), 20:30, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и глюков, с десяток баз создашь по семерой и накрылся интанс, в 8.1 так было
     
  • 3.59, penetrator (?), 20:31, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я имел ввиду пересоздашь одну и ту же базу, на девелоперской машине например
     

  • 1.26, Аноним (29), 14:00, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жду когда будет горизонтальное масштабирование из коробки, а пока это бесполезная бд.
     
  • 1.43, Аноним (43), 15:45, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Плагин с поддержкой Webauthn пока доступен только для MySQL Enterprise.

    Оракл как обычно, в своём репертуаре. Энтерпрайзу как раз это всё не нужно особо, у энтерпрайза есть SSO с любыми методами аутентификации. Это простым смертным пароли вводить лень, даже админам (особенно админам).

     
  • 1.61, zog (??), 23:25, 26/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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