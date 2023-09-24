Выпуск GeckOS 2.1, операционной системы для процессоров MOS 6502

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|2.16, Аноним (16), 11:43, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только на сюбор и только когда зачитаешь вслух русскую инструкцию к сюбору.
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|1.2, Аноним (2), 08:22, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то сей там не обнаружено, гольный асм. Да и понятно для такой техники надо всё вылизывать.
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|2.13, Аноним (13), 10:31, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что-то сей там не обнаружено, гольный асм.
Ну вон, есть ./sysapps/slipd/fstcp.c (правда, это единственный сишный файл. C кодом вида
[CODE]
if(!memcmp(&client_addr.sin_addr.s_addr,
&host_addr.sin_addr.s_addr, sizeof(struct in_addr))) {
char buf[8192];
int wrp,rdp, plen;
int n;
close(sock);
printf("ok, got connection to %04x, port %d\n",
client_addr.sin_addr.s_addr, client_addr.sin_port);
wrp = rdp = 0;
while((n=read(fd, buf+wrp, 8192-wrp))!=0) {
[/CODE]
)
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|1.5, Хосе (?), 09:19, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а почему на этом сайте не бывает новостей про операционные системы для z80/180/280/380 ?
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|3.8, Хосе (?), 09:44, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как не бывает? недавно было обновление RomWBW, yaz180
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|2.7, Аноним (9), 09:40, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь сам присылать новости если их узнаешь ссылка внизу.
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|1.12, Аноним (12), 10:25, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На денди можно портировать, ибо денди - чутка модифицированный вариант C64.
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|2.18, Аноним (18), 12:06, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Atari (MOS 6502) не работает, на Apple-2 (MOS 6502) не работает, а на NES (Ricoh 2A03), по мнению эксперта, работает.
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