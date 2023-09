Выпуск GeckOS 2.1, операционной системы для процессоров MOS 6502

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:31, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что-то сей там не обнаружено, гольный асм. Ну вон, есть ./sysapps/slipd/fstcp.c (правда, это единственный сишный файл. C кодом вида

[CODE]

if(!memcmp(&client_addr.sin_addr.s_addr,

&host_addr.sin_addr.s_addr, sizeof(struct in_addr))) {

char buf[8192];

int wrp,rdp, plen;

int n; close(sock); printf("ok, got connection to %04x, port %d

",

client_addr.sin_addr.s_addr, client_addr.sin_port); wrp = rdp = 0; while((n=read(fd, buf+wrp, 8192-wrp))!=0) { [/CODE]

)