Выпуск GeckOS 2.1, операционной системы для процессоров MOS 6502

После 4 лет разработки опубликован выпуск операционной системы GeckOS 2.1, нацеленной на использование на системах с восьмиразрядными процессорами MOS 6502 и MOS 6510, применявшихся в ПК Commodore PET, Commodore 64 и CS/A65. Проект развивается одним автором (André Fachat) с 1989 года, написан на языках ассемблер и Си, и распространяется под лицензией GPLv2.

Операционная система оснащена микроядром, поддерживает вытесняющую многозадачность и систему управления памятью, предоставляет типовые Unix-утилиты (sh, mkdir, ps, ls и т.п.) и примитивы (многопоточность, семафоры, сигналы и т.п.), развивает стандартную библиотеку lib6502, включает упрощённый TCP/IP стек с возможностью запуска сетевых приложений (например, доступен http-сервер). В минимальной сборке ядро системы занимает всего 2 КБ, а в полной - 4 КБ. Ядро не зависит от оборудования - все специфичные для аппаратного обеспечения компоненты вынесены в отдельный слой.

В новой версии улучшена реализация утилит ps и ls, добавлено приложение setinfo для изменения информации о выполняемых задачах, созданы утилиты kill, hexdump, wc и more, предложен новый командный интерпретатор lsh. Улучшена работа портов для платформ C64, PET и CBM 8x96. Возвращён порт для платформы CS/A65.



