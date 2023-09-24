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Выпуск GeckOS 2.1, операционной системы для процессоров MOS 6502

24.09.2023 07:45

После 4 лет разработки опубликован выпуск операционной системы GeckOS 2.1, нацеленной на использование на системах с восьмиразрядными процессорами MOS 6502 и MOS 6510, применявшихся в ПК Commodore PET, Commodore 64 и CS/A65. Проект развивается одним автором (André Fachat) с 1989 года, написан на языках ассемблер и Си, и распространяется под лицензией GPLv2.

Операционная система оснащена микроядром, поддерживает вытесняющую многозадачность и систему управления памятью, предоставляет типовые Unix-утилиты (sh, mkdir, ps, ls и т.п.) и примитивы (многопоточность, семафоры, сигналы и т.п.), развивает стандартную библиотеку lib6502, включает упрощённый TCP/IP стек с возможностью запуска сетевых приложений (например, доступен http-сервер). В минимальной сборке ядро системы занимает всего 2 КБ, а в полной - 4 КБ. Ядро не зависит от оборудования - все специфичные для аппаратного обеспечения компоненты вынесены в отдельный слой.

В новой версии улучшена реализация утилит ps и ls, добавлено приложение setinfo для изменения информации о выполняемых задачах, созданы утилиты kill, hexdump, wc и more, предложен новый командный интерпретатор lsh. Улучшена работа портов для платформ C64, PET и CBM 8x96. Возвращён порт для платформы CS/A65.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/fachat/Geck...)
  2. OpenNews: KnightOS - открытая ОС для калькуляторов TI z80
  3. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
  4. OpenNews: Punix - Unix-подобная ОС для калькуляторов TI-92+
  5. OpenNews: Реализована загрузка Linux на ПК Commodore 64 с восьмиразрядным CPU и 64КБ ОЗУ
  6. OpenNews: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59806-geckos
Ключевые слова: geckos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:06, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А на денди можно портировать?
     
     
  • 2.4, iiiypuk (?), 09:06, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На PipBoy
     
  • 2.11, Атон (?), 10:16, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрешаю.
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:43, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на сюбор и только когда зачитаешь вслух русскую инструкцию к сюбору.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:22, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то сей там не обнаружено, гольный асм. Да и понятно для такой техники надо всё вылизывать.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:31, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то сей там не обнаружено, гольный асм.

    Ну вон, есть ./sysapps/slipd/fstcp.c (правда, это единственный сишный файл. C кодом вида
    [CODE]
    if(!memcmp(&client_addr.sin_addr.s_addr,
                            &host_addr.sin_addr.s_addr, sizeof(struct in_addr))) {
                char buf[8192];
                int wrp,rdp, plen;
                int n;

                close(sock);

                printf("ok, got connection to %04x, port %d\n",
                            client_addr.sin_addr.s_addr, client_addr.sin_port);

                wrp = rdp = 0;

                while((n=read(fd, buf+wrp, 8192-wrp))!=0) {

    [/CODE]
    )


     

  • 1.3, Геймер (?), 08:49, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть на Сюборе с картриджа заработает
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:47, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты сделаешь порт все заработает.
     

  • 1.5, Хосе (?), 09:19, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а почему на этом сайте не бывает новостей про операционные системы для z80/180/280/380 ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:30, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новостей нет, вот и не бывает.
     
     
  • 3.8, Хосе (?), 09:44, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как не бывает? недавно было обновление RomWBW, yaz180
     
  • 2.7, Аноним (9), 09:40, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты можешь сам присылать новости если их узнаешь ссылка внизу.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:54, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Гном всё равно лучше!!!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:37, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да,комьюнити радужнее.
     
     
  • 3.17, коньюктивит (?), 12:04, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то что кедоешники вечно голубенькие.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:25, 24/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На денди можно портировать, ибо денди - чутка модифицированный вариант C64.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:15, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Общего там — только чутка модифицированный процессор.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:06, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Atari (MOS 6502) не работает, на Apple-2 (MOS 6502) не работает, а на NES (Ricoh 2A03), по мнению эксперта, работает.
     
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