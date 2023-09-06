Реализована загрузка Linux на ПК Commodore 64 с восьмиразрядным CPU и 64КБ ОЗУ

Продемонстрирована возможность загрузки Linux на персональном компьютере Commodore 64, выпускавшемся в 80-х годах прошлого века. Для организации запуска Linux на устройстве с разработанным в 1975 году восьмиразрядным микропроцессором MOS 6502 был задействован semu, минималистичный эмулятор системы с процессором RISC-V (RV32IMA), способной выполнить ядро и компоненты пользовательского окружения Linux. Сборка эмулятора для работы на CPU серии MOS 65xx была произведена при помощи инструментария llvm-mos, основанного на LLVM и позволяющего собирать для устаревших процессоров современные программы, написанные на С/C++.

Так как компьютер оснащён всего 64 КБ ОЗУ в работе был задействован блок расширения памяти (REU, RAM Expansion Unit) и эмуляция виртуальной памяти с MMU. При проведении эксперимента в эмуляторе Commodore 64 ядро Linux в эмулируемом окружении RISC-V удалось загрузить за 39 часов. Предполагается, что на реальном ПК Commodore 64 с процессором MOS 6502, работающим на частоте 1 МГц, на загрузку потребуется около недели, а на запуск эмулятора и создание скриншота - несколько часов. Экспериментаторы рассчитывают, что включение дополнительных оптимизаций позволит ускорить работу эмулятора примерно в 10 раз. Для того чтобы исключить длительный процесс загрузки также реализована возможность использования слепка уже загруженного состояния эмулируемой системы по аналогии с созданием снапшотов виртуальных машин.