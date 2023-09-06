Реализована загрузка Linux на ПК Commodore 64 с восьмиразрядным CPU и 64КБ ОЗУ

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|1.2, Аноним (2), 14:05, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит так:
ЭмуляторComodore(ЭмуляторRisc(Linux))
просто непонятно они все хотят доказать, что компьютеры Тьюринг полные или в чем смысл этого дрочева?
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|2.21, Аноним (21), 14:41, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть мнение что они ничего не хотят доказать. А просто хотят запустить. Хотя бы потому что у них нет завышенного чувства вины когда ты всем должен всё доказывать.
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|1.4, topin89 (ok), 14:08, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вроде и ненужна никому эта буханка с рожками, но в голове мелькает комикс SMBC про защитников науки и учёных.
По крайней мере процесс созднания был весёлым
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|1.5, Анонит (?), 14:08, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Точно закладок нет? /Перцы на четвертом пне совсем сосунки супротив этого. D
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|1.6, Аноним (6), 14:10, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Типичный опенсорс. Вместо того, чтоб портировать ядро нативно - возьмём эмулятор и засунем в него контейнер с виртуалкой...
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|2.15, Аноним (15), 14:23, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это анриал, там базовых вещей для работы ядра нет. После того, как продемонстрировали запуск Убунты на 8-битном микроконтроллере (atmega iirc), эксперименты подобного рода потеряли любую привлекательность.
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|3.24, Аноним (6), 14:46, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это анриал, там базовых вещей для работы ядра нет.
У 8086 тоже нет MMU. Но портировали же.
В этом и заключается искусство программирования.
А не вот это вот все...
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|1.17, Аноним (17), 14:28, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сразу чувствуется невероятная нужность этого проекта!
Видно что он изменит мир к лучшему.
надеюсь чувакам было весело
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|2.22, eugener (ok), 14:44, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> надеюсь чувакам было весело
пока грузился - ушли в отрыв на 39 часов
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|2.23, Аноним (21), 14:45, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. тебя с детства приучили что обязательно нужно делать то что меняет мир(что это такое тебе конечно же не поясняли), а все кто не изменил тот лузер, так ты и живёшь. Делать что то для себя и по приколу это то что большой брат не одобряет. Хороший прол.
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|1.18, San (??), 14:31, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Был документальный фильм, как какая-то бригада добровольцев (во Франции кажись) строили зАмок используя инструменты и технологии доступные в 16 веке. Так те замок построить так и не смогли. А этим удалось запустить за неделю/40часов, хе-хе...
Преклоняюсь перед их энтузиазмом и упоротостью^wработоспособностью!
Суть истории: "Нет преград для патриотов!" (к/ф "ДМБ")
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|2.26, Аноним (21), 14:50, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был фильм про то как строили пирамиды используя древние технологии. И применяя правильную технолгию. Потому что пирамиды построены из бетона. И у них всё получилось.
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|1.19, Oe (?), 14:35, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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На загрузку потребуется около недели - вся суть linux. У меня шинвовс 10 грузится быстрее роутера
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|2.29, Аноним (21), 14:52, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты сравнил конечно красное и винегрет. Гуманитариям типа тебя нельзя подходить к компьютеру.
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|2.30, Alladin (?), 14:53, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас на роутере spi flash, а на windows 10 скорее всего ssd с мощевым arm контроллером и множественными банками flash.. Вы о чем?!..
По вашей же логике ести запустить windows на commadore то она будет грузиться не неделю, а месяц..
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|1.27, Alladin (?), 14:51, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На древнем восьмибитном проце запустили эмулятор risc-v в котором запустили Linux.. Даже не Linux без mmu..
нда
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