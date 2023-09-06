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Реализована загрузка Linux на ПК Commodore 64 с восьмиразрядным CPU и 64КБ ОЗУ

06.09.2023 13:59

Продемонстрирована возможность загрузки Linux на персональном компьютере Commodore 64, выпускавшемся в 80-х годах прошлого века. Для организации запуска Linux на устройстве с разработанным в 1975 году восьмиразрядным микропроцессором MOS 6502 был задействован semu, минималистичный эмулятор системы с процессором RISC-V (RV32IMA), способной выполнить ядро и компоненты пользовательского окружения Linux. Сборка эмулятора для работы на CPU серии MOS 65xx была произведена при помощи инструментария llvm-mos, основанного на LLVM и позволяющего собирать для устаревших процессоров современные программы, написанные на С/C++.

Так как компьютер оснащён всего 64 КБ ОЗУ в работе был задействован блок расширения памяти (REU, RAM Expansion Unit) и эмуляция виртуальной памяти с MMU. При проведении эксперимента в эмуляторе Commodore 64 ядро Linux в эмулируемом окружении RISC-V удалось загрузить за 39 часов. Предполагается, что на реальном ПК Commodore 64 с процессором MOS 6502, работающим на частоте 1 МГц, на загрузку потребуется около недели, а на запуск эмулятора и создание скриншота - несколько часов. Экспериментаторы рассчитывают, что включение дополнительных оптимизаций позволит ускорить работу эмулятора примерно в 10 раз. Для того чтобы исключить длительный процесс загрузки также реализована возможность использования слепка уже загруженного состояния эмулируемой системы по аналогии с созданием снапшотов виртуальных машин.



  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: KnightOS - открытая ОС для калькуляторов TI z80
  3. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
  4. OpenNews: Linux портирован на калькулятор TI-Nspire
  5. OpenNews: Punix - Unix-подобная ОС для калькуляторов TI-92+
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59724-emulator
Ключевые слова: emulator, linux, commodore64
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 14:04, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ух, забористо! (Вытер пот со лба.)
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 14:20, 06/09/2023 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:05, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выглядит так:

    ЭмуляторComodore(ЭмуляторRisc(Linux))

    просто непонятно они все хотят доказать, что компьютеры Тьюринг полные или в чем смысл этого дрочева?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:41, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть мнение что они ничего не хотят доказать. А просто хотят запустить. Хотя бы потому что у них нет завышенного чувства вины когда ты всем должен всё доказывать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:08, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1240% CPU это мощно
     
  • 1.4, topin89 (ok), 14:08, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вроде и ненужна никому эта буханка с рожками, но в голове мелькает комикс SMBC про защитников науки и учёных.
    По крайней мере процесс созднания был весёлым
     
  • 1.5, Анонит (?), 14:08, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Точно закладок нет? /Перцы на четвертом пне совсем сосунки супротив этого. D
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:10, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Типичный опенсорс. Вместо того, чтоб портировать ядро нативно - возьмём эмулятор и засунем в него контейнер с виртуалкой...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:15, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, забыли спросить тебя.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 14:21, 06/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:23, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это анриал, там базовых вещей для работы ядра нет. После того, как продемонстрировали запуск Убунты на 8-битном микроконтроллере (atmega iirc), эксперименты подобного рода потеряли любую привлекательность.
     
     
  • 3.24, Аноним (6), 14:46, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это анриал, там базовых вещей для работы ядра нет.

    У 8086 тоже нет MMU. Но портировали же.
    В этом и заключается искусство программирования.
    А не вот это вот все...

     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:52, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё-таки 8086 и 6502 — очень разные вещи.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:23, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот же извращенцы:)
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:28, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сразу чувствуется невероятная нужность этого проекта!
    Видно что он изменит мир к лучшему.

    надеюсь чувакам было весело

     
     
  • 2.22, eugener (ok), 14:44, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надеюсь чувакам было весело

    пока грузился - ушли в отрыв на 39 часов

     
  • 2.23, Аноним (21), 14:45, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. тебя с детства приучили что обязательно нужно делать то что меняет мир(что это такое тебе конечно же не поясняли), а все кто не изменил тот лузер, так ты и живёшь. Делать что то для себя и по приколу это то что большой брат не одобряет. Хороший прол.
     

  • 1.18, San (??), 14:31, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Был документальный фильм, как какая-то бригада добровольцев (во Франции кажись) строили зАмок используя инструменты и технологии доступные в 16 веке. Так те замок построить так и не смогли. А этим удалось запустить за неделю/40часов, хе-хе...
    Преклоняюсь перед их энтузиазмом и упоротостью^wработоспособностью!
    Суть истории: "Нет преград для патриотов!" (к/ф "ДМБ")
     
     
  • 2.26, Аноним (21), 14:50, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был фильм про то как строили пирамиды используя древние технологии. И применяя правильную технолгию. Потому что пирамиды построены из бетона. И у них всё получилось.
     

  • 1.19, Oe (?), 14:35, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На загрузку потребуется около недели - вся суть linux. У меня шинвовс 10 грузится быстрее роутера
     
     
  • 2.20, Анонимнейший (?), 14:41, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шиндоше MOS6502?
     
  • 2.29, Аноним (21), 14:52, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты сравнил конечно красное и винегрет. Гуманитариям типа тебя нельзя подходить к компьютеру.
     
  • 2.30, Alladin (?), 14:53, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас на роутере spi flash, а на windows 10 скорее всего ssd с мощевым arm контроллером и множественными банками flash.. Вы о чем?!..

    По вашей же логике ести запустить windows на commadore то она будет грузиться не неделю, а месяц..

     

  • 1.25, Аноним (25), 14:46, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    64 Кб хватит всем
     
  • 1.27, Alladin (?), 14:51, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На древнем восьмибитном проце запустили эмулятор risc-v в котором запустили Linux.. Даже не Linux без mmu..

    нда

     
  • 1.31, Аноним (31), 15:12, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на скриншоте линукс думает что загрузился за 2 секунды!
     

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