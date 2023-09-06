В Android 14 пользователь не сможет изменить системные сертификаты, даже при наличии root-доступа

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|1.1, Аноним (1), 11:13, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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Цифровая тюрьма, какой ещё рут? Ишь чего захотели, бэкдоры контролировать, не для того их внедряли.
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|2.36, Аноним (36), 11:39, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так системные ж сертификаты!
Или ты, как только брал в руки смарт,
тут же их удалял и ставил свои?
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|3.53, Аноним2 (?), 12:08, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Добавлял свои. А вы что? Не испектируете трафик своего смартфона? Так можно много сюрпризов получить...
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|3.81, Аноним (1), 13:16, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу после рутования и кастомного рекавери, иначе, зачем тебе смарт? Вместе с китайскими и гугловскими зондами должны быть вайпнуты все лишние сертификаты и добавлены свои (в том числе для контроля). Да и в целом, ограничения не слишком приятная вещь.
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|2.77, Bob (??), 13:12, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие, нахер, бєкдоры в сертификатах? Давно модемную часть рассекретили производители?)
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Тут больше защита от дурака и обновление компонента. Юзерские юзай спокойно. Системными зачем делать?
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|3.80, Аноним (1), 13:15, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как там было у Леновы с утёкшими системными сертификатами, вот такие. Или ты думаешь, что у остальных производителей с безопасностью лучше? Если есть возможность подписать малварь левым системным сертификатом, ею воспользуются.
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|1.2, Аноним (2), 11:13, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не вернут как было - минцифры запретит андройд, будем на отечественных.
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|4.89, iPony129412 (?), 13:31, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И?
Вроде разные компании и разные продукты.
Одни за AOSP со своими сервисами.
А другие за развитие другой ОС (Аврора).
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|2.8, Ананий (?), 11:18, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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иногда полезно читать новину опосля заголовка
>Изменение касается только системных CA-сертификатов, по умолчанию используемых во всех приложениях на устройстве, и не затрагивает обработку пользовательских сертификатов, позволяющих добавить дополнительные сертификаты для отдельных приложений (например, сохраняется возможность добавить дополнительные сертификаты для браузера).
Ставиться православный браузер с сертификатами и поэтессами и работается як обычно.
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|2.31, drygdryg (ok), 11:32, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь идёт только о системных сертификатах. Сертификаты пользователя можно будет устанавливать через Настройки, как и сейчас. Системные сертификаты отличаются от пользовательских тем, что им доверяют все приложения (кроме тех, где сертификат закреплён - SSL pinning).
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|2.103, пох. (?), 14:33, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, кого поймают с ведроидом - объявят национал предателем и заставят подписать контракт на пять лет.
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|1.3, Аноним (3), 11:16, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Наверняка просто какое-то недоразумение. Уверен, что разберутся, там тоже не дураки сидят.
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|2.62, rvs2016 (ok), 12:27, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наверняка просто какое-то недоразумение.
> Уверен, что разберутся, там тоже не дураки сидят.
Да-да. Царь хороший. Бояре плохие!
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|2.67, хрю (?), 12:32, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка! :D :D
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|1.14, pfg21 (ok), 11:20, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в чистый андроид сторонние **системные** сертификаты не воткнуть без подписи гугла. типа защита.
минус что сертификаты полностью на усмотрении гуглуса. ну в принципе так оно и раньше было. кто девушку ужинает тот ее и танцует
в андроид-форках вполне можно приложить свою подпись и свой пакет с сертификатами.
гуглус анально огораживает свою систему от сторонних вмешательств. с гуглусом надо дружить.
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|2.72, Аноним (72), 12:57, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>кто девушку ужинает тот ее и танцует
У того кто "девушку ужинает", танцует она только в пищеварительном тракте.
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|1.22, Аноним (22), 11:25, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> а также потенциально может усложнить разработку проектов, развивающих альтернативные прошивки на базе Android, такие как GrapheneOS и LineageOS
каким образом? Открою страшную тайну, conscrypt с сертификатами собирается из исходников вместе с остальной прошивкой. И там никто не мешает сделать свой apex (по сути тот же apk) со своей подписью.
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|2.33, DeerFriend (?), 11:33, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для производителей альтернативных прошивок это даже лучше. Теперь в их интересах сделать процесс билда на стороне пользователя, как у gentoo. Чтобы сам пользователь мог решать, какой подписью подписать пакет с СА сертами и что в этот пакет добавлять.
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|3.55, Аноним2 (?), 12:11, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю полтора пользователя альтернативных прошивок превратятся в 0.5, а то и в ноль, потому что часть просто пользователи, а те кто осилят после такого безобразия сбегут на другие системы.
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|4.94, DeerFriend (?), 14:14, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Целевая аудитория пользователей альтернатив имеет чуть больше мотивации для освоения, чем обычный пользователь.
Вопрос в том, насколько юзер френдли смогут сделать процесс билда альтернативщики.
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|5.101, пох. (?), 14:31, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, телефон-то у ентой целевой аудитории не работает нифига. Мативируетцо!
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|1.27, Аноним (27), 11:30, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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я с помощью этой фичи реверснул прогу от ЕМИАС потому что записаться на МРТ было просто невозможно самому. запись открывается в 7 утра и доступна около 30 секунд после чего не остаётся талонов. а т.к. долбящихся людей сотки, а система виснет из-за ддоса записаться было анрил. HTTP toolkit реально помог. сделал автоматическую запись на МРТ а сам спал в это время. раза 3 уже так делал. приложение даже на гитхабе лежит
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|2.46, Аноньимъ (ok), 11:47, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А каков процесс в целом?
Сделали прокси с подменой сертов и посмотрели трафик?
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|1.35, Аноним (41), 11:38, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Таким образом, даже полностью контролируя систему с правами root пользователь не сможет изменить содержимое списка системных сертификатов.
Это ведь враньё. Контролируя систему с правами root вы можете заменить или пропатчить реализации механизмов проверки сертификатов на те, которые ищут сертификаты в каком надо месте.
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|2.47, Я (??), 11:47, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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раньше можно было просто подсунуть сертификат в систему, а теперь надо ещё код писать такое только разработчики альтернативных прошивок могут а там уже всякие антивирусы могут веселиться от души.
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|3.59, Аноним2 (?), 12:14, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь автоматически и с обновлениями. Добавьте ещё айдишники гугл плея и открывается удивительная возможность поменять сертификат конкретно Сноудену 15 сентября на 15 минут и вернуть как было. Впрочем гугл сервисы итак могли это сделать просто обновив себя и так как запускаются они от рута и обновления пользователя не спрашивают, то и раньше это было дело техники.
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|4.68, Аноним (68), 12:33, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гуглаг сервисы не запускаются от рута. У них просто специальные привилегии, которые могут получить только приложения с системного раздела.
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|3.60, Аноним (60), 12:24, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>теперь надо ещё код писать
Код по большей части уже написан. Ты можешь скомпоновать 2 куска уже написа6ного и отлаженного кода с помощью ChatGPT.
А насчёт "мне создали работу" - этот мирттак устроен, что кто-то работает на себя и против остальных. Если нротиводействующей силы нет - ну значит они победят. Теория игр говорит: если ты решил не покупать свою победу, значит она тебе не нужна.
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|4.79, Анониму5 (?), 13:15, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так по большей части не довольны те, кто не хочет ничего делать, просто получить на халяву
вот если бы кто-то написал за них... то они с радостью воспользовались
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|1.38, Аноньимъ (ok), 11:40, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну тут самое главное и ключевое то, что по велению пятки Гугла конкретному целевому устройству прилетит какой нужно конкретный сертификат.
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|1.40, Аноним (41), 11:42, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>При этом проблема не ограничивается только пакетом с сертификатами - по мере выноса функциональности системы в отдельно обновляемые пакеты APEX, будет увеличиваться число системных компонентов, недоступных для контроля и изменения пользователем, независимо от наличия root-доступа к устройству.
Это тоже враньё. Просто пакеты будут ставиться не с гуглагплея, а с f-droidа. Со всеми нужными функциями, каких не будет в версии с гуглагплея.
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|2.51, Аноньимъ (ok), 11:51, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю проблема будет с гугл траст или как оно, та фигня что не позволяет на неодобренной прошивке запускать нек приложения.
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|3.66, Аноним (66), 12:30, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема непрохождения SafetyNet актуальна только у тех, кто голосуюет за проприетарное и/или шпионское ПО своими деньгами и/или данными. Вы уж определитесь, вам свобода или комфортная жизнь потребителя. Есть 2 стула, и между стульев усидеть не получится: кто пытается усидеть на двух стульях - тот отведает то, что растёт из каждого из них.
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|1.57, абв (?), 12:11, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Т.е. андроид - не для корпоратов, у которых внутренний софт использует свои приватные самоподписанные корневые сертификаты?
Или какое-то решение гугл предлагает всё таки?
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|2.71, Аноним (71), 12:44, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опередили. Тот же вопрос. Считаю, что это невозможно. Андройд и гапсы - это две отдельные вещи. Скорее всего будет ставится как обычный apk. Так даже наверное удобнее. Задолбали вендоры с их модифицированными прошивками. Надо как можно больше вещей выносить из прошивки в юзерспэйс. Апокалипсис случится, когда в Андройде появится возможность отрубить любой проге права на доступ в сеть.
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|2.73, Аноним (71), 12:58, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя не. Не все фичи от вендоров плохие. Вот например экономия заряда от самсунга, на которую так косо смотрит гугл. Как жеж нам шпионить за юзверями, втюхивать им батареи на 100500мАч и всаживать их за час, если самсунг говорит "Вы давно не пользовались этой программой, так что мы отнимаем у нее все права и отправляем ее в глубокий сон"?
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|3.88, коньюктивит (?), 13:23, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гугл втюхивает вам 100500 батареи?
Не очень то отьём прав у приложений и отправка их в сон сказывается на экономии заряда. Если у вас в смарте не васянопомойка, конечно. И да, системные гуглосервисы вам в сон отправить не предлагают.
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|2.75, Аноним (71), 13:00, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И батареи хватает на неделю. Это не шутка. Реально. Я телефон раз в неделю в воскресенье заряжаю. Но я не просто отрубил гапсы. Я их полностью удалил, оставил только гугл плэй.
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|1.69, kemko (ok), 12:35, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Штош.
Изменить или удалить системные сертификаты на уровне ФС будет нельзя, но как была в настройках возможность отключить произвольные системные сертификаты, так и осталась. Возможность устанавливать пользовательские сертификаты тоже никуда не делась. Что-то изменилось только для совсем уж параноиков, которые будут бояться, что отключенный, но присутствующий физически в системе гугель по желанию в любой момент включит назад.
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|2.74, Жироватт (ok), 13:00, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой, мы СЛУЧАЙНО дропнули сертификаты, актуальные в вашей стране, после чего нарушилась работа вашего ПО. НАМ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, но вы* пользуетесь** андроидом бесплатно***, поэтому починим это как починим. Мужчина, вы что, не видите, что у нас обед?
> Вы, конечно, можете**** установить***** сертификаты в юзерспейс, но мы, В ЦЕЛЯХ БИЗАПАШНОСТИ, не пропустили установочный apk (с доброй сотней корневых-промежуточных-УЦшных и устанавливающим их скриптом) в гугель-плей. НАМ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.
> Вы установили их вручную в настройках? Ой, мы не можем доверять вашей системе, потому, что там MiTM! Поэтому хрен вам, а не половина функций гугле плея и гугле сервисов пока вы их ВРУЧНУЮ не удалите
Угу.
А меня больше последний абзац напрягает.
Прошивка, которая фактически только запускает саму java-машину, минимально поддерживает JNI и является фактически лаунчером набора apex. Ну есть у тебя рут - какая теперь разница, зонды теперь неотключаемы, особенно если поставить зонд в качестве корневой зависимости остальных "пакетов". Для твоей бизапашности, естественно
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|3.95, kemko (ok), 14:19, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Ой, мы СЛУЧАЙНО дропнули сертификаты, актуальные в вашей стране, после чего нарушилась работа вашего ПО. НАМ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, но вы* пользуетесь** андроидом бесплатно***, поэтому починим это как починим.
>> Вы, конечно, можете**** установить***** сертификаты в юзерспейс, но мы, В ЦЕЛЯХ БИЗАПАШНОСТИ, не пропустили установочный apk (с доброй сотней корневых-промежуточных-УЦшных и устанавливающим их скриптом) в гугель-плей. НАМ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.
>> Вы установили их вручную в настройках? Ой, мы не можем доверять вашей системе, потому, что там MiTM! Поэтому хрен вам, а не половина функций гугле плея и гугле сервисов пока вы их ВРУЧНУЮ не удалите
> Угу.
> А меня больше последний абзац напрягает.
> Прошивка, которая фактически только запускает саму java-машину, минимально поддерживает
> JNI и является фактически лаунчером набора apex. Ну есть у тебя
> рут - какая теперь разница, зонды теперь неотключаемы, особенно если поставить
> зонд в качестве корневой зависимости остальных "пакетов". Для твоей бизапашности, естественно
Дропнули из системных - ну, скорее всего где-то расскажут из-за чего. apk с сертификатами и раньше не было, корневой сертификат нужно скачать откуда-то и установить через настройки.
"Ой, гугл может случайно незаметно включить то, что отключено" - ну, пока прецедента не было, а при таком уровне недоверия к разработчикам лучше вообще не использовать android
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|1.76, Анониму5 (?), 13:09, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не удивительно.
Корпорация создавшая андроид, решает свои проблемы и хотелки.
И тут заливать про "сообщество" не получится, тк остальные контрибутооры - это тоже корпы.
Мораль обсуждать тут нет смысла, но кто код пишет - тот имеет право иметь этот код как хочет)
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|1.83, коньюктивит (?), 13:17, 06/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тот случай, когда Андроид - не Линукс. До следующего подсчёта пингвинячьего поголовья, конечно. Ну и очередная буря в свободном стакане. Сегодня все резко озабочены правами и свободами корневых сертификатов.
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|2.96, kemko (ok), 14:21, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тот случай, когда Андроид - не Линукс. До следующего подсчёта пингвинячьего поголовья,
> конечно. Ну и очередная буря в свободном стакане. Сегодня все резко
> озабочены правами и свободами корневых сертификатов.
А что линукс? ubuntu, redhat, alpine - корневые сертификаты выделены в пакет и обновляются из репозитория. В каком дистрибутиве не так?
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|3.97, пох. (?), 14:28, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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э... прости, в каком дистрибутиве прямо в /etc/ не лежит файлик куда можно добавить сколько угодно и каких угодно собственных сертификатов?
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|4.99, kemko (ok), 14:31, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> э... прости, в каком дистрибутиве прямо в /etc/ не лежит файлик куда
> можно добавить сколько угодно и каких угодно собственных сертификатов?
Так возможность добавлять сколько угодно и каких угодно своих сертификатов осталась и в android 14. Удалить/модифицировать нельзя стало только системные, но их можно отключать.
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|2.90, Анониму5 (?), 13:49, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хм... что в термине "open source" тебе не понятно?
код открытый? - открытый
На этом собственно и все)
Никто не может обязать создателя ни делать как тебе хочется, ни принимать от тебя пулл реквесты.
Те кому надо - форкнут (уже) и исправят.
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|3.98, пох. (?), 14:29, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И зачем мне твой форк AOSP на эмуляторе? (впрочем, он и на эмуляторе не запустится)
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|3.104, Аноним (104), 14:52, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открытый код клиента != Открытый код сервера. В последнее время, за счёт всеобщей облачности, произошла подмена понятий.
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