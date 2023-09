В Android 14 пользователь не сможет изменить системные сертификаты, даже при наличии root-доступа

2.96 , kemko ( ok ), 14:21, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тот случай, когда Андроид - не Линукс. До следующего подсчёта пингвинячьего поголовья,

> конечно. Ну и очередная буря в свободном стакане. Сегодня все резко

> озабочены правами и свободами корневых сертификатов. А что линукс? ubuntu, redhat, alpine - корневые сертификаты выделены в пакет и обновляются из репозитория. В каком дистрибутиве не так?

3.97 , пох. ( ? ), 14:28, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – э... прости, в каком дистрибутиве прямо в /etc/ не лежит файлик куда можно добавить сколько угодно и каких угодно собственных сертификатов? 4.99 , kemko ( ok ), 14:31, 06/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > э... прости, в каком дистрибутиве прямо в /etc/ не лежит файлик куда

> можно добавить сколько угодно и каких угодно собственных сертификатов? Так возможность добавлять сколько угодно и каких угодно своих сертификатов осталась и в android 14. Удалить/модифицировать нельзя стало только системные, но их можно отключать.