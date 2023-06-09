Третья бета-версия мобильной платформы Android 14

2.12 , Аноним ( 12 ), 11:54, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Смартфон-то какой? Noname Pro Max c десятком камер по 0.3килопикселя за 3999 рублей?

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Даже в бюджетных память вполне шустрая, а в проце по 4-8 ядер, но все чем-то [важным] заняты.

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я программист и меня это бесит. Всё подлагивает. Фичастость тут ни при чём. Даже часто приложения. Сам Android полное г...

3.21 , Хухрымухры ( ok ), 12:25, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Я программист и меня это бесит. Всё подлагивает. На JavaScript поди программируешь?

3.36 , VladSh ( ? ), 13:20, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не согласен. Android тут ни при чём. Зависит от конкретного устройства и от прямоты рук.

4.40 , Аноним ( 15 ), 13:35, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня две приставки Android TV с самым мощным SoC и 4Гб оперативки, аппаратным ускорением AV1. Как ты догадываешься там только основные качественные приложения типа КиноПоиск и YouTube. Брал "чтобы точно производительности хватило и ничего не подлагивало". И что ты думаешь?))) Со временем начало слегка подлагивать, те не прям чтобы идеально UI работал. Это позор.

5.43 , Аноним ( 43 ), 13:41, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > качественные приложения

> КиноПоиск Ты уверен, что точно выразил свою мысль?

4.42 , Аноним ( 15 ), 13:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я программирую на Zig, C++, Typescript, JavaScript, C. И да, под Android я пишу на Typescript и React Native. Чтобы всё нормально быстро работало, а не эти ваши тормозящие "нативные" приложения. Уж не знаю как вы умудряетесь их так писать.

5.51 , жявамэн ( ok ), 15:40, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >под Android я пишу на Typescript марш под шконарь

2.19 , 123 ( ?? ), 12:18, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот вопрос нужно задавать либо создателям приложения, либо смартфона, в котором дядюшка Ляо засунул кучу рекламных функций и spyware трекеров в каждое стандартное приложение (передаю привет Хлаоми, с рекламными видео-баннерами в стандартнымх приложениях).

3.44 , ryoken ( ok ), 13:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Псяоми (как и прочие) надо брать по HCL LineageOS.

3.71 , Аноним ( 70 ), 21:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там без рекламы, куча вендорских г...приложений запускается и не останавливается (!)

Отключить штатно в принципе нельзя, но после остановки некоторые поднимаюся полпинка снова

2.26 , Маковод ( ? ), 12:47, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – скажем так, в iOS любое кривое приложение будет более менее работать сносно. (Без понятия как apple этого добился)

В Андроиде другая история, там супер легко сделать так, чтоб даже простой калькулятор жестко лагал на мощном флагмане.

Понятное дело что тут нет вины Андроида, но он требует понимания того что ты делаешь, и очень аккуратного написания кода. Одна из причин почему андроид разработчиков заметно меньше чем айос, там требуется более серьезная квалификация

3.58 , Аноним ( 58 ), 17:18, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как как, аудитом ВСЕХ приложений для попадания в магазин.

2.28 , Аноним ( 24 ), 12:49, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >должен открывать приложения за наносекунды Фантазёр, один период тактовой частоы SoC половина наносекунды. А сколько периодов тактовой, минимум, надо, для запуска проги?

2.34 , VladSh ( ? ), 13:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я недавно покупал Xiaomi POCO X4 GT 8/256GB Silver, машинка великолепная! Сам обновился до Android 13. Обычно для отзывчивости интерфейса я везде сразу же иду и полностью отключаю в настройках всю анимацию. Здесь же этого делать не пришлось - просто задержку немного уменьшил и всё. Выбирал долго. В приоритете - просмотр ютуба (поддержка декодирования av1), IPS-экран (чтобы не выгорал), ну и чтобы не лагал.

3.72 , Аноним ( 70 ), 21:47, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зазодил в запущенные процессы?

Удивишься сколько г...а там висит

2.35 , VladSh ( ? ), 13:19, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вообще на полную настройку телефона больше дня уходит. Он только ставит все обновы пол дня.

Кучу времени уходит на настройки приложений - отключение всевозможной рекламы, разрешения каждого приложения на работу в фоне, на выход в инет, на доступ к контактам, на доступ к данным на диске и т.д. Это всё может серьёзно увеличить ту самую отзывчивость и сэкономить батарею.

3.45 , ryoken ( ok ), 13:58, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Кучу времени уходит на настройки приложений - отключение всевозможной рекламы, разрешения

> каждого приложения на работу в фоне, на выход в инет, на

> доступ к контактам, на доступ к данным на диске и т.д.

> Это всё может серьёзно увеличить ту самую отзывчивость и сэкономить батарею. Нет в HCL. После установки LinaeOS надо только натыкать свой софт и пройтись по настройкам 1 раз. Борьба с рекламой там отсутствует (особенно если без гуглосервисов установка).

3.73 , Аноним ( 70 ), 21:48, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что у вас за устройства..

С 2009 пользуюсь андроидом, но ни на 1-м устройстве не выскакивали рекламы

Мне везет что ли так? )))))

2.39 , Аноним ( 37 ), 13:33, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Пожалуйста минусаните, если вы за фичастость. Фичастость была в windows mobile до седьмой версии. И крутилось оно на гораздо более слабых процессорах. Подозреваю, что в каком-нибудь подпиленном дебиане с GPE фичастость тоже была. А в том, что думает за тебя, что вгружать и выгружать, фичастости нет, фичастость добавляется только после потери гарантии и через кунштюки.

3.64 , Аноним ( 64 ), 19:41, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Фичастость была в windows mobile до седьмой версии э... из альтернативной реальности?

2.48 , Аноним ( 47 ), 14:02, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем тебе вообще смартфон?

2.61 , Аноним ( 61 ), 18:36, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Айфон номер один по скорости отклика меню и скорости азпуска программ. Андроид только стремится достичь такой скорости. Есть список андроидов с самой большой скоростью отклика.

3.74 , Аноним ( 70 ), 21:50, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не льсти себе.. такое же г...о

Только еще за все платишь

