Третья бета-версия мобильной платформы Android 14

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|1.3, Аноним (3), 11:26, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Андроид показал как надо делать операционные системы на базе ядра, но никто даже близко не смог подобраться к этой реализации.
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|4.13, YM2608 (?), 12:03, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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да, потому что макОС сделана на базе ядра FreeBSD, а iOS на базе макОС
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|7.31, Маковод (?), 12:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, там указано что есть пару компонентов Freebsd, но это совсем не тянет на громкое «макос основан на FreeBSD”.
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|8.33, YM2608 (?), 13:08, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
там можно вообще ничего не указывать, всё подтереть Вот тут немного подробней о... текст свёрнут, показать
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|6.32, Аноним (32), 12:56, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я видел отзывы от тех, кто в этом копался, что ошмётки бсд там уже несколько раз переписали и почти вся архитектура совершенно отличается от того, чтоб было изначально. И это было 15+ лет назад, iOS как раз появлялась. А вот к фряхе действительно отношение не большее, чем у венды к exbsd (куски из которых там были взяты за основу 20+ лет назад). Некоторые, видимо, полагают, что там есть что-то от фряхи, видя протухший фряшный юзерспейс.
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|7.41, YM2608 (?), 13:36, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Основанная на BSD часть ядра макОС/iOS - реализует интерфейсы POSIX, системные вызовы BSD, модель процессов Unix на базе процессов Mach, основные политики безопасности, пользовательские и групповые идентификаторы, права доступа к файлам, сетевой стек, виртуальную файловую систему (включая уровень журналирования), несколько типов локальных файловых систем (HFS/HFS Plus), NFS-клиент и сервер, криптографические функции, System V IPC, подсистему аудита, mandatory access control и некоторые примитивы блокировок.
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|8.46, Аноним (32), 13:59, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё ещё не на базе ядра , кстати Даже наверно не сказать что на базе кусков яд... текст свёрнут, показать
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|11.54, 123 (??), 16:51, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему здесь https docs kernel org search html q dalvik про это ничего не ... текст свёрнут, показать
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|13.59, 1234 (??), 17:32, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут биндерфс Я же не спросил про андроид, я спросил про далвик с андрои... текст свёрнут, показать
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|15.66, 1234 (??), 20:12, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может это потому, что все изменения гугл делает в своём репозитории, отдельно ... текст свёрнут, показать
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|3.18, 123 (??), 12:15, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Современное XNU имеет отношение ядру фряшки начала 90ых приблизительно такое, как динозавр к современному страусу.
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|4.20, Аноним (20), 12:21, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть был FreeBSD-динозавр, мощный хищник, гроза мезозоя, а потом стал XNU-страусом, смешным животным, закапывающим голову в песок.
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|5.30, Аноним (30), 12:53, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> стал XNU-страусом, смешным животным, закапывающим голову в песок.
Это та самая "[...] наша система образования – одна из самых лучших в мире [...]" или просто очередная "жертва" удаленного обучения?
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|6.70, Аноним (70), 21:33, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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той, которая реальна была одна из самых лучших, уже нет.
а то что ты пытаешся привести в пример, г... в которое ту самую превратили.
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|4.24, Аноним (24), 12:41, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Динозавр к страусу имеет отношение гораздо более родственнное, чем к млекопитающим.
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|4.55, 1234 (??), 16:54, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Современный линукс тоже имеет весьма отдалённое отношение к линуксу 90-х. Но вы его линуксом называть не перестали.
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|4.49, YM2608 (?), 14:19, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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неужели нужно каждому чукче(чукча не читатель, чукча писатель) повторять, что везде написано, что там взят код из FreeBSD
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|4.56, 1234 (??), 17:07, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C 2003-го года - FreeBSD. Darwin - это синхронизируемый форк.
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|2.38, Аноним (38), 13:31, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, хватает всяких, кто "всем показал", но сами почему-то воспользоваться своей мудростью не могут примерно никак.
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|3.23, YM2608 (?), 12:30, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эта такая штака, которая делает приложения Андройд более интерактивными, информативными и весёлыми
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|4.37, Аноним (37), 13:27, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подтверждаю, очень веселился, когда под uiautomator пытался нажать на крестик.
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|1.11, Аноним (11), 11:48, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Буквально вчера настраивал человеку новый смартфон:
сейчас 2023 год. Смартфон лагает.. по сути должен открывать приложения за наносекунды.
Конечно же это в первую очередь к софтописателям, но всё же. Это вообще как?
Пожалуйста минусаните, если вы за фичастость. А если за отзывчивость соответственно - плюс
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|2.12, Аноним (12), 11:54, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Смартфон-то какой? Noname Pro Max c десятком камер по 0.3килопикселя за 3999 рублей?
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|3.14, Аноним (14), 12:06, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже в бюджетных память вполне шустрая, а в проце по 4-8 ядер, но все чем-то [важным] заняты.
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|2.15, Аноним (15), 12:09, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я программист и меня это бесит. Всё подлагивает. Фичастость тут ни при чём. Даже часто приложения.
Сам Android полное г...
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|3.21, Хухрымухры (ok), 12:25, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я программист и меня это бесит. Всё подлагивает.
На JavaScript поди программируешь?
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|3.36, VladSh (?), 13:20, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не согласен. Android тут ни при чём. Зависит от конкретного устройства и от прямоты рук.
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|4.40, Аноним (15), 13:35, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня две приставки Android TV с самым мощным SoC и 4Гб оперативки, аппаратным ускорением AV1.
Как ты догадываешься там только основные качественные приложения типа КиноПоиск и YouTube.
Брал "чтобы точно производительности хватило и ничего не подлагивало".
И что ты думаешь?))) Со временем начало слегка подлагивать, те не прям чтобы идеально UI работал.
Это позор.
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|5.43, Аноним (43), 13:41, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> качественные приложения
> КиноПоиск
Ты уверен, что точно выразил свою мысль?
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|4.42, Аноним (15), 13:39, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я программирую на Zig, C++, Typescript, JavaScript, C.
И да, под Android я пишу на Typescript и React Native.
Чтобы всё нормально быстро работало, а не эти ваши тормозящие "нативные" приложения. Уж не знаю как вы умудряетесь их так писать.
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|2.19, 123 (??), 12:18, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот вопрос нужно задавать либо создателям приложения, либо смартфона, в котором дядюшка Ляо засунул кучу рекламных функций и spyware трекеров в каждое стандартное приложение (передаю привет Хлаоми, с рекламными видео-баннерами в стандартнымх приложениях).
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|3.71, Аноним (70), 21:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там без рекламы, куча вендорских г...приложений запускается и не останавливается (!)
Отключить штатно в принципе нельзя, но после остановки некоторые поднимаюся полпинка снова
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|2.26, Маковод (?), 12:47, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скажем так, в iOS любое кривое приложение будет более менее работать сносно. (Без понятия как apple этого добился)
В Андроиде другая история, там супер легко сделать так, чтоб даже простой калькулятор жестко лагал на мощном флагмане.
Понятное дело что тут нет вины Андроида, но он требует понимания того что ты делаешь, и очень аккуратного написания кода. Одна из причин почему андроид разработчиков заметно меньше чем айос, там требуется более серьезная квалификация
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|2.28, Аноним (24), 12:49, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>должен открывать приложения за наносекунды
Фантазёр, один период тактовой частоы SoC половина наносекунды. А сколько периодов тактовой, минимум, надо, для запуска проги?
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|2.34, VladSh (?), 13:14, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я недавно покупал Xiaomi POCO X4 GT 8/256GB Silver, машинка великолепная! Сам обновился до Android 13. Обычно для отзывчивости интерфейса я везде сразу же иду и полностью отключаю в настройках всю анимацию. Здесь же этого делать не пришлось - просто задержку немного уменьшил и всё. Выбирал долго. В приоритете - просмотр ютуба (поддержка декодирования av1), IPS-экран (чтобы не выгорал), ну и чтобы не лагал.
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|3.72, Аноним (70), 21:47, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зазодил в запущенные процессы?
Удивишься сколько г...а там висит
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|2.35, VladSh (?), 13:19, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вообще на полную настройку телефона больше дня уходит. Он только ставит все обновы пол дня.
Кучу времени уходит на настройки приложений - отключение всевозможной рекламы, разрешения каждого приложения на работу в фоне, на выход в инет, на доступ к контактам, на доступ к данным на диске и т.д. Это всё может серьёзно увеличить ту самую отзывчивость и сэкономить батарею.
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|3.45, ryoken (ok), 13:58, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кучу времени уходит на настройки приложений - отключение всевозможной рекламы, разрешения
> каждого приложения на работу в фоне, на выход в инет, на
> доступ к контактам, на доступ к данным на диске и т.д.
> Это всё может серьёзно увеличить ту самую отзывчивость и сэкономить батарею.
Нет в HCL. После установки LinaeOS надо только натыкать свой софт и пройтись по настройкам 1 раз. Борьба с рекламой там отсутствует (особенно если без гуглосервисов установка).
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|3.73, Аноним (70), 21:48, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что у вас за устройства..
С 2009 пользуюсь андроидом, но ни на 1-м устройстве не выскакивали рекламы
Мне везет что ли так? )))))
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|2.39, Аноним (37), 13:33, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Пожалуйста минусаните, если вы за фичастость.
Фичастость была в windows mobile до седьмой версии. И крутилось оно на гораздо более слабых процессорах. Подозреваю, что в каком-нибудь подпиленном дебиане с GPE фичастость тоже была.
А в том, что думает за тебя, что вгружать и выгружать, фичастости нет, фичастость добавляется только после потери гарантии и через кунштюки.
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|3.64, Аноним (64), 19:41, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Фичастость была в windows mobile до седьмой версии
э... из альтернативной реальности?
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|2.61, Аноним (61), 18:36, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Айфон номер один по скорости отклика меню и скорости азпуска программ. Андроид только стремится достичь такой скорости. Есть список андроидов с самой большой скоростью отклика.
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|1.17, Аноним (14), 12:14, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Android 11 упоролись по "безопасности": локальный html-файл (голый HTML4, ни одного скрипта), конечно, открывается и в браузере, и в системном просмотрщике, но подгрузить лежащие рядом css-файл и картинки - ни в какую.
В 14м совсем круче будет?
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|2.29, Маковод (?), 12:50, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все там подгружается и в 11,12, 13. (Лично это делал недавно)
Просто надо читать документацию андроида, там довольно понятно расписано как это сделать.
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|3.67, Аноним (14), 20:45, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Долгий тап > открыть с помощью, на выбор "file://url" или "content://": в первом случае ERR_ACCESS_DENIED, во втором ничего не подгружается.
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|1.50, Николай (??), 14:35, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мб настанет время, когда официально гугл, выпустит андроид для пк, под арм.
Мб настанет время, когда выйдет новая Win Mobile 11, Win Mobile 12, с поддержкой андроид приложений, и без плиток.
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|2.68, Chromium (ok), 21:08, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мб настанет время, когда официально гугл, выпустит андроид для пк, под арм. Мб настанет время, когда выйдет новая Win Mobile 11, Win Mobile 12, с поддержкой андроид приложений, и без плиток.
Я думаю, что время для андроид приложений на пк уже настало. С Windows 11 вы можете запускать андроид приложения с помощью **Windows Subsystem for Android** и **Amazon Appstore**⁵⁶. Это работает на устройствах с процессорами Intel, AMD и Qualcomm⁶. Вы можете легко установить и использовать андроид приложения на рабочем столе Windows 11 так же, как и обычные приложения Windows⁶.
А вот про Win Mobile 11 и Win Mobile 12 я ничего не слышал. Насколько я знаю, Microsoft прекратила поддержку Windows 10 Mobile в 2019 году⁷ и сосредоточилась на разработке **Windows 10X** для двухэкранных устройств. Но Windows 10X тоже была отменена в 2021 году, и часть ее функций была перенесена в Windows 11. Так что я не думаю, что Microsoft скоро вернется к мобильной версии Windows.
Источники:
(1) How to get started with Android apps on Windows 11. https://www.windowscentral.com/how-get-started-android-apps-windows-11.
(2) Introducing Android™ Apps on Windows 11 to Windows Insiders. https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/10/20/introducing-android-apps-
(3) Windows Subsystem for Android™️ | Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/android/wsa/.
(4) Run ARM apps on the Android Emulator - Android Developers Blog. https://android-developers.googleblog.com/2020/03/run-arm-apps-on-android-emul
(5) Bliss OS For PC. https://blissos.org/.
(6) BlueStacks 5 beta brings Android emulation to ARM devices. https://www.windowscentral.com/bluestacks-5-beta-supports-arm-devices-and-uses
(7) Download | Android-x86. https://www.android-x86.org/download.
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|1.60, Аноним (60), 18:19, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очень странно, что никто не упомянул один знаменательный факт. В Андроиде нет иксов, которые диды на сишечке писали. Никаких проблем с безопасностью и производительностью у дисплейного менеджера в Андроиде нет. Он умеет в нормальные "десктопные" окна.
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|2.65, Аноним (64), 19:44, 09/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ох... но там другая проблема там нет и вяленного и системГ, что писали да не дописали криворукие смузехлебы и ленки-велосипедисты.. вот какая заковыка...
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|1.62, Аноним (61), 18:41, 09/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Андроид не нужен. Они штампуют версию за версией, ну лучше от этого он не становится.
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