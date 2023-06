Третья бета-версия мобильной платформы Android 14

> Мб настанет время, когда официально гугл, выпустит андроид для пк, под арм. Мб настанет время, когда выйдет новая Win Mobile 11, Win Mobile 12, с поддержкой андроид приложений, и без плиток. Я думаю, что время для андроид приложений на пк уже настало. С Windows 11 вы можете запускать андроид приложения с помощью **Windows Subsystem for Android** и **Amazon Appstore**⁵⁶. Это работает на устройствах с процессорами Intel, AMD и Qualcomm⁶. Вы можете легко установить и использовать андроид приложения на рабочем столе Windows 11 так же, как и обычные приложения Windows⁶. А вот про Win Mobile 11 и Win Mobile 12 я ничего не слышал. Насколько я знаю, Microsoft прекратила поддержку Windows 10 Mobile в 2019 году⁷ и сосредоточилась на разработке **Windows 10X** для двухэкранных устройств. Но Windows 10X тоже была отменена в 2021 году, и часть ее функций была перенесена в Windows 11. Так что я не думаю, что Microsoft скоро вернется к мобильной версии Windows. Источники:

