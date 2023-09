Debian прекращает поддержку архитектуры Mipsel

2.10 , Аноньимъ ( ok ), 22:14, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пакеты собираются на отдельной сборочнице, аналогичной Git.alt. В качестве сборочных узлов используются системы на Loongson 3A. От так от. И никаких проблем. Кстати, а в виртуалке собрать дебенщикам не судьба?

3.16 , Анонин ( ? ), 22:39, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем? Не, ну серьезно, зачем им тратить ресурсы на поддержку этого всего, если им никто толком не пользуется?

4.17 , Аноньимъ ( ok ), 22:51, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так бы и писали что - не хотим тратить ресурсы.

А то - нет железа мощного плак плак. Проблема 2038 года. 2 Гб ОЗУ для линукса слишком мало ((((

5.21 , Анонин ( ? ), 23:10, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они же не могут просто сказать - нам не хочется тратить ресурсы. Потому что скажут "вот раньше тратили, а сейчас почему не хотите?" Это всё как раз объяснение причины отказа:

- мало доступного им железа

- на 2 гб бидится сильно долго (если вообще сбилдится)

- проблемы с большими проектами типа Firefox, Libreoffice

- фикс Y2038 заставит перебилдить всё. Вообще всё! На дохлых тачках с 2Гб оперативы.

5.24 , Аноним ( 24 ), 23:13, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На 2гб только плазма будет работать, ничего не поделать.

3.18 , rm_ ( ok ), 22:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они принципиально против билд-машин в виртуалках, не в курсе точно почему, но наверное некая логика в этом есть.