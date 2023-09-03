Debian прекращает поддержку архитектуры Mipsel

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|1.1, Аноним (1), 21:40, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Представляю какое сложное это было решение, сколько было написано йе-мэйлов, сколько дискуссий, споров, попыток суицида из-за разногласий-красноглазий.
Но я всегда знал, что в Дебиане сильные лидеры, которые, как Фокс из Эры милосердия - дерзки и "способны на поступок".
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|1.4, Аноним (4), 21:58, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, сейчас прибегут анонимы и начнут жалобно плакать, что "у него|у бабушки|у троюродной сестры|у внучато племяннтка" как раз рабочий компутер на mipsel, и как Debian смогли с ними так жестоко поступить
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|2.12, Аноним (12), 22:16, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mipsel обычно на роутерах, тот же мегапопулярный MT7621. Debian там нафиг не нужен.
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|1.5, Аноним (5), 21:58, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ограничение размера памяти в пространстве пользователя в 2Gb
Так такое же ограничение и в i386 который поддерживается.
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|2.8, Аноньимъ (ok), 22:10, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как у меня на 256МБ крутился и скул сервер, и торренты, и много чего ещё.
Куда современное ПО память жрет таки загадка.
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|3.11, Аноним (11), 22:14, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё просто, с экономного и качественного си весь популярный софт переписали на раст, кресты и джаваскрипт, которые текут памятью как не в себя и отправляют гигабайты телеметрии кому надо.
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|4.13, Аноним (13), 22:20, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да, прямо компиляторы всюду вставляют телеметрию в бинарники
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|4.20, Rezzet (??), 23:05, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все смешалось в голове. Чем управление памяти в си отличается от управления памяти в с++?
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|4.23, Аноним (23), 23:12, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плюсы даже быстрее Си за счёт продвинутых механизмов памяти, инлайнинга шаблонов и consteval'а.
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|3.19, Rezzet (??), 23:04, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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память жрет не бинарники, они достаточно компактные. Память жрет работа с ресурсами, посмотрите сколько распакованная текстура(фрейм буфер) 4к разрешения занимает, вопросы сразу отпадут.
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|2.10, Аноньимъ (ok), 22:14, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пакеты собираются на отдельной сборочнице, аналогичной Git.alt. В качестве сборочных узлов используются системы на Loongson 3A.
От так от. И никаких проблем.
Кстати, а в виртуалке собрать дебенщикам не судьба?
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|3.16, Анонин (?), 22:39, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Не, ну серьезно, зачем им тратить ресурсы на поддержку этого всего, если им никто толком не пользуется?
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|4.17, Аноньимъ (ok), 22:51, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так бы и писали что - не хотим тратить ресурсы.
А то - нет железа мощного плак плак. Проблема 2038 года.
2 Гб ОЗУ для линукса слишком мало ((((
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|5.21, Анонин (?), 23:10, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они же не могут просто сказать - нам не хочется тратить ресурсы. Потому что скажут "вот раньше тратили, а сейчас почему не хотите?"
Это всё как раз объяснение причины отказа:
- мало доступного им железа
- на 2 гб бидится сильно долго (если вообще сбилдится)
- проблемы с большими проектами типа Firefox, Libreoffice
- фикс Y2038 заставит перебилдить всё. Вообще всё! На дохлых тачках с 2Гб оперативы.
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|3.18, rm_ (ok), 22:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они принципиально против билд-машин в виртуалках, не в курсе точно почему, но наверное некая логика в этом есть.
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