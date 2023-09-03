The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Debian прекращает поддержку архитектуры Mipsel

03.09.2023 21:30

Разработчики проекта Debian объявили об удалении порта для архитектуры mipsel из репозиториев unstable/experimental. Mipsel являлся одним из старейших поддерживаемых портов Debian, старше которого только порт для процессоров i386. Вероятно, что Debian 12 будет последним релизом с поддержкой mipsel. Изменение не касается архитектуры mips64, которая продолжает поддерживаться.

В качестве причин прекращения поддержки mipsel упоминается ряд технических проблем, среди которых:

  • Ограничение размера памяти в пространстве пользователя в 2Gb.
  • Архитектура подвержена проблеме 2038 года (32-битный time_t). Исправление сломает ABI и потребует, по сути, полного ре-бутстрапа системы с потерей совместимости с бинарными программами.
  • Нет более-менее мощного оборудования на базе архитектуры mipsel для системы сборки.
  • Наличие проблем со сборкой для архитектуры mipsel некоторых пакетов.
  • Современные инструментарии как правило используют другое представление NaN для плавающей запятой. Исправление этого аспекта потребует полного ре-бутстрапа с потерей совместимости с существующими бинарными программами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: В Debian добавлена поддержка архитектуры LoongArch
  3. OpenNews: Debian GNU/Linux исполнилось 30 лет
  4. OpenNews: Для Debian и Ubuntu создан репозиторий со свежими версиями ядра Linux
  5. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры RISC-V
  6. OpenNews: Для Debian и Ubuntu создан репозиторий со свежими версиями ядра Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59709-debian
Ключевые слова: debian, mipsel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:40, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Представляю какое сложное это было решение, сколько было написано йе-мэйлов, сколько дискуссий, споров, попыток суицида из-за разногласий-красноглазий.

    Но я всегда знал, что в Дебиане сильные лидеры, которые, как Фокс из Эры милосердия - дерзки и "способны на поступок".

     
  • 1.2, thhh (?), 21:44, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  ре-бутстрап

    Что за это?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:46, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по сути это просто перераскрутка
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 22:34, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот теперь всё понятно стало!
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:58, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вот, сейчас прибегут анонимы и начнут жалобно плакать, что "у него|у бабушки|у троюродной сестры|у внучато племяннтка" как раз рабочий компутер на mipsel, и как Debian смогли с ними так жестоко поступить
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 22:02, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    пока что прибежал только ты
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:16, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    mipsel обычно на роутерах, тот же мегапопулярный MT7621. Debian там нафиг не нужен.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:58, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ограничение размера памяти в пространстве пользователя в 2Gb

    Так такое же ограничение и в i386 который поддерживается.

     
     
  • 2.6, Alladin (?), 21:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там есть PAE, там норм.
     
  • 2.8, Аноньимъ (ok), 22:10, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как у меня на 256МБ крутился и скул сервер, и торренты, и много чего ещё.

    Куда современное ПО память жрет таки загадка.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:14, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё просто, с экономного и качественного си весь популярный софт переписали на раст, кресты и джаваскрипт, которые текут памятью как не в себя и отправляют гигабайты телеметрии кому надо.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 22:20, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, прямо компиляторы всюду вставляют телеметрию в бинарники
     
  • 4.15, Аноним (14), 22:36, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > качественного си
    > качественного си
    > качественного си
     
  • 4.20, Rezzet (??), 23:05, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все смешалось в голове. Чем управление памяти в си отличается от управления памяти в с++?
     
     
  • 5.22, Анонимусс (?), 23:11, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные указатели прям из коробки?
     
  • 4.23, Аноним (23), 23:12, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсы даже быстрее Си за счёт продвинутых механизмов памяти, инлайнинга шаблонов и consteval'а.
     
  • 3.19, Rezzet (??), 23:04, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    память жрет не бинарники, они достаточно компактные. Память жрет работа с ресурсами, посмотрите сколько распакованная текстура(фрейм буфер) 4к разрешения занимает, вопросы сразу отпадут.
     

  • 1.9, Аноньимъ (ok), 22:12, 03/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати ALT Linux вроде поддерживает, и сисипус.
     
     
  • 2.10, Аноньимъ (ok), 22:14, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пакеты собираются на отдельной сборочнице, аналогичной Git.alt. В качестве сборочных узлов используются системы на Loongson 3A.

    От так от. И никаких проблем.

    Кстати, а в виртуалке собрать дебенщикам не судьба?

     
     
  • 3.16, Анонин (?), 22:39, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем? Не, ну серьезно, зачем им тратить ресурсы на поддержку этого всего, если им никто толком не пользуется?
     
     
  • 4.17, Аноньимъ (ok), 22:51, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так бы и писали что - не хотим тратить ресурсы.
    А то - нет железа мощного плак плак. Проблема 2038 года.

    2 Гб ОЗУ для линукса слишком  мало ((((

     
     
  • 5.21, Анонин (?), 23:10, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же не могут просто сказать - нам не хочется тратить ресурсы. Потому что скажут "вот раньше тратили, а сейчас почему не хотите?"

    Это всё как раз объяснение причины отказа:
    - мало доступного им железа
    - на 2 гб бидится сильно долго (если вообще сбилдится)
    - проблемы с большими проектами типа Firefox, Libreoffice
    - фикс Y2038 заставит перебилдить всё. Вообще всё! На дохлых тачках с 2Гб оперативы.


     
  • 5.24, Аноним (24), 23:13, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 2гб только плазма будет работать, ничего не поделать.
     
  • 3.18, rm_ (ok), 22:59, 03/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они принципиально против билд-машин в виртуалках, не в курсе точно почему, но наверное некая логика в этом есть.
     

  • 1.26, Аноним (26), 00:13, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ужос какой, нужно срочно писать комментарий
     
  • 1.27, Аноним (27), 00:29, 04/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну все. Пипец старому парку Mikrotik.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру